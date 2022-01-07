6年接了近萬單…女代駕的夜行生活不容易

潘彩雲做代駕6年，樂在工作中。(取材自錢江晚報)

在杭州代駕司機裡，女司機的比例很少。今年49歲的潘彩雲是江蘇連雲港人，做滴滴代駕已有6年，至今做了近萬單。她最忙的時間都出現在晚飯後，夜間代駕，面對的問題特別多…

2022年1月1日，零點剛過，杭州新塘路上一家店門口熱鬧如晝，人群湧出，聊天、告別、汽車 發動…，很少有人注意到，那群戴著頭盔、推著摺疊電動車 、身著灰黑色工作裝的代駕司機聚在大門邊，等待著手機 訂單。

已經在門口等了很久，未有訂單的潘彩雲有點急，投下一枚「深水炸彈」（一定級別司機有的訂單優先特權）。叮咚，手機上紅色的訂單終於跳出來——90元（人民幣，下同，約14美元），前往杭州勝稼紅星嘉園。

潘彩雲笑了，「這是我的新年第一單，90元，不錯呀，是個好兆頭！」

她邊打電話聯繫車主，邊跨上小電動車趕往地下車庫。

生意不好 指望下半夜

2022年1月1日0點28分，地下車庫，兩男一女乘客正等著她。

「女的？我第一次見到女代駕司機。」女孩有點驚訝，跟同伴說。

潘彩雲默默將車推到車後。車主跟過來，幫忙打開後備箱，她從包裡掏出疊布攤在後備箱裡，麻利地將車摺疊好，搬進後備箱。之後繞到駕駛位上。

潘彩雲掏出座套套上駕駛座，乘客們坐定，再次跟車主確認行程，關上車門，出發！

路上，乘客互相聊著天，潘彩雲安安靜靜地開車。

這一程，約10公里，從上城區開到臨平區。可能由於是跨年夜，路上的車並不少。

半小時左右，潘彩雲到達，將車停進小區地下車庫後，她搬下小電動車，從小區騎出。

這時，她又陷入了焦慮。「今天上半夜的生意不太好，指望下半夜了。」

作息不同 最多吃兩餐

49歲的潘彩雲是江蘇連雲港人，做滴滴代駕已有6個年頭，至今做了近萬單。她有兩個兒子，一個兒子在蘇州工作，一個還在南京讀大學。她和開貨車的丈夫目前與別人合租在天都城，每月房租1200元。

她是一名全職代駕司機，與普通人的作息時間很不同。每天下午三、四點左右打開手機上線開始等待訂單。最忙的時間出現在晚飯後。一般，她會接單到凌晨2點下線回家，回家躺下已是早上4點。也因此，每天她只吃兩頓飯，睡醒後的下午2點吃早飯，晚飯可能在出車前，來不及就不吃，往背包裡塞點麵包、蛋糕就出門。

跨年夜這一天，潘彩雲只吃了一頓早飯，「一個饅頭、一個紅薯和一盤炒臘肉」。

這幾天，夜裡很冷，特別是騎電動車。潘彩雲把自己裹得嚴嚴實實，帽子、圍巾、口罩、手套、兩件羽絨衣，棉褲外再穿一條褲子，還有雪地靴裡的發熱鞋墊。

比例很少 建群互取暖

在杭州代駕司機裡，女司機的比例很少。潘彩雲組了一個代駕女司機的群，後來陸續有女司機加入，至今40多個人，大家都會在群裡分享自己的喜悅和悲傷。 杭州女代駕們組建的代駕群。（取材自天下網商）

不少代駕司機都租住在城郊，深夜，當他們將乘客送到家後，為了省路費，要騎行很遠的路才能回到家。「我最遠是從老餘杭騎回天都城。」潘彩雲說，「有時候太遠了，就會租共享電動汽車，但有時附近沒電動車可以租。」這時，她會在住在丁橋片區的代駕司機群裡喊一聲，看看有沒有能一起回家的，帶她一程。

六年，近萬單的業績，在整個滴滴代駕司機裡也是能排上前100的。潘彩雲說，無論是男代駕還是女代駕，沒有太大的差別。「我們比男代駕司機更有耐心，有時候會碰到一些酒喝多的乘客，一路上一直罵人，我聽過就算了，也不搭理，但一些男司機會受不了。」

潘彩雲說，劣勢也是顯而易見的。前不久，她剛花了3100元換掉了騎了6年的摺疊電動車，新電動車較重，有四、五十斤，平均每晚六、七單生意，搬上搬下十多次，她就覺得有些吃力了。

摺疊電動車四、五十斤，女代駕搬上搬下不容易。（取材自天下網商）

開了六年的車，無論是豪車還是小貨車，潘彩雲都能上手，但是「有些司機會開不了，像上回有一輛勞斯萊斯的代駕，有司機一看不敢開，最後只能取消訂單。車主看到我的時候，先問我行不行，我二話沒說，就讓他上車。」

有些車標，潘彩雲都不認識，但是開了這麼多年，她開了就知道是輛好車。

也會有令潘彩雲頭痛的代駕車輛，「有些車檔位很難掛進去，還有的小貨車發動起來都難。」

代駕最怕 乘客叫不醒

做代駕的這幾年，潘彩雲最怕遇到喝多了酒叫不醒的乘客。

有一次，她碰到一個乘客，可能喝得有點多，是這名乘客的朋友叫的代駕。潘彩雲接到單子後，將這名一聲不吭只睡覺的乘客送到了指定小區，但是車子停在哪個車位上，她並不知道，好不容易叫醒乘客，乘客說：「你就停這裡。」潘彩雲一聽，這是出行通道上，怎麼能停在這裡呢？但一看乘客又倒頭睡著了。

束手無策的她只能在車裡待著，「我不能不負責將車停在半路上，把人關在車裡。」等了半小時，手機終於響起，是這位乘客的朋友打來電話問她，有沒有平安到達？潘彩雲舒了口氣：「您能來接一下他嗎？這車不知道該停哪裡，他又睡得很熟。」

深夜，將乘客送到後，她都會再騎車到繁華的地段接單。有一回，她將乘客送到蕭山義蓬，電動車輪胎壞了，只能推著電動車從義蓬村子裡出來，「當時特別沮喪。」這時，有輛小轎車停下來，問她是不是車胎壞了，「你上來吧，我帶你出去。」 女代駕夜間出發前要穿戴好反光背心與頭盔，常被誤認為是男的。(取材自央視)

「我當時很感動，下車時要給車費，他就是不收。」別人眼裡的這件小事，潘彩雲卻一直銘記在心，車主當時可能都沒發現，眼淚就在她眼眶裡打轉。

「我也在路上哭過。」潘彩雲不好意思地說。下雨及下雪天，兼職代駕司機很少會出門做生意。這時，是像潘彩雲這樣全職司機的機會，單子很多，但是這種天氣騎小電動車容易路滑摔跤。「基本每個代駕司機都摔過跤，只是那次我摔得特別嚴重。」潘彩雲說，左膝蓋摔傷不能騎車了，靜養了很長一段時間。

收到紅包 讓她好開心

愛美的潘彩雲，做了代駕後胖了20斤，「我一天吃兩頓，有時候一頓，吃得也不多，但就這麼胖起來了。」她覺得可能是生活作息不規律造成的。

既然這麼辛苦，為什麼不換一份工作?

「我喜歡開車，其他的不會做，而且我這個年紀，再想找一份薪水不錯的工作，很難了。」潘彩雲說，自己有兩個孩子，雖然大兒子已自力更生，「有時候還會給我錢，讓我多休息休息不要這麼忙這麼累」，但是小兒子還在唸書。

九堡客運中心附近，代駕同行不少。

「訂單不是按照誰先到這裡就先派給誰的，隨機，說不好的。」潘彩雲說，也是給自己打氣。

果然，話音剛落，一單45元的訂單進來。

「是女司機啊。」一名車主看到潘彩雲露出驚訝的表情。當把他送到目的後，乘客一定要加潘彩雲的微信，給她發了一個18.8的紅包，「今天是新年第一天，開年就碰到女代駕司機，我今年運氣一定不錯。大吉大利哦！」

聽到這番話，潘彩雲有點不好意思，點開手機她又看了一下實時代駕情況，「現在市區爆單了，沒有司機了，我們往市區去吧。」

凌晨3點多，記者開車帶著潘彩雲從臨平趕到東方豪生大酒店附近。一路上，她掩不住的興奮，「他們說得沒錯，上半夜生意不好，下半夜生意會很好。」

這時，系統裡可以搶單了，有兩單45元的和一單70元的可以搶，「70元的要去蕭山，離我住的地方太遠了，不能搶。」潘彩雲說，「在這裡再做幾單，我想回家了。」

凌晨4點，但潘彩雲卻精神奕奕，「我已經習慣了。我們55歲退休，我還可以再幹6年。」