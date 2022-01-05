鄭州暴雨過後…「雨衣爸爸」痛失愛女的這5個月

感動一群人的“雨衣爸爸。(取材自紅星新聞)

鄭州 特大暴雨事件回歸平靜後，女兒葬身地鐵的「雨衣爸爸」沒再坐過一次地鐵。每回到沙口路地鐵站 附近辦事時，他也盡量繞路走，「五個月了，還是不敢去面對」。

2021年7月20日清晨的鄭州，此前暴雨已下了整整一夜。當天早上6時2分，鄭州市氣象台發布暴雨紅色預警信號，7點多，鄭州雨下如注。

在藥店工作的女兒「月月」打電話跟張盟說，爸，你送我上班吧。張盟回女兒，下雨開車怕堵車，不能按時到崗，還是坐地鐵時間上有保障。這句話，成為張盟心中永遠的遺憾。

感動一群人的雨衣爸爸。(取材自紅星新聞)

如果沒叫她坐地鐵…

當晚六點多，鄭州地鐵5號線在海灘寺站往沙口路站途中停車。女兒給媽媽薛梅發了車廂進水的照片，薛梅要她趕緊下車。可是地鐵門緊閉，列車上500多人都被困在狹窄車廂裡。再後來，他們就和女兒斷了聯繫。

紅星新聞報導，7月20日，鄭州市突降罕見特大暴雨，鄭州地鐵5號線發生嚴重積水，洪水灌入車廂，造成500餘乘客被困，12名乘客經搶救無效不幸罹難。張盟的女兒「月月」就是其一。

當時的一張示意圖顯示，事發當時，5號線沙口路站、海灘寺站和鄭州人民醫院站三個站點總水量約有99264立方米。

得知女兒失聯後，張盟與女婿找了一晚上還是沒找到月月。各種消息不斷，有人說全部營救成功，有人說最後幾節車廂被水沖散，更有人傳出月台上躺滿屍體的恐怖照片。

張盟頓感凶多吉少，「我的心一下子就空了，眼淚從心底流了出來。就像一個人，突然斷了一條腿，一條胳膊一樣，唰，就沒了。」妻子也不相信，滿大街找，工作的藥店、派出所、醫院。地鐵站幾個出口都被封上，門上貼著的聯繫方式都打不通。

21日中午，張盟夫妻被叫去認遺體。僅憑看腳上的綠膠鞋，他們就能認出那是月月。

9月15日，停運五十多天的鄭州地鐵5號線恢復載客運營。但在事發後，月月父母再沒坐過一次地鐵。(取材自紅星新聞)

想空降車廂 將女兒撈出來

女兒不幸離世後，張盟一直活在自責中。他常和妻子念叨，要是那天早上能開車送她，哪怕堵車沒送到藥店，女兒也不至於晚上再冒著危險回家。又或者，那個夏天應該堅持讓女兒把游泳學會。

張盟水性很好，他年輕時曾在黃河和長江裡遊泳，他想像過很多次，那天自己空降到地鐵車廂，「把女兒撈出來，把其他人也撈出來」。

但他再也接不到女兒了。

那一晚，張盟披著經常接送女兒穿的藍色雨衣，戴著墨鏡和口罩，在沙口路地鐵站B1出口呆坐到天色泛白。那輛經常接女兒上下班的單車就停在一旁，豎著的牌子上是他寫的十個大字：「妞妞，爸爸還想接你回家」。

張盟回想起那一天，路過的市民見了，主動給他買了很多包子，他就裝在車把的塑料袋裡。後來，送吃的人越來越多，過意不去，他就把吃的堆到自己面前，示意他有東西吃。離開時，他把包子分給了一早趕來獻花的市民。還剩一袋包子和幾瓶酸奶，就擺在花海中間。

報導指出，「雨衣爸爸」在網上引起的轟動，夫妻倆並不知情。那段時間，夫妻倆杜絕了一切網上的信息，手機 只拿來打電話和發短信。

7月30日，暴雨過後的第十天，鄭州暴發了疫情。根據疫情形勢，夫妻倆所在的小區也實行封閉管理。「其實我們也不想回去，不敢回去」，他們就在單位附近住下，直到8月底解封。

死訊瞞著老人不敢說

零度以下的鄭州，暴雨帶來的內澇早已退去，張盟開車駛進京廣南路隧道。京廣路隧道在鄭州暴雨受災中受創最嚴重，張盟指了隧道頂部三四米長的鏤空段，「如果水灌進隧道，人就可以順著水，浮到這個敞口逃生」。

失去女兒的5個多月裡，失眠成為他們的常態。記性開始變差，精神也總是恍惚，「總是不相信女兒離世的事情是真的，無論做什麽事情，總覺得妞妞還在」。

張盟告訴紅星新聞，10月中旬，失去女兒的第90天，妞妞外公病重去世。後來，女兒外婆和奶奶也住進了醫院。包括父親在內的幾位老人，一直都以為孫女只是去外地出差未回，他們都怕瞞不過這個春節。

1994年10月7日，女兒出生。名字是女兒姑姑給起的，源於一首宋詞「會挽雕弓如滿月」。今年的10月7日，他們想繼續給女兒過生日，特地去問了墓園工作人員，但對方建議只過周年。薛梅難過的說，「我們很痛苦」。

有一段時間，他們發現和女兒綁定的三人親情卡裡，1000分鐘的語音通話額度掉得飛快。

11月27日，他們又收到短信提醒，語音套餐額度已用盡，超出的部分花費從張盟主卡的自由話費裡扣。到手機營業廳上一查發現，女兒的手機號碼還在使用。

突然出現的手機通話讓好不容易緩和下來的薛梅又瀕臨崩潰。他們瘋狂給女兒遺失的手機號碼打電話，發短信，只希望撿到的人能還回來。他們想知道，最後時刻，女兒手機有沒有留下什麽錄音或遺言給他們。

後來，他們接到派出所通知，手機被清理地鐵隧道淤泥的工人撿到。取回的手機就裝在檔案袋裡，可是薛梅不敢打開。工作人員告訴他們，手機已經被格式化，東西估計很難再恢復。

2歲小外孫 還記著媽媽

女兒不僅僅是他們的女兒，還是妻子和媽媽。女兒還有一個兩歲多的小兒子。小外孫還不太會說話，一來到他們家，就找媽媽。找不到媽媽，就搖搖晃晃地在房間裡轉一圈，用手指著空無一物的牆，那是原先掛女兒照片的地方。張盟看著，只覺得心酸。

女兒離世後，張盟把女兒房間裡的照片從牆上取下，小心翼翼地用紅布包好。他們想等小外孫大一些再告訴他女兒的事。但有時候，小外孫還是會扒拉薛梅的手機，指著相冊裡的照片叫媽媽。偶爾，小外孫就坐在自己的小床上，默默地流淚。

後來，他們就在空白的牆上換上了小外孫的照片，帶著個小帽子，眼睛深邃，「和我女兒一歲多的照片一模一樣」。

12月25日，女兒安葬2個月後，夫妻倆蹲在墓前與女兒聊天。(取材自紅星新聞)

張盟為女兒設計的墓碑。(取材自紅星新聞)

為女兒設計墓碑 刻上思念

薛梅記得，女兒剛離世那段時間，張盟無法上班，他就把思念化融進女兒的墓碑設計中。 碑的正面，是他們從兩大箱相冊中，精挑細選出的一張白色婚紗照：女兒坐在彎月上，甜甜地笑著，背後是點點的繁星，連成天秤座，是他專門加上的。

靠右下的地方，女兒6張小照片被修成了花瓣形狀，圍成一朵花。夫妻倆一張張指認著，這是1歲、這是8歲、10歲、16歲、18歲、22歲。

報導說，張盟還想了好多主意。他想把「雨衣爸爸」的畫面刻在碑上。構思的時候，工作人員說太忙抽不出人手去畫。張盟很堅持，「那我自己設計出來，你們再看看能不能刻上去」。

花了好幾夜的功夫，張盟把原圖的外形截出來，再提取細節要素，一個個移進框裡，用電腦拼到一起。整體處理成暗影線條，按比例擴大。

張盟不會用電腦設計，於是他從頭開始學，一個人伏在電腦前就是一天。為了趕在9月25日成稿，半個多月裡，他一直睡不好覺。

最後，墓碑背面右下角刻上了他親自設計的圖案———披著雨衣的他垂頭坐在地鐵口前，等著用身旁的老式單車接妞妞回家。左上角，地鐵穿行而過，上方刻著「鄭州地鐵5號線7.20罹難者之一」。

夫妻倆說好，每個月都要看女兒一次。

夢中的女兒 每次都在微笑

女兒過世後，張盟在網上查了好多資料，「我就想知道人死前究竟難不難受，死，究竟是一種什麽樣的感覺。」 他們不約而同夢見過女兒。讓他們欣慰的是，「夢裡，她每一次都是微笑著的」。（張盟、薛梅均為化名）