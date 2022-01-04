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長津湖、李煥英…2021中國賣座電影 你看過幾部？

中國新聞組／整理
《長津湖》。(取材自微博)
《長津湖》。(取材自微博)

中國2021年共生產電影劇情片565部，影片總產量為740部。香港文匯報報導，根據國家電影局2022年1月1日發布數據，2021年中國電影總票房達472.58億元(人民幣，以下均同)，超過北美總票房。

其中國產電影票房為399.27億元，占總票房的84.49%。票房前10名影片中有8部是國產影片，包括有《長津湖》、《你好，李煥英》、《唐人街探案3》、《我和我的父輩》、《怒火》、《中國醫生》、《懸崖之上》和《刺殺小說家》。

No：1 長津湖 57.7億

 據貓眼專業版數據顯示，抗美援朝題材的戰爭電影《長津湖》票房已突破57.7億元人民幣，超越2017年上映的《戰狼2》56.95億元人民幣，成為中國電影史上的票房賣座冠軍；同時成為全球電影史戰爭題材票房冠軍、全球華語電影票房冠軍，並繼續位居2021年全球電影票房榜榜首。

《長津湖》戰役是朝鮮戰爭中的一場重要戰役，由陳凱歌、徐克、林超賢3位導演拍攝，所有演員都要協調檔期。服裝、道具創下規模之最，尤其是槍枝彈藥、坦克等軍事裝備，先後參與這部電影的人數達到了1.2萬人。投資額高達2億美元，是中國電影有史以來最大製作規模的戰爭片。

據影評人石文學表示，《長津湖》超越4年前的《戰狼2》而位列票房冠軍，是電影業界很感人的一件事，「全球影視在疫情影響下，中國還依然有電影的票房可以超越之前的冠軍作品，同時《長津湖》的登頂也證明了『主旋律』仍是中國觀眾喜聞樂見的題材」。

飾演七連戰士伍萬里的易烊千璽，從在江邊玩耍的少年，成長為一個戰鬥英雄。在參演《長津湖》後，他更是感受到當中幸福和平的環境是多麼得來不易。

《你好，李煥英》。(取材自微博)
《你好，李煥英》。(取材自微博)

No：2 你好，李煥英 54.1億

電影《你好，李煥英》是由導演賈玲的真人真事改編而成，透過電影緬懷去世的媽媽，說出那些來不及對媽媽說的話。每一幕的對白都因為情深意切而更顯得動人心弦。

《你好，李煥英》以穿越的情節，帶觀眾回到母親年輕的時代，一同感受母親年輕時的夢想與人生。回到過去的曉玲拚了命想讓母親揚眉吐氣卻一次又一次失敗。在知曉母親居然也穿越回過去的瞬間，整個電影院都傳來陣陣的啜泣聲。李煥英輕輕笑說「我的女兒，我只要她健康快樂就行、「你以後肯定會有出息的」的鼓勵，更是讓觀眾感受母親對曉玲的愛。

《你好，李煥英》在中國上映總票房破54.1億元人民幣。

《唐人街探案3》劇照。(取材自微博)
《唐人街探案3》劇照。(取材自微博)

No：3 唐人街探案3 45.2億

《唐人街探案3》原本預定2020年1月農曆春節檔上映，豈料疫情爆發，被延成2021年賀歲電影。

總票房達45.2億元人民幣的《唐人街探案3》，由王寶強、劉昊然、日本男星妻夫木聰主演，眾人齊聚日本東京破案。還邀長澤雅美、染谷將太、鈴木保奈美、淺野忠信等日本一線演員參演，大卡司上演一場亞洲最強神探的爭奪賽。

《唐人街探案3》上映83小時總票房已突破30億元，原本推理正是《唐人街探案》的核心元素，可是《唐3》推理力道比起前兩集著實弱很多，有影迷更一早已猜到誰是兇手，影片中段無厘頭的片段，令人看到非常迷茫，情緒和思路突變委實令人跟不上。

《我和我的父輩》。(取材自微博)
《我和我的父輩》。(取材自微博)

No：4 我和我的父輩 14.7億

繼《我和我的祖國》（2019年）及《我和我的家鄉》（2020年）後，2021年《我和我的父輩》接棒成為國慶電影的第三部曲。

《我和我的父輩》與《長津湖》同日上映，面對這強勁對手依然能收到14.7億元人民幣的票房，固然也有其分量。

《我和我的父輩》由黃建新總監製，吳京、章子怡、徐崢、沈騰聯合執導兼領銜主演，分別炮製《乘風》、《詩》、《鴨先知》及《少年行》4個感動人心的單元故事，而《詩》更是章子怡首度自導自演的紀念作。《我和我的父輩》除製作團隊強勁，更請來王菲為電影唱主題曲《如願》。

《怒火》。(取材自微博)
《怒火》。(取材自微博)

No：5 怒火 13.29億

由已故導演陳木勝執導及監製，甄子丹、謝霆鋒領銜主演的《怒火》，中國票房收13.29億元人民幣，超越《拆彈專家2》，成為票房最高的香港電影。

原本同為警隊一員甄子丹和謝霆鋒有著共同的追求、信仰，因為一場事故導致兩人走上截然不同的道路。久違的甄子丹和謝霆鋒正邪對決的肉搏戲，快節奏的警匪動作電影令觀眾大呼爽快。

作為陳木勝愛將的謝霆鋒，對於恩師離世感到人生無常，從沒想過合作的《怒火》竟成為訣別之作。

《中國醫生》劇照。（取材自新京報）
《中國醫生》劇照。（取材自新京報）

No：6 中國醫生 13.28億

《中國醫生》根據2020年抗擊新冠肺炎疫情真實事件改編，講述了新冠肺炎爆發時期，全國各地的醫護人員在武漢抗疫的故事。由劉偉強執導，張涵予、袁泉、朱亞文、李晨主演，正式上映首日票房就破億。

除了搭建的醫院景外，電影裡所有醫療器材都是真的，張涵予、袁泉、朱亞文他們要學習如何正確地穿防護衣，怎麼戴護目鏡、氣管造口、插喉、打針、放氧氣等等，13.28億元的票房得來不易。

《懸崖之上》。（取材自豆瓣）
《懸崖之上》。（取材自豆瓣）

No：7 懸崖之上 11.9億

票房11.9億元人民幣的《懸崖之上》以三十年代4位在蘇聯受訓的特工為主角，講述他們在東北執行「烏特拉」秘密行動，核心行動就是要將日本人的惡行公諸於世，但卻遭遇臥底出賣的故事。

年屆七十的張藝謀寶刀未老，在拍攝特工們鬥智鬥勇的堅毅與懦弱，竟然滴水不漏。以白雪茫茫的東北為背景，無論是場景還是外景都非常考究，完全貫徹張藝謀一向唯美的要求。橫街窄巷的追逐戰，飛車槍戰場面等都精彩異常。有評論更認為《懸崖之上》是近年最佳華語諜戰電影之一。

外界對於《懸崖之上》內兩位女演員，劉浩存飾演天真無邪、內心複雜的少女，與周曉凡的強悍硬朗成了鮮明對比，而劉浩存與張譯、秦海璐等資深演員對戲，表現亦毫不失色。

No：8 刺殺小說家 10.3億

改編自雙雪濤同名短篇小說的奇幻電影《刺殺小說家》在2021年賀歲檔上映，集合雷佳音、董子健、佟麗婭、楊冪等一眾演員，在北美和東南亞同步上映。

董子健飾演的小說家寫出的奇幻故事，竟然影響著現實世界。一名父親為找到失蹤的女兒，接下刺殺小說家的任務，最後在一個真假難辨的書中書結尾收場。

結合了奇幻、懸疑、社會批判等諸多要素，有評論認為，作為一部奇幻電影，全片的電腦特技及立體音效都很出色，可是將原本90分鐘可以說完的故事硬拉長到130分鐘，是否值得這10億元票房誠屬見仁見智。

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