喊治水30年 樂山大佛為何花臉治不好？

2021年12月21日，樂山大佛脖頸下滿是青苔和黑班，胸口修復部位出現裂痕，右下頷部位出現明顯的空鼓裂痕，鼻子已經全黑，太陽穴的裂痕穿過眉稍。(取材自中國新聞周刊)

30年前，專家在樂山大佛研究中指出，「治水」是修繕大佛「重中之重」的項目。但30年後，大佛經過多次搶救，慈眉善目的大臉總是白了又黑。在研究人員換了一批又一批後，大佛排水治理仍然擱置未動。

2019年4月，世界自然與文化遺產四川樂山大佛結束了200多天的閉關體檢，被蒸汽、砂紙和無鉛布保養過的臉重現粉嫩。但這份光鮮沒持續多久，幾個月後，黑斑再度出現在大佛的臉頰。

2021年12月21日，距離上一次臉部保養已快兩年，從岷江河畔遠眺，枕著綠樹的大佛與皴石融為一體——鼻子是「黑三角」，微生物組成的黑斑爬滿臉頰，蔓延至全身。

「如果不治理排水，每次用錘灰搶救式地抹一遍，也只能維持兩三年。」此前參與修繕的工程師說。修繕層空鼓，難以固定。研究者曾在大佛臉部的眉周邊發現鐵釘，那是早年間人們為固定錘灰的無奈之舉。

現如今，距上次「搶救」還不到兩年，條帶狀的裂痕已經從大佛髮際線向下貫穿眉毛。下巴處的空鼓形成斑片，已經翹起明顯的裂紋。在搶救的重點——大佛胸口，仍舊爬著裂痕。

早在1991年，有關部門就組織力量對大佛進行了一次全方位研究，當時的研究結論是，要想真正保護好大佛，應當治理其排水系統。但此後30年至今，「粉刷」卻幾乎成了大佛歷次修繕與搶救工作的重心。

鼻子木骨架 修繕後變黑

凌雲山西面，岷江、青衣江、大渡河三江交匯，高62米的樂山大佛端坐水前。 1300年前，古人劈開整座山，耗費三代人，耗時90年，鑿出了這座中國最大的摩崖石刻造像。唐代建造之初，建造者利用大佛的螺髻和衣領褶皺設置排水溝槽，在大佛頭肩胸後側與山體連接處，鑿了三個排水廊道，以防日曬雨淋。

沒人知道最初的佛容， 1914年，法國人維克多拍攝了大佛第一張照片，當時大佛的鼻子已被磨平，眼口只剩痕跡，而胸口上長滿植物。

1962至1963年是新中國成立後對大佛的首次修繕，當時工程主要對大佛頭、肩、兩手、膝和雙腳進行修補。

在這次修繕中，施工人員發現，大佛的鼻子底部是空的，裡面為木頭骨架，外面抹著錘灰，有水從嘴、鼻流出的痕跡。至今，大佛的鼻子骨架仍為木質，木質鼻子更易滋長微生物。這也是每次修繕後，大佛鼻子都率先變黑的原因。

抹灰只能暫時維持表面光鮮，由於技術有限，大佛的風化程度仍在持續蔓延。

到了1980年代，樂山大佛已到了需要搶救的程度。佛身上張性構造裂隙長度約三百米，造成了縱向分離，橫向尚連的危崖破體，且風化裂隙可導致坡體表層裂成碎塊脫落。大佛基座同時接受岷江、青衣江、大渡河三條水系沖刷，使大佛南北側250米範圍內形成沖蝕坑72個，坑的最大深度為4.7米。如果水下軟弱夾層被裂隙切割的危崖塊體受地震影響，「大佛就要移位，或跌入江中」。

陳列在樂山大佛博物館的大佛歷史圖片。(取材自中國新聞周刊)

治大佛滲水 30年未落實

1989年4月，當時的國家科委批准了《治理樂山大佛的前期研究》科研項目，這是迄今為止對大佛最全面的研究，由當時的中國文物研究所黃克忠、四川省文物考古研究所馬家郁等專家帶領實施。研究在1991年結項時還強調要「治理大佛的滲水」，還建議改善大佛周圍建築群的防排水系統，防止地表水流和生活用水下滲危害大佛。

上述研究還建議實施佛體防風化措施，採用具有保護功能的遮蔽建築物（如建造透明輕質薄殼形背光式大棚），抑或採用噴塗防護材料或藥物，在作維修方案設計時，需進行可行性研究。

但在此後30年間，這些治水和防風化工程都未落實。

高62米的樂山大佛端坐水前，腳下是岷江、青衣江、大渡河三江交匯。（中通社）

缺經費數據 治標不治本

1998年4月14日，聯合國 教科文組織世界遺產 中心對新入選的世界文化與自然遺產進行複檢。這年9月17日，經過中央、省、市專家評審鑑定，確定了第一批大佛重點保護項目，一共四項，其中之一，就是大佛佛身排水項目，擬充分利用原有排水系統 ，採用豎井、橫洞排水方式，以減除地下滲水對大佛岩體侵蝕和表面風化等危害。

2001年，樂山大佛建造史上最大規模的維修保護工程拉開帷幕，但在具體施工中，排水項目不見了。 2001年修復總指揮曾志亮曾表示，他提出按照1991年黃克忠等人前期研究的方案，打通大佛胸後兩個未貫通的排水廊道，但未獲批。

一位參與修繕工程的專家說，沒有獲批的原因，在當時，一是缺乏前期研究數據，難以保證治水工程的效果；二是經濟原因。 2001年對文物保護重視不夠，經費也不足，當時幾十萬的經費就是大項目了。這位專家說，從2005年之後，國家才大幅增加對文物保護項目的投資 。

缺少對水的治理，治標不治本。中鐵科研院西北院文保中心副主任孫博表示，「不解決大佛身後水的問題，只用錘灰修復，最多也就頂個兩三年的事」。他透露，2001年那次修繕之後，大佛的胸前在2005年就發現了因修繕層空鼓而產生的裂痕，後來裂痕不斷擴大，空鼓層開始剝落。

2018年10月到2019年4月，大佛在腳手架裡再度閉關。不過這次工程不是修繕，而是被定位於前期研究與勘測、以及搶險工程，針對的是大佛胸腹部後期修繕層起鼓脫落病害。

孫博是此次項目的負責人。當時國家文物局批準的項目經費不足400萬人民幣，其中包含90萬元的大佛胸口搶險工程。對大佛來說，日常維護就是清洗表面微生物，搶險即對胸口的險情進行處理，修繕則為維修和修復，而重建就是恢復已滅失的古建築，比如曾與大佛共存的大象閣。

這意味著修繕後的保持期依舊只有3至5年。「當時專家們達成統一意見，不開展排水工程，只修補錘灰層，只解決暫時的問題。下一步繼續做勘察研究，監測水的狀況。」孫博說。

樂山大佛九曲棧道區域正在搭建腳手架，開展危岩體搶險加固前期勘察工作。(中新社)

戴帽防風化？ 學界掀爭論

孫博所在的中鐵科研院西北院從1989年起就參與大佛的修繕，掌握了大量一手資料，他認為，大佛主要病害是以頭部為主的空鼓開裂和滲水經過初步研究，孫博發現滲水很大比例來源於雨水，「下雨幾十分鐘後，大佛胸後飽水層的滲水量直接上來了」。

雨水一直威脅著大佛。在本世紀初，受周圍工業區排放的影響，大佛曾遭受數年的酸雨沖刷，大佛眼睛的顏料被侵蝕後，產生了「大佛閉眼」的容貌。

如果要抵擋雨水，那麼要不要給大佛，甚至整個山體加個「帽子」？曾任中國文化遺產研究院副院長的詹長法說，根據石窟考古和石窟寺建築資料表明，儘管大佛在唐宋時有屋頂，但加帽子的思路仍在學界多年來爭論不休。尤其當樂山大佛成為世界遺產地後，在其上面進行任何添加和去除都要通過嚴格的評估。因為沒有相對全面的科學研究，屋簷方案也同樣擱置下來。

樂山大佛石窟研究院院長范元元將研究的缺乏歸因於過去技術水平不足。她提出，直到2013年，才找到專業設備架設在岷江的島上對大佛進行三位掃描。這次探測過後，他們發現大佛的嘴巴是受過傷的。她指出，在早前技術手段不成熟的時候，「不動就是最好的保護」。

在川渝地區，除了最大的樂山大佛，還有上千座石窟寺，它們都面臨雨水和滲水的威脅，但也都屹立千年而不倒。詹長法期望，樂山大佛保護工程能成為保護石窟寺的示範性項目，「專業隊伍配置起來，科研設備架設起來，合作機制建立起來」，如果樂山大佛的問題能夠妥善解決，那麼對川渝地區的上千座石窟寺都是個福音。