「瞇瞇眼」辱華？ 掀中國審美論戰

三隻松鼠廣告海報中的模特兒稱自己原本就眼睛小，沒有故意要去營造辱華形象。（取材自北京青年報）

小眼睛、厚嘴唇怎麼就跟辱華畫上了等號？一場「瞇瞇眼」背後文化意涵爭論大賽，「中國審美」隱然成形。

小眼睛錯了嗎？最近中國掀起一陣「瞇瞇眼」辱華的輿論風暴，在「迪奧」陳漫事件後，有網友翻出零食品牌「三隻松鼠」一張產品宣傳海報，因海報中的模特「瞇瞇眼」、厚嘴唇，被質疑是醜化中國人。

「三隻松鼠」2019年10月的產品宣傳海報被挖出後，網上爭議不斷。網友表示，看到刻意畫成瞇瞇眼就「不舒服」，宣稱以後不買他家的東西。

也有網友替「三隻松鼠」抱不平，認為將2019年的廣告拿出來說，某些行銷號「確實有故意帶節奏的嫌疑」；「這不僅是對模特的人身攻擊和傷害，還惡意引戰、仇視眼睛小的人群」等。

海報中的模特兒本人「菜孃孃」也在微博回應，稱自己沒有故意要去營造辱華形象，做的僅是按照商家的要求拍出商家要的東西。「我眼睛小就不配做中國人了？」她表示，可能每個人審美不一樣，「也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛。」 最近中國掀起一陣「瞇瞇眼」辱華的輿論風暴，零食品牌「三隻松鼠」慘遭網友出征。（取材自微博）

對此，三隻松鼠發布聲明表示，該頁面模特為中國人，她的妝容均基於個人特徵打造，無刻意醜化。對於網友由此產生的不適感，三隻松鼠深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換。

「雄獅少年」 也陷辱華爭議

無獨有偶，日前評價極高、被官媒盛讚的中國國產動畫電影 「雄獅少年」也陷入「瞇瞇眼」辱華爭議，因片中主角清一色小眼睛，這樣的人物畫風引發觀眾不滿，甚至遭到抵制。 國產動畫電影「雄獅少年」也陷入「瞇瞇眼」辱華爭議。（取材自微博）

一方認為，「雄獅少年」的動畫人設故意做了瞇瞇眼設計，屬於投「洋大人」歡心、滅自己威風的「漢奸行為」；另一方則認為，不能因為一個猜測就抹殺一部今年評分最高的國產動畫電影，除了人設外，該片仍有很多可取之處，號召封殺並不可取。

就在觀眾你來我往的爭論下，「雄獅少年」的票房預估不斷滑坡，從10億元（人民幣，下同，約3630萬美元）以上的黑馬，到現在2.53億元的及格標準。

「瞇瞇眼」為什麼這麼容易惹怒中國民眾？為什麼中國社會對「小眼睛」如此敏感？這可能與中國社會對「被西方定義的東方形象」反感有關。

刻板印象 從傅滿州說起

有自媒體指出，現在最主要的問題，並不是「某種形象是否存在偏見、歧視」，而是人們應該如何對待「被西方定義的東方形象」。審美應是多元的、包容的，小眼睛可以是高貴的、充滿威儀的，應該被拒絕的，是給小眼睛惡意貼上的文化標籤。 美國漫威漫畫旗下超級反派傅滿洲。(取材自百度百科)

香港01報導，而要追溯「瞇瞇眼」被標籤為「刻意」符合西方刻板印象，可以從傅滿州說起。

傅滿州是西方流行文化成功塑造的一個「邪惡的東方壞蛋」，這個角色從1913年出現開始，通過廣播、電視、動漫等被重新打造，但他經典的外貌特徵：「黃皮膚、長眉毛、狹長的眼睛、鬍鬚和偏瘦的身材」被認為形塑出對東方人的刻板印象，電影「尚氣」上映時，就特意將此角色改名，足見其爭議性。

狹長的眼睛，即「瞇瞇眼」更被視為是對亞裔 的種族歧視 。在拍照時比出用手指將兩眼眼尾上拉的動作，也被視為是模仿瞇瞇眼的「辱華」的手勢。

直到現在，只要出現這樣的手勢，不論當事人究竟有意或是無意，都被會視為是針對亞裔的歧視。

回顧2019年，「VOGUE」美國版在Instagram上刊登了一位中國籍模特高其蓁的照片，再次引發廣泛爭議。

高其蓁出生於上海，長相極富特色，「VOGUE」以「有著獨特的魅力」以及「挑戰主流審美標準」來形容她。但不少中國網民卻認為，「VOGUE」「是刻意放大刻板印象」，是西方對透過中國刻板印象來重申他們對於東方「美」的標準，質疑「是一種文化霸凌」。 《VOGUE》美國版在Instagram上刊登了一位中國藉模特高其蓁的照片。(取材自Instagram)

與此同時，關於「高級臉」的討論也增多。許多網民提出，眼距寬、高顴骨和獨特的輪廓，高其蓁難道不應該是「高級臉」的代表嗎？但也有網民批評「中國模特就一定要選丹鳳眼和塌鼻梁嗎?」，眼型再次成為議論焦點。

尊重受眾 才能贏得市場

「人民日報」以圓桌方式對「瞇瞇眼」做評論，並從產品、審美和傳播三個角度作探討，稱應「充分尊重受眾，才能贏得市場」、「培養健康審美趣味，涵養強大審美自信」，以及「堅持效果導向，也避免『扣帽子』」。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍則向「環球網」表示，「瞇瞇眼」妝容和「辮子」的意象來自於19世紀西方對華人的刻板印象，並非是對華人相貌特徵的客觀形容，而是西方基於民族和意識形態優越感而對東亞人貼上的「標籤」，是西方對東亞人外貌特徵放大的、帶有貶損意義和標籤性質的表現方式。

北京大學教授張頤武則稱，公開辯論有助於幫助人們更深刻地認識這一問題，也從多角度釐清情況的複雜性，「不過，這應當成為一個輿論層面的探討，而不應成為一個政治判決」。 迪奧攝影展品「驕傲的矜持」就被質疑醜化亞裔女性，採用「瞇瞇眼」的造型，持續遭受輿論撻伐和抵制。（取材自微博）

小眼睛、單眼皮 也可以很美

從引發爭議的「瞇瞇眼」到網上扎堆可見的網紅臉，真正的中國審美到底是什麼？

就在官媒紛紛評論「瞇瞇眼」事件引發網民熱議後，有人認為「瞇瞇眼」妝容「辱華」，也有網民認為「本質還是文化自卑，意識裡還是搖著尾巴順著西方主人的意識思考」，有網民寫道：「說到底只是它們自己不喜歡小眼睛，但為了能光明正大的辱罵，它就一定要扣個辱華帽子上去。」

正反意見並陳，鳳凰網試著從中理出頭緒。有人認為，這類「醜化中國人」的形象，並非在一般中國民眾眼中的理想女性，這種判斷似乎是以大眾審美偏好為基礎的。然而，這種審美偏好的形成，不能僅通過西方與東方之間的相互關係來把握，它還內嵌著更廣泛的、多層次的社會權力關係。

一般說的「中國人喜歡的長相」，與其說是某種「本真」中國美的體現，毋寧說是近十幾年來在中國演藝界頗受歡迎的女性容貌特徵。大紅大紫的螢幕女星，大多有著高鼻梁、雙眼皮和輪廓分明的臉龐，而這些特質比起東亞人，在歐美人的容貌中更為常見。

正因如此，迪麗熱巴、古力娜扎等少數民族女演員，在外形上被認為具備「天生」的優勢，成為一種合法的「異域風情」。 當白皮膚、雙眼皮以及如上所述的容貌特徵在主流文化中被視為「美的象徵」，它們便成為人們追求的目標。

近年來，與西方時尚品牌相關的刻板印象指控屢見不鮮，這些被篩選、塑造和「典型化」的亞裔女性形象的一再出現，意味著時尚領域的文化生產邏輯不是打破、而是最終服務於對他者偏見的固定和結構化。

因此，在對東方主義的批評中，鳳凰網分析認為不能忽視西方時尚品牌主導的文化生產背後的語境，不能忽視殖民史、黃禍論和「瞇縫眼」所塑造的政治經濟和文化想像上的不平等語境。

但與此同時，也不應跨語境地將特定的批評對象過度泛化，進而將「小眼睛」視作一種教條式的批評對象。這種泛化的指責，可能適得其反地擴大某種刻板形象，忽視和傷害這些容貌特徵背後一個個真實的、同樣擁有追求美的權利的人。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚告訴德國之聲，「瞇瞇眼」的討論顯現網路時代，人們可以很迅速對事情做出評論，但卻容易忽略多元性，以自己的標準做衡量，而形成偏頗的意見。「你今天到新疆西藏，外型跟漢人不一樣，難道就不是中國人嗎？」他問。

在綜藝節目「吐槽大會」上，作家許知遠曾調侃說：審美的褊狹是一種智力上的缺陷。

或許，公眾應該期待在公共領域看到更豐富的形象：女人和男人，小眼睛的人和單眼皮的人，體態豐盈的人和纖細的人，不同族群和性取向的人，農民和工人，身有傷疾的人，「他們都可以是美的」。