不花錢難脫身、濫用客戶信息? 婚戀網站還能信嗎?

許多適齡年輕人在婚戀網站上交友，不少騙子盯準成員，先騙情再詐財。（取材自微博）

中國單身人口超過兩億，真愛難求，不少人靠婚戀網站牽紅線慘遭被坑，「感覺智商被壓制了」，有時還得和官司纏鬥，婚戀網站，還能信嗎？

身處某二線城市的黃女士，滿懷期待註冊了世紀佳緣會員，沒想到等待她的不是高富帥，而是人生第一場官司。

中國新聞周刊報導，黃女士在註冊第二天，就有紅娘打電話了解她的情況，第三天就約其前往線下門店，在封閉的小房間裡她被紅娘洗腦三個多小時，支付了6萬9800元人民幣（約1萬900美元）的婚介費用。事後黃女士懷疑陷入騙局，找到門店退款未果，最終找了律師，走上維權之路。

黃女士將自己的經歷發到網上，不少網友在其經歷後回覆「我也腦抽了」、「感覺智商被壓制了」、「稀裡胡塗就貸款分期付錢了」。世紀佳緣到底有什麼魔力？一旦走進門店，不花錢就出不來？近日媒體臥底給出了答案，世紀佳緣某線下門店內，銷售能隨意在後台看到用戶的聊天信息，實現精準營銷。

中國婚戀網站已成為重要的婚戀產業平台，但對用戶資料的保護仍有很大的提高空間。（取材自微信）

★濫用職權 查閱用戶信息

世紀佳緣很快致歉，稱員工濫用職權查閱用戶信息，目前公司已去除此功能進行整改，並歡迎公眾舉報。然而公眾並不買帳，其在虛假宣傳、紅娘當托等問題上都未給出回應，討伐聲席捲而來，業內人士指出這是行業普遍存在的現象。世紀佳緣、珍愛網等婚戀網站有近20年的歷史，為何口碑跌落至此？婚戀網站還有機會做好生意嗎？

在媒體的調查中， 銷售紅娘，成為了婚戀生意的主導者。

世紀佳緣線下VIP服務中心的格子間裡，紅娘試圖成為用戶的「知心人」。「知心人」怎麼培養？通過查看用戶隱私 信息，這樣方便做「人物刺激」，實現精準營銷。

為完成業績，紅娘一方面包裝對用戶的熟悉和了解，另一方面還會包裝自己，頭銜、學歷和資歷造假普遍。除此之外，「當托」是重要的工作，紅娘要在其他婚戀平台或線下相親中套取客戶資源，吸引到店。

有緣網一位不具名的資深紅娘透露，大部分婚戀網站線下門店分為兩種紅娘，一種是銷售紅娘，一種是服務紅娘。銷售紅娘的任務是想方設法，銷售成單；服務紅娘的核心是兌現承諾，做好服務。線上的會員線索給到線下門店是一單生意的起點，一個用戶只要在網站上註冊，銷售紅娘就會在相應的城市門店拿到相應數據，聯繫後用不同的話術和手段盡可能促成交易，一般價格過萬元。

資深紅娘指出，為了更好地進行銷售，此前行業普遍認為看用戶的信息沒有太大問題。近些年來大環境在強調信息保護，行業開始有了合規意識。她認為世紀佳緣合規進度可能沒那麼快，同時面臨珍愛網、陌陌等新老勢力的殘酷競爭，營收 壓力增大，才會瘋狂地在法律邊緣試探。

在黑貓投訴平台上，世紀佳緣的投訴量達到了4088條，珍愛網的投訴量達到了2028條，投訴內容大多是誘導消費、虛假宣傳、拒不退款等，如此來看，婚戀網站存在的問題並非是短期內形成的。

江蘇省消保委也約談了世紀佳緣、珍愛網等婚戀網站，指出平台存在退費規則不明確、宣傳承諾不兌現、會員信息審核形同虛設等問題，嚴重侵犯了消費者的知情權、公平交易權和信息安全權等合法權益。

「平台應在管理措施和技術手段上加強信息安全，例如設立數據保護官崗位等」，中國政法大學網絡法學研究所副所長商希雪談到，在內部管理上，應對用戶信息的處理權限（訪問、修改、複製等）設置層層關卡，一是根據崗位需求限定可訪問用戶信息的內部人員；二是對用戶信息進行分類分級管理。

互聯網分析人士張書樂指出，這些平台一直存在隱患，且對用戶隱私保護過於淡漠。過去，亦有通過此類平台騙婚、騙財騙色的案例發生，此次只是沉痾頑疾的一次集中爆發。

一位曾在世紀佳緣體驗過婚戀服務的不具名人士表示，註冊相關信息，提出擇偶標準後，紅娘推薦了三、四個人，想和這些人聊天發站內信就要交錢，按句收費。紅娘還循循善誘說，如果想主動選別人，想要更好的，就得付費了。

一家大型婚戀網站舉辦交友派對，單身男女青年玩聯誼遊戲。 （取材自新京報／視覺中國圖）

★為了佣金 試探法律邊緣

「收費有不同方式，可以按照月份和名額計算，比如半年3萬元，也有結婚返還的計費方式，婚保服務一年6萬9800元，結婚返還70%費用。這二者的差異是前者只能在一個門店的資源裡尋找，第二種可以跨店尋找，」該人士說，紅娘對用戶的興趣愛好、性格特質並無興趣，只是為了完成業績，很不靠譜。甚至為了佣金，試探法律邊緣。

紅娘做的一切都在試圖讓消費者「掏錢」。「大超說媒」創始人大超指出，在婚戀網站上有幾百萬註冊用戶，但這些流量實際上是死的，無法調動的。很多消費者簽了一對一合約後，會發現線上的資源是個幌子，線下的紅娘手中資源有限，這種體驗不會特別好，還很容易出現貓膩。

在大超經營之初，他也曾請過所謂的「銷售」，明確告訴對方不能去做哪些事，但為了拿到佣金，這些人還是會做一些他掌控不了的事，所以他再也沒有請過銷售。

不過世紀佳緣離開了「紅娘」，業績恐怕難以預料。紅娘一對一服務是其營收大頭，2015年占比就達到其收入的40%。

紅娘解釋，互聯網剛興起之時，想脫單結婚的人選擇很少，只能高價購買婚戀網站的服務。隨著信息的公開透明，陌生人社交App的出現，很多小而美的婚戀俱樂部和IP的崛起，人們的選擇更多了，婚戀網站線下門店的客流量就減少了。

紅娘提到，現在大的婚戀網站做線下店，這樣的業務模式走到了黃昏。她補充說，「行業沒有根本性的躍遷，用『騙』的方式才能有業務空間」。

世紀佳緣CEO吳琳光曾提到，婚姻現在已經不再是一錘子買賣，也曾反思產品是否太過於指標式的撮合。

一名網友在瀏覽一家婚戀網站。（取材自荊楚網）

★帳號買賣 成灰色產業鏈

本世紀初，世紀佳緣、百合網和珍愛網等婚戀網站陸續誕生，令用戶意識到通過相親網站可以付費相親。2011年世紀佳緣在美國上市，但資本市場表現不佳，股價 低迷，五年後與百合網合併私有化退市。

2017年世紀佳緣曾捲入Wephone創始人蘇享茂被前妻逼死案，二人相識在世紀佳緣，女方有過婚史，卻未被披露。當時其母公司百合網股價大跌近50%，口碑大跌。到2019年底，百合網申請摘牌，上半年營收達6.8億元，淨虧損6470萬元。

發展近20年的婚戀網站在資本市場失意落幕，而留下的信任隱患卻一直存在。

曾有媒體曝出婚戀網站帳號買賣發展成產業鏈，虛假帳號在網上找尋獵物誘惑對方參與灰色產業。商希雪透露，因婚戀中介平台的業務特徵，用戶信息如財產信息、身分信息等極具開拓價值，極易成為電信詐騙的目標對象，是個人信息洩露的重災區。

世紀佳緣表示，目前上線了人臉識別功能，通過身分認證的紅娘才能登錄帳號；對不同級別的工作人員也採取了不同權限的設置，不得越級查閱。

據央視財經報導，民政部數據顯示，2018年中國單身成年人口超過兩億人。相關報告預測2021年中國婚戀社交市場規模將達72.4億元。市場仍有不小空間，但失去信任的婚戀網站還有機會重建口碑，做好這門生意嗎？

不具名紅娘認為，婚戀網站的生意不能一直是單次博弈，現在線上直播打賞等新業務成為新的增長點，利用技術革新和IP內容來持續吸引用戶才是正向發展。

張書樂指出，年輕人對婚戀的想法和需求多元，服務難度大，所需的社交自由度也越高，需要有更多的體驗場景來破局。「在線婚戀還是要發揮交互的屬性，不能簡單地將過去婚介機構搬到線上來收費，未來可探索垂直類婚戀陌生人社交，比如直播、短視頻、圖文或線上線下聯動的桌游，促成婚戀牽手率。