雙面泉州…先入萬億俱樂部 再入世遺
一面入世遺，一面破萬億。雙面泉州，這座以會做生意著稱的城市，正以新的思路，踏出邁向世界遺產典範城市目標的步伐。
今年7月的世界遺產大會上，泉州與開元寺等21處宋元時期古蹟被「打包」，新晉為世界文化遺產。在社交媒體上，有1300年歷史的古城泉州火了。如同它的獲獎理由「這是一座老城，也是一座新城」。在被捧成文藝青年的網紅打卡地之中，展現古今交會的全方位新格局。
泉州市別稱鯉城，福建省下轄地級市，現代化工貿港口城市。古城泉州其實有兩副面孔。一面保留著眾多宋代以來的古老建築，南音、木偶戲和閩南語等傳統生活方式，佛教、道教、伊斯蘭教、印度教、摩尼教等宗教共融的罕見局面至今有跡可循。
另一面，它在創新創業中創造了富庶的經濟，連續22年排名福建之首，2020年晉升為全國第18個GDP「萬億俱樂部」城市，而安踏、特步、361°等中國知名體育服裝品牌半壁江山在一座城裡比鄰而居，更是中國品牌製造一道難以複製的奇觀。
泉州今年有兩件大事。年初宣布2020年GDP總量突破1萬億元（人民幣，下同，約361億美元），達到1萬158.66億元，成為全國第18個「萬億俱樂部」成員；年中，經過20年申遺，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目終列入「世界遺產名錄」。
新舊融合 受世遺官方青睞
泉州是一座老城，也是一座新城。它的「老」不是陳舊，而是傳承千年、未曾中斷的歷史文脈；它的「新」也不是憑空構建，而是基於文化積澱之上的重新出發。它是首批國家歷史文化名城，也是著名僑鄉，更是古代海上絲綢之路的重要起點、世界海洋貿易中心港口城市的傑出典範。它有多元包容的文化生態，也有繁榮富足的經濟實力。經過多年努力，今年它憑藉「宋元中國的世界海洋商貿中心」項目順利通過審議，成為中國第56處世界遺產。
「世界遺產委員會審議泉州申遺項目，僅用時6分就一致通過。」泉州市文化廣電和旅遊局黨組書記、局長李伯群表示，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」是一項複合性的系列遺產，在世界文化遺產中為數不多，第44屆世界遺產有關決議高度評價了泉州專案。
遍布全城的22處遺產地升為世界級，呈現出的是一幅10至14世紀的繁榮畫卷。那時，泉州滿街是各種膚色的外國人，堪比唐代的長安城。夜晚，聚滿船舶的古渡口徹夜長明，船上載著中國的瓷器、絲綢、茶葉等貨物銷往世界各地，外國香料、象牙、人參入港後送往京城。
南宋末年 東方第一大港
泉州在南宋末年成為東方第一大港。福建省海洋文化研究中心特約研究員、泉州市政協原副主席李冀平說，那是中國的大航海時代，創造了一條自由的航海貿易之路。泉州體現了非常獨特、典型的中華海洋文明，包含著和平與包容而非掠奪的精神，這是泉州帶給今天的啟迪。
申遺成功，不僅使泉州古蹟進入文物保護的新起點，也帶來了文旅產業發展的新機會。根據泉州市當前規畫，泉州的世界遺產點點多面廣，未來將努力推動建設「中國海上絲綢之路博物館」。
李伯群認為，保護好泉州的「煙火氣」是首要的。「泉州遺產多數是活態的，7.62平方公里古城遺產區和緩衝區，群眾世世代代生活在其中」。泉州市第13次代表大會中就提出建設海絲名城、建成世界遺產保護典範之城，再造「漲海聲中萬國商」新繁榮目標。
自古以來 就是重商之城
這個目標道出了泉州自古就是重商之城的遺產特質。「泉州人稠山谷瘠，雖欲就耕無地辟。州南有海浩無窮，每歲造舟通異域。」宋代謝履的「泉南歌」描述了泉州人因偏居海邊、耕地短缺轉而拓展海洋貿易的歷史，改革開放後，泉州人展現經商天賦，失落的商業重鎮重新崛起。
1979年，中央將福建、廣東對外開放試點，泉州人如魚得水，加上對外資的包容，時任泉州市外資辦公室主任的陳民團曾回憶，在廣大泉籍海外華僑的力量協助下，泉州發展來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易「三來一補」，形成了「小洋貨、大創匯」的格局。
陳民團記得，那時泉州政府發動華僑回鄉投資，華僑在泉州辦了一批馳名全國的企業。1982年，菲律賓華僑林國良回泉州創辦泉州電視機廠，使用的是本地合作企業泉州電子工業公司的廠房、人員。當時中國電視機保有量極少，首批生產的幾百台，立刻就 銷售到全國。
一批在海外紡織行業有所成就的華僑，帶動了泉州最早的服裝行業。早在上世紀末，泉州晉江的服裝品牌就開始攻占央視的廣告時段。而泉州服裝行業在全國聲名鵲起，還仰賴了當地人靈活的市場經濟頭腦。品牌營銷在體育服裝產業率先顯露效果，其他產業也借此思路壯大起來。
如今，再次打好「僑牌」是沿海省市面臨的新課題。華僑大學工商管理學院教授洪國彬坦言，在「新華僑時代」如何借力打力，泉州還沒有很好突破。「中國現在面臨著某些領域的『圍堵』，華僑其實可以發揮新一輪的作用」；但華僑後代的家鄉情結在慢慢弱化。
在洪國彬看來，泉州的發展自改革開放至今經歷三階段，從政策性紅利階段，到人口紅利階段，再到當前知識紅利階段。泉州在前兩個階段都把握住機會，但在知識紅利階段，尚未很好地把握住互聯網經濟的浪潮。他說，「泉州最客觀一個現實，就是實體經濟占比非常大，『晉江經驗』最根本的就是深耕實體經濟。如果我們捨本逐末，發展純粹的互聯網經濟，可能不是泉州的選擇。」
民營經濟 創造中國奇蹟
泉州人赤手空拳打出了中國民營經濟的奇蹟。據今年最新資料，在全國經濟總量前20城市中，泉州民營經濟占比最高，達到81.5％，形成九個千億產業集群，包括紡織服裝、鞋業、建材家居、石油化工、機械裝備、食品飲料、工藝製品、電子資訊、紙業印刷。 幾乎都是傳統產業。
去年新冠疫情到來，泉州以民生消費品為主的產業結構受到硬衝擊，GDP在2020年第一季度出現10.3％的下降，最終恢復到2.9％的全年增長率。在泉州的產業規畫裡，「科技創新」、「數位化」等成了高頻詞，透露這個製造業強市轉型升級的緊迫感。
泉州現在將政策優惠向科技領域傾囊相出，力爭用三到五年，實現科研投入、高新企業、高端研發平台等，並在全省率先發放創新券，對企業購買科技服務進行補助。洪國彬解釋，泉州的轉型焦慮在於，新的時代背景之下，傳統優勢正在被弱化。
早期，泉州企業間構建了良好的產業鏈，形成特有的區域性競爭優勢。洪國彬認為，製造業跟服務業緊密結合，是泉州民營經濟最重要的內部經驗。比如，泉州有過輕紡城和服裝城，是原材料和服裝成品的專業市場，這種集聚效應加速了產業鏈的流通，催生了千億級產業鏈。
深化開放 再次揚帆出海
然而，網店的流量日日攀升，服務業正在轉型。在「十四五」規畫泉州的現代服務業體系中，將不僅是服裝廠接著鞋廠，而是在環泉州灣創新中心形成一個創新集聚區，串連泉州軟體園、華大和洛江高新企業群落。泉州科學城也將發展時空產業、智慧資訊技術等新業態。
而在泉州現代化中心城市藍圖中，海洋文化的開放包容精神仍貫穿其中。泉州正在建設海上絲綢之路先行區和重要門戶，準備在深化對外開放的背景下，再次揚帆出海。
上一則
「直播一哥」李佳琦已向浙江省消保委 提交整改報告
下一則
FB留言