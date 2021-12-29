雙面泉州…先入萬億俱樂部 再入世遺

泉州金魚巷改造中植入了咖啡文化、南音戲台和文創空間等，讓這條不到300米的小巷生機盎然。圖為小朋友在泉州市鯉城區金魚巷口玩耍。（新華社）

一面入世遺，一面破萬億。雙面泉州，這座以會做生意著稱的城市，正以新的思路，踏出邁向世界遺產 典範城市目標的步伐。

今年7月的世界遺產大會上，泉州與開元寺等21處宋元時期古蹟 被「打包」，新晉為世界文化遺產。在社交媒體上，有1300年歷史的古城泉州火了。如同它的獲獎理由「這是一座老城，也是一座新城」。在被捧成文藝青年的網紅打卡地之中，展現古今交會的全方位新格局。

泉州市別稱鯉城，福建省下轄地級市，現代化工貿港口城市。古城泉州其實有兩副面孔。一面保留著眾多宋代以來的古老建築，南音、木偶戲和閩南語等傳統生活方式，佛教、道教、伊斯蘭教、印度教、摩尼教等宗教共融的罕見局面至今有跡可循。

另一面，它在創新創業中創造了富庶的經濟，連續22年排名福建之首，2020年晉升為全國第18個GDP「萬億俱樂部」城市，而安踏、特步、361°等中國知名體育服裝品牌半壁江山在一座城裡比鄰而居，更是中國品牌製造一道難以複製的奇觀。

泉州今年有兩件大事。年初宣布2020年GDP總量突破1萬億元（人民幣，下同，約361億美元），達到1萬158.66億元，成為全國第18個「萬億俱樂部」成員；年中，經過20年申遺，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目終列入「世界遺產名錄」。

新舊融合 受世遺官方青睞

泉州是一座老城，也是一座新城。它的「老」不是陳舊，而是傳承千年、未曾中斷的歷史文脈；它的「新」也不是憑空構建，而是基於文化積澱之上的重新出發。它是首批國家歷史文化名城，也是著名僑鄉，更是古代海上絲綢之路的重要起點、世界海洋貿易中心港口城市的傑出典範。它有多元包容的文化生態，也有繁榮富足的經濟實力。經過多年努力，今年它憑藉「宋元中國的世界海洋商貿中心」項目順利通過審議，成為中國第56處世界遺產。

「世界遺產委員會審議泉州申遺項目，僅用時6分就一致通過。」泉州市文化廣電和旅遊局黨組書記、局長李伯群表示，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」是一項複合性的系列遺產，在世界文化遺產中為數不多，第44屆世界遺產有關決議高度評價了泉州專案。 朝霞中的泉州開元寺東西塔及周邊古城保護核心區域。（新華社）

遍布全城的22處遺產地升為世界級，呈現出的是一幅10至14世紀的繁榮畫卷。那時，泉州滿街是各種膚色的外國人，堪比唐代的長安城。夜晚，聚滿船舶的古渡口徹夜長明，船上載著中國的瓷器、絲綢、茶葉等貨物銷往世界各地，外國香料、象牙、人參入港後送往京城。

南宋末年 東方第一大港

泉州在南宋末年成為東方第一大港。福建省海洋文化研究中心特約研究員、泉州市政協原副主席李冀平說，那是中國的大航海時代，創造了一條自由的航海貿易之路。泉州體現了非常獨特、典型的中華海洋文明，包含著和平與包容而非掠奪的精神，這是泉州帶給今天的啟迪。

申遺成功，不僅使泉州古蹟進入文物保護的新起點，也帶來了文旅產業發展的新機會。根據泉州市當前規畫，泉州的世界遺產點點多面廣，未來將努力推動建設「中國海上絲綢之路博物館」。

李伯群認為，保護好泉州的「煙火氣」是首要的。「泉州遺產多數是活態的，7.62平方公里古城遺產區和緩衝區，群眾世世代代生活在其中」。泉州市第13次代表大會中就提出建設海絲名城、建成世界遺產保護典範之城，再造「漲海聲中萬國商」新繁榮目標。

自古以來 就是重商之城

這個目標道出了泉州自古就是重商之城的遺產特質。「泉州人稠山谷瘠，雖欲就耕無地辟。州南有海浩無窮，每歲造舟通異域。」宋代謝履的「泉南歌」描述了泉州人因偏居海邊、耕地短缺轉而拓展海洋貿易的歷史，改革開放後，泉州人展現經商天賦，失落的商業重鎮重新崛起。

1979年，中央將福建、廣東對外開放試點，泉州人如魚得水，加上對外資的包容，時任泉州市外資辦公室主任的陳民團曾回憶，在廣大泉籍海外華僑的力量協助下，泉州發展來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易「三來一補」，形成了「小洋貨、大創匯」的格局。

陳民團記得，那時泉州政府發動華僑回鄉投資，華僑在泉州辦了一批馳名全國的企業。1982年，菲律賓華僑林國良回泉州創辦泉州電視機廠，使用的是本地合作企業泉州電子工業公司的廠房、人員。當時中國電視機保有量極少，首批生產的幾百台，立刻就 銷售到全國。 泉州晉江安海鎮的安平橋。（新華社）

一批在海外紡織行業有所成就的華僑，帶動了泉州最早的服裝行業。早在上世紀末，泉州晉江的服裝品牌就開始攻占央視的廣告時段。而泉州服裝行業在全國聲名鵲起，還仰賴了當地人靈活的市場經濟頭腦。品牌營銷在體育服裝產業率先顯露效果，其他產業也借此思路壯大起來。

如今，再次打好「僑牌」是沿海省市面臨的新課題。華僑大學工商管理學院教授洪國彬坦言，在「新華僑時代」如何借力打力，泉州還沒有很好突破。「中國現在面臨著某些領域的『圍堵』，華僑其實可以發揮新一輪的作用」；但華僑後代的家鄉情結在慢慢弱化。 航拍六勝塔，該塔是商船由泉州灣主航道駛向內河港口的地標。（中新社）

在洪國彬看來，泉州的發展自改革開放至今經歷三階段，從政策性紅利階段，到人口紅利階段，再到當前知識紅利階段。泉州在前兩個階段都把握住機會，但在知識紅利階段，尚未很好地把握住互聯網經濟的浪潮。他說，「泉州最客觀一個現實，就是實體經濟占比非常大，『晉江經驗』最根本的就是深耕實體經濟。如果我們捨本逐末，發展純粹的互聯網經濟，可能不是泉州的選擇。」

民營經濟 創造中國奇蹟

泉州人赤手空拳打出了中國民營經濟的奇蹟。據今年最新資料，在全國經濟總量前20城市中，泉州民營經濟占比最高，達到81.5％，形成九個千億產業集群，包括紡織服裝、鞋業、建材家居、石油 化工、機械裝備、食品飲料、工藝製品、電子資訊、紙業印刷。 幾乎都是傳統產業。 開元寺遺跡反應出宋元海洋貿易帶給泉州的經濟繁榮和文化共存特徵。（取材自大眾日報）

去年新冠疫情到來，泉州以民生消費品為主的產業結構受到硬衝擊，GDP在2020年第一季度出現10.3％的下降，最終恢復到2.9％的全年增長率。在泉州的產業規畫裡，「科技創新」、「數位化」等成了高頻詞，透露這個製造業強市轉型升級的緊迫感。

泉州現在將政策優惠向科技領域傾囊相出，力爭用三到五年，實現科研投入、高新企業、高端研發平台等，並在全省率先發放創新券，對企業購買科技服務進行補助。洪國彬解釋，泉州的轉型焦慮在於，新的時代背景之下，傳統優勢正在被弱化。 國際博物館日，市民體驗泉州提線木偶戲「非遺」技藝。（中新社）

早期，泉州企業間構建了良好的產業鏈，形成特有的區域性競爭優勢。洪國彬認為，製造業跟服務業緊密結合，是泉州民營經濟最重要的內部經驗。比如，泉州有過輕紡城和服裝城，是原材料和服裝成品的專業市場，這種集聚效應加速了產業鏈的流通，催生了千億級產業鏈。

深化開放 再次揚帆出海

然而，網店的流量日日攀升，服務業正在轉型。在「十四五」規畫泉州的現代服務業體系中，將不僅是服裝廠接著鞋廠，而是在環泉州灣創新中心形成一個創新集聚區，串連泉州軟體園、華大和洛江高新企業群落。泉州科學城也將發展時空產業、智慧資訊技術等新業態。

而在泉州現代化中心城市藍圖中，海洋文化的開放包容精神仍貫穿其中。泉州正在建設海上絲綢之路先行區和重要門戶，準備在深化對外開放的背景下，再次揚帆出海。