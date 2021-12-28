為什麼這麼「煩」？ 兒童抑鬱症讓家長說不出口

尚未定型的青少年，心理問題比成人更難以捉摸。（取材中國新聞周刊／視覺中國圖）

兒童精神科擠滿了抑鬱症小患者，儘管症狀相符，很多家長仍不願承認自己孩子得了精神病。專家說，這是時代病，家庭、學校和社區都該一起治療。

據統計，因抑鬱障礙、焦慮障礙等症狀到精神科就醫的兒童與青少年，近年有增加趨勢。與成人相比，他們的精神障礙在行為上體現的更加「非典型」，也更難被發現和診斷，尤其在醫療資源不足的農村。而事實上，在患病孩子們的背後，通常都存在著更嚴重的教育 問題。

2021年10月公布的首次「中國兒童青少年精神障礙流行病學調查」顯示，在73992名被調查的17歲以下的兒童與少年中，有3.2％被確診抑鬱障礙，4.8％被確診焦慮障礙，患病率是精神分裂症和孤獨症的幾十倍。而有消極情緒的青少年範圍可能更廣。

在首都醫科大學附屬北京 安定醫院兒科主任何凡所在的兒科住院部，有抑鬱和焦慮障礙的孩子占了超過一半的床位，他們基本是重度患者，多數有自傷自殺傾向。面對孩子被確診，家長總希望醫師解答「為什麼」，何凡說，「抑鬱症是時代病，我們的家庭、學校和社會組成的生態系統出了問題」。

焦慮和憤怒 不易識別

與成人相比，尚未定型的兒童和青少年的精神障礙，在行為上體現的更加「非典型」，也更難被發現和診斷。「兒童和青少年可能比成年人表現出更多的焦慮和憤怒，更少的植物性神經症狀，以及更少的絕望言語」，北京大學第六醫院兒童精神科醫師林紅說。

據美國精神病學會制定的「精神疾病的診斷和統計手冊」，在兒童和青少年中診斷重性抑鬱障礙（MDD），至少需兩周持續的情緒變化，並給患者帶來功能上明確的改變。 手冊還提及慢性重度抑鬱障礙和惡劣心境（DD），患者抑鬱和/或易怒，伴隨食慾不佳、精力不足、自尊低下、注意力不集中和無望感等症狀，持續至少一年。

北京安定醫院兒童精神障礙團隊領銜專家、教授鄭毅說，對成人來說的怪異現象，如自語自笑，對正處於生長發育期的學前兒童可能就是正常的，因此診斷兒童精神疾病更加困難。以抑鬱症為例，成人典型表現為「三低」，即情緒低落、思維遲緩和活動減少，而在兒童可能就只是表現為「煩」。

在孩子成長的過程中，一些家長會忽視孩子真實的想法，沒有尊重和理解孩子的感受。（取材中國新聞周刊／視覺中國圖）

擔憂成績 伴隨心情低落

鄭毅指出，兒童患抑鬱症後很少會哭泣或表達消極想法，反而時常表現出易激惹、發脾氣、離家出走、學習成績下降和拒絕上學。但麻煩的是，「兒童死的念頭很突然，衝動間就出問題了」。且據統計，兒童大約12歲進入青春期直至18歲成年期間，抑鬱也以更高頻率出現。

許多青少年患者抑鬱與焦慮共存。何凡說，焦慮體現為對上學和成績的擔憂，抑鬱則是心情低落。 「對青少年來說，當惡劣心境持續一年，就可能發展為病變，在社會功能受影響之前，孩子可能有長達半年或幾年的時間處於焦慮抑鬱、或者惡劣心境的狀態」。這時再就診已晚。

一個女中學生低著頭，她掀起袖子，新新舊舊的劃痕像蛛網一樣爬滿手腕，站在一旁的家長臉上寫滿了愁苦。何凡每周有三個半天門診，這樣的女孩她每次都要見到幾個。她們因無法控制抑鬱或焦慮的情緒而自傷，這是自殺的高危因素。

青春期孩子的抑鬱症患病率為何顯著上升？ 2009年一份國際研究表明，可能原因包括對社會地位的重視程度增加，成年人的監督與支持減少，與父母的衝突增加，睡眠不足，以及藥物使用等冒險行為的增加。而青春期孩子的大腦中，前額葉皮質尚未成熟也是一個原因。

一個衝動 死的念頭就來

林紅說，這也意味著，青春期孩子難以對未來有長遠規畫，如遇刺激，容易做出風險行為，「小孩子有時候不一定真想死，但可能會衝動地做出都沒有辦法承受的一個結果」。何凡提醒，此時，家長和老師的鼓勵就很重要。

更複雜的是雙相情感障礙患者，他們的抑鬱與躁狂交替發作，低落時也是自傷的高危人群。 「期中考試完了對答案的時候，我連遺書都寫好了。」一名小女孩說，數理化全不會，母親失望，她也自責。她說腦袋裡有兩個小人，一個人總是責罵另一個不夠努力，不該打遊戲看動畫。

何凡告訴這位家長，女孩正在生病，抗挫折能力「幾乎沒有」，家長應該理解孩子，不能責怪她不夠堅強。 「你越這麼說，她會越覺得家長不理解她，這種消極的想法也會越來越強烈」。

2012年8月底，福建福州火車站，一些在暑期趕往城裡與父母相聚的兒童，在新學年開學前，如「小候鳥」般紛紛返回老家上學。（取材中國新聞周刊／視覺中國圖）

社會群體育兒焦慮 家長疲憊怕掉隊

「整個社會都處於一種育兒焦慮中，家長都害怕自己的孩子落下。」北京迴龍觀醫院下屬的北京心理危機研究與乾預中心副主任梁紅說，許多時候家長忽略了要放低姿態，去溝通和引導孩子。

梁紅認為，某種程度上，家長也是這種社會文化的受害者。 「社會發展這麼快，在希冀階層躍遷與擔心跌落的壓力下，家長其實也很疲憊了，情緒很滿了」，她說，「社會也應該給家長一些信息資源，讓他們去學會照顧好自己的情緒」。

家長也要照顧自己情緒

在林紅的診室裡，也常出現比孩子因不清楚如何養育孩子而焦慮的家長，孩子每天與這樣的家長相處，也容易產生衝突和情緒問題。「兒童心理問題確實和家庭密切相關，家長的行為問題也是傳自上一輩，如果說家長不會經營家庭，也是因為他們沒有學習的機會。」她說。

何凡常感到，來訪的孩子每天和父母生活在一起，卻有一種疏離感，比如孩子劃傷手腕，用長袖遮住，直到問診時父母才會知道。「這是整個社會的生態系統發生了改變。」何凡說，這個生態系統包括家庭、學校和社區。

有研究顯示，留守兒童發生抑鬱、焦慮和行為問題的風險均高於非留守兒童。圖為「鬍子哥哥」愛心義剪為留守兒童送溫暖。此為示意圖。（新華社）

由於缺乏親密關係的滋養，農村留守兒童的心理問題或許更多。北京安定醫院兒童精神科副主任醫師周玉明曾參加一項針對鄉村兒童的調查顯示，留守兒童發生抑鬱、焦慮和行為問題的風險均高於非留守兒童。

「兒童青少年出現這麼多的情緒問題，歸根結底，是我們今天的生活方式發生了巨大改變的結果，是一種時代病。」鄭毅說。

梁紅指出，如果孩子到了心身急劇變化的青春期，沒有得到支持，「會認為自己不夠安全，自己不夠優秀，自己不夠可愛，不值得被人愛，最終導致情緒問題」。

農村兒童就醫 更不樂觀

農村兒童的就醫情況更不樂觀。周玉明說，他在門診接待的患者中，只有約10％來自農村。他推算，農村兒童獲得治療的比例可能只有5％左右。這些少數前來治療的農村兒童，許多是嚴重智力障礙，或孤獨症、精神分裂症之類的嚴重心理障礙，已經影響到上學或危及生命。

藥物治療的作用，更多在於緩解症狀。梁紅認為，對於未成年人的情緒問題，應多考慮心理治療，調整孩子的認知、改善人際關係，進行家庭治療，或者教授一些應對複雜事情的技能。

小璐（化名）在學校裡的事已經讓她筋疲力盡，回家媽媽還給她布置背古詩等額外的作業，「這才是讓我崩潰的原因」。直到小璐兩次嘗試自殺，小璐媽才轉為積極為孩子尋求治療，流淚承認「我把壓力和期待放在孩子的身上，讓她幫我忙去實現，都是為了讓我自己心裡舒服」。

小璐媽說，女兒生病以來，她很少感受到來自學校和社會的幫助。小璐的學校按規定配備了兩名心理老師，但學校有50多個班，兩位老師承擔心理課教學任務已不堪重負，無暇關注個體的心理健康 。

未來，小璐媽打算與老師「鬥智鬥勇」，幫女兒爭取喘息空間。「我要和我女兒站在一起，畢竟她才是我的寶貝。」小璐媽摟了摟差點失去生命的女兒。（感謝抑鬱互助康復社區「渡過」為本文提供幫助）