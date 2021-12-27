商標搶註亂象多、維權難 壓垮36歲「童話大王」

皮皮魯是許多人的童年回憶。（取材自微博）

從「老紅書」到「小白兔」，中國商標搶註亂象，不只鄭淵潔的《童話大王》受害，也逼得商家們也必須天馬行空搶先維權，否則晚了一步，這場司法仗可能數十年都難有結果。

2021年12月《童話大王》的封面。（取材自齊魯晚報）

近日，《童話大王》停刊的消息，讓許多人惋惜，更驚訝的是，停刊的原因是創辦人鄭淵潔要專心維權；包括皮皮魯、魯西西、舒克、貝塔等，他一共有672個商標被商家搶註，維權了32年還未成功。不只鄭淵潔，在搶註亂象下，諸多創作者多年來也用盡各種方式捍衛自己的作品權利。商標維權真有這麼難嗎？

紅星新聞報導，除了鄭淵潔，近年商標被惡意搶註現象屢見不鮮。奧運 選手楊倩、陳夢、全紅嬋等選手奪冠後，她們的姓名立馬被商家搶註商標。火爆全網的四川康巴小伙「丁真」商標也被多家公司搶註。近日，記錄農村日常生活、被稱為「糙版李子柒」的短視頻博主張同學走紅，「張同學」商標也被多方申請註冊。

轉賣商標 低成本獲利高

轉賣熱點商標獲利高，是有心人熱衷於搶註商標的動力之一。例如2016年奧運會期間，傅園慧一句「我已經用了洪荒之力了」的兩年後，「洪荒之力」商標擁有者以100萬元（人民幣，下同）轉讓了該商標，而其註冊價格僅為1300元。

近日，有「重工業版李子柒」之稱的雲南女孩林果兒在微博發布視頻公開求助稱，她發現自己的名字在今年9月被搶註了商標，通過中介想買回來，持有者卻獅子大開口：「一個品類12萬，林果兒這個商標我註冊了三個品類，總共36萬」。

而儘管國家知識產權局商標局「中國商標網」顯示，商標註冊紙質版申請僅需300元；接受電子發文的網上申請為270元。而轉讓註冊商標的收費紙質版為500元，電子版為450元。對於被侵權的主體來說，維權起來並不容易。鄭淵潔形容「「商標維權難於上青天」。

鄭淵潔表示，遇到惡意註冊的商標，當事人可以反駁、提出異議、無效，但是要交錢， 「我維權成功一個商標大概要花9萬元。」 另外，他的672個侵權商標維權中，最短的6年維權成功，最長的是14年，「現在商標維權還看不到希望」

其中，他表示，最「頑固」的，是皮皮魯、童話大王、舒克3個被惡意搶註的商標，至今還未維權成功。這也是他決定停刊《童話大王》的主因。

「維權難」並非個案。最高人民法院近日判決慶豐餐飲公司停止侵權和使用「慶豐」字號的不正當競爭行為、賠償北京 慶豐包子舖損失及費用5萬元，這場官司，慶豐包子舖打了3年。天津「泥人張」第四代傳人為維護「泥人張」張明山後人對此名稱的專有權，打官司獲賠1萬元，前後經歷了7年。

林果兒在微博發布視頻公開求助，稱發現自己的名字在今年9月被搶注了商標，想買回來，對方卻獅子大開口要價36萬。（視頻截圖）

商家維權 拚防禦性註冊

維權難，加上知識產權的普及，商家維權意識也逐漸提高。報導說，為防止被搶註導致維權難，商家們使出渾身解數，除將自己的商標進行註冊外，相似商標也進行了註冊。

比如，此前小紅書因為註冊了一個「老紅書」商標上了熱搜，網友「笑不出來了」的背後，是殘酷的商標戰。其他如「李逵們」為防止被「李鬼」冒用商標，註冊了一堆「李鬼」的防禦性商標；大白兔奶糖也註冊了大灰兔、大花兔等十幾個近似商標。小米公司則把紅米、藍米、黑米、紫米、橙米、綠米、黃米、桔米的商標全註冊了。

針對惡意搶註商標亂象，官方已經採取行動。2019年11月1日，新修訂的「商標法」施行，加大了對惡意申請商標的法律規制。2019年12月1日，市場監管總局發布的「規範商標申請註冊行為若干規定」，明確構成惡意商標註冊申請的申請人和商標代理機構都會受到相應處罰。

紅遍全網的「丁真」，商標也被搶註售賣。（取材自微博）

「張同學」也成為商標搶註的對象。（取材自紅星新聞）

公眾人物姓名 也遭搶註

國家知識產權局也重點打擊包括「惡意搶註具有較高知名度的公眾人物姓名、知名作品或者角色名稱」等10類行為，「楊倩」、「陳夢」、「全紅嬋」等109件商標註冊申請全部駁回。今年已累計打擊惡意商標註冊申請37.6萬件。

作為國家反盜版 形象大使，鄭淵潔見證了國內知識產權保護的進程。 他說，知識產權主要由著作權、專利權、商標權構成。著作權這部分，國家取得了長足的進步，去年判刑了11個盜版盜印他作品的不法書商。專利權保護也比較完善，只有商標權「現狀不能令人滿意」。

鄭淵潔從童話作家成了「維權鬥士」。（取材自齊魯晚報／受訪者供圖）

維權32年走投無路 鄭淵潔遍體鱗傷

《童話大王》鄭淵潔除了作家身分，他還被稱為「維權鬥士」。鄭淵潔曾形容侵權給自己造成的危害：「在作家中，我這樣的程度絕無僅有，被侵權侵得遍體鱗傷、四面楚歌。」《童話大王》停刊讓他心痛，但「如果停刊換來全社會對於保護商標知識產權的重視，這就值得了。」

齊魯晚報報導，鄭淵潔1978年開始童話創作，他和《童話大王》創下一個人寫一本雜誌32年的世界紀錄，他筆下的文學形象皮皮魯、魯西西、羅克、舒克和貝塔影響了中國三代孩子。

鄭淵潔四大名傳系列之一《大灰狼羅克傳》。（取材自微博）

皮皮魯書刊 銷量逾3億

鄭淵潔曾於2008年獲聯合國頒發「國際版權創意金獎」，成為中國作家獲此殊榮第一人。在2011年聯合國評出的世界十大圖書中，鄭淵潔的《皮皮魯總動員（1） 》和《哈利·波特》並列全球第四名，書刊總銷量逾3億。

2011年，國家新聞出版總署授予鄭淵潔「國家反盜版形象大使」稱號。事實上，鄭淵潔早在2001年起，就在創作的同時，也分身對商標維權。起初委託相關機構，發現存在很多問題後決定親自上陣。他甚至把「商標法」都背了下來了。「作家能背誦『商標法』，這對誰都不是光彩的事。」鄭淵潔說。

鄭淵潔說，不管到哪裡，讀者朋友都問他，「我們這裡有皮皮魯、魯西西公司是你成立的嗎？你怎麼能把我們喜愛的魯西西去賣滷醃食品呢？」有人在皮皮魯餐廳因為食品安全的一些問題也直接找上他。

「除了惡意註冊商標者，還有助紂為虐者。」鄭淵潔說，他的感受是，在不侵害別人知識產權的情況下，商標應該是用來經營商品的，而現在太多的人，來經營商標本身。

報導引述鄭淵潔說，2009年，江蘇某服飾有限公司未經他授權，註冊舒克商標售賣內衣，甚至宣稱「舒克」就是他原創的小老鼠舒克。皮皮魯在2010年被鄒某註冊，某食品有限公司用於售賣皮皮魯牌豬皮肉。

鄭淵潔說，維權的三個商標中，皮皮魯豬皮肉和舒克內衣都在今年11月一審判決了。另一個天貓童話大王旗艦店在等商評委行政裁定。「北京知識產權法院判支持我了，但這不等於結束，由於對方都上訴了，預計還需三年左右才能塵埃落定。」對此，相關當事人或公司尚未回應。

「自己辛辛苦苦創作的東西，讓人明目張膽地侵權，給讀者也沒做出一個好的表率。我想讓讀者通過自己的維權行動，從小養成尊重知識產權、崇尚原創的習慣和意識。」鄭淵潔說。

鄭淵潔宣布停刊維權消息時，還附上了「鄭淵潔寫給三個商標的一封信」，引發網友關注。有讀者給他留言說，自己40多歲了，但是看到《童話大王》停刊，覺得自己的童年真的結束了。

為了維權 他哭著停刊

鄭淵潔向讀者致歉說，他的維權真的走投無路了，所以才出此下策。「我寫這封信的時候，從頭到尾都是哭著寫的。」他說，「我30歲創辦《童話大王》，今年66歲，《童話大王》36歲，「那不就是自己的孩子嗎。現在要跟它分手，我的內心怎麼能不痛？」

「如果這672個商標全部維權成功，如果那個時候我還沒有超過100歲，《童話大王》會復刊。你們要鍛鍊身體，要早睡早起，要喝白水，要堅持吃早飯，你們要把身體保證好，等待《童話大王》復刊。到那一天，我會把所有寫的故事一起發出來，《童話大王》復刊號我希望是一千頁。」鄭淵潔說。