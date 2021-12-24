逃的稅全變眼淚 直播一姐薇婭徹底涼涼了？

網路主播薇婭驚傳因偷稅漏稅，被追繳處罰13.41億元人民幣。（取材自觀察者網）

中國「直播一姐」薇婭 驚傳從2019年至2020年間逃漏稅，連補帶罰13.41億人民幣（約2.1億美元），平台帳號全被封，「錢」途看來徹底涼涼了，逃的稅，全變成眼淚。

★歌手出道 改開服裝店

薇婭從歌手變成當紅帶貨主播，發跡史順著電商 潮流走，看似偶然，卻得到幸運之神許多眷顧。

紅星新聞報導，2005年，李宇春拿下「超級女聲」總冠軍，紅遍大江南北。同一年，薇婭在另一檔選秀節目「超級偶像」中也拿到了總冠軍，簽約環球唱片公司，還出過專輯。後來由於不喜歡事事被公司安排的生活，薇婭退出娛樂圈，重新回到服裝業。

事實上，銷售，大概是薇婭最熟悉的工作，薇婭的母親是開服裝店的，她從十幾歲時就在店裡幫忙。18歲時，董海鋒成了薇婭的男朋友，但父母不滿意，覺得董海鋒不是一個踏實的人。

2003年，為了證明自己也可以踏踏實實做生意，薇婭和董海鋒開始自己經營服裝店。受當年SARS疫情影響，北京門面租金便宜，兩個人拿著6000元本金，在北京動物園旁邊開了一家幾平米的小店，店面在舞蹈學院附近，開業第一天生意就很好，每天能賺數千元。

2008年，北京舉辦奧運會，物流受到影響，薇婭瞄準了西安市場，開始在西安經營服裝店，仍舊是剛開業即盈利，之後又接連開了七家店，生意風生水起。

2010年，薇婭發現一個女孩在店裡試了很多件衣服之後，打開手機上網比價、搜尋同款，於是認準電商是未來的發展方向，她關掉在西安所有門店，到廣州進軍電商業。

淘寶第一主播薇婭。（取材自微博）

★入局電商 家底險賠光

入局電商，薇婭迎來了事業上的「至暗時刻」。一開始流量不足、銷售量不佳，後來又因為供應短缺導致大量退貨、差評。2012至2015年，薇婭持續虧損，不得不賣房維持經營，用她自己的話說：「已經把家底兒都賠光了。」

真正的轉機發生在2016年，薇婭在直播領域的成長，和淘寶直播的成長幾乎同步。

2016年3月，阿里巴巴推出淘寶直播，負責操盤的是後來因為出軌而爆火的蔣凡。2016年5月，薇婭在淘寶開啟了她的第一場直播，聊天兩個小時，漲粉2000。

薇婭後來的經紀人古默，是淘寶直播初創團隊中的一員。淘寶直播上線當年，策畫了「連秒十小時」活動，選了十名數據和直播情況相對穩定的主播，在活動規定的一個小時之內，薇婭的戰績是其他主播的幾倍。

薇婭開始踏上了自己從主播到第一主播的征途。2018年，薇婭全年銷售額27億元；2019年僅雙十一當天，銷售額就達到30億元；2020年雙十一，薇婭再一次以53.2億元帶貨量穩居榜首。

★「帶貨一姐」 建商業帝國

2020年「帶貨一姐」薇婭和「口紅一哥」李佳琦，已成了淘寶頭部主播代表，但「薇婭」的背後，還有一個龐大的商業版圖。

2017年，薇婭、董海鋒夫婦決心孵化自己的MCN（多頻道網絡）機構。2017年2月，謙尋（杭州）文化傳媒有限公司（以下簡稱「謙尋文化」）成立，標榜為「新內容電商直播機構TOP1」，主要業務包括孵化網紅主播、短視頻內容生產及投放、全域內容營銷等。

成立三個月後，謙尋文化迎來第一個「雙11」。官網顯示，以合作商家324家，創下了淘寶直播機構類目招商第一的紀錄。

依靠薇婭的影響力，短短五年內，謙尋已經簽約了50餘位主播。除了薇婭本人，較為知名的還有唄唄兔、滕雨佳等40位網紅主播，謙尋文化還伸向了娛樂圈，簽約了一眾明星，包括林依輪、李靜、海清、李響、大左、李艾等。

2018年後，謙尋文化已經不想局限於MCN機構，開始向集團化發展。不止是服務於謙尋文化，更開始向外輸出供應鏈能力給中腰部主播。從2019年開始，謙尋文化陸續成立了謙禧（IP運營）、謙娛（泛文娛）、謙播（直播培訓）、謙品（供應鏈）等多個子公司發力新業務。

薇婭（右圖）與李佳琦是中國帶貨兩大天王。（取材自微博）

★資本運作 涉私募投資

董海峰也開始進行資本運作，2019年10月，謙尋（杭州）控股有限責任公司（以下簡稱「謙尋控股」）成立，次月便全資控股謙尋文化。董海峰持有謙尋控股46%的股份，而薇婭本人則是通過上饒嘉謙企業管理中心（有限合夥）間接持股。

通過謙尋控股，薇婭夫婦也開始涉足私募股權投資領域。今年1月28日，青島謙喵私募基金管理有限公司成立，註冊資本1000萬元，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務等，由謙尋控股公司全資控股。

在天眼查App輸入薇婭的本名黃薇，可以看到她目前擔任著10家公司的法定代表人、15家公司的股東。董海鋒目前擔任著20家公司的法定代表人、11家公司的股東。

在一則採訪中，面對主持人的詢問，薇婭曾說：「一個月收入幾個億怎麼可能？」並說：「我的錢都是老公在管，我真不知道。」

雖然沒有對外透露收入多少，但在2021年2月，福布斯中國發布了「2021商界20位潛力女性」榜單，薇婭名列榜單第五名。

對照薇婭在年初的風光，到了年底卻因逃稅遭重罰，微博、抖音、淘寶直播、快手、小紅書等多個平台帳號全被封，如今「帶貨一姐」高光不再，前途堪憂。

●稅務專辦組進駐 漏洞越查越大

從普通電商到頭部主播，薇婭用了九年；如今，她背後的商業版圖還能支撐多久？

「帶貨一姐」薇婭在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，浙江省稅務局依法連補帶罰13.41億元；今年9月以來，已有上千名的網路主播，主動自查補繳稅款。

主播補稅潮來了，逃稅也牽出帶貨刷單疑雲，薇婭事件距離雪梨、林珊珊兩大網紅因偷逃稅被罰，僅不足一個月時間。新京報報導，這只是網紅查稅風波的開始，「天價」罰單讓人震驚之餘更需反思，直播帶貨行業歷經多年潛伏期，於疫情起飛走向行業巔峰，行業從被無限炒作再到回歸冷靜，游離在監管之外的行為正逐漸曝光在大眾視野之下。

電商界「不能說的秘密」，還有頭部偷逃稅指向虛構業務及個人獨資企業。2019年至2020年期間，薇婭通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得，轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

企查查數據顯示，目前董海鋒關聯企業共25家，薇婭關聯企業共18家。

不僅薇婭虛構業務偷逃稅款，網紅主播雪梨因同樣套路被罰。11月22日，浙江省杭州市稅務部門公布了擬對網絡主播雪梨、林珊珊偷逃稅的處罰結果。二人因偷逃稅款，將被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款分別計6555.31萬元和2767.25萬元。

兩大網紅女主播之外，杭州市稅務局公告中還隱現另外一個關鍵人物——李志強，「稅務部門發現李志強涉嫌策畫、實施和幫助雪梨、林珊珊偷逃稅，並干擾稅務機關調查。目前，稅務部門已依法對李志強進行立案檢查，將依法另行處理。」

資料顯示，同薇婭夫婦一樣，雪梨也存在多家關聯公司，共關聯17家企業，其中在13家企業裡擔任法定代表人職務。林珊珊共關聯12家企業，其中在九家企業裡擔任法定代表人職務，四家已註銷。

頭部主播被查只是冰山一角，目前稅務監管部門對於直播帶貨行業的稅務情況監管仍在進行中。

稅務部門內部人士透露，雪梨雖為直播帶貨界第一個被披露偷逃稅的主播，但薇婭等頭部主播也於早前被查，因關聯金額大、影響廣泛，稅務部門派遣專辦組進駐謙尋等頭部主播所在公司進行辦理，越查漏洞越大。

執法人員一直在查逃稅數額，除薇婭外，還有部分頭部主播沒有披露，各頭部主播一直在補稅且越查漏洞越大，具體數據無法透露，但已知「數額驚人，至少幾個億」，此次薇婭偷逃稅款超過6億元也印證了上述說法。