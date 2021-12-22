「元令牌」橫空出世 帶你進元宇宙？

網上流傳歌手林俊傑在元宇宙裡買了左邊的房產，有玩家在旁邊置產成了「元鄰居」。（取材自微信）

進門前，先買令牌，未來就能在元宇宙 裡暢行無阻，你會為此掏錢嗎？不少人深信不疑，覺得以後還會有各種令符、玉佩、徽章、 信物、印璽或權杖，帶領他們進入「平行宇宙」。

自「元宇宙」概念暴紅以來，一輪又一輪的元宇宙商業化早已層出不窮。近日網上甚至出現號稱能在元宇宙通行無阻的「元令牌」等商品 。專家示警稱，「萬物可元」裡不乏炒作，消費者要小心下注，官方也應及時畫出紅線，以免重演虛擬貨幣 的一地雞毛。

元宇宙近年在全球掀起熱潮，並成為2021年的網路十大熱詞之一。澎湃新聞報導，一般認為，元宇宙是集合虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、混合現實（MR）、人工智能等擬真技術所建構的世界。

灰色產業 想分一杯羹

「元宇宙究竟是什麼」尚未見定論，但很多公司早已蹭起了元宇宙的熱度，灰色產業也想從中分一杯羹。從股票市場上的「原宇宙概念股」，到「元防水」、「元理財」、「元品酒」、「元戀愛」及元宇宙炒房、炒幣等現象，熟悉的套路似乎已重回人們眼前。

這些都只是元宇宙商業現象的其中一個極小部分。紅星新聞報導，中國網路近期還流傳一張「元宇宙元未來新零售」的海報，並放上「33位元未來家族成員」的姓名及照片，宣傳「互聯網的下一個趨勢，搶占元宇宙元未來家族席位」、「All in元宇宙，未來已來，你來不來？」 「元宇宙元未來新零售」海報近日在網上流傳，宣傳「搶占元宇宙元未來家族席位」引熱議。（取材自紅星新聞）

查詢發現，海報中的成員所從事行業多為營銷、策畫和商業服務方向，他們在海報裡均以「元帥」、「元九」、「元彬」等元字頭為名，引發網民熱議：「元宇宙家族原來都姓元啊」、「他們的大哥一定是元謀人」，還有網民調侃圖片有種「奧特曼家族既視感」、「建議『元宇宙101』原地出道」。

9.9元令牌 「暢行無阻」

在11月30日召開的元宇宙賦能產業（杭州）論壇上，「元未來家族」還發布了價值9.9元（人民幣，下同，約1.55美元）的虛擬數字商品「元宇宙令牌」。海報中的一位成員證實了「元宇宙令牌」的存在，「只要花9.9元購買了令牌，基本上可以在未來的元宇宙領地通行無阻了」；但他表示，令牌「還沒有開始啟動」。

報導指出，12月12日，海報上一名自稱「元帥」的成員曾發布一條朋友圈稱，元宇宙元未來新零售「未啟動先火，成為熱搜話題，這就是勢能。還沒開始，微博上這張照片已經先火了，每天來諮詢的，都回覆不過來。啟動前福利卡位，懂得來。」 「元宇宙」社區Decentraland的一套房產日前以破紀錄的240萬美元天價售出。圖為同社區裡的商城。（路透）

海報中頭銜為「嬌媛匯創始人」的「元淇」，其個人社交平台簡介為「精英名媛輕奢私享會創始人，CCTV星光達人秀全國商務導演」。天眼查顯示，嬌媛匯註冊名為湖南嬌媛匯文化傳播有限公司，經營範圍為文化活動的組織與策畫、電子商務平台開發建設、互聯網科技技術開等。

海報中頭銜為「雪梨大數據商學院創始人」的「元雪」，於2019年成立了雪梨區塊鏈商學院，學院以高端會員為主，採取推薦制。學院倡導以技術為驅動、以真愛為鏈接提供商業領袖社交及平台。

在海報中占據主要位置的「元九」和「元鵬」，2019年聯合創立了賦商會賦商（深圳）諮詢有限公司，經營範圍有企業形象策畫、品牌策畫、市場營銷策畫等。在「元鵬」的朋友圈介紹中，他自稱賦商會服務過包括俏十歲、思埠集團、蒙牛、娃哈哈、王老吉等知名品牌。

此外，海報中的「元帥」、「元山」、「元予」、「元七」等多名成員也是「賦商會」的成員。他們聲稱，「加入賦商會，通過線下面聊3小時，深度協助企業、品牌確定規畫戰略，鏈接一切有利資源，讓企業、品牌省心賺錢」，而加入的會費早鳥價為9999元。 」

公開報導顯示，今年11月21日，由賦商會主辦的「中國新零售賦能峰會暨賦商會年會」在深圳舉辦，大會稱，為了讓更多的傳統微商品牌方、團隊長了解5G時代品牌新玩法，將提供專業賦能企業渠道升級，幫助品牌轉化流量。海報中的「元九」、「元鵬」、「元山」、「元七」等人時皆有發言。

據查詢，賦商會也開始涉足元宇宙領域。在今年11月24日召開的「中國新零售賦能峰會」上，賦商會宣布與「元未來家族」攜手創造「元宇宙世紀大盤」。當天，「元帥」也在朋友圈稱，「接下來共同攜手萬億級的元宇宙世紀大盤，將會是最火爆最賺錢的項目，一年將實現0到1億流量、0到100億流水、資本上市100倍市盈率 。」

6天後，「元未來家族」在「元宇宙賦能產業（杭州）論壇暨首個元宇宙令牌發布會」上，發布了一種虛擬數字商品「元宇宙令牌」。該團隊稱「創建了總量為5萬份的中國首個共識星球元宇宙令牌，全球發行1萬2120份，單價為9.9元，發行總價值近12萬元。」

該團隊介紹，「令牌是數字身分證明，可以證明購買者是最早期進入元宇宙的一批原住民，它代表了業內的地位，20年之後這就會成為價值。共識星球令牌的權益包括：擁有線上課、微信群、活動信息、貢獻獎勵機會。」

團隊目標 改變新零售

據海報中頭銜為「玩轉元宇宙創始人、元宇宙IP推手」的「元鵬」介紹，元宇宙令牌是為了「打造元宇宙虛實結合社群 ，通過元宇宙知識付費來聚合資源」，團隊的目標是「改變新零售行業」，讓「元未來家族引領行業」。

據該團隊公布的數據顯示，「首批1212枚和第二批3636枚分別於12月12日、14日發布，目前均已售罄，第三批敬請期待。」而在元宇宙令牌購買注意事項中，明確寫有「數字藏品為虛擬數字商品，一經售出，不支持退換和任何形式的有償轉增」的字樣。

紅星新聞記者在12月15日加入「元宇宙令牌學習群3」時群已滿員，16日再次加入時，已擴大至「學習群7」，參與人數明顯激增。以每群200人統計，合計約有1400人參與元宇宙令牌活動。

一位群友李先生表示，前兩批令牌他沒有搶到，正在等第三批。他說，新生之物，都是在賭50％的概率，「火了當然好，不火也不會心疼這點錢。反正才9.9元。」李先生還強調，「後續他們還要發布個人數字藏品，現在搶到這個令牌相當於有個節點。」

元未來家族的宣傳是這麼寫的：「即將爆發的元宇宙場景財富是每個人巨大的機會，令牌數有限，持有令牌的人，才能獲得星球攻略學習的資格，抓住虛擬社交的商機」。「元鵬」反覆強調，有了令牌，基本上可以在未來的元宇宙領地通行無阻了，所以早期卡位很重要。

報導指出，元未來家族試圖「引領新零售行業」的布局遠不止於「共識星球令牌」及近12萬元的收益。他們未來計畫發布的元宇宙令牌還包含12個星球，分別是「共識星球、綠洲星球、黃金星球、白金星球、鑽石星球、皇冠星球、紫冠星球、智慧星球、領主星球、能量星球、永生星球、真愛星球」。 「元宇宙」概念暴紅，也成為許多藝術家的創作題材。此為示意圖。（路透）

「元鵬」介紹，「只有從單價9.9元的共識星球基礎令牌購買起，才有不斷晉級的資格，才可能未來在元宇宙世界上升到更高等級，享受更好的課程和其他權益。」目前其他令牌的解鎖尚未開始發布與購買。

「萬物可元」不乏炒作 專家示警

以元宇宙概念為宣傳點的投資行為是否真的可靠？對此，專家示警稱，「萬物可元」裡不乏炒作，消費者要小心下注。武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，元宇宙概念還只是一種設想，網上存在一些炒作元宇宙概念的投機行為，「我認為這基本上就是一種純粹的炒作或惡搞」。若用來炒作、騙取錢財，可能涉嫌違法犯罪，消費者不要盲目下注。

中共黨媒人民日報曾發文指出，元宇宙八字還沒有一撇，各大互聯網巨頭已忙著打造。呼籲職能部門未雨綢繆、畫出紅線，不要重演虛擬貨幣那樣的一地雞毛。