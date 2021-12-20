「戰狼新聞人」胡錫進退休了…「胡侃」能走多遠？

胡錫進夠辣敢嗆，衝出最大話語權。（取材自人民網）

2021年12月16日午間，人民日報旗下的環球時報總編輯胡錫進在其微博 發文宣布，他已結束16年的任期，即起正式退休 ，今後將擔任環球時報特約評論員。從天安門廣場上的學運示威者，到成為中共的「戰狼新聞人」，胡錫進寫下了許多中國媒體界的紀錄，卻也爭議纏身。

胡錫進在微博發布的退休文是這麼寫的：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身分，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了」。

胡錫進的推特有近46萬跟隨者。（取材自推特）

網紅總編→擁粉2423萬

在發布退休文的同時，胡錫進也更改了他在微博上的個人簡介，從「環球時報總編輯」變更為「環球時報特約評論員」，推特稍後也改成「Global Times commentator」。由此看來，胡錫進退休，是在人事布局確認安排好了之後，再同步官宣由人民日報國際部副主任吳綺敏接替胡錫進的職務，而環球時報還新設了「社長」一職，由人民日報評論部副主任范正偉擔任。

胡錫進在任環球時報總編輯期間，時常通過社論、微信公眾號，或微博、推特等社交媒體發表言論，幾乎逢熱門事件必評，相當活躍。他在新浪微博擁有2423萬粉絲，是頗具影響力的「網絡紅人」，在推特也有近46萬的跟隨者，甚至還在2015年底推出自己視訊脫口秀節目「胡侃」，嗆辣的發言也頻頻引來國內外網民在留言區與他唇槍舌戰，互懟不停。

胡錫進何許人也？他如何能在外界眼中缺乏言論自由又集權的中國體制裡，以一個官媒主管的身分成了網絡紅人？又何以「突然」成為儼然中共在國際發聲的「代言人」，還將「環球時報」這個招牌帶向國際輿論舞台？

1995年11月，胡錫進在薩拉熱窩（塞拉耶佛）採訪。（取材自環球網）

戰地記者→南斯拉夫駐點

今年61歲的胡錫進的「成名」並非一朝一夕，這與他的歷練有關。據每日經濟新聞報導，胡錫進1960年4月出生於北京 ，祖籍為河南平頂山汝州，1982年畢業於中國人民解放軍國際關係學院，1982年7月至1986年9月期間，擔任中國人民解放軍87153部隊教員，1986年加入中國共產黨，同年考入北京外國語大學俄語系讀研究生。

1989年，胡錫進獲前蘇聯碩士學位。畢業後，他選擇從事新聞行業，進入了人民日報國際部做助理編輯、編輯，曾赴美國、日本及台灣等地採訪，媒體稱他寫過大量獨家新聞，並參與策畫了一系列重大新聞採訪活動。

1993年，胡錫進擔任人民日報常駐南斯拉夫記者，3月19日，他抵達被稱為「歐洲火藥桶」的薩拉熱窩（塞拉耶佛）採訪。薩拉熱窩是第一次世界大戰和波黑戰爭的起源地，胡錫進深入戰火中的波黑，親身感受到戰爭的殘酷，帶回了許多一手資料，後來寫成「波黑戰地採訪手記」一書。 1999年，他獲得「中國傑出青年外事工作者」榮譽稱號。

胡錫進的發文有時讓網民會心一笑。（取材自微博）

敢言總編→環時迅速壯大

1996年，胡錫進結束採訪任務，回到國內。回國以後，胡錫進升任人民日報社國際部編輯、主任編輯，報導稱這是他事業的里程碑。

1997年，環球時報正式創刊，胡錫進被任命為環球時報副總編輯。胡錫進抓準定位，將報導主要的關注點放在國際新聞上，在他的帶領下，環球時報迅速做大，到2005年，環球時報已經成了一份有影響力的報紙，甚至經常被國際媒體引用做為「中國官方的態度」。

2005年，胡錫進被提拔為環球時報總編輯。 2009年4月，環球時報創辦英文版，胡錫進兼任英文版總編輯。他是中國任職時間最長的報紙主編之一，也是飽受爭議的網紅。此後未再升職也曾引發網民關注。

有自媒體稱，「老胡」勤奮且頻繁的發表各種中英文評論，以筆名「單仁平」在環球時報發表500篇社評，到後來的「胡侃」脫口秀節目，他捍衛國家的雄心壯志表露無遺，但遣詞用字引來諸多爭議，也使他在官場遭忌。

新疆政策遭受西方媒體指謫時，胡錫進曾赴新疆報導。（取材自微博）

爭議總編→衝出最大話語權

據報導，2016年，胡錫進曾因環球時報社未經審批擅自去波蘭公款旅遊問題被中紀委行政警告處分。

多維新聞報導，2020年12月初，胡錫進被同報社副總編輯段靜濤向中紀委實名舉報，指胡錫進與兩名女下屬有婚外情，還生下兩名私生子。胡錫進隨即在微博闢謠，並暗指舉報者奪權未遂才誣陷舉報自己。

2021年1月29日，中央紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組通報此事的核查結果指出，段靜濤對胡錫進的舉報問題失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。段靜濤作了深刻檢討，表示對自己的衝動行為非常後悔，向胡錫進和無端受到牽連的同事道歉，誠懇接受組織作出的處理決定，以實際行動改正錯誤。

正觀新聞對胡錫進的評價是，胡錫進是當下中國最受爭議的媒體總編輯之一。他用自己的方式爭取最大的話語權，並認為自己的高明之處正在於找到了與主流價值觀的契合之處。

2015年11月，在微博沉寂一個多月後，胡錫進帶著自己的視頻脫口秀節目「胡侃」重返輿論場。對此他表示，「價值觀和生存哲學在我這裡不是對立的。要能持久發揮影響力，保持長期生存是前提」。對於有人批評他高調，他回應「我已是輿論場的場中之人，有誰進這個場子是為了『低調』而來嗎？如果為了低調，我會選擇另一個職業」。

胡錫進的脫口秀「胡侃」。（視頻截圖）

「我不該奢望自己羽毛的完好無損」

胡錫進當時在接受澎湃新聞訪問時，對於自己的「定位」有著一貫的堅持。他說，確實有一些人對他不友好，這個國家主流社會中的人和元素，在輿論場上遇到一些不友好聲音的，恐怕不止他一個。「作為一位時政媒體的負責人，我想我不該奢望在這個眾聲喧嘩的時代追求自己羽毛的完好無損，甚至我也沒有權利這樣做」。

胡錫進表示，有些人對他的生存哲學感到詫異，那是因為他們對媒體行業不了解，加入了太多他們自己的想像。「環球時報的話題領域很寬，前沿的話題我們都在努力觸及。我們能在這種情況下得到較為安穩的生存，這既有我們的智慧，也是時代進步的表現」。

有自媒體稱，許多網民把胡錫進放在了一個「出頭鳥」的位置上，嘲諷他是牆頭草。也有網民認為胡錫進的評論看來在維護國家利益，但有些其實是反諷的「真話」。他勇於維護國家利益，常發表立場強硬的評論；也能說出別人想說但不敢說的話。或許，他讓人琢磨不透的信仰，就是他在中國「成為了一個特別的存在」的原因。

2020年8月，中國人民解放軍成立紀念日當天，胡錫進發了一張他20多歲時在軍中服役的舊照，稱他從未參加過戰爭，但經常在收穫季節幫助附近的農民。（取材自環球網）

胡錫進2017年在接受鄭州晚報專訪時，對於來自各方的推崇和批評，他淡定地說， 「我不是戰略者，只是個小工匠」。他說，經常被拍磚，都習慣了，他的承受力也強了，如今，負面評論對他是一種監督，「不會影響我的工作、我的態度。」

這又回到了他32年的初衷，「一年寫出五、六百篇文章，誰能做到？我做到了」，他坦言寫文章很累，有時到了晚上真不想寫，但他又不停告訴自己「得寫、得寫」，因為在他看來，「如果不發聲，中國會吃虧」，而且，「必須開拓，對社會貢獻我們的價值，對社會進步產生我們的推力，這樣才不會心存遺憾，對得住自己和這個濃墨重彩的時代」。

多維新聞報導，2016年2月中國國家主席習近平調研人民日報、新華社、央視三家中央媒體時，習近平指著台上一份環球時報說，「我那兒也有這個報」。不知多年後，環球時報特約評論員胡錫進的文章是否還是會被放到那個台上。

2016年2月19日，習近平在視察央媒時，指著環球時報說「我那兒也有這個報」。（新華社）

胡錫進語錄→夠辣敢嗆

胡錫進敢言敢嗆，經典語錄無數，綜合各媒體報導的胡錫進語錄包括：

●好的，美國「戰狼大使」伯恩斯先生，我們在北京等著你。

老胡這人啊，什麼都說，其實啊，不左不右的。但有人啊，罵我牆頭草、叼飛盤，你別說，他們還挺會罵的。

●面對美國的打壓…我認為我們應該唱著歌、跳著舞、玩著抖音、上著拼多多、淘寶，用一波一波釋放出來的活力，來瓦解美國對華戰略的衝擊波。

●大霧霾把整個中國的臉都「丟了」，好一個「咳嗽的中國」。

●咱們中國人多，是美國的四倍還要多，光是咱們不斷擴大的消費市場，對美國農民就是擋不住的誘惑。老胡要說，我們能把美國逼回成農業國去。

●對峙，印軍後勤根本支持不了大部隊在高海拔地區過冬，必有印軍士兵凍死，染上新冠肺炎病死。開戰，他們將全部被消滅。

●要打仗肯定在中國近海打，那中國的近海能力是很強很強大，美國的航母來幾條打沉它幾條，一點問題都沒有，對不對？

●老胡要在此警告島內台獨勢力，休要跳入拜登隨口吐出的一口痰中游泳。

●老胡只有一個女兒…挺想有個兒子，結果就真有人要成老胡之美，在互聯網上給老胡整出了一個來。不知道這個「兒子」是個中國純種還是個混血呵。

●它（美國）要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣「建交」，與北京斷交好了，它敢嗎？

●不過澳大利亞（澳洲）總在那折騰，我感覺它有點像粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖，有時你不得不找一塊石頭把它給蹭下來。

●堅決反對將2021年諾貝爾和平獎授予美國總統特朗普（川普），作為一名中國媒體人，我要說：他不配。

●我呼籲，中國需段時間內把核彈頭增至千枚，才能與美國對抗不落下風。

●英國如果侵犯「南海主權」，那就是「找打的婊子」。

●中國到底做錯了什麼？美國非要堵死中國？