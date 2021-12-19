「躺著賺錢」 凶宅試睡員不怕鬼 只怕當窮鬼

試睡直播炒出另類網紅盤，蘇州凶宅溢價近80萬元成交。圖為凶宅內部。（取材自微博）

凶宅，往往讓人不寒而慄，望而卻步，網路上卻有一群人的職業是「凶宅試睡員」，他們不怕鬼，只怕缺錢花，但擔心遭誤解，他們通常不會把工作掛在嘴邊。

他叫魘哥（化名），是一名凶宅試睡員，魘哥強調，「可能還是怕社會對我有誤解吧，我不會在日常生活中，主動告訴別人我的職業是替凶宅試睡」。

環球人物雜誌報導，前不久，一起網路商品房拍賣 引來大批網友圍觀。據法院介紹，房主因生前賭博欠債，在屋內燒炭自殺，是人們常講的凶宅。為了證明「凶宅不凶」，法院在拍賣前找來凶宅試睡員做直播。

凶宅、試睡、直播…，當這些熱點串聯在一起，網友的好奇心瞬間被拿捏了，當天上午10點開始的凶宅試睡直播，熱度愈炒愈熱，到了下午已有4.1萬人次觀看。隨後，凶宅試睡員這一職業也衝上熱搜，這是一個怎樣的群體？他們為何會選擇這個職業？他們真的都不怕鬼嗎？

為證「凶宅不凶」，試睡員和法官在「拍賣TV」平台進行24小時的凶宅試睡直播，試睡員還舉起了啞鈴。（取材自瀟湘晨報）

★收費標準 依照房屋大

在茫茫人海中，如何找一名凶宅試睡員採訪，是記者遇到的一個大難題。

在某平台搜索凶宅試睡員，會出現很多相關信息。

魘哥的頭像是個「龍」的圖案，與那些以陰宅鬼魅當成頭像的試睡員不同，他給人一種更可靠的感覺。

據魘哥介紹，自己在凶宅試睡的時間通常是12個小時，從第一天晚上8點到第二天上午8點，收費標準會根據房屋大小有上下浮動，150平米以內的房子，12小時試睡收費1000元人民幣（約157美元）；150平米以上的房子，12小時試睡的收費為1000元至2000元（約314美元）。

有時候，雇主覺得試睡一晚不能消除顧慮，魘哥就會多住幾晚，直到雇主放心為止，他也會在收錢的時候給雇主打個折。若是雇主提出直播要求，收費會更貴。

接單後，魘哥會先準備好手機、手電筒、毛毯、瓶裝水和食物等必需品，畢竟是在陌生的房間，他沒有心情消遣。另外，試睡員的隨身物品也是因人而異，有試睡員會帶著健身 器材進凶宅。

正式入住凶宅前，魘哥會先勘察房子周邊環境，然後再進門。通常晚上9點到12點比較清閒，他會在廚房開著燈做飯、吃飯，並用視頻記錄下來；若是到其他房間活動，就只能用手電筒給視頻照明。

如果說以上的操作是前戲，那麼深夜12點後，才是凶宅試睡員的工作正題。在魘哥接過的單子中，大部分「帶有刺激的活動」都發生在12點之後。

到了12點，魘哥會打開手電筒在客廳先檢查一圈，看茶几和沙發下面是否有異常，然後到玄關觀察一下。凌晨1點，他會進入臥室檢查床下、門後，窗簾後面是否有異常。

檢查一圈後，魘哥會打開客廳的燈，在沙發上睡一會兒，如果雇主提出必須在臥室睡覺，他也會照做。魘哥說，「雖然睡客廳不踏實，但總比睡在臥室強。有幾次，在客廳聽到比較大的聲響，也不知道從哪兒傳來的，但只要雇主沒提出指令，我一般都不會去深究。」

睡到4點左右，魘哥會關掉臥室的燈，對房間再次檢查，比如打著手電筒檢查每扇門的後面，然後進衛生間檢查。

到了第二天早上，魘哥還要向雇主匯報身體是否有異樣。他說，自己的異樣就是一夜沒休息好，腦袋昏昏沉沉的。

蘇州吳江區一處凶宅的拍賣公告。（取材自瀟湘晨報）

★躺著賺錢 也忌諱凶殺案

去年年底，阿里拍賣曾發過一則招聘帖：緊急招募一名「凶宅試住主播」，通過直播24小時展示房屋房型及居住體驗，要求膽大心細、相信科學，福利待遇按分鐘計，每分鐘1元。

該招聘因爭議過大，在發布不久後被刪，但網友們還是對此展開熱烈討論。

有網友表示「躺著賺錢」的差事來了，有人搬出了幾年前的一個詞稱「這才是『睡後收入』」，更有人吐槽「我連窮都不怕，還怕鬼嗎？」可一番熱烈討論過後，真正應聘者卻寥寥無幾。畢竟在大部分人的心裡，睡凶宅這種事情會沾染晦氣，不值這個價，即便是「躺著賺錢」，還是沒人願意去躺。

魘哥也承認，自己進入這行的初衷就是因為「缺錢花」，但他沒有拿過招聘廣告裡的高薪酬。「光靠凶宅試睡是吃不飽飯的，一、兩個月才接一單，你說怎麼能夠花。」

除了做凶宅試睡員，魘哥也從事其他工作。他說自己身體好、精神佳，沒有胡思亂想的習慣，再加上自己平時就挺勇敢的，堅信「不做虧心事，不怕鬼敲門」，做凶宅試睡員就當賺外快了，「有些人不是忌諱半夜看鏡子嗎？但我覺得沒什麼，我什麼都信，但就不信這個世界上有鬼。」

話雖這麼說，可魘哥還是忌諱凶殺案件，會在接單前問雇主，房子之前發生過什麼案件，如果發生過凶殺案，他會想一想再做答覆。

此外，魘哥也會對凶宅的地點進行篩選。如果房子所在城市離自己太遠，要坐高鐵前往，雇主又不願報銷交通費，他都會拒接。也有些試睡員會在網約車平台做順風車司機，去往異地的時候，順便拉活，多份收入。

魘哥入行雖短，在試睡過幾次凶宅後，對流程已是輕車熟路，還總結出一套「心得」：凌晨4點的時候最安靜，雇主大都會 在這個時候提出刺激的「指令」，比如有人曾讓他打著手電筒在漆黑的衛生間唱歌，他平時唱歌走調，但也會應雇主要求去唱；有人讓他在浴室裡講鬼故事，還要在平台上直播。有些試睡員會被要求跳繩、跳舞，魘哥自己倒是沒遇到過。

平時，人們談「凶」色變，對凶宅更是敬而遠之，造成了所謂凶宅難賣，但也給一些毫不忌諱的人提供了機會。

在香港有「鬼王」之稱的伍冠流，從事凶宅買賣生意近20年，賣出了30多套凶宅。早年間，他以低於市場價一至兩折的價錢買入凶宅，再以七折賣出，賺取高額差價。伍冠流曾講過一句很不客氣的話：「各種各樣的鬼，都不及窮鬼可怕。」

幾年前，一位生活在廣州的購房者因拿不出錢購買正常房價的房屋，便果斷將目光投向凶宅。剛好，此時有一套女主人死於他殺的凶宅在售，這名購房者猶豫了一個晚上，當他第二天拿著訂金去簽約時，被告知已被他人捷足先登。購房者後悔地說，「（凶宅）如果是幾十萬元，我當然要了。」

凶宅之所以凶，是人心的作祟，給它蒙上恐怖的面紗；而凶宅試睡員的出現，可幫助雇主消除顧慮，「他睡後沒有事，我也不見得會有事」。

凶宅試睡員直播（右圖，視頻截圖）後，蘇州吳江區一處凶宅第2次拍賣終以128.5萬元人民幣成交（左圖，取材自瀟湘晨報）。

★直播網紅 為賺流量炒作

目前，大部分凶宅試睡員不會主動推銷自己，而是潛伏在網路，等待雇主。據一些媒體報導，凶宅試睡員基本分為兼職散戶、房地產仲介和直播網紅三類人群。

像魘哥這種平日裡有其他工作，偶爾接單的屬於兼職散戶，這一類試睡員魚龍混雜，因為這行沒有行業準則，試睡員各有各的試睡流程，也會按雇主的要求行事。有時，一些房屋仲介臨時找不到凶宅試睡員，也會硬著頭皮親自上陣，裝扮成普通人前往凶宅試睡、做直播。而作為第三種的直播網紅，他們做凶宅試睡大多帶有獵奇成分，對這群人來說，「凶宅試睡」是一種引流話題的手段。

對於那些故意在網路上製造聳人聽聞的話題，用凶宅試睡直播吸引流量的網紅，魘哥非常不滿，「有些網紅做凶宅試睡直播就是為了賺流量炒作，他們越說越玄、越嚇人。我們跟他們不一樣，我們是為買家看房子，或者為買主暖房，總體來說，我覺得社會還是認可的吧。」但魘哥也強調，擔心外界異樣眼光，他不會在日常生活中把凶宅試睡員這份工作掛在嘴邊。

不過，也有購房者對魘哥這樣的「試睡員」表示理解。他們說，對入住凶宅感到不踏實，這不能簡單說成迷信，而是普通人往往都會有的心理感受。有了試睡員，就排解了心理障礙，會住得更安心。