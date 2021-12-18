瘋狂挖掘機司機 江蘇江陰建築工地盜掘宋代古墓葬

嫌疑人指認盜掘古物的現場。（取材自澎湃新聞）

寶物人人愛，如何獲取卻各有手段，江蘇江陰一群瘋狂的挖掘機司機，在建築工地盜掘宋代古墓葬；河南 泌陽上千人趕上山想找隕石，上天下地尋寶，但共通的道理是走正路才是王道。

★運河工地 挖出古墓葬文物

錫澄運河鑿通於宋代，作為連通京杭大運河與長江的漕渠，是江南水運出江的要道，千百年來促進著江陰不斷發展。2019年7月開工建設的錫澄運河公園項目，計畫將錫澄運河沿線建成江陰規模最大、景觀絕佳的帶型運河城市公園。

讓人意想不到的是，如火如荼建設中的運河兩岸工地，竟成為了文物盜掘、販賣者的「掘金地」：工地挖掘機司機與「職業探寶人」瘋狂地盜掘了與運河歷史一樣長遠的古墓葬、宋代龍泉窯官窯瓷器等文物，並透過地下文物交易網販賣。

澎湃新聞報導，日前從江陰警方破獲了公安 部掛牌督辦特大盜掘、盜賣文物案，全鏈條剷除盜掘、盜賣文物犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人58名，追繳瓷器、漆木器、金銀器等各類文物1100餘件，已鑑定出一級文物2件、二級文物13件、三級文物49件。尤其是兩件一級文物「龍泉窯青釉鬲式爐」及「青釉八方盞」，工藝精美，保存完好，存世量少，十分珍貴。

警方追回的16錠「張獻忠江口沉銀」銀錠。（取材自澎湃新聞）

★文物販子 扯出地下交易網

2020年12月，警方接到舉報，兩名男子乘坐一出租車從江陰前往江西疑似盜賣文物，警方查明，這兩名男子為常年在江陰從事地下文物交易的唐姓與周姓嫌犯。兩人曾多次提到「龍泉官窯」、「骨董」等詞句，確有盜賣文物嫌疑。專案組隨即對唐、周開展進一步調查。

警方逐一查出犯團集團架構，楊嫌、趙嫌等人與唐嫌、周嫌二人交往密切，文物販子們浮現出來，一個地下文物交易網絡逐漸清晰。

楊嫌是古玩店主，因父親從事建築業，認識頗多挖掘機工人，收購骨董、文玩轉賣賺取差價，或者充當文玩交易中間人，收取好處費。趙嫌曾經是一家民間博物館的館長，在江陰文物圈都稱他為「趙館長」。

經過近四個月偵查，今年3月底，警方得知楊、趙二人近期欲將四川剛出土的一只梅瓶，賣給江西籍文物販子胡嫌。因為文物犯罪交易極為隱蔽，文物藏匿地點難以發現，專案組決定在嫌疑人交易時抓捕。

4月3日晚，專案組在嫌住處一舉抓獲了正在交易的三名犯罪嫌疑人，當場扣押贓款55萬元人民幣（約8萬6400美元）和一只梅瓶，後經鑑定為宋代青白釉刻畫花纏枝花卉紋梅瓶，屬三級文物。

第一輪收網後，警方開展全鏈條打擊。就在此時，隨著趙嫌的落網，江蘇省公安廳刑警總隊接到舉報，趙嫌涉嫌盜賣「張獻忠江口沉銀」銀錠，江陰警方隨機順線展開調查。

經查，2017年2月，趙嫌夥同他人到四川德陽以88萬元購得16錠「張獻忠江口沉銀」銀錠，其中三錠已盜賣，剩餘13錠埋藏自家院內菜地。目前，16錠涉案銀錠已悉數追繳，經鑑定二級文物5件、三級文物11件。

警方調查還發現，今年3月，文物販子胡嫌經楊嫌介紹從江陰籍「職業探寶人」曹某處購買兩只粉盒。專案組輾轉北京 、安徽等地繳獲了兩只粉盒，經鑑定為五代至北宋時期的青釉刻花蓋盒，分別是二級文物、三級文物。為查明文物來源，專案組迅速出擊抓獲曹某。經查，今年3月，曹某在江陰城區運河公園一建築工地上使用金屬探測儀、鐵鍬等工具盜掘古墓葬，並竊取粉盒、古錢幣等出土文物。

被盜竊倒賣的宋代龍泉窯青釉八方盞。（取材自澎湃新聞）

★兩件瓷器 翻十倍價錢倒賣

嫌疑人的供述表明了文物販子們對「出土文物」的青睞。據唐嫌稱，2020年12月通過他人介紹以16餘萬元的價格購得多件江陰本地出土文物，後將其中兩件瓷器（八方盞、鬲式爐）以160餘萬元的高價倒賣給江西景德鎮的文物販子顏嫌。

將鬲式爐賣給顏嫌的時候，顏嫌說要試一下釉，「因為出土的瓷器灑一點水會立刻吸收掉，顏嫌就在爐上灑了一點水，當時沒有很快吸掉，顏嫌就說有點爭議。我懂他的意思，他是要買出土的，但怕是假的。」唐嫌說，他告訴顏嫌可以拿去檢測，假的話可以退貨。

此外，專案組為追查文物來源，先後赴江蘇蘇州、常州及貴州銅仁等地，抓獲了涉嫌盜掘古墓葬的周嫌等四名貴州籍嫌犯。

27歲的周嫌供述，他開挖掘機有七、八年時間了。警方透露，開挖掘機的司機群體有交流群，經常會在群裡交流一些新挖到的「東西」，也有文物販子會在群裡聯繫挖掘機司機收購。前述文物販子也說，城市建設開發中的一些建築工地上，會存在古代生活遺址、古墓葬等，最開始接觸的是開挖掘機的駕駛員，挖到東西，他們有的會送到古玩市場或者搞收藏的人手裡進行盜賣。他有時候也會通過工地的挖掘機師傅購買一些骨董古玩，然後加價出售，賺取中間差價。

專案組顧問、江陰市博物館副研究員刁文偉表示，「這些文物由考古的人發掘出來，價值還要更大。古墓葬被盜掘了，很多東西會被破壞，很多歷史信息就丟失掉了，令人痛心疾首，此次江陰警方終於鏟除隱藏在地下的文物交易產業鏈『毒瘤』，並且追回了這麼好的文物。」

截至11月30日，全國公安機關已偵破各類文物犯罪案件2704起，打掉文物犯罪團夥585個，抓獲犯罪嫌疑人5368名，其中公安部A級通緝令逃犯22名，追繳文物近6.1萬件，頗有成效。

一位王姓的隕石愛好者在河南與湖北交界處找到一顆目擊隕石，這顆隕石僅黃豆大小，重約1.2克。（取材自極目新聞）

●上千「隕石獵人」 河南組隊尋寶

近日，天外隕石墜落至河南省駐馬店市泌陽縣引爆熱潮，連日來上千隕石愛好者從各地趕往泌陽縣尋找。專家透露，最後有人找到一顆隕石，但僅如黃豆般大小。

家住河南省駐馬店市區的李先生透露，12月3日，聽聞隕石墜落於駐馬店市泌陽縣馬谷田鎮，他立刻獨自驅車百餘公里前往馬谷田鎮。他表示，聽說這次的火流星很神秘，想過去感受尋找隕石的過程。

李先生說，現場後才發現前來尋找隕石的人來自五湖四海，大家還組建一個團隊，搜集分析影像資料，判斷隕石墜落的方位和距離。據泌陽縣宣傳部門稱，連日來有上千人到馬谷田鎮附近尋找隕石。

「這幾天我學到很多關於隕石的知識。」在李先生看來，尋找隕石的過程猶如破案，需要根據蛛絲馬跡尋找隕石的線索。「要去跟村民協商看監控，也要從網路搜集資料。」

12月11日，還在當地尋找隕石的李先生表示，穿梭在山林草地中，他一天最多步行了2萬9000多步，但尋找隕石一個多星期後，他依舊一無所獲，尋找隕石的人潮逐漸散去，他也準備回家。

在距離馬谷田鎮1206公里外的福建莆田，曾到過雲南西雙版納、西藏香格裡拉和新疆等地尋找隕石的「隕石獵人」鄭先生，這次也關心馬谷田鎮尋找隕石的動態。

12月3日，鄭先生乘坐長途汽車，從福建莆田出發前往馬谷田鎮，「從來沒想過要靠尋找隕石賺錢，即使找到了也賺不了什麼錢，我就是過來交朋友，學習新知識。」鄭先生很享受尋找隕石的過程。

隕石專家張寶林在河南現場指導尋找隕石多日。他透露，12月6日下午1時許，一位王姓的隕石愛好者在河南與湖北交界處找到一顆目擊隕石（目擊隕石是看到火流星隕落且知道具體時間後找到的隕石），這顆隕石僅黃豆大小，重約1.2公克，部分隕石附有玻璃質的外殼，整體完整、硬朗，經檢測有強烈的磁性，可以確定是隕石。

他推測這顆隕石的載體是冰，有可能是彗星殘留體，綜合此次尋找隕石的特殊性及神秘性特點，他認為此隕石具有重大研究價值。他透露，這位隕石愛好者已將發現的隕石無償捐獻給國家，隕石已寄到北京鑑定。

張寶林說，此次尋找隕石的隊伍給了他一種盛況空前的感覺，他在現場時，不少人都會前來諮詢他一些關於隕石的問題，在現場停留四天後，他選擇躲到了一家縣城的酒店內，再未出現在尋隕石現場。