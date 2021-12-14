中國F1第1人 加入愛快羅密歐的周冠宇引爆賽車熱

FI方程式大賽迎來首名來自中國的正式車手－周冠宇。（Getty Images）

中國誕生F1 第一人周冠宇 ，引發久違的賽車 熱，通往金字塔尖的狹窄賽道上，除了天賦、長期練習及龐大資金支持，當事人透露還需要一點運氣。

25歲的馬青驊開著F112賽車駛上英國銀石賽道，雖然只是一次試車。那天是2012年7月12日，一個13歲的中國男孩坐在場邊觀看了這次試車。當年，馬青驊與西班牙F1車隊HRT簽約，有望代表車隊征戰F1，成為「中國F1第一人」，但誰也沒想到，HRT車隊因財務問題幾個月後突然解體，等到下一個人接過這個稱號，還要再過9年。而這個人，正是當年那個坐在場邊觀摩試車，名叫周冠宇的男孩。

今年11月16日，F1車隊愛快羅密歐競速車隊（Alfa Romeo ORLEN）宣布，周冠宇將作為該隊兩名車手之一，參加2022年賽季的F1比賽。消息一出，在中國引發廣泛關注。F1已經很久沒有在中國引發如此熱潮了。自從2004年上海「上賽道」開賽，到2012年馬青驊半隻腳跨進F1，之後F1與中國的關係就漸行漸遠。雖然疫情之前，F1上海站賽事年年從未缺席，但中國車手似乎與F1的賽道拉開了距離。

「不顧一切 全獻給賽車」

直到周冠宇的出現。「你要付出比表面上看起來多太多的東西，不顧一切，把全部都獻給賽車。」12月1日，在今年倒數第二站F2比賽前夕，周冠宇說，「成為中國第一位F1正式車手，我自己很驕傲。」

作為當今世界最高水準的賽車比賽，F1賽事（世界一級方程式錦標賽）是10支車隊、20名車手之間的遊戲。F1與奧運會、世界杯並稱世界三大賽事，卻維持著如此微小的規模，而它撬動的商業價值，每年以數十億計。

一個中國車手進入F1需要什麼？需要具備操控機械的天賦，從10歲之前就開始的長期練習，以及龐大資金的支持。擁有了這些之外，還需要一點運氣，每一步都踩對節奏。

「中國最著名的賽車手」作家韓寒將周冠宇進入F1的意義，與姚明之於籃球和劉翔之於田徑相提並論。不過，從運動性質來看，賽車頗為不同，與籃球、田徑等項目對身體素質的絕對依賴相比，賽車需要更為綜合的能力，有些能力是可以通過練習達到的，有些則是車手也無法左右的，比如身後的市場。

2021年是周冠宇高開高走的一年。在3月F2揭幕戰巴林站比賽中，周冠宇就拿下了分站賽冠軍，而且首次在正賽中奪冠。去年索契站由於發生事故，導致正賽取消，他憑藉在衝刺賽中的勝利奪得冠軍。根據F2賽制，每站比賽由兩個回合衝刺賽和正賽組成，每回合衝刺賽冠軍積15分，正賽冠軍積25分，再加上杆位分和最快圈車手的加分，計算該分站總積分。之後，他又在摩洛哥和英國站將兩個冠軍收入囊中。12月之前，周冠宇已經拿下三個冠軍，總積分排名第二。

在F2比賽中積累資歷的同時，周冠宇的F1征程也進入預備期。他於2019年成為F1車隊Alpine的發展車手。在今年9月奧地利站的F1第一節自由練習賽中，他上演F1首秀，完成了一小時的練習賽。這場首秀對他另有一重特別的意義：他駕駛的是傳奇車手阿隆索的賽車。

阿隆索是周冠宇從童年追隨至今的偶像，也是最近兩、三年幫助他最多的車手。周冠宇感慨，到了現在這個階段，除了工程師，很少會有車手主動來幫助你。「他作為兩屆世界冠軍，沒有太多保留地來教你，真心去幫助你，是一件很值得敬佩的事情，最後我覺得沒有讓他失望。」

7月18日，周冠宇在2021年F2錦標賽英國站衝刺賽。（取材自中新周刊）

經完整歷練 終於升F1

至此，他已經獲得了進入F1所需要的全部條件。在歷經卡丁車、F4、F3直到F2 的完整歷練之後，周冠宇終於升入F1。

賽車對個人的要求，與很多常見的體育項目不同。馬青驊說，賽車除了身體素質，還非常依賴於操控技術。賽車是將人類的運動能力建立在機械和電子構建的平臺上。「賽車是『苦』不出來的。」馬青驊多次解釋，除了身體的耐力、協調性等素質，還需要瞭解車輛的調教、軟體的設置，以及與車隊的溝通。

栽培天才 要有足夠的錢

當然，還要有資金支持。這也是天才車手如此罕見的重要原因。「既要有艱苦的毅力，將整個青少年時期作為一項『賭博』，不求回報，除此之外，還得家裡有足夠的錢。」著名的F1資深tctctc`評論員潘湧湧說，這種孤注一擲的豪賭，有著極高的門檻。

十多年前，曾接近F1賽道的中國賽車手程叢夫說過，他的家庭投入達到1個億。而在歐洲、日本等地，車企和贊助商很大程度上替家庭承擔了培養車手的投入。F1資深評論員葉飛表示，在賽車運動基礎好的國家，年紀很小的卡丁車手都有贊助商支持，而中國卻沒有企業在車手的成長中緊密伴隨，這是整個汽車工業和賽車文化的發展程度決定的。

以日本為例，日本1987年首次舉辦的F1大獎賽，與本國騰飛的汽車工業形成合力，推動了賽車文化的勃興，「四驅兄弟」、「高智慧方程式賽車」等動漫不僅影響了日本，甚至無意中成為很多中國人的賽車啟蒙。至今，日本已有十餘位車手征戰過F1，本田的發動機也裝進了F1賽車中。「中國的汽車工業和賽車文化發展還遠遠不夠，出現一個周冠宇非常難得，也是很特別的個例」。

周冠宇明年將加入F1愛快羅密歐競速車隊。 （新華社）

「F1世界裡 盼出現1個姚明」

「F1是披著體育競技外衣的商業活動。」F1商業化之父、F1管理公司（FOM）創始人伯尼·埃克萊斯頓曾直言不諱。他還說過另一句名言：「在成長為全球最具商業價值賽事的過程中，F1還需要一個黑人、一個中國人和一個女人。」現在，這個中國人已經找到了。FOM前CEO切斯·凱里不諱言對中國市場的重視，他說希望在F1世界裡看到又一個姚明，實現姚明在NBA中產生的轟動效應和連鎖反應。

「預算帽」實施 助小車隊

在周冠宇進入F1的時代，遊戲規則正在發生一些變化。今年，F1迎來史上最重要的改革之一，即首次實施「預算帽」，將每支車隊與汽車性能有關的預算上限設為1.45億美元，以限制闊綽的大車隊在設計研發上不惜代價。改革的目標是為了「更接近、更公平、更刺激」，給與小車隊更多機會，讓車手而非賽車成為比賽的關鍵。

周冠宇成為中國首位F1正式車手。(取材自Instagram）

周冠宇加入的愛快羅密歐車隊，今年在十支F1車隊排名第九，與領先車隊尚有不小差距。葉飛說，「貧富差距」導致的強弱兩極分化，是F1世界公開的法則。總成績常年領先的梅賽德斯-賓士、法拉利、紅牛三支車隊，被車迷戲稱為「火星組」，最近十年每年積分榜前五名的車手，80％來自「火星組」車隊，更有四年是被「火星人」包攬。「中小車隊的車手難以出頭，是顯而易見的，這不是車手的問題，是車的問題。」馬青驊認為，中小車隊越拿不到成績，就越缺乏贊助，越沒有資金去開發賽車、簽約車手，成為惡性循環。

這與馬青驊的遺憾是有關的。2012年，西班牙經濟衰退，馬青驊所在的HRT車隊尋求收購者未果之後，宣告破產。車隊也希望與中國廠商、汽車品牌合作，但F1在中國市場的認可度不如現在，「如果那時在中國有很高的認可度，我相信找一些中國廠商贊助HRT，車隊也許會繼續堅持下去。」馬青驊說。可那時正是F1在中國的低迷期。

潘湧湧認為，現在已經到了中國F1文化的第四階段，上一代留下的鐵杆車迷帶著孩子一起看比賽，老中青的中國車迷架構已經成型。體現在消費上，2018年，F1中國站的票房開始走出「U」形的底部，出現上揚。

馬青驊也沒有在遺憾中沉寂。他離開F1後，駛入房車賽的賽道，2014年世界房車錦標賽俄羅斯站上，他拿到第二回合冠軍，成就了中國車手在國際汽聯世界錦標賽中的首次奪冠。現在，他依然征戰在賽道上。

而現在，周冠宇成了中國F1第一人，擺在他面前的是激動人心的首個F1賽季，新賽季分站賽數量將達到史無前例的23站。新車手的首個賽季向來困難重重，周冠宇的F1起步想必不會輕鬆。在這個備賽的冬天，他將正式進入F1車手的角色，適應新的方向盤，開向一個全新的世界。