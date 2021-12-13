千年商都「老廣州」古老又現代 生猛又淡定

2019年12月15日，廣州國際合唱團在廣州城市客廳花城廣場進行演出，吸引了大批市民和遊客。（取材自中新周刊）

「千年商都」廣州，古老又現代，既嶺南也國際，遙想「西關小姐，東山少爺」俗語，在年輕的新區裡，流淌過千年歲月的嶺南文化正換上一個樣貌，鮮活地生活。

「今野，飲佐茶未啊？」 清晨，陽光剛爬上恩甯路街邊的外牆，路兩旁老屋中走出的老街坊彼此問候。還沒開門的銅藝店已經開始了「叮噹」聲，不遠處的永慶坊內依稀傳來粵劇吊嗓的咿咿呀呀，臘味店老闆把燒鵝「匡」地扔上案板，各種聲音混雜一起，交織出活色生香的老廣州西關市井生活。

永慶坊內的一家銅鋪。（取材自中新周刊）

在廣州荔枝灣的一次「新西關‧迎新年」活動上，小朋友現場進行粵劇臉譜製作體驗。（取材自中新周刊）

西關對比東山

只需走出200米，在地鐵 黃沙站搭上一號線，向東行駛不過20多分鐘，從體育西路站出來，就是流光溢彩、摩天樓鱗次櫛比的天河體育中心，與廣州的新地標「小蠻腰」隔江相望。 舊時的廣州，曾有「西關小姐，東山少爺」的俗語，體面氣派的東山、古典雍容的西關，這短短八個字，道盡老廣州的百年滄桑和風雲變幻。

粵劇「白蛇傳‧情」。（取材自中新周刊）

這座唐宋時期即確立了傳統城市基本格局的千年商都，西部傳統文化積澱於明清時期，東部現代文化崛起於近現代，城市東西部氣質迥異，形成了特有的城市文化現象。2019年4月，廣州更新新政，要求舊村「微改造」注重歷史文化和自然生態保護。

2019年6月8日，環境劇場「龍舟劇‧祠堂版--車陂龍舟最有戲」在廣州晴川蘇公祠上演。（取材自中新周刊）

2021年7月，廣州市政府又在城市更新行動中嚴格控制大規模拆除，「微改造」兼顧文化傳承與產業更新。 自唐代初年起就擔當外貿重鎮的廣州，作為一扇中國從未關上的門戶，醞釀出開放、包容且務實的獨特嶺南文化，它無所不在地改造這座古都，也浸潤於千年的城市變遷中。

活化城市記憶

86歲的中山大學中文系教授黃天驥是地道的老廣州，1935年出生時，他居住的那條如今被譽為「廣州最美老街」的恩甯路才建成4年。兒時的記憶中，寶源路、永慶坊離自己家不過幾百米，住著很多同學和親戚，他每天踩著麻石路，穿行於這些街巷，從這個門進去，七拐八拐，又從另一個門出來，瞬間穿越到另一條小巷。臨街的建築不管是住宅還是商用，通常都是騎樓，連成一片，下雨也不需要帶傘。

廣州方所書店，是廣州書店的代表，非常有特色。（取材自中新周刊）

1952年考上中山大學，黃天驥離開自幼生長的西關。但只要有空，他總會回來轉轉。幾個月前，他剛剛又專門前往西關，只為看看已經成為網紅區的永慶坊。

廣州保持和延續歷史文化名城的風貌。（取材自中新周刊）

黃天驥表示，他不是學建築的，並不特別清楚「微改造」的具體技術，他只是覺得，那些街區彷彿童年的夥伴，換個樣貌又出現在面前，靈魂並沒有變，「我一看到，小時候見過的形象，就重現出來。」

就在幾年前，「微改造」還是一個新詞。豎梁社創始人、永慶坊主創設計師宋剛在2015年剛接手永慶坊項目時，整個片區很多建築已倒塌，人去樓空，野草叢生，下水系統糟糕，電線亂七八糟，社區髒亂破舊。那時，廣州已經提出在老城區做減量規劃，保護舊的街區肌理和傳統騎樓街，但如何探索出一套舊城更新的新路徑，尚無太多經驗可循。

既然不能「大拆大建」，宋剛最終為永慶坊保留了最初的規劃設計，老街形制、嶺南建築民居空間肌理不變，強化整體風貌特色，讓「舊」和「新」有機結合。

位於廣州上下九步行街的老字號陶陶居。（取材自中新周刊）

新舊有機結合

要滿足眾多的設計需要並非設計團隊最頭大的事情，永慶坊改造最大的難點，在於要改造的單位只有70％至80％為公產，其他為私產。宋剛和團隊不但要設計方案，還需要進行大量協調、勸說。甚至常有街坊大爺、大媽來指揮他：「哎，你這樣設計不行，應該……」他記得，永慶坊一期需要出改造方案的房屋一共80棟，有些建築由於情況複雜反復修改圖紙，甚至會改上數十版」宋剛回憶說著。

永慶坊歷史街區。（取材自中新周刊）

如今，永慶坊作為廣州舊城改造的標桿項目，已成為國家非物質文化遺產街區。2021年10月，廣州永慶坊保護活化項目，獲得建築領域大獎——中國建築學會建築設計獎。「微改造」一詞也從這裡出發，為廣州乃至全國舊城中心區的更新活化，提供了另外一種方式。

永慶坊歷史街區的空拍圖。（取材自中新周刊）

最難能可貴的是，廣州民眾在最後改造完的園區裡，商業、文化活動應接不暇的同時，又無縫銜接著捨不得搬走的老街坊的日常生活。在年輕人排隊拍照的網紅咖啡 館、日式飾品店旁邊甚至樓上，就是露臺曬著背心、襯褲的老住戶，再拐個彎，還有坐在家門口修鞋、修傢俱的老匠人，不為賺什麼錢，只因在老街住了一輩子又有點手藝，不想閒著，也服務街坊鄰里。

嶺南文化相容

在中山大學中文系教授黃天驥眼中，騎樓就是廣州千年商都和嶺南文化多元相容之特性的最生動注釋。就像廣東傳統小吃及第粥：「什麼東西都放下去，那就好吃了。粥裡面雞雜、牛雜、魚片，雜就是交融。不同的營養，不同的味道。」可以說，騎樓是廣州人在繼承與創新上的務實態度和學習智慧的物化，他們既不割裂傳統，又不死守傳統，從不用單一的標準去看待事物。

傳統粵繡列為中國四大名繡之一，精湛技藝流傳至今。（取材自中新周刊）

傳統粵繡列為中國四大名繡之一，精湛技藝流傳至今。嶺南文化的相容，不僅體現在對外，同樣體現在對內，它浸潤著一種世俗化的寬容。與其他文化相比，嶺南文化更加市井，但這種市井並非庸俗，而是因為較少受到約束，而更加隨意、自由，城市更能夠按照自己的意願發展。

老廣州許多小區經過「微改造」，既古老又現代，永遠有新故事上演。（取材自中新周刊）

但廣州也如同中國絕大多數城市一樣，沒有躲過機器轟鳴和高歌猛進。 例如民國期間興建有南洋花園別墅的東山梅花村，本被列入保護範圍，要求對核心區的二十幾棟小洋樓原樣保護，最終迫於開發壓力，在上世紀90年代中期，梅花村被拆得只剩一座陳濟棠公館。 廣州上世紀末舊城改造所走過的彎路，其實也是國內眾多歷史文化名城的縮影。

「事實上，大馬路是給車走的，小街巷才是給人用的。」 任何人都難以跳出自己所處的時代。回想那段歷史，曾在2003年至2007年擔任廣州市城市規劃局局長的潘安感慨：「那個時代有那個時代的難處，在很多失敗的教訓中，我們終於明白了要怎樣建設自己的城市。

按自己理念活

走在廣州街巷，總是很容易找到城市生長的痕跡。老式竹筒屋並排而立，魚鱗狀瓦片裡有嶺南傳統民居的韻律，簡易平房、商鋪乃至幼稚園、學校圍繞著它們，互相夾雜，再往外走，又是一個個新起的商住小區，與內環高架縱橫交錯。 「城市肌理混雜」，這是永慶坊主創設計師宋剛眼中的廣州。他用天津作為對照：同為歷史風貌豐富的大城市，天津整體秩序性強，顯示出強大的規劃性。

廣州網紅餐廳「超級文和友」。（取材自中新周刊）

相比之下，廣州市民文化發達，經濟活躍，城市建設的自發性、天然性十分顯著，更注重個人自身的需求和感受，而不是規矩和意義。 這與中國城市規劃設計研究院原院長李曉江對廣州的印象不謀而合，曾多次參與廣州城市發展規劃的他對廣州最突出的感受就是，「廣州就按自己的生活理念生存著」。

生猛和淡定務實這兩種看似對立的特質，卻神奇地統一在廣州人的精神層面上。 市民文化發達，也幫助廣州在城市治理中逐漸摸索出了道路，例如摒棄基本全拆思路，提出將通過保護騎樓、複建河湧等多種方式，實現對舊城區歷史文化的保護。截至2020年5月底，廣州已累計完工老舊小區「微改造」項目323個，惠及4萬戶家庭、150萬人，3094萬平方米老建築改頭換面。

廣州荔枝灣的老字號餐飲店廣州家，居民正悠閒喝早茶。（取材自中新周刊）

廣州統計局的民調 顯示，81.5％的受訪市民認為老舊小區「微改造」提升了生活品質。 「落雨大，水浸街」曾是廣州街頭代代相傳的童謠，老村老街經過翻新改造，在整個市政、綠化、交通、消防都得到提升。從西關大屋中走出的黃天驥說，「老房子是要整治的，不但更安全，整個街區看上去都乾淨整齊，連路面也變得平整。」修繕後的民居更加易於保留，它們不會再因「破舊」、「危房」之類的理由被拆掉，而正是這些民居，身上流淌著鮮活的歷史血液，取景框一般鎖住身後古舊長巷裡的散淡風景人事，再變為土壤，滋養城市中年輕的活力。