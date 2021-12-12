養不起、扔不掉、不敢殺… 千隻老虎受困馬戲之鄉

養殖戶家中的老虎。（取材自新京報）

「中國馬戲之鄉」安徽埇橋，因中共 監管政策已沒落多年，豢養的千餘隻老虎變成巨大負擔，養不起、扔不掉，更不敢殺掉，老虎死了還要負擔冷凍費用，讓村民深感無奈。

這裡是安徽省宿州市埇橋區蒿溝鄉蒿溝村，曾經的「中國馬戲之鄉」，馬戲團多集中在桃溝鄉與蒿溝鄉兩地。最興盛時，埇橋區共擁有馬戲團400餘家，從業人員2萬餘人，年創收入達4億元（人民幣，下同，約6280萬美元），當地近三分之一的農戶靠外出表演馬戲維生。

新京報報導，據不完全統計，目前埇橋區仍豢養著約1000隻老虎。而宿州市官方普查結果稱，截至2019年7月，埇橋區共有老虎534隻，這些老虎大部分都是東北虎。

2010年，中共官方接連下令，禁止虐待性動物表演，並停止城市動物園 及公園的動物表演，之後「馬戲之鄉」開始沒落。2018年，當局又禁止老虎及其製品的經營利用，出售、收購、運輸、或進出口全部列為違法行為，「中國馬戲之鄉」曾經的「高光產業」因此徹底深陷泥潭。

農家院子 人虎共生

老虎在農家院，人與虎如何共生，正在埇橋成為一個問題。

2021年11月28日，初冬。蒿溝村，晌午的太陽照在村裡的二層樣樓上，透過白樺樹灑落下來，樹葉已經凋零。走在村裡，不時還能聽到獸類的低吟，沉悶，有穿透力。

在前「馬戲團團長」尹季的家裡，侄子楊超帶著記者走到一處院子前。爬滿銹跡的鐵門緊閉著，四周的雜草肆意生長，有一米多高。

隨著鐵門緩緩打開，一股腥臭味瞬間徑直衝入鼻腔。一處約有60平方米的院子中，密密麻麻擺放26個不同大小的籠子，獅子、老虎、狗熊懶洋洋地趴在籠舍裡，身旁還有未清理幹淨的排洩物。

「老虎已經繁育了三代，基本是東北虎的後代。院子裡有十五隻老虎，別的院子裡還養著不少。」楊超一邊介紹，一邊領著新京報記者往院子深處走。

越往裡走，刺鼻的味道愈發濃烈。楊超不時將手伸進虎籠中，聲音溫柔地喚著老虎的名字、撫摸著老虎的頭，黝黑的臉，露出一排白白的牙齒。

村民（養殖戶）門口放置的鐵籠子。（取材自新京報）

關籠豢養 放任繁殖

這個皖北的小村，人聲並不嘈雜，而大型猛獸低沉的吼叫，卻久久在村落上空迴盪。

村民李元家的院子中，也豢養著十幾隻老虎。相比較來說，李元家的籠舍環境要相對乾淨些。

在與李元的交談途中，隔壁院子不斷傳來獅吼，以及動物撞擊鐵籠的聲音，彷彿有獅子正摩拳擦掌，試圖頂出牢籠。

李元介紹，老虎的繁殖期為每年冬季的12至第二年1月份，每隻成年雌虎可生育兩至三隻幼虎，到發情期的時候，一同關在籠子中的老虎便會相互撕咬、嚎叫。

報導指出，國家動物標本資源庫資料顯示，東北虎是現存體重最大的肉食性貓科動物，生性較為凶猛，一隻成年的雄性東北虎身長可達2.9米，體重平均為250千克。

而在蒿溝村，或許是人工繁育的原因，這裡的東北虎都身形瘦小，絲毫看不出 「森林之王」的風采。

蒿溝村的村民，不少曾經是民間「馴獸師」，而蒿溝村所在的安徽省宿州市埇橋區，早在2007年就被中國雜技家協會授予「中國馬戲之鄉」稱號。埇橋當地仍在從事動物繁育馴養的馬戲團，多集中在桃溝鄉與蒿溝鄉兩地，相距不過兩三公裡。這裡的馬戲團多為民間所辦，一戶普通的農家小院，可能就是一個「團」。

楊超自小是與野獸相伴長大的。十三歲起，楊超便跟隨尹季操練雜耍、練習馴獸，如今，皮膚上依然可見深深淺淺的疤痕，最長的一道足有十厘米長，那是年少時訓練時，從空中掉落所致，也正因為此，楊超絲毫不畏懼這些猛獸。

安徽省宿州市埇橋區蒿溝鄉村景。（取材自新京報）

過往榮景 全村掙錢

在蒿溝村，村民的生活隨著整個馬戲行業而浮沉。五十二歲的李方是當地村民，出身馬戲世家，已經和老虎打了四十多年的交道。2003年，李方接過父親的班，和妻子一起創辦了自己的馬戲團。

李方告訴新京報，行業興旺的那幾年，自己和妻子帶著馬戲團在全中國各地演出，最多的時候，一天可承接十幾場馬戲表演。

那時，離開場還有兩、三個小時，等待觀看演出的人就排起十來米長的隊伍，用鋼筋搭建成的三層看台上，密密麻麻圍滿了人。

2008年，李方的馬戲團已發展至30餘人，一年的淨收入就有十四、五萬。「當時我們村裡的都願意從事馬戲表演，雖然一年裡有十個月時間都在外面演出，不著家，也沒時間管孩子，但有錢掙，有飯吃。」李方說。

李方夫婦是宿州市埇橋區眾多馬戲從業者的一個縮影。馬戲表演曾是當地村民最重要的經濟來源，在「馬戲風」席捲的那些年，村民們紛紛開始置辦馬戲團。人與猛獸共生，在當地已成為傳統。

李方沒想到的是，寒冬正在逼近。當動物福利開始越來越受關注，馬戲表演被捲入風口浪尖。2010年， 國家林業局下達通知，禁止虐待性動物表演，同年10月，住建部發布了「關於進一步加強動物園管理的意見」，要求停止城市動物園及公園的動物表演後，動物演出手續逐漸收緊。

除此之外，千篇一律的雜耍和馴獸表演，缺乏創新能力的節目形式，也無法抵御多元化新興娛樂方式的衝擊。

2011年，李方和多家動物園的合作正式終止。2017年，李方先後向銀行貸款近20萬元用於購買優質的音響設備和劇場效果燈。他添置了專門用於馬戲表演的「流動房車」，並刷成粉紅色的卡通形象，還購買了更大容量的豪華演出帳篷。

無法在一、二線城市獲得演出，李方夫婦不得不壓利潤，帶著團隊到三、四線城市搭棚演出。高空走鐵索、冰上芭蕾、摩天飛輪……壓箱底的絕活全部拿出來，一張門票也只能賣到二十元。依靠微薄的收入，他艱難地維持著馬戲團的生計。

村民家門口的鐵籠子內空空蕩蕩。（取材自新京報）

猛獸滯留 不能買賣

2018年，國務院 正式發文規定禁止老虎及其製品經營利用，禁止出售、收購、運輸、攜帶郵寄或進出口，曾經的馬戲產業，徹底跌落到谷底。

接不到表演，人和動物都賦閒在家。人要吃飯，虎要生存，如何養活這些猛獸？成為橫在村民頭上的一把劍。

馬戲「不行了」，如今陪在李方和妻子身邊的，只有滯留下來的老虎。夫妻二人靠早年間的積蓄，留在村裡過起了晚年生活。兒子沒有繼承馬戲世家的「衣缽」，選擇了去外地打工。

馬戲團老虎正趴在籠舍中。（取材自新京報）

飼養費用 沉重負擔

但村民家中鐵籠中的老虎，依然嗷嗷待哺。雖然埇橋區林業局每月給予養殖戶每隻約750元人民幣的補助，但對一個馬戲大戶來說可謂杯水車薪。有些家庭每年的老虎飼養費高達十幾萬元，成了村民的經濟重擔。因為老虎已被列為「國家保護動物」，村民不能扔掉，不能虐待，更不可能殺掉，只能繼續飼養。

此外，因為當地至今仍不具備給老虎做人工絕育的技術，到了發情期，村民還要將老虎們分籠飼養，以免繼續繁殖。但一些老虎數量較多的馬戲團，因為空間有限，無法全部分隔，只好任由老虎數量繼續增加。其中一家村民家中，更飼養高達50隻成年虎和十幾隻幼虎。

當局還禁止有關老虎的任何買賣，老虎死亡後，村民還要承擔長期冷凍屍體的巨額電費。不少村民將老虎屍骨偷偷賣掉，因此遭當局判刑，有的達10年之久。

報導說，對於養殖戶而言，當下獲得收入的最主要渠道，便是將各類動物租售給做小型動物園和展演活動的商家。動物展演須經有關部門批准後才可實施。目前，國家層面雖已全面禁止老虎進行商業展演，但二級保護動物如非洲獅、狗熊，仍可進行表演活動。此外，自疫情以來，多地已明確禁止野生動物的展演活動，目前三、四線城市下轄縣城的展演仍可開展，主要以浣熊、黑熊、羊駝等陸生類中小型動物為主。

有不少備飼養繁育野生動物資質的動物園想將老虎收養，但養殖戶目前都無法獲批運輸許可證，無法將老虎外運。

現在能做的，就是等待。「只要老虎能運走，我們就能挽回一些損失，對老虎來說，也是個好歸宿。」飼養戶無奈地說。（為保護受訪者隱私，文中均為化名）