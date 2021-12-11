願天下無拐~「親愛的」失蹤14年童回家了 如何找到的？

孫卓（中）和親生父母一起接受記者採訪。（取材自四海網）

一部心酸尋兒的電影 「親愛的」，一幕找回被拐了14年兒子的真實場景，兩者最終圓滿呼應，有了歡欣結局；靠著人像及DNA 比對等技術尋人，讓人間少了許多缺憾。

2014年趙薇、黃渤主演的電影「親愛的」改編自真實打拐故事，片中描述孩子被拐後，父母深陷痛苦、走遍大江南北辛苦尋兒，心酸劇情奪人熱淚。如今，電影原型孫海洋在本月6日傳來好消息，他丟失14年的兒子孫卓終於找到人了，父子日前在深圳認親。

趙薇、黃勃2014年主演的熱門電影「親愛的」，改編自真實打拐故事。（取材自微博）

6日在廣東省深圳市公安 局刑偵支隊舉辦的認親儀式上，孫海洋夫婦緊抱著兒子，痛哭不止。之後，一家人坐在一起，吃了一頓遲來14年的團圓飯。目前吳姓人口販子已被刑拘，孫卓的養父母按照法律程序，已被採取相應措施。

孫海洋說，孩子終於找到了，希望孫卓回到深圳和他們一同生活。孫卓的養母則表示，他們會讓孫卓自己選擇，如果孫卓想回到原家庭生活，會尊重孩子的意願。

孫卓終於被找回，祖孫三代和眾多親屬一起吃了一頓遲了14年的團圓飯。（視頻截圖）

★有線索 來自另一案

孫海洋被拐14年的兒子，究竟是如何找到的？警方偵辦另一宗拐騙兒童案時發現線索，通過人像比對、DNA確認，孫海洋夫婦才能找到失散多年的兒子。

新京報報導，深圳市公安局刑事偵查局一大隊副大隊長朱江稱，今年10月，該局在偵辦另一宗拐騙兒童案時，發現了孫海洋兒子孫卓被拐案的線索。

9月底，深圳警方第一次來到山東聊城市陽谷縣，接觸到一名疑似被拐的男孩。通過技術比對，最終確定，這個孩子是2007年在深圳市被拐的兒童符建濤。警方向符建濤詢問了他的家庭情況，隨後接觸了他的養父母，並了解其養父母當時收養被拐兒童的經過。之後民警發現，將符建濤抱養給這對夫婦的人是陽谷籍男子吳姓人口販子，當時在深圳務工。而符建濤的養母和孫卓的養父也是親戚關係。

以此為切入口，深圳民警循線往上追，將吳姓人口販子抓獲。民警們通過對比，發現吳嫌的體貌特徵與拐騙孫卓的嫌疑人很相似。與此同時，公安部「團圓行動」也通過人像比對，發現山東聊城陽谷縣某男孩與孫海洋被拐兒子高度相似。溯源之後，他們發現，孫卓被拐案的證據指向也是吳姓人口販子。

11月，深圳警方二度抵達陽谷。後經DNA確認，該男孩確與孫海洋、彭冬英符合親緣關係，證實被拐人員就是2007年10月在深圳市南山區的被拐兒童。

今年公安部開展「團圓行動」以來，將孫海洋尋子案等三起案件作為重點掛牌督辦案件。據深圳市公安局刑警支隊刑警盧保磊介紹，目前吳姓人口販子已被刑拘，該案仍在進一步偵辦中。

12月5日，在孫海洋家中，孫海洋手舉兒子的照片。（取材自新京報）

★妻染髮 就怕他傷心

孫海洋回憶，2007年10月3日，他在深圳市白石洲租了一間店面開包子鋪。為了讓當時四歲的兒子孫卓接受更好的教育，8日他將孫卓從湖北農村老家接到深圳讀幼兒園，就在包子鋪的隔壁。

剛上了兩天幼兒園，10月9日晚上7點半左右，孫卓放學回家吃完飯，要出去玩。孫海洋叮囑兒子：「天黑了，你不要出去。」但孫卓沒有回應。孫海洋想，兒子只是在門口玩，應該不會有事。那時候他和妻子每天凌晨2點就要起來做包子，中午也沒休息，他覺得有些累，就躺在床上睡著了。

不知道睡了多久，孫海洋聽見妻子找孩子的聲音，才知道孫卓不見了。他趕緊從床上起來，和妻子一起四處打聽，「隔壁修皮鞋的說，孩子被我們的親戚帶走了，帶到那邊去了。」他還看到，這個「親戚」提了個皮包。

孫海洋一邊朝著皮鞋匠手指的方向追去，一邊報警。

孫卓被拐後，孫海洋將自家包子鋪招牌換成了懸賞20萬元人民幣（約3萬1500美元）的尋子廣告。這些年裡，孫海洋做了他能想到的所有的事。除了在當地發傳單，他還在全中國各地跑，有的時候有目的，有的時候沒目的。他四處發放印有自己電話號碼的傳單，總是忍不住想，萬一有一天孫卓在茫茫人海中看到了他的聯繫方式，主動來找他了呢？

一家人很少聊起孫卓。每到節日、兒子的生日，家裡沒有一個人開口。有一天，孫海洋發現，妻子的髮根全都白了。他才知道，她一直在用染髮劑染髮，以免他看到後傷心。

總有老家的親戚勸孫海洋，再生一個孩子吧！「但是再生一個孩子，不可能說這個孩子也不找了。他不是一個東西，丟失了之後過兩年就會忘記，而是一輩子都是想著要找到他。不知在哪裡？不知過得好不好？時刻擔心他。」孫海洋說。

孫海洋展示的尋子通告照片，左邊是監控拍到的疑似拐騙孫卓的男子。（取材自新京報）

★沒買賣 就沒有拐騙

今年12月6日認親這一天，孫卓給孫海洋一家人帶來了山東的花生等特產。孫海洋眼裡噙著淚水，緊緊握住兒子的雙手，終於見到孩子，很開心，再也不用到處跑去尋找了。

得知孫海洋找到了兒子，演員張譯也哭了。張譯在電影「親愛的」中飾演韓德忠，其原型人物就是孫海洋。他打電話給孫海洋說：「我現在還在哭，剛才已經平定了一會兒了，你（孫海洋）給我打電話，我又不行了。」

張譯呼籲，要堅持普法教育，向廣大人民群眾宣傳「買賣孩子都是犯罪，沒有買賣就沒有拐騙」的道理。他說，希望孩子被拐騙的人間慘劇，再也不要出現。

得知孫海洋找到失散多年的兒子，「親愛的」的編劇張冀，他表示聽到這個好消息興奮了好久，「對於電影創作者來說，這樣的團圓絕對是非常重要的鼓舞，我們要感謝公安部門的努力，時代與科技的進步，再加上電影人的努力，社會的關注，這真的是一件特別好的事情。」

「親愛的」劇組演員也紛紛分享內心的激動，張譯最想說的話是，「祝賀孫海洋一家終獲團圓，願天下無拐，感謝人民警察。飾演「魯曉娟」一角的郝蕾則說，「14年啊，願今後的歲月，上天能一直眷顧著海洋大哥。」黃渤在電影中飾演田文軍，其原型為彭高峰，黃渤高興地說，「太好，太好，拍攝時體驗生活看到的歷歷在目，願天下無拐。」

●人像、DNA比對技術 今年找回8307童

澎湃新聞報導，今年以來，公安部部署全中國公安機關開展「團圓」行動，全力偵破拐賣兒童積案、全力緝捕拐賣兒童犯罪嫌疑人並查找失蹤被拐兒童。截至11月30日，公安機關成功偵破拐賣兒童積案290餘起，抓獲拐賣兒童犯罪嫌疑人690餘名，累計找回歷年失蹤被拐兒童8307名，其中失蹤被拐人員與親人分離時間最長達74年，「團圓」行動取得顯著成效。那麼，「團圓」行動在尋親中都採用了哪些先進的科學技術，這些科技手段又發揮了怎樣的作用？

如果說十年前，想在茫茫人群中找到親人，就像是大海撈針；如今通過DNA比對等科技手段，能把尋找的範圍縮小到一個市、一個縣甚至是更具體的村落，難度大大降低，成功率也顯著提高。

公安部刑事偵查局副局長童碧山說，正在開展的「團圓」行動具備多項優勢。在偵查組織上，通過開展命案積案攻堅行動，積累了大量的、多方面的經驗，一批經驗豐富、業務精通、甘於奉獻的專家人才成為偵查破案的中堅力量，為「團圓」行動奠定堅實基礎。

在行動支撐上，互聯網時代，信息傳播更加快捷、渠道更加多元，社會各界和廣大群眾積極支持參與，為「團圓」行動匯聚智慧力量。在協作機制上，全國公安機關跨區域偵查協作機制日趨完善，密切配合、協同核查成為常態，為「團圓」行動開展提供了重要保障。

這幾年，人像比對技術和DNA比對技術一樣，不斷地在迭代和發展，準確率大幅提升。在「團圓」行動中，有時需要將兩項技術融合使用，才能成為找到被拐人的關鍵。通過「團圓」行動，不少被拐家庭的團聚夢一次又一次熱淚上演，這是人與人之間的溫情互助，也是科技造福社會的重要體現。