中老年相親節目讓人笑到「打鳴」 爆笑背後有洋蔥

「緣來不晚」節目組為中老年人舉辦集體婚禮。（取材自半月談／節目組供圖）

相親節目使老年婚戀多了娛樂效果，在鬧哄哄的鼓噪與曲解中，看秀的圍觀者似乎忘了，這些單身老人其實只是想找個老伴，安靜地共度餘生。

大爺大媽們耿直不忸怩的姿態，坦率犀利的言語交鋒…一批中老年相親節目近來火爆全網，有的甚至被整理成金句，在社交平台上廣為流傳。而在年輕網民笑到「打鳴」之際，當代老年人對感情生活的需求，以及老齡化社會衍生問題的探討，也引人深思。

★火爆「出圈」 時代必然性

最近，包括吉林的「鄉里相親」、遼寧的「愛的選擇」、黑龍江的「相親相愛」等中老年相親節目，幾乎是社交平台的高流量保證，在抖音平台的累積播放量動輒迅速破億，「中老年相親才是社交天花板」等話題頻頻登上微博熱搜。

新華社「半月談」時政平台報導，中老年相親節目的迅速火爆「出圈」有著時代的必然性。據第七次全國人口普查 數據，中國60歲及以上人口超過2.64億人，占比18.70%。產業媒體AgeClub曾估算，「老年人+中年人」有婚戀實際需求的用戶在5000萬人以上。

老年人龐大的萬億級市場需求，促使中老年相親類節目應運而生。幾年前，多家電視台就已經開始製作中老年相親節目。例如江蘇的「緣來不晚」、湖北經濟頻道的「桃花朵朵開」、湖南經濟電視台的「幸福來敲門」等。

老年人參加相親節目，在電視上與素不相識的人「談情說愛」，對不少子女而言是個巨大的精神壓力。很多受訪老人表示，雖有再婚想法，但顧及子女，也會放棄念頭。不過隨著經濟社會發展，社會對中老年人再婚的包容性更大，如今聚焦中老年相親的電視節目已多達十餘檔。

早期老年人多在北京 菖蒲河公園等地自行尋找對象，「鄉里相親」製片人高飛表示，節目創辦之初沒人參與，都是發動身邊的人，求著老年人來參加節目，現在都是主動報名，有時報名電話都接不過來，很多是兒女幫老人報的名。節目開播兩年多，資料庫中已有幾千名老年人。

報導說，老年人以往多圍著家庭、子女、鍋灶轉，很少有自己的生活和空間，而失去配偶的老年人也缺少能陪伴其終老一生的伴侶，再婚的途徑也少，大多為「熟人介紹」、「搭伴養老」等。中老年相親節目在某種程度上，為有再婚需求的老年群體提供了更多機會和可能。

58歲的哈爾濱市民龔大爺表示自己參加過三次相親節目。「之前牽手成功了，在一起生活不到半年因性格不合，雙方子女反對而分手」，龔大爺說，他感覺還是上電視找老伴容易一些，「主持人能幫忙溝通，我們上歲數的也不太會說話，有時候抹不開面子」。

如今很多年輕人也意識到，親情很難替代伴侶感情。「當前很多老年人，由於兒女不在身邊，內心的孤獨感非常強烈，很多節目嘉賓經歷過人生的起起落落，有的中年下崗，有的婚姻不幸，有的疾病纏身，有的甚至常常感到死亡逼近。」「緣來不晚」欄目責編張曉菊說。

一位70幾歲的老人上相親節目來找對象，擇偶標準是年輕、漂亮，不拜金。對於節目中遞上的五位女嘉賓的照片，他一個都沒看上眼。（視頻截圖）

★比年輕人 更不想遷就

在各種中老年人相親節目中，東北地區的收視率名列前茅，這與東北人幽默、詼諧、能說、敢講的性格密不可分。「相較於南方，東北話更接近普通話，東北幽默段子式的表達也大大增加了節目的話題性，使之更有『爆點』，更易在互聯網上傳播。」中國傳媒大學戲劇影視學院教授游潔說。

「當今社會不少老年人物質生活較為豐富，可情感上的孤單寂寞很容易被忽視。其實，老年人在喪偶或離異後，也盼望能夠找到知心的另一半，攜手度過餘生，這為該類節目的收視率提供保障。反向輸出為中老年相親節目創造了亮點。」東北師範大學傳媒科學學院教授鄭軍說。

報導指出，中老年人的婚戀觀與年輕人存在很大不同。在人們的傳統印像中，相親戀愛應是一個私密、羞澀，甚至有些保守的行為。年輕人有時間，也願意享受追求與被追求的過程，但老年人則直接、坦誠，有時甚至令人覺得倉促，不近人情。

「節目嘉賓大多走過大半生，他們很清楚自己對另一半的要求是什麼，換句話說，他們比年輕人更不遷就，感情中容錯和試錯的時間更少，因此在表述上也就更直接，只選擇隨心的，適合自己的。」「緣來不晚」製片人高朋舉說。

多位專家表示，中老年相親節目在東北火了的背後，也反映出當前中國社會養老問題值得關注的現狀。「中國已經進入老齡化社會，很多老年人排斥機構養老，對於居家養老有傳統依賴性，這也使得當前老年人的婚戀需求龐大。」吉林大學哲學社會學院院長田毅鵬說。

根據「鄉里相親」節目數據統計，在城市中，女性對另一半的需求集中表現為「陪伴」、「愛情」，男性則為「陪伴」、「做飯」；在鄉鎮地區，女性對「養老」的需求遠遠高於城市，而男性的需求集中於「看家望門」和「做飯」兩項。

「一些老年人渴望再次擁有愛情，也有一些人只是想找一位能夠搭伙生活的人，讓自己的晚年生活不孤獨，這也正是『老伴兒』這個詞的含義。」吉林省社會科學院助理研究員韓佳均說。

一名東北大媽在相親節目裡展現「過日子得由我說了算」的強勢，她身旁的大叔要的只是「一個晚年可以相互依靠的老伴」。兩人雖近在咫尺，卻拉出了最遠的距離。（視頻截圖）

★情感訴求 往往被忽略

中老年相親節目熱播，究竟對幫助中老年人再婚、尋求生活伴侶有沒有作用呢？以吉林地區播出的「鄉里相親」和「緣來不晚」為例，節目開播至今已撮合了近1500對老年人，其中成功牽手的比率在60%至70%左右。「鄉里相親」的牽手成功率也超過50%。

而節目中嘉賓的一些話語，在網絡平台上被網民們編輯成「經典語錄」傳播，有的甚至成為人們茶餘飯後議論的「金句」。在深入欄目組調查發現，部分被網民們剪輯而成的「經典語錄」製造了娛樂傳播效果，但也在一定程度上曲解誤會了節目嘉賓的本意。

例如在網絡上頗具爭議的嘉張子富，因為一句「你必須伺候我」走紅。但節目組與張子富溝通後發現，他所說的「伺候」，並不是被網民誤解的「找保母」、「男權」或「大男子主義」行為，而指的是「兩人相互照顧」。

「原來我老伴生病的時候，我也在病床前忙前忙後照顧，我就是想找一個能互相照顧彼此的人。」張子富說。

高朋舉對此表示，「一些參與節目的嘉賓看後表示自己受到的輿論壓力很大，對自身的生活也造成困擾，這與我們節目的初衷是背離的，有時我們看到也感覺很無奈。」

遼寧省社會科學院研究員張思寧說，在互聯網時代，當前越來越多的中老年人沉浸在孤獨的漩渦中，他們的情感訴求往往被忽略。「伴隨話題熱度而來的，應該是社會各界對於他們情感訴求的重視，而不是對一些片段式話語的過度消費、解讀、甚至曲解」。

「中老年相親節目，此前就存在，節目本質上是一檔百姓服務類節目，還是要基於自身定位，做好服務，讓真正有感情需求的人能夠信任節目。謹防節目內容譁眾取寵，避免激發人們的審醜心理。」游潔說。

有人認為，老年人婚戀不應僅作為搞笑視頻出現在人們的視野裡。鄭軍也持相似看法，他表示，一檔節目，給觀眾帶來歡聲笑語無可厚非，「但在娛樂的同時，輸出正確價值觀，展現地域文化，才是保持長久生命力的祕訣。」

當前，很多電視節目也在藉助新媒體力量，通過微信 、互聯網等渠道拓展節目傳播空間，為中老年朋友提供更加靈活自由的相親渠道。也有受訪專家建議，電視節目也可思考增進與社區、民政部門的交流溝通，定期組織社區相親活動，惠及更多中老年朋友。