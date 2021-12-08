東北「張同學」2個月漲粉1300萬 被稱「糙版李子柒」

「張同學」自己對著手機攝像頭擦皮鞋。（取材自齊魯晚報）

暴紅的「張同學」以不一樣的農村題材作品，分流出了他的新藍海。在短視頻流量潮來潮去的時代，唯有「真」經得起考驗。

一個東北農村小伙，起床、做飯、餵狗、養雞、嘎肉、看書……一段段帶著土味的農村日常短視頻，卻以高質量運鏡和動感音樂呈現，處處埋著的青春梗和強烈反差，捧紅了這位被稱做「糙版李子柒」的抖音 博主「張同學」，還掀起一陣跟風。即使幕後有專業團隊操作的質疑不斷，官媒仍力薦「我們需要多一些的張同學」。

「張同學」騎著三輪電動車，叫上好兄弟二濤去小賣部噶肉（買肉）做飯。（取材自齊魯晚報）

「無可複製的奇蹟」

截至2021年12月4日下午2時，「張同學」在抖音平台已發布42個視頻，擁有近1300萬粉絲，這離他發布的第一個視頻才過去約兩個月。「張同學」以自媒體行業裡幾乎是難以想像的速度，在62天裡平均每天漲粉約20萬，有行業人士評價他是「無可複製的奇蹟」。

在「張同學」的視頻中，他呈現出一個「農村單身漢」的日常生活場景，從起床到洗漱，再從做飯到趕集……有網民認為，視頻真實呈現出了農村的生活細節。六味地黃丸、破襪子、藏鑰匙、洗手只洗三根指頭等細節，處處埋著回憶殺和青春梗。更引來模仿者無數。

中國新聞網報導，「張同學」因此被稱為「糙版李子柒」。一個是田園精緻生活的頂點，一個是記錄質樸農村風的天花板。「張同學」視頻中，高質量的分鏡頭如行雲流水般遠近切換，精準搭配著動感音樂，和粗糙的故事形成一種強烈的反差。在同質內卷的視頻「紅海」中，另闢一條「清流」。

紅星新聞報導，在走紅的同時，「張同學」也面對著諸多來自外界的爭議，主要集中在兩點上。一是「張同學」背後是否有強大的專業團隊？二是「張同學」疑是傳媒行業資深人士，視頻中的「農村單身漢」或許只是一個人設？

有網民對「張同學」的視頻作品「青山高歌」分析稱，視頻全長7分50秒，共190個分鏡頭。其中，8秒以上的長鏡頭有4個約46秒；刨除長鏡頭，在7分4秒的時間中一共切了186個鏡頭，平均2.28秒一個。鏡頭語言的多樣性成為了外界猜測「張同學」有團隊的重要「證據」之一。

「張同學」滿屏質樸、土味的農村日常短視頻，被網民戲稱「全抖音都在刷張同學」。（中新社）

視頻高水準 引發質疑

不過，11月26日，「張同學」發布視頻「揭祕張同學」，否認有團隊對自己進行包裝。他表示，一個作品從內容到拍攝、到剪輯、最後到成品，就是一個人完成的。「所以每天你們能看到張同學5點發作品、6點發作品，甚至更晚9點發作品。一個人做確實需要一段時間」。

在這段視頻中，「張同學」還演示了他如何拍攝做一件事情時的不同畫面。以穿衣服為例，他拿手機 拍了開衣櫃的畫面後，把手機固定在衣櫃背板上，拍下拿衣服、關衣櫃的畫面；先拍一個把衣服甩到炕上的畫面，再用支架固定手機，拍攝繫皮帶、手從袖子裡伸出來等畫面。

看書是「張同學」在視頻中農村生活的日常。（取材自紅星新聞／抖音截圖）

雖有雜音 官媒力挺

儘管有雜音，官媒仍發聲力挺「張同學」現象。11月25日，認證為「人民網網絡評論部」的抖音帳號「人民網評」指出，「張同學」視頻的鏡頭銜接非常專業，節奏緊湊、毫不拖沓，同時還有大量的分鏡，可見不論是腳本還是拍攝，都是花了心思的。

人民網評稱，呼籲更多「張同學」的出現，希望他們能用專業的技術，去記錄真實的中國，讓鄉村生活走到觀眾面前來，吸引更多人去支持鄉村振興，挖掘鄉村的魅力。

中國新聞社也發表評論指出，有聲音質疑「張同學」的短視頻不是一般人的水平，肯定有算法和團隊的加持。但爆紅的背後，團隊多大、製作多強往往不是決定性因素，內容獨闢蹊徑，有細節有共情，才是大流量基礎。

以「張同學」出圈來說，「張同學」不只簡單停留在內容和技術的創新上，很可能也「擊中」了幾代人內心深處的東西，人們試圖在「張同學」身上找到自己的影子，進而深切關注鄉村的「煙火氣」。「張同學」的舊畫面、舊生活和新手段、新技術，也讓人看到更多的可能性。

「 張同學」發視頻揭祕他的幕後製作。（取材自齊魯晚報）

下一步 想賣家鄉農產

從0到近1300萬粉絲，兩個月時間，突然的走紅，「張同學」坦言這段過程讓他備感壓力。現實生活中的他已有家室，今年36歲，視頻裡是鄉村單身青年的真實生活，沒有故意刻畫人物，展現的是生活原本的樣子。對於下一步，「張同學」後續想賣賣自己家鄉的農特產品。

「原本計劃年底粉絲到100萬，沒想到能突破1000萬。」2021年2月4日，「張同學」在遼寧省營口市大石橋市建一鎮松樹村，接受了新京報的專訪。報導稱，戴著一副白手套，著黑布鞋，身穿視頻中墨綠色棉衣的「張同學」，當時正收拾視頻中那間已有40年歷史的東北小屋。

單個視頻播放量過億，讓「張同學」帶動了「東北農村小伙在視頻裡過日子」的流行話題，揣測「張同學」的背景也引發了一些爭議。

面對這些不斷刷新內容的質疑，報導引述「張同學」說，他從去年開始涉足自媒體行業，那時大多數把自己藏在幕後，幫別人拍攝、剪輯、想段子，參與了許多自媒體帳號創作，被網友扒出來的「八零愣子」就是其中之一。

在「八零愣子」的帳號中，「張同學」參與了前40個作品的創作，後期因想法不同分開了。對於外界傳言他有導演 、製作人等專業身分，「張同學」稱，「沒有這麼高大上，我就是想段子，完成拍攝和剪輯，現在做自己的帳號」。

「張同學」說，他在過去的一年多所前後參與的帳號，都沒能一起走到變現，「做著做著人都走散了，快到變現的時候就分開了。」

實在沒辦法，「張同學」從幕後走到了台前，從拍別人轉變為拍自己。但他表示，「一個人拍攝的角度、細節更難實現，自己也想追求更加精細的內容」。

在拍視頻做自媒體之前，「張同學」曾經種過地、修過車、養過雞，感到線上流量巨大後，決心開始做自媒體，「並不是誤打誤撞，線上面對的是全國受眾，一個直播間即便只有200人，也可能是來自全國的，流量受眾不一樣。」

「張同學」在身邊的單身青年群體裡找到靈感，產生了「張同學」這個講述農村單身青年故事的帳號，即使現實生活中的「張同學」已有家室。「用段子表達內心想法，視頻裡是鄉村單身青年真實生活，沒有故意刻畫人物，展現的是生活原本的樣子」，他說。

有粉絲甚至發現「張同學」家的房子不像經常居住的。對此，「張同學」說，視頻裡「張同學」的房子確實是家裡的老房子，已經不再居住。

「張同學」左手持手機，右手拿衣服，拍穿衣的分鏡鏡頭。（取材自齊魯晚報）

「用不著偽裝自己」

戲劇化的段子走紅之後，「張同學」想找個機會將這些細節向粉絲說清楚，他覺得「用不著偽裝自己」。而面對繁雜的輿論，「張同學」也思考過以直播的方式，介紹自己的真實情況，甚至計畫做一場直播首秀，只答疑，不帶貨。

「網上許多分析『張同學』的視頻，其實都是表面，只有自己出面澄清，粉絲才能明白」，他說。

在「張同學」的視頻中，他呈現出一個「農村單身漢」的日常生活場景。（取材自紅星新聞／抖音截圖）

「現在壓力挺大的」

走紅，給「張同學」帶來的不僅是億萬流量，還有粉絲每天打卡、媒體來電採訪、後期內容規畫等等。「現在壓力挺大的」，「張同學」坦言，一時間要應對的巨大變化撲面而來，完全在計畫之外，甚至有些失控。

11月26日，「張同學」發布視頻回應網民疑問，「沒有團隊，拍攝和剪輯全都是一個人完成」，不過這條視頻並沒有打消人們對「張同學」的好奇，解析、猜測和爭議沒有停止。

粉絲還在不停漲，對於下一步，「張同學」說：「其實做帳號想得比較簡單，拍一些農村題材，後續賣賣自己家鄉的農特產品。」