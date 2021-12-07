1平方厘米900元 外貌焦慮將人推入植髮錢坑

植髮行業是快速崛起的藍海市場。（取材自第一財經）

快速增長又龐大的植髮需求人群，給植髮業帶來了源源不斷的錢潮。對業者和消費者來說，每個人頭頂上都是一棟別墅。

「雍禾植髮告訴我，1平方厘米的頭皮最多能植45個毛囊單位，植髮費用大概900元(約141美元)/平方厘米(cm)，而北京 三環內的房價10萬/平方米，換算下來才10元/平方厘米，差了快100倍。」一位不願透露姓名的植髮顧客調侃道。

是的，你沒看錯，植髮900元/平方厘米，頭皮比地皮貴多了。這來自消費升級和顏值經濟發展，使脫髮問題不再只是中老年群體的焦慮，而成為年輕人們出於提升顏值目的所關注話題的現象。在植髮機構大規模宣傳廣告下，這場「脫髮焦慮」就這麼迅速蔓延開來。

時代周報報導，據中國衛健委2019年發布的脫髮人群調查，平均每6人中就有1人被脫髮困擾。豆瓣「人人都有好頭髮，一起懟脫髮」小組就有近24萬人；其中許多是工作與生活壓力皆大的年輕人甚至「90後」。這也使2020年中國植髮行業市場規模攀升至208.3億元。

髮際線倒退是許多男性的煩惱。此為示意圖。（視頻截圖）

大量企業、廣告投入

龐大的需求刺激之下，不少企業紛紛湧入「頭髮」的市場。天眼查數據顯示，中國目前共有近2.8萬家經營範圍含「養髮、頭皮護理、植髮、頭髮養護、生髮、護髮」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的植髮養髮相關企業。個體工商戶佔比為84％。

但報導援引調查發現，植髮並非是廣大消費者們的剛需，復購率極低，需要大量營銷投入來維持獲客率。也不是每位植髮者都能接受手術前後的疼痛與恢復過程。不少需求因此在鋪天蓋地的廣告之下被創造出來，使得植髮行業越來越火。

「實在是太疼了。」四個小時的植髮手術，時長遠遠超出了天灝的預期。 「提取毛囊的過程十分漫長，雖然打了麻藥，但我能感受到有針一樣的東西在我的頭皮上反覆扎，發出咯吱咯吱的聲音。」他說。

先後有五位醫師和護士參與了天灝的植髮手術，由醫師負責取毛囊，護士負責把每一小撮毛囊分離，並放置在低溫培養液中進行培育，再由醫師對需要植髮的部位進行打孔重塑，最後由護士進行種植。

醫師為患者進行植髮。（中新社）

2植髮技術、3種植器械

據秒針系統發布的2021年植髮行業研究報告顯示，目前只有兩種植髮技術，一種是FUT技術（毛囊單位頭皮條切取術），另一種則是FUE技術（毛囊單位鑽取術）。FUT技術產生的創口大、恢復期長、易留疤，中國的植髮機構普遍採用FUE技術，無需開刀，術後不會留下瘢痕。

中國市面上主要的種植器械主要包括寶石刀、種植筆和種植針三種，種植針的口徑最小，只有0.6至0.8毫米。天灝選擇了種植針，但四小時手術後仍讓他十分不適，「做完以後從臉到耳朵都腫了，還要經歷脫痂期，這輩子都不想再經歷一次了，唯一的欣慰是頭頂的頭髮終於看起來密集了許多。」

2021年11月27日，位於北京三里屯的雍禾植髮全國連鎖（北京分店）的等候區，坐滿了前來等待植髮或毛囊檢測 的消費者，其中不乏穿著時尚的年輕人。據中國網報導，雍禾植髮群體中20至30歲者佔據了57.4%，「90後」成為植髮消費主流，「00後」也已經加入植髮行列。

頭皮就如同髮根、毛囊的保護傘，千萬不可輕忽保養。（本報資料照片）

拆東牆補西牆 還需養髮

然而，植髮真的是拯救脫髮的「良藥」嗎？

「植髮不是萬能的。」北京大學第三醫院整形外科主治醫師謝祥表示，植髮只是把後枕部頭髮移植到脫髮區，能增加脫髮區髮量，但這並不能阻止原有脫髮問題的加重。

雍禾植髮的諮詢人員也表示，植髮是一種「拆了東牆補西牆」的方式。植髮後，需要經歷長時間的養髮過程，且價格不菲。

植髮手術按毛囊單位計算，雍禾植髮的報價是每個毛囊單位20至30元，碧蓮盛植髮價格為每個毛囊單位40至50元，真正需要植髮的人群多需上千個毛囊移植，計算下來隨便就要萬元起步。這也就出現了「頭皮比地皮還要貴多了」的嘲諷式說法。

植髮的成功率也存在一定爭議。有機構表示，植髮後毛囊的存活率在95%左右。但在醫美平台從事運營總監的懂懂說，以他所了解到的數據是，在正常情況下，植髮能保持60%的毛囊存活率就十分不錯了。

正在播放手術實況的電子屏。（取材自新京報）

90後脫髮被關注 放大外貌焦慮

北京大學第一醫院皮膚科主任楊淑霞曾公開指出，中國沒有進行關於脫髮的全國範圍內的流行病學調查。在缺乏嚴格意義的流行病學調查的前提下，90後脫髮成為話題，只能說是大家生活水平越來越好，對外表的關注度越來越高。

報導引述著名頂層設計專家、清華大學快營銷創始人孫巍表示，植髮本就不是剛需，處於可植可不植的狀態，因此植髮機構大多會選擇創造需求。比如擴大脫髮影響形象，製造出焦慮，痛點放大之後，消費者會感到更加焦慮。

為達到獲客目的而投入高昂的營銷費用，是當前植髮行業普遍存在的問題，以近期尋求上市的雍禾醫療為例，據了解，雍禾醫療2020年的總收入、就診植髮患者人數等均位居同業第一，但營銷費用依然居高不下，近三年有近二分之一的收入都花在了「宣傳」上面。

不過，與中國已經約有2.5億脫髮人群相比，國內願意接受植髮手術的人卻並不多。雍禾醫療服務的患者人數近三年來累計13萬人；而2020年，在中國進行的植髮手術僅約為51.6萬例，滲透率僅為0.21%。但這對植髮機構來說，還是對應著巨大的發展空間。

植髮也獲得了資本的青睞。報導說，2017年9月雍禾醫療獲中信產業基金3億元投資 ，2019年華蓋資本投資5億元戰略控股碧蓮盛植髮。11月23日，雍禾醫療集團通過了港交所聆訊，距成為「植髮第一股」僅一步之遙。 9月，新生集團聯合創始人張通表示，新生植髮有上市計畫。

獨立經濟學家王赤坤分析稱，整體而言，植髮行業消費快速增長，處於增量市場；且當前植髮市場處於賣方市場，擁有定價權，行業毛利高，植髮行業整體處於藍海市場。

在懂懂看來，醫美行業裡，植髮是除了打針類以外，技術含量最低的門類，很容易被複製，形成規模化。植髮手術幾乎沒有耗材，所需要移植的毛囊來自消費者，最大的成本就是人力。一場約需4至6人花費數小時合作完成取毛囊和種毛囊的植髮手術，是一種精細的「苦力活」。

機器人正進行植髮手術模擬輔助。（中新社）

少糾紛 植髮技術含量低

同時，植髮手術並沒有很嚴重的併發症，把無菌環境控制好即可；毛囊的存活率尚無法真實檢測，減少了許多不必要的醫療糾紛。對醫師的技術水平要求也並不高，高級職稱很少，基本上都是醫師職業裡最初級的執業醫師。

不過，植髮行業也有其發展的局限性。植髮手術基本上是「一錘子買賣」，植髮成功就不用再植，或者植髮失敗，就沒有多餘的毛囊再植一次，所以幾乎沒有回頭客。雍禾醫療也在招股書中表示，無法保證客戶成為「回頭客」。

故此，植髮機構們開始尋找營收的第二增長曲線，例如布局毛髮健康全產業鏈，開闢更多發展空間。 2011年新生植髮提出「植養護一體化」概念，2020年大麥植髮開始倡導「植固養」體系。雍禾醫療旗下的雍禾植髮、史雲遜固髮、哈發達假髮等品牌，涵蓋了「脫髮經濟」幾大方向。

在業內人士看來，這些舉動都試圖通過復購率高的養護產品，來帶動植髮的品牌認知度。所以，別輕易焦慮了，因為掉頭髮不僅不好看，而且很費錢，一不小心，不僅頭皮比地皮貴，還可能掉進錢坑。（天灝、葉紫、懂懂為化名）