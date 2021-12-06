女學霸樂當收納師 他們國考終於上岸 最後卻想出走

園子（左 ）和姜姜（右）是兩個90後的專業收納師。（取材自錢江晚報）

2022屆中國高校畢業生將超過1000萬人，競爭空前激烈。不論是冷僻的收納師，還是熱門的公務員，能擁有一份穩定的工作，竟已成為這個時代年輕人最大的期盼之一。

今年1月，國家人社部公示了一批新增的職業工種，在「家政服務員」職業下增設「整理收納師」工種。這一新興職業看似難以普及，但因每個人幾乎都有潛在的收納需求，市場前景頗為看好。兩個90後的女生就加入了這個行列，其中包括一位海歸。

整理後，客戶家的廚房換了個樣子，前後對比照特別明顯。（取材自錢江晚報）

客戶滿意 很有成就

園子1996年出生，杭州人，不列顛哥倫比亞大學亞洲文化研究專業畢業，2019年回到中國在一家國際外貿服裝企業任職，每個月整理大量庫存衣物的工作讓她覺得效率很低，想追求更精簡收納法，2015年對收納師職業產生興趣，辭職做一名專業提高衣服收納效率的整理師。

姜姜1994年出生，江蘇揚州人，江南大學教育 技術專業畢業，為自己做了「收納師五年規畫」。「小時候，我是一個天天搬家的人，我讀了5個小學、1個初中、3個高中，一直在理行李。大二時突然發現整理收納東西是我的一種天賦，當時覺得這可能會是未來的一個行業」。

讓環境空間看來更整潔有序，整理收納師扮演了重要的角色。（取材自錢江晚報）

收納師的巧手整理，讓整個家庭空間更有質感。（取材自錢江晚報）

錢江晚報報導，兩個人的專業和收納都毫無關係，因為2020年同時在上海參加整理收納師培訓班而結緣，整個班裡就她們兩個90後，很多想法都一致，課程結束一個月後，她們共同創辦了「一宅整理」工作室，取義於「安心於一，宅心於捨」，盼通過整理幫大家在煩亂中得到滿意的居所。

最貴一單 收費2萬

整理收納師行業內流傳著這樣一句話：「如果說保潔是把花瓶擦乾淨，那麼整理收納就是要告訴房主花瓶應該擺在哪裡讓屋子更漂亮，讓整個家庭的空間更有質感。」在園子和姜姜看來，整理收納有一套詳細的流程，全程與客戶維持深度交流，了解客戶的需要相當重要。

姜姜和園子家裡的冰箱上貼著幾項工作安排，在整理收納的過程中逐漸養成了復盤總結的習慣，才能不斷精進手藝。（取材自錢江晚報）

姜姜和園子曾接到一位女性客戶整理衣櫃的需求。她的衣服大概有一千多件，杭州多數人的衣服按照兩季分即可，但這位女士不得不按照四季畫分，櫥櫃內只擺放當季的衣物。

女客戶家的衣櫥有很多深隔板，拿裡面的衣服就會動亂整體，「我們教她用包子法折疊短袖，豎立收納放在櫥櫃裡，只用到80%的空間方便取。深櫥櫃平放的衣服不超過五件。增加伸縮隔板，浪費的上層空間放包包。並用標籤給客戶貼好，讓客戶知道在哪裡找。」

整理收納師的價格很透明。「團隊除了我們兩個外，杭州固定的上門工作者有6位，其他4位是兼職。按小時收費，每人每小時150人。最低消費一次需要2人3小時，就是一千元起。搬家還原服務大概160坪天內四個人弄好。」兩人接案最高收費的一次是別墅高端整理項目，2萬塊錢6個人花三天半時間整理別墅。

旺季忙翻 一周無休

姜姜和園子兩個人月收入平均下來一萬。她們的服務分旺季和淡季，像過年前或雙十一後的客流量較大，收入就多一些；淡季收入減少，她們就在小紅書等平台分享一些收納知識，也做線上和線下培訓，吸引很多為了整理自己家而來的愛好者。

報導說，她們也和杭州其他收納工作室聯合擴充客戶團隊運作，大收納師行業比較新，訂單很不穩定，與競爭對手先抱團取暖，希望能給客戶更好的體驗，也能達到擴大市場規模的效果。

整理收納師行業，需要不斷學習並和客戶深度溝通。（取材自錢江晚報）

園子和姜姜的家裡，雜物合理歸放，看來整齊乾淨。（取材自錢江晚報）

收納師是對體力和腦力的雙重考驗，幾個小時內不停整理，有時候胳膊都會抬不起來，要動腦如何系統的進行規畫、做定製，兩人有時會忙到深夜。因為非常耗費精力，必須控單。「一個月上門20天左右，是極限了。有時候一單別墅，都有可能出工6天。」

臨近年底，兩人已經連續一周沒休息了。「累是累，但還是找到了屬於自己的快樂。」園子說，獲得感來源於收納前後的對比，「每次看到那麼亂的房間經過我們的手變得乾淨整潔，客戶說『哇塞』那一刻，我們就能深刻體會到自己的工作價值。」

2022年度國家公務員考試報名人數首次突破200萬人次的大關，競爭激烈。圖為考生步入考場。（中新社）

考公大軍 逐年壯大

日前，一位基金經理在考上公務員後，從這即使學霸們也難擠進去的公募基金辭職的消息，衝上微博熱搜，使得「考公」、「考編」變得更加熱門。不過，在公務員這一頭，也有不少人想盡辦法要鑽出來，和立志成為收納師的海歸女生園子一樣，圓滿不一樣的人生。

2022年度國家公務員考試報名日前截止，據統計，共有212.3萬人通過了資格審查，國考報名人數首次突破200萬人次的大關。從28年來的數據來看，國考報名人數連續13年超過百萬。和首屆國考相比，最新的報名人數增長了約480倍。

澎湃新聞刊出四象工作室報導指出，和考公人數一起飆升的，還有越來越驚人的報錄比。當初的考試是9個人爭一個崗位，以2022年31242個招錄崗位計算，平均報錄比升至68：1。這意味著，考公隊伍逐年壯大，國考招錄的崗位變多了，但崗位增長的速度明顯不及報考熱度。

有些報考者偏愛崗位的報錄比，甚至超過了20000：1。這個「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下」只招一人，並以不限工作經歷、不限專業、不限政治面貌、不需要服務基層項目年限的「四不限」優勢，勇奪2022年度國考報名最熱崗位的頭銜。

培訓課程 生意火爆

不少國考報考人選擇共享學習資料、互相激勵複習。微博超話「2022國考」就聚集了1.8萬個國考報名者，閱讀量超過2200多萬次。麥可思研究院的調查顯示，2020屆待就業 的本科畢業生中，有23%正在準備公務員考試。考公，已經成為當代年輕人的主流選擇之一。

但2021年國考的錄取率只有1.6%，省考錄取率也不到3%。為了準備這場競爭異常激烈的考試，考公培訓仍是報考者的首選，2020年的考公培訓市場規模已經超過了200億元（人民幣，下同）；佔據了行業半壁江山的中公教育，市值已超過1600億元。

公考培訓瘋狂吸金的背後，卻不乏許多被割韭菜的學員。據一些踩雷的學員表示，部分考公培訓課程學費貴、師資差、退費難。

報導說，在所謂「優質課程」和「名師輔導」的誘惑下，不少人一窩蜂選擇了價格高昂的VIP班，雖然協議約定可以退款，但機構會以各種各樣的理由扣除學費、拖延退款，讓學員逐漸喪失要錢的熱情。

機構甚至還推出培訓貸款 項目，宣傳「不花一分錢就可以聽課」，避免貴價課程嚇退潛在學員。許多學員還沒真正上考場，就先被與個人徵信掛鉤的貸款影響到了買房。

奮力擠進 最終離開

在中國不少家長的眼中，成為考公人才算真正開啟了幸福美滿的人生。很多年輕人的想法也是「買房不如考公，高薪不如考公」，他們認為，公務員穩定事少不加班，月收入高不到哪裡去，但衣食住行都被組織承包了，一旦上岸，就能和所有社畜的煩惱說拜拜。

但對於一些已經上岸的人來說，在真正投入工作一段時間後，有些人卻想要離開這曾經辛苦追尋的「理想職業」。報導指出，於是，體制內成了一座圍城，外面的人擠破頭想進來，城內的人卻可能因為各種原因想出去，不想再端這被視為光宗耀祖的「鐵飯碗」。

2022年度中國「國考」開考，圖為考生在做考前衝刺。（中新社）

2022年度中國「國考」11月28日開考，圖為江西南昌第三中學（初中部）考點，考生們在查看考場安排表。（中新社）

在豆瓣小組的相關討論中，有人在司法系統工作，因為案子太多、結案率有要求，覺得工作壓力已經超出了承受範圍；有人則覺得自己的工作太過清閒，實在是找不到人生的意義；還有人是因為和同事、領導相處不融洽……這也讓一些打算邁上考公之路的人產生動搖。

實際上，崗位性質、工作環境、薪資待遇、個人追求等諸多因素，共同決定了公務員生活的幸福指數。儘管圍城內基本都是眾多考生中脫穎而出的佼佼者，但不是每個人都適合這份看似人人欣羨的工作。認清自己的需求與定位，想通這世上根本不存在完美的職業，就業之路較能走得踏實穩當。