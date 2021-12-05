我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

雲南哀牢山 一次未完成的死亡森林調查

中國新聞組／整理
11月21日，救援組在哀牢山中搜尋失聯人員。（取材自雲南省鎮沅縣委宣傳部）
11月21日，救援組在哀牢山中搜尋失聯人員。（取材自雲南省鎮沅縣委宣傳部）

失聯八天後，四名徒步進入雲南哀牢山的中國地質調查局員最終尋獲，但已成為四具冰冷遺體，遇難主因推判是失溫。離譜的是，他們的禦寒裝備根本無法在山中撐過一夜。

11月13日早上臨近8時，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心隊員張金榜、張瑜、楊敏、劉宇四人，在雲南省鎮沅縣者東鎮上的超市購買了進山需要的食物，有巧克力、瓜子、飲料等，一共買了100元人民幣（約15.7美元）物品。車子再開將近一個小時，便到了要步行進入哀牢山的地方。

新京報報導，四人中，張瑜年紀最大，但個子最小，他揹著裝了食物和作業工具的大迷彩包。張金榜揹著灰藍色雙肩包，裡面裝著羅盤和平板。

進山之前，司機何映穎擔心他們晚上不能下山，從備用油桶裡給他們倒了一礦泉水瓶汽油，以供生火取暖、防野獸、稀釋油漆使用。

他們的目的地是翻越哀牢山脈後，位於玉溪市新平縣水塘鎮範圍內的6134號樣地。但他們沒能到達座標點，便與外界失去了聯繫。失聯八天後，四人在調查樣地東南方向被發現時，已無生命體徵。

這是一次未竟的任務，然而從一開始，危險的線索就已經埋下。

四名隊員原本要在哀牢山開展的任務，是2021年度全國森林資源調查監測的一部分。

雲南省鎮沅縣者東鎮一超市內監控，拍到四名隊員進山前採購畫面。（視頻截圖）
雲南省鎮沅縣者東鎮一超市內監控，拍到四名隊員進山前採購畫面。（視頻截圖）

★每塊樣地環境 全陌生

公開資料顯示，森林資源清查自20世紀70年代開始，已實施46年，每五年開展一輪調查，每年完成五分之一的省份，截至2018年已完成了9次全國森林資源清查。調查樣地的分配是隨機的，所以對於地質調查人員來說，每一塊樣地都是一個完全陌生的環境。

從2020年起，森林資源清查周期調整每年一輪，昆明自然資源綜合調查中心（簡稱昆明中心）則從2020年起，承擔雲南、廣東兩省的森林蓄積量調查。根據昆明中心披露的2020年度數據，兩省的樣地數量共計近1800個，按照時間安排，需要在11月到來4月的6個月間，完成樣地調查。

昆明中心需要在10月底前完成調查準備工作：一是編制實施方案、技術方案和操作細則；二是收集基礎資料，完成底圖製作、樣地布設；三是開展人員培訓。

昆明中心由原武警黃金部隊第十支隊轉隸組建，於2020年9月23日正式掛牌成立，該中心立足滇黔地質調查，面向南方地區開展林草等自然資源綜合調查和國土空間生態修復。這支隊伍曾有豐富的地質經驗，據公開資料，組建於1979年的武警黃金第十支隊主要承擔西南地區多金屬地質勘查、區礦調、地災排查救援及軍事地質任務。

★沒有安全培訓 缺裝備

一份內部資料顯示，2021年9月初，昆明中心抽調各科室、項目組、後勤服務中心75人，參加全國森林資源調查。知情人士處王偉（化名）透露，四名地質隊員中的楊敏為後勤服務中心人員。

王偉說，27歲的江西人楊敏曾為連隊指導員，2020年被調到後勤服務中心。昆明中心的後勤服務中心包管了衛生隊、食堂、修理所、倉庫等。楊敏所做的基本是從中協調，上傳下達、寫文件、統籌協調等文職工作。

隊員張瑜已經32歲，是四名隊員中年紀最大的，來自重慶。轉制之前，已經為三期士官，在部隊時是衛生員，後曾做過單位食堂幫廚的工作。

王偉表示，兩人在森林資源調查方面缺少經驗，「昆明中心做這個活人手不夠，參與森調工作的人員專業技術也不夠」。

據王偉介紹，昆明中心在森林蓄積量調查任務開展之前，會組織人員進行為期一周的專業技術和知識的培訓，授課的人一般為曾到外地進行森林調查相關業務學習的同事。據悉，除了操作理論方面的學習，也會組織人員在操場或單位附近的公園、小山頭進行演練，學習相關的工作流程。

但王偉表示，「安全培訓基本沒有，上山之後多依靠老隊員的經驗判斷」。

有近30年地質調查工作經驗的楊清（化名）也表示，「輕視戶外方面的安全培訓，可以說是一個普遍現象」，這牽扯到經費問題。王偉介紹，被抽調的隊員培訓完之後，先分大組，每個大組有幾個小組，一個小組可能只有三、四個人，有的時候甚至是兩個人。

四名失聯遇難人員攜帶的作業工具包括：即時動態定位技術（RTK）設備、森林羅盤、2把工兵鏟、3把砍刀、油漆、排筆、樹牌、卷尺、皮尺、釘子、一次性雨衣、1個2萬毫安充電寶、1礦泉水瓶汽油。

四人攜帶的補給包括兩包蛋黃派、四個八寶粥、一包巧克力、一包瓜子、四包雞翅、四瓶飲料，還有香菸。

張金榜穿了黃色衝鋒衣和保暖內衣，楊敏、張瑜穿了迷彩服和保暖內衣，劉宇穿了羽絨服和單位配發的衝鋒衣。

此次失聯遇難人員的裝備、食物、衣物準備，似乎多有疏漏。

楊清表示，野外作業之前，要做好對當地地理環境的了解，包括海拔、坡度、植被、水系、當地近兩、三年的氣象情況等，既要做好個人裝備的準備，也要做好可能出現情況的預案。

GPS和衛星電話也是必不可少的。他表示，GPS可以記錄行程軌跡，而現在一些手機上的軟件可以實現這個功能，這些軌跡在回程時可以參考；只要去一些不熟悉的地方，他就會帶著衛星電話以防和外界失聯。

如果要在山上過夜，要帶夠乾糧，帳篷、壓縮羽絨服等保暖衣物、鎂棒等生火設備，如果不帶帳篷的時候搭建庇護所，庇護所要防寒保暖防水，此次四名隊員穿的一次性雨衣很容易被刮爛，也是肯定不行的。

但他表示，這些一般都是自己準備。

搜救人員發現失聯人員的雨衣碎片。（取材自央視新聞）
搜救人員發現失聯人員的雨衣碎片。（取材自央視新聞）

★定位RTK設備 未打開

此次沒有嚮導帶領隊員進山也是疑點。他解釋稱，嚮導一般是當地村民，比較熟悉山裡的情況，可以幫忙帶路、分擔要揹上山的沉重設備、上山之後幫忙幹活。如果要進自然保護區或景區，則需要找林區負責人，知會他們。但他表示，不清楚這次四名隊員為什麼沒有請嚮導？

按計畫，四名隊員應該在11月13日或14日打開定位的RTK設備，但四人從未打開過。楊清表示，地調隊員在還沒有到座標點時，一般不會打開RTK設備，「一定要到目的地去記錄某些東西才會打開使用」。同時他表示，「RTK的使用是有條件的，在一些信號不好的地方，或者RTK不是全球定位系統版的，打開也沒有用。」

13日早上9時許，四名隊員進入哀牢山。當天中午，山下的司機與他們打了最後一通電話便再無聯繫。

據事後調查，14日7時30分，失聯隊員的手機信號曾與哀牢山附近的基站產生過交互。而遲遲不見隊員下山，司機向鎮上的派出所報案。

15日晚7時28分，鎮沅縣人民政府接報後，成立「11·15」失聯人員救援指揮部，組織搜救。

哀牢山地勢複雜，即使是先頭帶隊的老鄉都有點迷路。16日，王灝的小分隊未能深入。17日8時，王灝收到指揮部發來的哀牢山內一處看護所座標，須前去查看是否有失聯人員痕跡。

當日19時許，林中黑了下來，王灝率領的小分隊沒有到達看護所座標點，再返回補給點時間太長，進退兩難，只能在山上找到一個相對平坦的地方臨時露營。

山中露重，加上連日陰雨，地和柴都比較濕，僅僅生火，他們就用了兩個小時。根據王灝的親身體驗，山中林密，即使在白天，隊員行進距離超過五米，就看不見彼此。他同樣擔心，降雨降溫會給失聯人員的生命安全帶來威脅。

哀牢山山形陡峭、樹木茂密、溝壑縱橫，平均海拔2500米以上，地理環境十分複雜，加之連日陰雨大霧，給搜救工作帶來了極大困難。

四名遇難者所屬單位中國地質調查局昆明自然綜合調查中心。（取材自紅星新聞）
四名遇難者所屬單位中國地質調查局昆明自然綜合調查中心。（取材自紅星新聞）

★失溫山難悲劇 添一樁

隨著搜救的深入，失聯人員留下的痕跡一點點被發現。飲料瓶、油漆、菸頭、砍刀分散在不同的地方，隊員曾經生火和搭立的簡易雨棚點也被找到。20日，第二件一次性粉紅雨衣的殘片也被發現。

不幸的消息還是傳來，21日及22日，陸續發現四名失聯人員，都已無生命體徵，距調查樣地直線距離1.85公里。四人被發現時臉上帶著微笑，肚子上的衣服掀起，呈現明顯的失溫特徵。

歷時近45小時後，23日晚9時許，四人被轉移下山，山難的悲劇再添一樁。

手機 庇護

上一則

在英港人與華人爆衝突 亞裔團體聯署批親中威脅

下一則

中聯辦主任：不尊重中共領導 即否定一國兩制根基

延伸閱讀

4地質人員遇難 同業：踏墈危險常遇毒蛇 2同事摔斷脊椎

4地質人員遇難 同業：踏墈危險常遇毒蛇 2同事摔斷脊椎
4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

4地質員雲南山區失聯8天 僅帶一天半口糧 搜救無果

中國增本土70例 重災區遼寧大連占60例

中國增本土70例 重災區遼寧大連占60例
秋色燦爛 正宜人10秒到雲南米線 最當時

秋色燦爛 正宜人10秒到雲南米線 最當時

熱門新聞

婆婆砍死兒媳示意圖。（取材自央視網）

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

2021-11-29 07:00
中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
近年中國政府迫害新疆人權一事受到國際關注，如今一份先前從未公開的文件揭露2014年國家主席習近平等中央高層會議紀錄，其中主要提到對新疆維吾爾和其他少數民族的迫害。（美聯社）

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

2021-11-29 20:28
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
台海通道北線方案線路比較短，離台灣較近，該方案可以實現鐵路和公路一起通到台北，目前已經修通平潭海峽公鐵大橋（圖）與火車站。（新華社）

中國「台海通道」案 福建到台灣 開車1小時 火車30分鐘

2021-11-29 19:12

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元