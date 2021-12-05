雲南哀牢山 一次未完成的死亡森林調查

11月21日，救援組在哀牢山中搜尋失聯人員。（取材自雲南省鎮沅縣委宣傳部）

失聯八天後，四名徒步進入雲南哀牢山的中國地質調查局員最終尋獲，但已成為四具冰冷遺體，遇難主因推判是失溫。離譜的是，他們的禦寒裝備根本無法在山中撐過一夜。

11月13日早上臨近8時，中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心隊員張金榜、張瑜、楊敏、劉宇四人，在雲南省鎮沅縣者東鎮上的超市購買了進山需要的食物，有巧克力、瓜子、飲料等，一共買了100元人民幣（約15.7美元）物品。車子再開將近一個小時，便到了要步行進入哀牢山的地方。

新京報報導，四人中，張瑜年紀最大，但個子最小，他揹著裝了食物和作業工具的大迷彩包。張金榜揹著灰藍色雙肩包，裡面裝著羅盤和平板。

進山之前，司機何映穎擔心他們晚上不能下山，從備用油桶裡給他們倒了一礦泉水瓶汽油，以供生火取暖、防野獸、稀釋油漆使用。

他們的目的地是翻越哀牢山脈後，位於玉溪市新平縣水塘鎮範圍內的6134號樣地。但他們沒能到達座標點，便與外界失去了聯繫。失聯八天後，四人在調查樣地東南方向被發現時，已無生命體徵。

這是一次未竟的任務，然而從一開始，危險的線索就已經埋下。

四名隊員原本要在哀牢山開展的任務，是2021年度全國森林資源調查監測的一部分。

雲南省鎮沅縣者東鎮一超市內監控，拍到四名隊員進山前採購畫面。（視頻截圖）

★每塊樣地環境 全陌生

公開資料顯示，森林資源清查自20世紀70年代開始，已實施46年，每五年開展一輪調查，每年完成五分之一的省份，截至2018年已完成了9次全國森林資源清查。調查樣地的分配是隨機的，所以對於地質調查人員來說，每一塊樣地都是一個完全陌生的環境。

從2020年起，森林資源清查周期調整每年一輪，昆明自然資源綜合調查中心（簡稱昆明中心）則從2020年起，承擔雲南、廣東兩省的森林蓄積量調查。根據昆明中心披露的2020年度數據，兩省的樣地數量共計近1800個，按照時間安排，需要在11月到來4月的6個月間，完成樣地調查。

昆明中心需要在10月底前完成調查準備工作：一是編制實施方案、技術方案和操作細則；二是收集基礎資料，完成底圖製作、樣地布設；三是開展人員培訓。

昆明中心由原武警黃金部隊第十支隊轉隸組建，於2020年9月23日正式掛牌成立，該中心立足滇黔地質調查，面向南方地區開展林草等自然資源綜合調查和國土空間生態修復。這支隊伍曾有豐富的地質經驗，據公開資料，組建於1979年的武警黃金第十支隊主要承擔西南地區多金屬地質勘查、區礦調、地災排查救援及軍事地質任務。

★沒有安全培訓 缺裝備

一份內部資料顯示，2021年9月初，昆明中心抽調各科室、項目組、後勤服務中心75人，參加全國森林資源調查。知情人士處王偉（化名）透露，四名地質隊員中的楊敏為後勤服務中心人員。

王偉說，27歲的江西人楊敏曾為連隊指導員，2020年被調到後勤服務中心。昆明中心的後勤服務中心包管了衛生隊、食堂、修理所、倉庫等。楊敏所做的基本是從中協調，上傳下達、寫文件、統籌協調等文職工作。

隊員張瑜已經32歲，是四名隊員中年紀最大的，來自重慶。轉制之前，已經為三期士官，在部隊時是衛生員，後曾做過單位食堂幫廚的工作。

王偉表示，兩人在森林資源調查方面缺少經驗，「昆明中心做這個活人手不夠，參與森調工作的人員專業技術也不夠」。

據王偉介紹，昆明中心在森林蓄積量調查任務開展之前，會組織人員進行為期一周的專業技術和知識的培訓，授課的人一般為曾到外地進行森林調查相關業務學習的同事。據悉，除了操作理論方面的學習，也會組織人員在操場或單位附近的公園、小山頭進行演練，學習相關的工作流程。

但王偉表示，「安全培訓基本沒有，上山之後多依靠老隊員的經驗判斷」。

有近30年地質調查工作經驗的楊清（化名）也表示，「輕視戶外方面的安全培訓，可以說是一個普遍現象」，這牽扯到經費問題。王偉介紹，被抽調的隊員培訓完之後，先分大組，每個大組有幾個小組，一個小組可能只有三、四個人，有的時候甚至是兩個人。

四名失聯遇難人員攜帶的作業工具包括：即時動態定位技術（RTK）設備、森林羅盤、2把工兵鏟、3把砍刀、油漆、排筆、樹牌、卷尺、皮尺、釘子、一次性雨衣、1個2萬毫安充電寶、1礦泉水瓶汽油。

四人攜帶的補給包括兩包蛋黃派、四個八寶粥、一包巧克力、一包瓜子、四包雞翅、四瓶飲料，還有香菸。

張金榜穿了黃色衝鋒衣和保暖內衣，楊敏、張瑜穿了迷彩服和保暖內衣，劉宇穿了羽絨服和單位配發的衝鋒衣。

此次失聯遇難人員的裝備、食物、衣物準備，似乎多有疏漏。

楊清表示，野外作業之前，要做好對當地地理環境的了解，包括海拔、坡度、植被、水系、當地近兩、三年的氣象情況等，既要做好個人裝備的準備，也要做好可能出現情況的預案。

GPS和衛星電話也是必不可少的。他表示，GPS可以記錄行程軌跡，而現在一些手機 上的軟件可以實現這個功能，這些軌跡在回程時可以參考；只要去一些不熟悉的地方，他就會帶著衛星電話以防和外界失聯。

如果要在山上過夜，要帶夠乾糧，帳篷、壓縮羽絨服等保暖衣物、鎂棒等生火設備，如果不帶帳篷的時候搭建庇護 所，庇護所要防寒保暖防水，此次四名隊員穿的一次性雨衣很容易被刮爛，也是肯定不行的。

但他表示，這些一般都是自己準備。

搜救人員發現失聯人員的雨衣碎片。（取材自央視新聞）

★定位RTK設備 未打開

此次沒有嚮導帶領隊員進山也是疑點。他解釋稱，嚮導一般是當地村民，比較熟悉山裡的情況，可以幫忙帶路、分擔要揹上山的沉重設備、上山之後幫忙幹活。如果要進自然保護區或景區，則需要找林區負責人，知會他們。但他表示，不清楚這次四名隊員為什麼沒有請嚮導？

按計畫，四名隊員應該在11月13日或14日打開定位的RTK設備，但四人從未打開過。楊清表示，地調隊員在還沒有到座標點時，一般不會打開RTK設備，「一定要到目的地去記錄某些東西才會打開使用」。同時他表示，「RTK的使用是有條件的，在一些信號不好的地方，或者RTK不是全球定位系統版的，打開也沒有用。」

13日早上9時許，四名隊員進入哀牢山。當天中午，山下的司機與他們打了最後一通電話便再無聯繫。

據事後調查，14日7時30分，失聯隊員的手機信號曾與哀牢山附近的基站產生過交互。而遲遲不見隊員下山，司機向鎮上的派出所報案。

15日晚7時28分，鎮沅縣人民政府接報後，成立「11·15」失聯人員救援指揮部，組織搜救。

哀牢山地勢複雜，即使是先頭帶隊的老鄉都有點迷路。16日，王灝的小分隊未能深入。17日8時，王灝收到指揮部發來的哀牢山內一處看護所座標，須前去查看是否有失聯人員痕跡。

當日19時許，林中黑了下來，王灝率領的小分隊沒有到達看護所座標點，再返回補給點時間太長，進退兩難，只能在山上找到一個相對平坦的地方臨時露營。

山中露重，加上連日陰雨，地和柴都比較濕，僅僅生火，他們就用了兩個小時。根據王灝的親身體驗，山中林密，即使在白天，隊員行進距離超過五米，就看不見彼此。他同樣擔心，降雨降溫會給失聯人員的生命安全帶來威脅。

哀牢山山形陡峭、樹木茂密、溝壑縱橫，平均海拔2500米以上，地理環境十分複雜，加之連日陰雨大霧，給搜救工作帶來了極大困難。

四名遇難者所屬單位中國地質調查局昆明自然綜合調查中心。（取材自紅星新聞）

★失溫山難悲劇 添一樁

隨著搜救的深入，失聯人員留下的痕跡一點點被發現。飲料瓶、油漆、菸頭、砍刀分散在不同的地方，隊員曾經生火和搭立的簡易雨棚點也被找到。20日，第二件一次性粉紅雨衣的殘片也被發現。

不幸的消息還是傳來，21日及22日，陸續發現四名失聯人員，都已無生命體徵，距調查樣地直線距離1.85公里。四人被發現時臉上帶著微笑，肚子上的衣服掀起，呈現明顯的失溫特徵。

歷時近45小時後，23日晚9時許，四人被轉移下山，山難的悲劇再添一樁。