商家忙割韭菜 網紅圖書盲盒 你上癮了？

珠海無界圖書盲盒的文學類作品。（取材自中國青年報）

珠海無界書店圖書盲盒，價格在59至99元人民幣。（取材自中國青年報）

「圖書盲盒」到底有何魅力？除了體會各種閱讀主題的盲選刺激感，更可便宜發掘沒看過的書；但也有人批評盲盒若出現不喜歡的書，就會很浪費。

「圖書盲盒」是書店 新興的一種圖書盲選形式，書店選書師精心挑選不同種類的圖書，並組合成多種主題在線上和線下販售。新興網紅生意經通常以全盲選居多，消費者對心儀主題內的圖書並不知情，期待拆開盲盒時的驚喜。

主題包裝 閱讀更有溫度

澎湃新聞報導，2013年，圖書盲選形式誕生於澳大利亞，引發世界各地效仿，掀起「圖書盲盒」熱潮。在中國，2015年南京先鋒書店成為採用圖書盲選營銷方式的先行者，讀者在網上下單後備註關鍵詞，工作人員在已有信息下，盡可能匹配合適圖書，將驚喜送達讀者手中。隨後先鋒書店又將盲盒從網店搬到實體書店，由書店的選書師來挑選圖書，在保證書籍品質的同時大大加強了「盲」帶來的冒險成分。

如今，「圖書盲盒」市場越發擴大，眾多線下實體書店參與到書籍盲選的活動，拓寬了「盲盒經濟」在文化領域的發展。

南京先鋒書店圖書盲盒。（取材自澎湃新聞）

南京先鋒書店圖書盲盒。（取材自中國青年報）

在南京先鋒書店的淘寶官方旗艦店裡，有「生日快樂盲選」、「可以交朋友的盲選」、「每日主題盲選」、「一個人的酒局」等「圖書盲盒」主題種類，這些「圖書盲盒」包裝精美，令人眼前一亮。

珠海無界書店曾推出「無界盲選」，讀者根據關鍵詞「童書」、「文學」、「社科」、「隨機」來選擇，每個盲盒定價從59元（人民幣，下同，約9.2美元）到99元（約15.5美元）不等，裝著不少於兩本推選書籍。盲選書籍經歷兩輪篩選，且有編號，每一套都不一樣，保證讀者同時買幾份都不會重復；其中暢銷書會相對較少，是因為想讓讀者關注到鮮被發現的好書。

熱門盲盒 又貴又難搶

誰會購買「圖書盲盒」？平時喜歡各類動漫IP，常購買手辦盲盒的小王興奮地說：「盲盒玩的就是驚喜感嘛，圖書盲盒跟普通的玩偶盲盒也不一樣，比較實用，還能發掘一下沒看過的書，又便宜，無論是自己買還是送朋友都是個有趣的選擇。」

但也不乏出現反對與擔心的聲音。在中文系就讀，從小喜歡閱讀各類書籍的小楊說：「我本來就不沉迷盲盒類產品，現在也很少買實體書來看，比較喜歡電子閱讀。圖書盲盒雖然相比普通書籍較為便宜，但還是有一定的價格，而且一些網紅盲盒又貴又難搶，如果盲盒裡出現我不喜歡的或者已經看過的書，就會很浪費。」

在影視文化行業工作多年的導演張長征對「圖書盲盒」的產生很感興趣，他談道：「其實在我看來，所有類型的盲盒都是一種算命行為，是年輕人尋求刺激、滿足分享慾望的一種心理投射。現在進入互聯網時代，大家都是碎片化閱讀，進行閱讀行為的時間越來越少，慌張的資本在新的形勢下勢必要選擇一種新的行業手段，這無論是在影視行業還是文化行業都是相同的。」

從事期貨行業的蔣舒分析「圖書盲盒」產生的原因，認為這種營銷方式的產生是書店為了適應時代的必然選擇：「圖書盲盒的興起是圖書營銷演進和盲盒流行文化兩股力量交彙的結果。在電子傳媒擠壓傳統紙媒的當下，圖書的推廣必須要與時俱進，運用年輕一代喜聞樂見的形式來進行營銷，盲盒理念正是一個很好的切入點。」

改變行銷 實體書店保命

隨著互聯網的不斷進步，圖書營銷逐步轉向網絡市場，廉價又便利的電子閱讀越來越多地受到年輕讀者青睞，如果不能通過新的行銷方式吸引到年輕讀者群體，很多實體書店將難以存活。

上海泰晤士小鎮鍾書閣。（取材自澎湃新聞）

鍾書閣圖書盲盒。（取材自澎湃新聞）

基於此，許多書店進行了營銷方式轉型，例如位於上海泰晤士小鎮的鍾書閣，紅色的磚牆，尖尖的屋頂，內外滲透著濃厚的英倫氣息，遠離了市區的喧囂與繁華，給予在城市生活中忙碌疲憊的心靈一方寧靜之地。它被評為「上海最美書店」，吸引了無數消費者慕名前來。當然，這家鍾書閣的成功不僅僅在於吸引人的外觀，更在敢於突破常規的營銷理念，集餐廳、咖啡 廳、圖書館、書店為一體，其內部多變又貼心的結構設計讓讀者無時無刻不享受著氛圍上的精神滿足和心靈愉悅。

鍾書閣的營銷成功為許多書店提供了多元化發展新思路，越來越多實體書店選擇與咖啡廳結合或者寵物書店的形式，豐富書店的功能，拓寬市場範圍，使其成為越來越多年輕人會選擇的休閒和辦公場所。

同濟大學中文系教師陳昶認為，「許多書店之前就嘗試製作文創產品，也有許多和作家、詩人聯動來推動圖書的消費，因為靠傳統的賣書方式實在是難以為繼了，尤其是在疫情期間。」

持久發展 確保圖書質量

北京 旁觀·書社是一家開了十多年的書店，店外的小黑板上每天更新著推薦的圖書，小黑板旁有幾盆青蔥的綠植，店內禁止拍照，只為給讀者營造最舒適的氛圍。在陽光充沛的午後，點上一杯咖啡，翻開一本書，讓思想徜徉，人生快意盡在於此。

北京旁觀·書社。（取材自澎湃新聞）

吳敏從書店店長的立場出發提及了「圖書盲盒」在這一特殊時期對於書店的意義：「圖書盲盒作為一種文化消費產品，順應了消費趨勢，非常好地解決了實體書店線下銷售的困境，促進了讀者購買與書店品宣之間的有力連接。」

吳敏也關注到「圖書盲盒」眾口難調的問題，「讀者的閱讀喜好千差萬別，匹配精確很難達到，但首先要確保圖書的內容質量，經典、小眾好書是首選；文創產品的選擇相對廣泛，避免同質性產品，盡量選擇書店品牌的訂製產品。」所以，選書師的選擇和培養也是書店必須注意的關鍵。

如何讓一時的網紅變成持久化發展？吳敏提出建議，「可根據季節、節日或特定群體，做好階段性的盲盒計劃、形成讀者群體的品牌黏合」，讓圖書盲盒的質量不是由華麗的包裝決定，讓實用性和便利性成為消費者使用的理由，這是「圖書盲盒」未來發展中勢必解決的問題。

賣三無產品 游走法治盲區

盲盒因本身的趣味性，受到年輕消費者追捧。產品涉及領域已從最初的玩具擴展到餐飲、美妝、文具、圖書、文創，甚至寵物等行業。但上海近日發布調查報告指出，盲盒商品存在溢價現象、交易不公、二級市場炒作嫌疑及未成年人更易購買成癮等問題。

外界呼籲要加強監管，不能讓盲盒成為法治「盲區」，更不能淪為商家「割韭菜」的工具。

人民日報報導，商家虛假宣傳、過度營銷、盲盒商品質量參差不齊等問題，時有發生。有的盲盒賣的是「三無」產品，沒有生產日期、質量合格證，存在各種質量瑕疵﹔有的盲盒內容與宣傳不符，裡面裝的是假名牌、山寨品或二次銷售品﹔有的盲盒利用誇大宣傳，誘導未成年人反覆購買，曾有小學生為買到只有1%概率的商品，將上百個盲盒全部買下。

有的盲盒內容違反公序良俗甚至違法，如曾在網絡上引發熱議的網購寵物活體盲盒，某快遞公司所郵寄的動物被查到時，大多已奄奄一息，其販售就可能涉嫌違反動物防疫法；有的盲盒商家會承諾，「保證盒子內每一款產品售價大於等於一定價格」，但實際上購買到的商品卻低於承諾的價格，此行為涉嫌違反消費者權益保護法。

外界認為，相關部門應及時制定和完善監管規則，維護市場秩序和消費者權益。盲盒本身雖「不透明」，但產品及營銷模式必須透明，當消費者發現自身權益受到侵害時，更要及時向監管部門舉報求助。

北京青年報指出，盲盒不能遊離於法律之外。商家不能打著盲盒的旗號忽視消費者的合法權益，實現「割韭菜」的目的。經營者既應對商品質量負責，也應避免虛假宣傳和虛假廣告，尤其不該將涉世未深，判斷能力、自制能力欠缺的青少年當作「韭菜」。如果商家沒有自我約束，日後就可能面臨更嚴厲的監管風暴。