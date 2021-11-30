為孩子購救命藥 病童媽又涉毒 法律何時能開恩？

李靜姝因為救孩子買了在國內被列為國家管制第二類精神藥品名單中的氯巴占，構成了走私、運輸、販賣毒品罪。（取材自紅星新聞）

知道那是救命藥，即使病童的媽媽涉毒，警方不扣藥，檢方也定罪不起訴。執法人員有了同理心的溫度，那麼法律呢？

河南鄭州35歲的母親李靜姝（化名）為替罹患罕病的幼子治病，通過代購向國外購買了管制藥品「氯巴佔」，被依走私、運輸、販賣毒品 罪送辦；檢方考量她救子心切，以「犯罪情節輕微」不予起訴。李靜姝表示無法接受被當成「毒販」將申訴。央媒也發聲，呼籲法內開恩。

李靜姝（化名）和龍龍（化名）。（取材自紅星新聞）

反修法／衝擊藥管 破壞正義

李靜姝的「毒販母親」案例引發輿論諸多討論。多數是同情她作為孩子母親的遭遇，認為「法理不外乎人情」，應在法令執行面上，對李靜姝以及和她有著相似境遇的父母予以特殊考量；也有人認為此例一開，將破壞社會公平正義，衝擊藥品管理制度，現階段也不宜為此修法。

李芳家中存放的氯巴佔。（取材自紅星新聞）

醫生將氯巴佔及其用量寫入醫囑中。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，李靜姝的孩子「龍龍」（化名）被確診一種稱為「嬰兒癲癇伴遊走性局灶性發作（EIMFS）」的罕見病，屬於藥物難治性癲癇。在醫師介紹下，李靜姝開始購買氯巴佔。但該藥在中國屬於國家管制第二類精神藥品名單，李靜姝和病友們不得不從代購者手中購藥。

與李靜姝同案人員另有代購者「鐵馬冰河 」，以及其他三名和李靜姝一樣都幫助代購者收氯巴佔包裹的患兒母親，她們也都不予起訴。

醫師提供的病歷中，氯巴佔被寫在了治療建議裡。（取材自北京青年報）

李靜姝說，她們願意代收包裹的理由是「為了以後更方便向『鐵馬冰河』購買藥品」，她堅決不認為自己的行為構成了毒品犯罪，將向檢察院申訴。

當事人／合法購買 盼求管道

三名患兒母親則均簽下了「自願簽署認罪認罰局結書」。其中一名患兒母親劉某說，檢方對她定罪不起訴，「我沒話可說，我只能接受，我真的很無助」，希望能夠盡快有一個合法購買藥物的渠道，解決更多患兒後期持續治療的問題。

代購者「鐵馬冰河」則是因「走私、運輸、販賣毒品罪」被中牟縣檢察院提起公訴。中牟縣檢察院認定「鐵馬冰河」非法從事氯巴佔、喜保寧代購，低價從境外購買此類藥品，通過微信群加價向患有癲癇疾病人的家屬販賣，從中牟利。

此案中的三名患兒均患有藥物難治性癲癇疾病，也都在醫師推薦下開始服用氯巴佔或境內藥品市場無銷售的喜保寧。但中牟縣檢察院則在多份「不起訴決定書」中，認可了患兒服用氯巴佔、喜保寧後，病情均有明顯好轉。

此案立即引來輿論關注，並衝上熱搜，許多媒體與網民為李靜姝「毒販媽媽們」請命。央媒光明日報發表評論指出，法律是嚴肅的，也應該是精準的，以及帶有溫度的，應從當事人的客觀用藥需求、涉案藥量以及是否造成精神藥品被作為毒品濫用等方面做出全面分析定性。

力挺者／命懸一線 彈性執法

關於「毒販媽媽們」的現況，央媒也發聲，呼籲法內開恩。評論呼籲，在李靜姝的罪與罰之外，公安機關、海關、醫藥管理以及衛生部門，還有藥廠代表，應坐下來對於EIMFS患兒醫療、氯巴佔的製造、銷售做出制度安排，商討拿出一攬子解決方案。因為嚴肅的法律恐怕也很難直面母親那句「可我不想讓龍龍被淘汰啊」的嘆息。

新京報也刊出評論文章指出，「救命如救火」，對療法確切、替代性差的救命藥，還要加快審批上市進度，用合法進口來取代自行海外代購，「這些綜合舉措共同發力，方能逐步使患者不再陷入或違法或無藥可用的兩難境地。」

紅星新聞引述多名法律專業人士表示，最高人民法院曾於2015年5月出台了毒品犯罪司法領域中著名的「武漢紀要」，明確了若出於醫療目的，違反有關藥品管理的國家規定，非法販賣，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

專注重大毒品犯罪案件辯護的北京 盈科（廣州）律師事務所律師王紅兵解讀，「武漢紀要」明確了「出於醫療目的販賣管制類精麻藥物」行為的定性，即不以涉毒罪名定罪處罰。這或許是合乎法規又不失執法溫度的一個解方。

擔心孩子沒活路 勇媽戰起來

看著懷裡一動也不動、更不認識媽媽的龍龍，又想到涉嫌運輸毒品的案子，有那麼些時候，李靜姝（化名）感覺自己扛不住了，「上周五，我真的產生了自殺的念頭」。但想到剩下的藥只夠吃兩周，她打起精神，決定繼續爭取合法的購藥途徑，「否則孩子就沒有活路了」。

從龍龍（化名）出生第九天開始，就有人告訴她，孩子活不長。李靜姝接受北京青年報專訪時說，龍龍三個多月大時被確診「嬰兒癲癇伴遊走性局灶性發作」罕見病，「我懷孕時已經32歲，要這個孩子不容易，孕檢做得非常小心，但沒想到會腦萎縮」，她因此常自責沒有懷好他。

不會吃奶 全靠滴管餵

龍龍小時候不會吃奶，全靠滴管餵，三個多月的時候醫師要給他下胃管，李靜姝不同意。「吃飯最開心的時候不就是食物吃到嘴裡的那一刻嗎？我不想他的嘴裡一點味道都沒有」，就用針管一點一點給他打，還好他扛過來了，現在他不會嚼，但會用嬰兒的奶瓶。

中牟縣檢察院認可氯巴占等涉案藥物，對癲癇有較好的療效。（取材自紅星新聞）

照顧龍龍也不是容易的過程。「每一秒都要注意他的狀態，晚上，孩子一抖，我們便會條件反射式地醒來。情況嚴重就給他吸氧，癲癇不停就送醫院。一開始處理的時候我天天哭，丈夫擔心我想不開，還給窗戶安裝了防盜網。」如今，她已經習慣了這種生活，但難免心累。

龍龍發病較早，剛出生時會呼吸暫停，渾身青紫，有時一摸，身體都涼了，她和丈夫帶著孩子四處就醫，先後吃了開普蘭、德巴金、奧卡西平、妥泰等藥都無效，直到2020年4月，省婦幼的醫師讓他們試一試氯巴佔，沒想到真有用，龍龍發作次數依然很多，但癲癇程度一看就不危急。

代購者「鐵馬冰河」。（取材自紅星新聞）

醫師當時就明確說這個藥在國內買不到，要自己想辦法去找買過的病友打聽。她通過一些群裡的病友認識了「鐵馬冰河」，有了穩定的購藥渠道。「那時候沒有什麼風險意識，覺得不就是買個藥嘛」，直到9月3日上午，警察將她帶回訊問，看到取保單子上寫的罪名是涉嫌運輸毒品罪。

販毒罪名 怕波及購藥

她頓時渾身發抖，哭得厲害。在裁判文書網上，她搜索了一些類似判例，2017年有一個代購管製藥的廣州人被判「銷售假藥」；瀋陽有人代購氯巴佔被判非法經營罪。她害怕，販毒罪名影響到孩子購藥。

對李靜姝來說，氯巴佔只是用來給孩子治病的藥品，她不知道為什麼沒有被引進國內，也只是轉了一個包裹，沒有任何牟利， 但還是希望能有合法的途徑去購買藥物，否則她不知道沒有氯巴佔的維持，孩子可以撐多久。最近，剩下的藥量還夠吃兩周，她只能給寶寶減了藥量。

龍龍現在1歲10個月，個子很大，1米出頭，體重40多斤，但通常只能躺在媽媽懷裡，一動不動。（取材自北京青年報）

有朋友建議她試著生二胎。「對我的家庭來說，再生第二個孩子真的是賭博。」李靜姝說，有二胎出生的寶寶像老大一樣也是「癲癇寶寶」的例子；而且重要是能照顧好龍龍，她們怎麼也要繼續努力，畢竟日子還得往下走。

他也想活 盡量給關愛

龍龍現在1歲10個月，個子很大，1米出頭，體重40多斤。龍龍日前癲癇發作送了急救，醫師又提到，孩子除了會長個子，別的都不會，常年躺著沒有運動能力，可能一個感染就走了，醫師問「妳讓他受這麼多苦幹嘛？」她當時就反思，是不是我太自私，非得讓他陪在我身邊？

不過轉個念，「連沒有思想的螻蟻都那麼努力活著，我們孩子不能連個螞蟻都不如。他會吃東西，而且那麼努力地吃東西，是他也想活著。」雖然跟龍龍互動永遠沒有反應，但偶爾心情好了，他手腳會動會踢。以前不小心碰到他也不會哭，現在打針會哭了。

但最痛苦的還是，孩子痛苦。「他不欠我任何一點，是我們需要陪伴才把他帶到這個世界上來，給了他這樣的身體。」李靜姝說，孩子帶給她的痛苦，沒有旁人想的那麼重。她不期待奇蹟，只希望他來人間一遭，「能感受到我們愛他。」