陰婚陋俗斬不完 女網紅骨灰被調包 缺德生意誰來管？

網紅羅小貓貓子死後不得安生，骨灰竟被不法人士拿去陰婚配對牟利。（取材自微博）

湖南網紅「羅小貓貓子」自殺，骨灰並被掉包，背後的「陰婚」習俗再引起外界譁然，利字當頭，造成往生者死後仍不得安寧。

10月15日，湖南網紅「羅小貓貓子」在一場直播中服下農藥自殺，經搶救無效去世。隨後，遺體在山東省濟寧市汶上縣火化。11月23日，有消息稱，「羅小貓貓子」的骨灰被汶上縣殯儀館火化工調包，用來給他人配陰婚，消息曝光後引發網友忿忿不平，盼司法重懲不肖業者。

羅小貓貓子生前被搶救的畫面曝光。（視頻截圖）

羅小貓貓子 死後不安寧

陰婚也叫冥婚、鬼婚、靈婚，通俗來說就是為死去的人找配偶。陰婚這個民間習俗看似古老，但中國 仍有不少地方把陰婚留存下來，惹來爭議不斷。

「羅小貓貓子」事件的作案手法，據新京報報導，爆料人指出，汶上縣殯儀館火化工邵某偷換「羅小貓貓子」的骨灰，當地殯葬從業者張某和雷某某負責尋找買家、運輸骨灰。陰婚配成功可掙5萬至7萬元（人民幣，下同，約7800至1萬900美元），部分殯葬從業者藉此謀利。

嫌疑人張某的妻子甚至表示，買家未相中骨灰，陰婚未配成功。「羅小貓貓子」骨灰現已被其家屬帶回湖南，警方已將3名嫌疑人刑事拘留。

低於15萬 骨頭也難買到

極目新聞報導，湖北好律律師事務所陳亮律師表示，配陰婚本身屬封建迷信，不構成違法犯罪，但是如果為了配陰婚而盜竊屍體，則涉嫌侮辱、盜竊屍體。中國「刑法」第302條規定，盜竊、侮辱、故意毀壞屍體、屍骨、骨灰，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

網路主播「羅小貓貓子」直播喝農藥自殺死亡，骨灰被殯儀館火化工盜賣欲配陰婚。（取材自新京報）

作為一種封建迷信，陰婚現已日漸微息，但並未徹底消亡。多數情況下，陰婚如今以男方家庭為主導，通過中間人尋找到合適的女性死者，在付給女方家庭約定的「聘禮」之後，擇日為兩人合葬完婚。近十多年來，外界也一直關注在陰婚背後的一系列犯罪案件，如盜屍、拐騙謀殺女子等。

網路主播「羅小貓貓子」骨灰被調包欲配陰婚，事發於汶上縣殯儀館。（取材自九派新聞）

「新京報」報導，在中國裁判文書網以「陰婚」為關鍵詞進行搜索可發現，2012年至2019年期間，共有133篇判決書，其中有78宗涉及刑事案件，案發地多集中在山西、陝西、河北、河南 和山東等省份。

女屍被盜 老婦都不放過

港媒引述「中國新聞周刊」報導，一名從業30年的陰婚媒人透露，上世紀90年代初，一場門當戶對的陰婚要5000元（人民幣，下同），10年後漲到了5萬元。到2010年，10萬元只能保證配上婚，已經不能提太多條件了。至2016年，15萬元以下連「一根骨頭都買不到」。

有報導稱，病死的女屍要比交通事故致死的女屍價格高；而剛剛病死的女屍，又比離世多年的價格高；年輕漂亮的、剛剛病死的、家庭富裕的女屍最值錢，價格從十幾萬乃至幾十萬元都有。在陰婚氾濫成災的地區，甚至出現過極其荒誕的事件。

山西臨汾市洪洞縣某醫院太平間裡很少有女屍，尤其是年輕的女屍。一旦聽說有年輕女孩病危，立刻八方湧動，引來十幾個喪子家庭爭搶。

他們來的如此之快，以至於當激烈的價格戰塵埃落定時，女孩往往還沒有離世。但女方家屬向買家承諾，一旦女孩去世會立刻把屍體拉到男方家裡，男方家屬得到承諾後，就會心滿意足地回家等待女孩去世的消息。

精神病女子 被殺配陰婚

由於陰婚市場的火熱，內地不時還有女屍被盜事件出現。過去兩年，河南南陽市等地多具女性屍體被盜，連老人家都不放過。法院判決書顯示，多宗被盜女性屍體被非法「陰婚」。當地村民為保護家人屍體，紛紛在親友墳墓安裝閉路電視，或改用水泥棺封死遺體，增加防盜作用。

更慘無人道的是，在盜取屍體失敗後，有罪犯甚至把女子活活殺害，再把她們的屍體賣給需要配陰婚的人。

據報導，甘肅慶陽市中級人民法院公示的文書顯示，2016年3月，刑滿釋放的馬崇華得知陝西省神木縣一村民劉某，需要購買女屍為其叔父配陰婚，便四處尋找智障或患有精神疾病的女性。

馬崇華將目標鎖定在慶陽市西峰區一名45歲的精神病女子，於是以給她介紹對象當藉口，向其母親支付彩禮錢2000元後，將女子帶到一廢棄窯洞殺害。次日，馬崇華將女子屍體運至劉某家中，獲利3.5萬元。

拐騙奪命 凶嫌遭判死刑

2016年4月，馬崇華再次殺害了一名51歲的精神病女子，並打算將其屍體以4.2萬元的價格賣給陝西省榆林市的工友父親配陰婚。4月13日凌晨，馬崇華與同夥在駕車前往榆林市的途中，被公安 人員查獲歸案。

馬崇華（左二）利用陝北「陰婚」習俗，將精障的少女騙出殺害。（取材自澎湃新聞）

2021年2月8日，慶陽市中級人民法院依照法定程序對故意殺人犯馬崇華執行了死刑。

為了打擊因陰婚引發的盜竊、侮辱屍體、屍骨、骨灰犯罪活動，山西臨汾堯都區公安局2016年3月曾發布通告，將盜屍，買賣屍體和介紹買賣者列為打擊對象，違禁者將以侮辱屍體罪論處，面臨最高3年的有期徒刑。2018年12月至2019年1月，河北省邢台縣法院、山西省侯馬市法院和陝西延長縣法院先後對販屍者、介紹買屍者，以侮辱屍體罪作出刑事判決。

故事太陰間 讓人快窒息

誰能夠想到湖南網紅「羅小貓貓子」在網友起鬨聲中，竟喝農藥自殺，死後仍然得不到安寧，骨灰甚至還被調包「配陰婚」？

新京報報導指出，從這一系列操作看下來，這三位殯葬從業者可謂是對偷換並盜賣骨灰「輕車熟路」，仨人已經構成了一個完整的「骨灰供應鏈」。火化工邵某負責偷換、雷某某負責運送、張某負責聯繫買家。如果不是內部人舉報，恐怕女網紅家屬也很難發現骨灰早已被調包。

澎湃新聞評論指出，嫌疑人張某的妻子面對採訪，卻輕描淡寫的說，「本來就是為了一點財」，「本來事兒不大，就這麼點事兒，趕在風口浪尖上就成了事兒」。這個故事太「陰間」，讓人有嚴重的窒息感。

不少網友以為說說而已，起鬨留言要湖南網紅「羅小貓貓子」快喝農藥，沒想到真的鬧出人命。（取材自微博）

自我謀殺 換成流量狂歡

年輕漂亮的網紅「羅小貓貓子」在生死抉擇的關頭，卻被一眾無良網友起鬨喝農藥，死後又因為年輕漂亮，成了「配陰婚」者覬覦的對象，被搾取了最後的價值，如果不是東窗事發，她的家屬都不會知道被塞了誰的骨灰還鄉安葬，可憐的「羅小貓貓子」真的要成為異鄉的孤魂，生前身後周遭都是滿滿的惡意、貪婪和愚昧。

特別的是，嫌疑人張某的妻子還稱，「羅小貓貓子」自殺之後，就有人惦記上了她的骨灰，她甚至稱，自己的丈夫被抓，是因為「同行競爭」，別人「坑他、告他」。

評論也稱，汶上縣「配陰婚」都已經「同行競爭」了？並成為公開的秘密了？當地盜取、侮辱女性屍體、骨灰，到了怎樣的猖狂程度？張某等人是不是慣犯？之前有沒有做過偷換骨灰的缺德生意？希望公安機關本著對逝者負責態度，徹底查清「配陰婚」。

「羅小貓貓子」的悲劇不禁讓人唏噓感嘆，都2021年了，在最時尚的直播間被「看客」們慫恿自殺，自我謀殺過程被兌換成流量狂歡，死後一抔骨灰又被再次盜賣、羞辱。

從早年的「殺人賣屍」，到後來的「偷盜賣屍」，如今，人在死後火化成灰了，竟然還有不法分子打起了骨灰的主意，可見配陰婚這一行為不僅沒有收斂，反而繼續在更隱秘的角落裡滋生，直至被曝光。除了法律的高懸之外，也期望每一位想透過這種方式賺錢的人意識到，用如此方式侮辱一個死者，良心不會痛嗎？