面試緊張到「快要尿褲子」… 逾80%大學生自認「社恐」

「社交恐懼症」的出現，讓越來越多年輕人會於身處人多的地方會感到不適應。圖為示意圖，非當事人。（中新社資料照片）

食堂打飯不敢說想多要一點，同學聚會時坐在最不起眼的地方…。在中國 ，有八成大學生認為自己存在輕微「社恐」。戴好口罩、摘掉眼鏡，路上遇到認識的人，如果不能眼神回避，那就繞道而行。

★話題總閱讀量 突破億次

社交恐懼症是恐懼症的一種，以過分和不合理地懼怕外界某種客觀事物或情境為主要表現。以「社恐」為關鍵詞在微博檢索，相關話題達上百個之多，話題總閱讀量突破億次，參與話題討論的人數估算達數十萬。

為了了解大學生對「社恐」想法，中國青年報·中青校媒面向中國大學生開展問卷調查，共回收來自255所高校的4854份有效問卷。

調查結果顯示，80.22%受訪大學生表示自己存在輕微「社恐」；6.90%受訪大學生表示自己有比較嚴重的「社恐」；0.64%受訪大學生表示自己有嚴重的「社恐」，被醫學上確診為社交恐懼症。此外，12.24%受訪大學生表示自己完全不「社恐」，稱自己是「社牛本人」。

大學四年，讓陳易琦感到「社恐」的場景很多。他忘不掉自己大一面試學生會時的場景，他用「快要尿褲子了」來形容自己的緊張程度。正式加入學生會後，相比寫稿子、寫策畫的得心應手，和一位剛認識的老師或者同學溝通令他焦頭爛額，無從下手。最讓他難受的場合還要屬同學聚餐「坐立不安、如坐針氈，被點名的時候恨不得鑽到地縫裡…」。

大學生在什麽樣的場景下更容易「社恐」？中青校媒調查發現，53.66%的受訪大學生表示是在人多的場合說話時；52.11%表示在社交場合；45.94%表示和陌生人交流時；43.17%表示是找別人幫忙的時候；41.15%表示在剛到一個新的環境時；另有33.29%受訪大學生表示，當自己在路上碰到認識的人，會想假裝沒看到。

這些再日常不過的場景，卻經常讓「社恐們」感到困擾。攝影 愛好者劉陽陽，在福建一所高校讀研究生，對他來說，「社恐」算是學攝影的原因之一。在和老師、同學一起去做訪談、調研時，他總是扮演鏡頭後那個不用發言的拍攝者。有一次外出調研時，他和同學一起在公園裡尋找路人，看到長椅上坐著一名在玩手機的男子，他的內心戲就拉開了帷幕：我去問問題是不是太打擾人家？如果他拒絕我了怎麽辦？

一項調查顯示，中國有八成大學生有輕微「社恐」。圖為示意圖。（新華社資料照片）

★不知如何搭話 備感困擾

吃飯不敢和店員催單、上課時不敢和老師互動、和新室友相處戰戰兢兢、和新朋友不知如何搭話…類似於這樣的狀況經常性地出現在周瑜的生活中，每一次打破社恐的尷尬場面，他都要做很久的心理建設，有時候等到心理建設好了，下一個「社恐瞬間」接踵而至。

今年研一的周瑜認為自己的「社恐」很可能是受到家庭的影響，「在家庭聚會中，父母和我都比較內斂，不太愛說話，日常在家中和父母也很少互相表達情感。因此我也不太懂得如何在公眾場合上講話」。

對於劉陽陽來說，和熟人交流並沒有障礙，但在向陌生人開口之前，劉陽陽總要先想想，「如果我長得再帥一點，別人是不是更容易接納我」、「感覺自己有點胖，跟別人說話，別人會不會覺得不舒服」。對自己能不能融入大家、會不會被排擠的擔憂，對個人能力和形象的不自信，總在要和別人交流時冒出來。

和劉陽陽的感觸有些類似。今年大四的向北認為，自己之所以產生這樣的情緒和小時候的經歷有很大關係。小時候的向北因為胖，曾遭到過身邊同學的嘲笑。每當社交過程中出現冷場，曾經自己上台講話被嘲笑的樣子，被老師批評時候的樣子，都會在她腦海裡過一遍。除此之外，太在意別人的評價、沒有安全感，也是向北分析出可能導致自己「社恐」的原因。

★怕尷尬說錯話 逃避社交

大學生會因為什麽原因感到「社恐」呢？中青校媒調查發現，69.86%受訪大學生因害怕場面變得尷尬而「社恐」；52.65%受訪大學生表示因為害怕自己說錯話；51.48%受訪大學生表示因為害怕別人覺得自己不夠好；47.84%受訪大學生表示因為害怕自己不合群或者無法融入集體；43.00%受訪大學生表示害怕別人批評或者拒絕自己；35.85%受訪大學生表示擔心別人關注自己，會覺得不自在；16.10%受訪大學生表示擔心別人誇獎自己，會覺得不自在。

華南師範大學心理學院副教授遲毓凱分析，許多認為自己「社交恐懼」的年輕人並不是真的有嚴重心理障礙，這類人們常說的「社恐」有幾個原因。一種可能是，一些人因為現實社交禮節繁瑣，傾向於逃避社會角色需要的社交規則。其次，人際交往中的邊際感不清，也是當下一些年輕人不願社交的原因。

再次，有些人會把「社交恐懼症」當作對逃避社交的一種寬慰。「害怕社交的人給自己的心態找到了理由，也在社恐群體中找到了歸屬感，給自己一個不出去社交的藉口」。

「事實上，一些年輕人的社恐是一種自我設限，覺得自己努力了但沒成功很沒面子，所以寧可不去嘗試。」遲毓凱認為，人們有時太關注自身、太關注別人怎樣看待自己，所以覺得說錯話、做錯事非常丟臉，甚至還把社交場合的尷尬場面當作「社會性死亡」。「其實來自他人的關注沒有我們想象中那樣聚焦，被嘲笑、被關注的感覺往往是被自己放大的」。

雖然越來越多年輕人自認有「社恐」不擅與人交流，但也有學生覺得社恐意外的能讓自己專注學習，不被外界影響。圖為示意圖。（中新社資料照片）

●因「社恐」沉下心來 也未必是件壞事

「不知道怎麽辦的時候，我會模仿身邊的人。」為了改變自己「社恐」的現狀，陳易琦經常模仿其他人在類似場合的發言。他的備忘錄裡詳細記錄不同場合發言人說話時的語氣、內容，沒事的時候他就反覆琢磨，等以後自己遇到相同的場合就這麽用。

中青校媒發現，77.56%的受訪大學生和陳易琦一樣，曾嘗試解決自己的「社恐」。

而71.85%的受訪大學生表示會多嘗試，練習融入社交場合。向北就是這樣，她逼著自己參加各種各樣的社交活動，嘗試結交新的朋友，以熟悉、事先準備來幫助她適應社交環境。時下流行的劇本殺就成了她擺脫「社恐」的訓練基地。

調查中，有60.80%受訪大學生嘗試說服自己克服恐懼；18.85%的受訪大學生認為，雖然自己有點「社恐」，但不需要解決；10.63%的受訪大學生求助心理類知識科普或者求助心理醫師。另有16.76%的受訪大學生表示，自己解決「社恐」的方式是多獨處，減少和別人來往。

在劉陽陽看來，「社恐」也不全是壞處。他的一位師兄就是典型的「社恐」，平時不怎麽和同學、朋友往來，甚至和很多同學連微信 都沒加過。比起出去社交，他更願意把時間花在圖書館裡。「師兄去年博士畢業，已經發了十來篇核心期刊論文，去年留校做了助理教授。」劉陽陽覺得，如果不是非常需要社交能力的工作，能因為「社恐」沉下心來，也未必是一件壞事。

遲毓凱建議年輕人，要調整自己的心態，不要害怕犯錯、沒面子，不要擔心自己的舉止、作為不完美，試錯是成長的必經之路。「心理學研究發現，18歲到30歲之間是試錯的好時機，這個年齡段，人們已經能意識到失敗對人生的意義，而且有精力去修正自己的問題，克服問題後總結的經驗，對人一生的成長和發展頗有助益」。