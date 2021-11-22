上海藝術展「含金量」閃耀 百萬級藝術品秒售

在上海藝術展想逛一家家的畫廊，沒有幾個小時，根本看不完。（取材自上觀新聞）

上海二個藝術展日前落幕，防疫當頭，仍吸引許多人排長龍、跑斷腿參觀，百萬元藝術品更是秒售，藝博會本身「含金量」，創造出迷人的視覺盛宴。

11月14日，隨著藝術展位紛紛收攤，市民胡曉和他的朋友戀戀不捨地走出上海展覽中心。

今年的上海藝術展，藏家群體趨向年輕化。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，這天，第九屆ART021上海廿一當代藝術博覽會閉幕。和它同期閉幕的，還有在徐匯濱江上海西岸藝術中心與西岸穹頂藝術中心舉辦的第八屆西岸藝術與設計博覽會。

第九屆art021上海廿一當代藝術博覽會，吸引大批人潮排隊參觀。（取材自上觀新聞）

排長龍參觀 跑斷腿無怨

四天裡，這兩個藝術博覽會成了上海的「網紅」打卡地。無數潮人、藝術愛好者、普通市民紛紛前去親近藝術。

「在中國 ，可能只有在上海，才會出現這種因藝術而沸騰的全城熱度。」一位業內人士感喟道。恰逢上海國際藝術品交易月期間，這樣的熱度，不僅局限於藝術圈的專業人士，更輻射到廣大的普通市民。

11月11日13時30分，上海展覽中心3號門排起長龍。此時，距離第九屆ART021上海廿一當代藝術博覽會的開幕還有30分鍾。

這是一場被網友稱為「史上入場最麻煩」的藝術展會。按照疫情防控要求，觀眾進入展會必須持48小時內核酸證明。即便這樣，依然沒有擋住觀眾的觀展熱情。14時30分，ART021開幕僅半小時，排隊的長龍蜿蜒數百米。

有觀眾特意做了功課，去了兩天才把art021的展品粗略看完。（取材自上觀新聞）

11月14日，隨著藝術展位紛紛收攤，市民胡曉和他的朋友戀戀不捨地走出上海展覽中心。（取材自上觀新聞）

「為了藝術，這點麻煩值得。」排在隊伍中的尤小姐說，她和結伴而行的朋友都非藝術領域人員，只是喜歡藝術的普通觀眾。

藝品數千件 價值數十億

同樣需要48小時內核酸證明才能入場的第八屆西岸藝術與設計博覽會，和art021同期舉行。現場同樣人頭鑽動。

吸引他們「不厭其煩」趕來看展的，是藝博會本身的「含金量」。本屆ART021吸引134家來自14個國家、29個城市的頂尖畫廊參展，展出國際知名及新晉藝術家的當代藝術與設計佳作總計1000件。而西岸博覽會匯聚近130家優秀畫廊、設計品牌及藝術機構參展，展出藝術品近4000件，整體貨值逼近40億元。其中，國際一線畫廊超過60家，海外參展畫廊比超過70%，與國際最頂尖的巴塞爾藝博會的一線藍籌畫廊重合率近五成。

「下田光、上野陽介、Lang、張占占、小黑泥、大眼仔、村上隆、kaws……藝博會實在太好逛了。」胡曉對參與ART021的潮流藝術家如數家珍。最近幾年，他每年都會抽時間來逛這兩個博覽會，「不論是真正想要了解藝術，還是趕時髦，我覺得ART021和西岸博覽會都值得來。」

草間彌生的南瓜雕塑，始終享有高人氣。（取材自上觀新聞）

緊盯奈良美智、安迪沃荷

觀眾黃子樂連續花了兩天在ART021和西岸博覽會觀展，他用「費腿」來形容逛這兩場藝博會的感受。「不想錯過任何一幅好作品。一家家畫廊逛下來，沒有幾個小時，根本看不過來。」

還有觀眾特意做了功課。「我去了兩天才把ART021的展品粗略看完。就我看到的內容來說，有3個展位有大眼仔的作品，3個展位有村上隆的作品，3個展位有加籐泉的作品，4個展位有周春芽的作品，還有奈良美智的雕塑 和草稿、安迪沃荷的版畫。草間彌生的南瓜雕塑如果你沒看到，大概率就是漏掉了……」

對絕大多數觀眾來說，排隊逛展的目的，並不是有計劃地去購買作品，而是單純地感受濃郁的藝術氛圍。

大多數觀眾來說，排隊逛展的目的，是想單純感受濃郁的藝術氛圍。（取材自上觀新聞）

觀眾逛展，當然不只是看看。今年ART021、西岸博覽會的開幕日恰逢「雙11」。在買買買的氛圍中，無論是青春時尚的ART021，還是更偏學術積澱的西岸博覽會，「帶貨」而來的畫廊們再次滿意而歸。

百萬藝術品 開幕日秒售

ART021開幕3小時，白石畫廊就售出23件作品，包括價格為30多萬元的陳英傑繪畫作品。

更多90後、00後藏家的進場，為藝術市場帶來活躍力量。（取材自上觀新聞）

C館中央大廳以國際畫廊為主，多家畫廊當日預售多件作品。白立方畫廊帶來的日本藝術家野又獲的4件作品售罄。香格納畫廊余友涵的作品以超過500萬元的價格售出，梅隆赫畫廊安尼施·卡普爾的作品以50萬至60萬歐元區間價格售出。

上海本地畫廊華氏畫廊首日總銷售額達800萬元，其中周春芽作品《桃花春水生》以300萬元售出。大未來林捨畫廊VIP首日作品銷售80%，銷售額近400萬元，其中藝術家趙趙大尺幅作品每件定價60萬元，全部售出。

W26展位，村上隆大尺寸雕塑作品《Flower Parent and Child》首日也已售出。相距不遠的W37展位聚焦凱莉·比曼、陳可、高野綾、宋琨等不同代際的女性藝術家，大部分作品價格區間為1萬至10萬美元，幾乎售罄。

好作品難得 掃貨像買菜

美博空間帶來了徐冰、徐累、劉野、徐華翎、吳笛笛等藝術家的原作及版畫作品。其中常玉的版畫、藝術家劉野的銅版畫均早早貼上數個代表售出的小紅點。

在西岸博覽會，裡森畫廊售出多件斯坦利·惠特尼的畫作，以及安尼施·卡普爾、克裡斯多夫·勒·布倫、朱利安·奧培、彼得·約瑟夫、羅德尼·格雷厄姆、喬安娜·普賽-達特、劉小東、勞瑞·普羅沃斯特和傑森·馬丁的作品。白立方畫廊售出盧卡斯·阿魯達、布萊姆·博加特、克裡絲汀·艾珠、翠西·艾敏、安東尼·葛姆雷、朱莉·梅雷圖、野口勇、拉比克·肖和塔基斯、劉韡等多件作品。

動輒百萬元級別的藝術品被專業藏家「瘋搶」的同時，今年藝博會上，不少畫廊還主動放低價格門檻，推出一部分親民價格的藝術品。

這種交易的火爆，也讓晚來一步的觀眾感歎：「想買畫，太難了。」觀眾王東說：「看個展不容易，買畫就更不容易。值得買的好作品已全被預訂，買作品像買白菜似的。」特地從外地趕來上海看展的elva說：「喜歡的都沒買到，好作品越來越難到手了。」

當觀眾收獲「擁有」藝術的可能時，市場也收穫了一批全新的藏家群體。

朝聖者、收藏家 年輕人漸當道

參觀者與藏家的年輕化，是本屆參展畫廊感受到的強烈變化。ART021上，除了青年藝術家作品占據很大比重外，不少畫廊推出KAWS、大眼仔等潮流藝術家的作品，這樣的趨勢吸引了眾多的年輕觀眾和藏家。參展ART021的香港畫廊方表示，在半日內結識的新藏家中，年輕人占七成。

參加西岸博覽會的彌金畫廊主理人韓在在直言：「今年的藏家群體趨向年輕化，以85後和90後為主。同時大部分藏家偏好有一定創作經歷的藝術家，對新生代藝術家保持好奇。」

小紅書上集結了年輕新潮人群，大家分享推薦，很快就能匹配到合適買家。（取材自小紅書）

更多90後、00後藏家的進場，為藝術收藏和藝術市場帶來新的血液和活躍力量。KCC ART藝術總監朱易安認為，新一代藏家對於藝術品的定義變得寬泛。「版畫、攝影或者一些生活品都可以是一種藝術收藏，不再只是傳統的架上藝術。當代作品的強烈批判性或者那種衝突張力，會給新一代人帶來強烈的感受。」

小紅書上集結了年輕新潮人群，大家分享推薦，很快就能匹配到合適買家。（取材自小紅書）

本屆ART021的VIP展示區域，有世界著名潮流藝術家KAWS的限量級沙發以及Danh Vo 傅丹的《百威淡啤》。和其他展品不同的是，兩件作品在藝博會上展示的同時，已在小紅書 App上架，並經過小紅書社區找到買家，最終在ARTO21現場完成交易。

小紅書社區—潮流BD負責人信長告訴記者：「小紅書上集結了很多90後、95後的年輕新潮人群，大家分享推薦，很快就能匹配到合適的買家。同時，我們尊重行業規則，交易等事務交由專業人士跟進後續。」

藝術傳播平台BroodArt主理人、藝評人LEWIS LE夢融表示：「藝術品售賣的古老規則幾百年沒變了。它由畫廊、藝博會、美術館、學院、評論家與藝術傳媒、藏家、拍賣（二級市場）等共同掌控著對藝術品的定價和話語。在新興傳播背景下，打卡與互動興起，大眾有了表達空間，社群影響會推動藝術品增值。」

「藝博會，不再是有限群體的派對，而是大眾的狂歡。」東華大學校外導師、藝術家陳翔飛說，在當代藝術領域這塊，中國的普通觀眾正通過這種成一定規模級別的藝博會迅速補上這一課。他們不再是「看不懂」當代藝術的一代，而是與當代藝術同行的一代。