闖入殺寵物狗是「無害化處理」？ 江西防疫掀波

江西日前發生一起主人因疫情隔離，寵物犬卻遭防疫人員直接撬開門入內撲殺，殘忍影像都被家中攝影機錄下。圖為當時被驚嚇而躲到角落的當事狗。（取材自微博）

中國 堅持清零防疫 ，動輒隔離數十萬人，有些地區甚至對寵物強制「無害化處理」，近日「登門撲殺江西寵物狗」做法，再度震驚各界。

★撬開門入內 打死柯基犬

江西日前發生一起疫情 隔離的寵物撲殺事件，上饒市的一處社區因為發現染疫病例，實行防疫封鎖，住戶全被集中隔離。但是12日有隔離的住戶控訴，被迫留在家中的寵物柯基犬，遭到防疫人員直接撬開門入內當場殺害，不僅殘忍影像都被家中的攝影機錄下，地方政府聲稱是將寵物「無害化處置」的說詞，更引爆輿論憤怒。

據聯合新聞網「轉角說」報導，周末的網路社群話題延燒，「江西寵物狗撲殺」的關鍵詞開始轉發流傳，網友也幾乎一面倒大力抨擊地方政府和醫護人員的「懶政造孽」，眾怒難息的情況下逼得地方政府出面緩頰，同時注意到言論動向的官媒，也反應迅速地出面譴責這種不近人情的殘忍措施。

地方政府聲稱是將寵物「無害化處置」的說詞引發輿論不滿。左圖為受害狗。 （取材自微博）

★飼主控訴文 竟莫名消失

微妙的是，在微博發文控訴的狗主人，雖然帳號沒有封禁，但控訴原文卻遭到不明原因的隱蔽，還開始接到恐嚇威脅的訊息，而被認為恐怕有「不可言說」的暗中施壓。

據報導，江西被打死的柯基犬完全沒有任何事前核酸檢測，無法證明是染疫的「有害動物」，主人傅小姐本人也並非確診病例，因此寵物狗無端遭到「無害化」的對待，在防疫上根本沒有其必要性。若查找中國的相關資訊也可以發現，所謂的無害化處置，指涉的就是將動物遺體火化、掩埋等措施。又回到當初透過監視攝影機的對話，防疫人員說「領導要求就地解決」，這裡說的領導到底是哪個單位？應不應該也比照辦理調職懲處？全案在此不了了之。

防疫人員當場打死柯基犬一事，官方事後的解釋是：「現場工作人員在未與該網友進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了『無害化處置』。」為了以示負責，街道辦已將涉事的相關防疫人員進行了「批評教育」與調職處分，「並責令向當事人誠懇道歉，已取得該網友諒解，同時，該群眾對疫情期間的防控措施表示理解。」

對官方聲稱的「取得該網友諒解」。飼主傅小姐透過微博帳號「硬核小啾」發文之後，雖然後續仍有進度追蹤的文章，但最早的控訴文字卻莫名消失。就在發文後的當晚，12日深夜11時半左右，傅小姐再度發文表示：「我現在手都在抖，我被人威脅了，我真的覺得莫名其妙，剛剛突然有人打電話給我，說出了我的全名和個人信息，叫我把帖子刪了，我問他是誰，他說他是一個普通老百姓。」

雖然接到來路不名的威脅訊息，但傅小姐並沒有因此照做刪文，卻反倒發現自己的文章「自動消失」，也沒有收到任何舉報通知。傅小姐和網友們的解讀，都直覺認為背後有人在施壓，要把事情給和諧掉，而隔天官方聲稱的「取得諒解」就成了單方面的說詞。

「原來無害化處理就是棍棒爆頭啊！原來全家檢測陰性，家中寵物就要無害化處理呀！原來威脅當事人刪帖等於取得諒解呀！長知識了！」網友在硬核小啾的帳號底下如此諷刺。

中國各地對於疫情隔離的寵物安置，做法始終莫衷一是。（路透）

★寵物貓染疫 強制安樂死

點燃民眾怒火的不只江西撲殺事件，不久前的11月初，四川成都也有類似的案例，一名女性因為與確診者足跡重疊，主動通報後被送往集中隔離。沒想到期間獨守自家中的三隻貓，竟被「相關部門撲殺」。悲痛的飼主向防疫人員查證，是誰負責、又是基於何種理由帶走貓咪？撲殺的原因和處置手段？為何沒有和飼主通報溝通？種種急切的質疑，都被防疫人員用「不清楚」給堵回。

另外，9月在東北哈爾濱也有一起家中寵物貓因為「染疫」而被強制安樂死。類似的案件為何重複發生？中國各地對於疫情隔離的寵物安置，其實做法始終莫衷一是，衍生的諸多問題卻是疫情隔離之亂的冰山一角。

★抗疫殺貓狗 無法源依據

憤怒的網友們，開始質疑執法單位的法源依據和防疫規定的解釋。儘管類似的案件都有輿論一面倒的聲援支持，但之中也有防疫人員和其他少數聲音的反駁，認為依據中國「傳染病防治法」的規定，若爆發大型傳染病時，為了控制疫情和切斷傳播路徑，得「控制或者撲殺染疫野生動物、家畜家禽」。

但這項規定的前提是「動物確實染疫」。如果真的染疫了，寵物又是否在法律上等同於「野生動物、家畜家禽」？相關疑義在中國「國家畜禽遺傳資源目錄」其實已有解釋，貓與狗並未列入「家畜家禽」的名單項目，而是將其視為「伴侶動物」，因此也有支持者據此認定，因防疫而撲殺貓狗寵物根本於法無據。

之所以解釋不一、各地做法不同，問題就出在中國官方自己也沒有給出確切的防疫答案。對於無論是寵物染疫或者飼主確診的狀況，並沒有制訂相應的法規來處置，也就造成了地方莫衷一是，民眾似乎只能憑運氣，期待執法者是個懂得「妥善安排」的良心人。

成都有一主人被隔離，防疫人員當「鏟屎官」帶罐頭給貓咪驗核酸。（取材自紅星新聞）

●生死兩樣情 這廂上門餵貓驗核酸

疫情底下的寵物，中國難道沒有妥善安治方法嗎？這正是輿論對於江西、成都等案例最難以接受的矛盾之一，因為先前北京、上海、廣州等多個地區，都曾經針對寵物的安置有配套措施，即便確診了也不需要執行駭人的無害化處理。

例如上海黃浦區有明文規定，飼主集中隔離時，寵物可以隨行照顧陪伴。北京大興區則是同意可由家庭成員留守照顧寵物，近期疫情爆發的北京昌平區，則是可讓寵物轉移到第三方機構（例如寵物旅館等）寄養安置。

而同樣發生在成都，就在貓咪撲殺事件之後的11月11日，在成都高新區卻是截然不同的故事。有一名確診病例在醫院收治，掛念家中的貓咪無人照料，防疫人員徵得同意後，親自登門造訪當「鏟屎官」，帶著貓糧、貓罐頭上門對該寵物貓採集核酸樣品。做完肛拭子後，疾控工作人員還幫換了貓砂，水盆裡更換了乾淨的飲用水，貓盆放上新鮮貓糧，打開貓罐頭作為獎勵。後來，該寵物貓核酸檢測結果為陰性。

有網友認為，相同的防疫情境，卻是生死兩樣結局，網路輿論的氣憤也在於此，明明就有其他可以照辦的前例，為何那些地方政府「連抄答案都不會？」

中國小動物保護協會也呼籲建立全國性的寵物隔離制度，強調人與動物都應受到平等對待，相關部門應建立全國性的寵物隔離制度；隨著社會精神文明建設發展，寵物已不單單是一個小動物，而是人類的伴侶、精神的寄託，不應打著防疫的旗號而傷害「家人」；如果對於一個沒有任何反抗能力的小生命都能下毒手，還談何人道主義。

「隔離寵物狗被撲殺」事件，央視網11月15日發聲，稱「別拿別人的寵物當畜生」，評論指，防疫工作非常不易，基層壓力非常之大，但「小狗哪裡錯了？隔離不能隔掉溫度啊」評論指，每個人都應該摒棄舊思維，寵物不能被當成畜生，呼之即來、揮之即去，而是活脫脫的生命。

評論指，「一個社會對待動物的方式從某種程度上體現了文明的程度，相信隨著理解的深入、治理的進步、技術的升級，人與動物會更加和諧相處，公眾和監管更將相向而行。」