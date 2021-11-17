超越H&M和Zara 神祕中國品牌Shein讓西方青年上癮

在新冠疫情期間，SHEIN的人氣爆發式增長。（取材自SHEIN官網）

對於消費者而言，廉價、款式多且對消費者胃口無疑是SHEIN超越H&M和Zara兩大巨頭，進占巿場第一的最大招牌，並能在爭議聲中繼續擴大經營。

2021年5月17日，中資快時尚 電商SHEIN的應用程式在美國下載量超越亞馬遜，成為iOS和Android平台上下載量最高的購物App，並在54個國家和地區的iOS購物APP中位列第一，大批海外年輕女性消費者直言對這個品牌「上癮了」。而在成功勢頭似乎無人能擋之際，SHEIN也正面臨抄襲、環保和勞工剝削等快時尚品牌的爭議。

在新冠病毒疫情期間，這家銷售巨頭的人氣爆發式增長。SHEIN的業務只在線上展開，它們的目標是關注熱搜和成本的消費者，其每天都會在產品系列中驚人地增加6000件新品。

歌手蒂娜雪（Tinashe）在Shein的標誌前擺造型。（Getty Images）

是什麼原因使SHEIN能成功地將競爭對手Asos和Boohoo等遠遠的甩在身後呢，BBC分析有五個原因。

價格便宜 平均68元

雖然總部設在中國 ，但SHEIN主要以美國、歐洲和澳洲的客戶為目標，產品包括廉價的露腰上衣、比基尼和連衣裙，平均價格僅為7.90英鎊（68元人民幣）。如今，它銷往220個國家，已成為快時尚領域最大的參與者之一。

「經濟學人」（The Economists）引述投資研究公司Smartkarma的分析師Douglas Kim指， 平台上銷售的服飾大多在8至30美元之間，比兩大線下競爭者Zara和H&M便宜30%至50%。

獨立諮詢公司Retail Economics首席執行官理查德．林（Richard Lim）表示，新冠疫情推動了該公司的銷售，「這有助於這家在線零售商擴大影響力，並更快觸及更廣泛的受眾」。

60萬件產品供選擇

任何時候，在SHEIN的網絡平台上，都有多達60萬件產品在售。該公司依賴於其廣州總部附近的數千家第三方供應商，以及約200家合同製造商提供貨源。

作家、中國科技專家馬修．布倫南（Matthew Brennan）將SHEIN的銷售模式稱為「實時零售」，供應鏈 上的小公司可以從其內部系統獲得關於潮流趨勢或產品表現的信息。

SHEIN根據利用算法得出的這些數據，每種風格都生產50至100件商品，視銷量即時調整供貨。SHEIN可在約25天內完成一件新商品的銷售，生產效率即使Boohoo、Fashion Nova等「極速時尚」（ultra-fast fashion）新一代品牌也難敵。

2020年8月，美國流行天后Katy Perry參加SHEIN舉辦的一次直播問答活動。（取材自Getty Images）

2.5億粉絲 風靡社交媒體

從學生組成的「校園大使」到如「切爾西製造」 （Made in Chelsea）的喬治亞．托佛洛（Georgia Toffolo）在內的真人秀明星，SHEIN在多個社交媒體平台上聚集了超過2.5億粉絲。

GlobalData零售分析師艾米莉．索爾特（Emily Salter）表示，SHEIN的網絡業務一直是其成功的一大推動力，「因為它提高了品牌知名度和參與度」。

該品牌在Instagram和TikTok上進行精凖的廣告投放以及贊助網紅，並常在平台上舉辦直播節目以推廣其產品。「這對SHEIN來說更為獨特，因為西方品牌很少使用直播，而直播擁有巨大的推動銷售的潛力，這在中國得到了證明」，她說。

SHEIN X最近舉辦了一場年輕設計師的比賽，以提高知名度。（取材自SHEIN官網）

它有200名設計師

在該品牌的7000多名員工中，有200名是內部設計師。該零售商的培訓項目「SHEIN X」最近還舉辦了一場年輕設計師大賽，提供10萬美元獎金和時裝系列的獎項。

但極快的速度打造出大量產品和款式，也讓SHEIN曾因出售被稱為「希臘地毯」的穆斯林禮拜墊等物品而受到批評並被迫下架商品。它還面臨馬丁靴（Dr Martens boots）製造商等公司提出的侵權訴訟，但SHEIN否認有任何不當行為。

SHEIN的一名高管表示，到目前為止，該公司已經向獨立設計師支付了100多萬美元。該品牌並有一個團隊在上架之前對供應商的新設計進行審查，試圖消除所有侵權隱患。該公司對此非常重視。

有網友將Bailey Prado（左）與Shein（右）產品設計對比。（取材自Bailey Prado、SHEIN網站）

引發可持續性疑問

與許多競爭對手一樣，SHEIN的產品價格也引起了人們對其環境影響和勞動行為的質疑。

可持續時尚設計師羅伯塔．李（Roberta Lee）指出，SHEIN和其他快時尚公司常使用不像天然材料可降解的聚酯纖維面料。該公司視頻中出現很多SHEIN服飾「可能在穿了幾次、洗了幾次後就被扔進垃圾填埋場」的內容。

SHEIN則堅稱，小批量生產服裝的方式效率更高，而且很少浪費。該公司希望獲得更多的可再循環使用織物，並使用比傳統絲網印刷污染更少的印刷技術來印製圖形和圖案。

神祕百億公司 疫下逆勢增長

相較於品牌在海外市場的火熱，SHEIN公司的低調形成鮮明對比。這家於2008年由企業家許仰天（Chris Xu）帶領創辦的企業，曾被投資人形容是「中國最神祕的百億美金公司」，它到底是什麼來頭？

雷達財經報導，許仰天最早擔任高管的一家公司名為南京點唯信息技術有限公司，成立於2008年10月，註冊資本10萬元，由王小虎、許仰天、李鵬共同擔任股東。李鵬曾在描述許仰天時稱，許仰天出身窮苦，小時候「饅頭泡醬油」，高三就在外面打工，大學也是半工半讀。

許仰天。（取材自知乎）

或許是早年的經歷，鑄就了許仰天追求極致的性格，做SEO時，許仰天動輒測試上萬個客戶且是「一天到晚測試」。2009年，許仰天看準跨境電商起步的契機，做起了跨境賣婚紗的生意，因此拿下了SheInside.com的域名，並建立了自己的獨立站。2012年，許仰天用SheInside.com的域名轉做跨境女裝，緊跟快時尚潮流。

「我現在有超過50個員工了！」2013年1月的一天，許仰天在Facebook寫下這樣的感嘆。

SHEIN在中國自設的製衣廠房。（取材自SHEIN官網）

2014年，SHEIN的訂單量達到每月兩三千萬元，多至四五千萬元，由於無法全部備貨，公司的營銷成本不斷上升。許仰天於下決定打造自己的供應鏈體系。2014年年底，SHEIN的運營實體南京領添信息技術有限公司成立，2015年在廣州設立分公司，由任曉慶擔任法定代表人，他也是負責SHEIN供應鏈的關鍵人物。

2015年，SheInside更名為SHEIN。由於其專攻線上購物，在2020年新冠疫情來襲，全球多家快時尚線下門店遭受致命打擊的情況下，SHEIN反而實現了逆勢增長，還成功打入了中東、東南亞等市場。

2020年，SHEIN營收接近100億美元，連續第八年營收實現超過100%增長。80後的許仰天在36歲時率領公司交出了銷售額超600億人民幣的成績單。

報導引述SHEIN前員工描述，公司在供應鏈端的運營有幾個特點，一是將庫存的壓力留給自己，一是保證資金鍊安全，從不拖欠供應商款項，甚至會提前結帳。為進一步扶持供應商，SHEIN甚至會在擴大產能時借錢給規模不夠的工廠，供其買設備、買廠房，但對供應商服務和品類質量的要求也更為嚴苛。

界面新聞報導，SHEIN的後端供應鏈生態已基本建構完成，下設商品中心、供應鏈中心和系統研發中心三大主要部門。其中，供應鏈中心團隊規模最大，從2015年的800人，壯大至2019年的逾5000名員工。

喬治亞·托佛洛和一些其他英國網絡紅人已與SHEIN合作推出了服裝。（取材自Getty Images）

得益於現有供應鏈後端部門框架設置和分工，輔助以自主研發的數據系統，SHEIN實現從終端銷售和消費決策電商平台上獲取大數據，向後端供應系統和生產商反饋信息，適時調整生產計劃，改變商品產量、種類或組合。比如在2018年，SHEIN就準確預測了夏季美國流行蕾絲，印度流行全棉材質等。

在今（2021）年5月Google和WPP發布的「2021年BrandZ中國全球化品牌50強」名單中，SHEIN排名第11位，高於騰訊、中興、比亞迪，已成為全球知名度最高的中國跨境快時尚品牌。目前，公司完成E輪融資，背後有紅杉資本、環球老虎基金、IDG資本等一眾知名VC/PE機構，並已開始籌備IPO。