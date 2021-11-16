戲精駕到 直播間都熱了 爆買疲乏 雙11都涼了

清裝直播做足了戲，觀眾也跟著入戲。（取材自微信／bilibili截圖）

為了賣貨，直播間主播都瘋了。但那廂，長期被疲勞轟炸帶來的疲乏感，讓不少人決定告別「雙11」。

最近，「娘娘們」盤著旗頭、穿著古裝走進直播間賣護膚品的直播火了，飆戲不為別的，只為賣貨衝業績。而在這群佰草集的娘娘們進行宮廷直播前，就有美少女蹦迪賣零食、主播上雪山賣羽絨服，即使出現「高反」也在所不惜，讓觀眾直呼「這個雙11，直播間真是卷到天翻地覆」。

「佰草集延禧宮正傳」直播間最高一場累計觀看人數達到82.9萬。（取材自微信）

娘娘賣慘式直播

「開菠蘿財經」微信公眾號報導，這陣「娘娘風」來自抖音一個名叫「佰草集延禧宮正傳（下稱延禧宮直播間）」的直播間，開直播不到半個月，一路火到了B站，直播的剪輯視頻播放量快漲至206萬。

延禧宮直播間迅速走紅，業內人士分析原因在「人貨場」三方面做足了戲。直播間將背景裝飾成「延禧宮」或「御書房」，主播換上古裝、盤起髮髻、帶上護甲；若有工作人員犯錯，主播說的懲罰是掌嘴、杖罰、扎針，用戶們不是王爺就是格格，「甄嬛傳」等台詞張口就來。

而副播是男扮女裝經常耍寶的「龍嬤嬤」，每次直播結束前都會傳皇太后懿旨，GMV（Gross Merchandise Volume，商品成交金額）不達標者貶為貴人，或是「賣慘」稱自己要被發配去「辛者庫」。

延禧宮直播間在「貨」上也進行設計。比如用9.9元的「佰草集紅茶面霜10G旅行裝」做福利，把想要薅羊毛的用戶「憋」在直播間；用小樣撐起「延禧宮獨一份的優惠」。

憑藉人貨場方面的運營，延禧宮直播間起量很快。飛瓜數據顯示，「佰草集延禧宮正傳」帳號10月27日首播時，總觀看人數只有88人，開播5天後的11月2日便突破82萬。

雪山直播是鴨鴨羽絨服的第一個關於場景優化的嘗試。（視頻截圖）

雪山上賣羽絨服

報導說，很多品牌早就意識到，怎麼賣、在什麼場景賣，才是直播帶貨的核心。

今年7月下旬，火火、熱熱、雯雯、香香四位美女主播組成的帶貨組合，在抖音掀起了蹦迪帶貨賣零食的熱潮，其半夜帶粉絲「雲蹦迪」，創下30天近2000萬GMV成績。

而在8月，品牌「YAYA鴨鴨登山服飾旗艦店」主播登上5000多米海拔的雪山直播展示羽絨服的保暖性，凍得通紅的臉，呼嘯的風聲，以及主播出現的高反，讓不少抖音觀眾留言稱「快下來吧，注意安全，我買就是了」。8月30日三場的雪山「場景式直播」，當天總銷售額35.5萬元，；此前，這個帳號直播12場的銷售額均不超過1200元。

直播電商 從業者白仁宇表示，直播帶貨的一個關鍵點就是真實，場景化的直播在幫助主播和粉絲之間建立信任。當主播真的穿著自家羽絨服登上了雪山，比任何一個明星在影棚裡展示這件衣服，都更有信服力。

看到效果，場景式直播帶貨的「模仿者」蜂擁而至。貴人鳥直播間主播開始邊唱歌邊介紹產品，被網友稱為 「主業才藝表演，副業直播帶貨」；雅鹿羽絨服登上雪山帶貨；紙尿褲品牌的主播也開始換上宮廷服飾。

或許是由於雪山直播限制多、危險係數高，「YAYA鴨鴨登山服飾」此後沒有繼續在雪山直播，而是開通數個同名品牌直播間的「矩陣號直播模式」。但該帳號11月7日的一場4小時直播下來，累計觀看人數為5829，銷售額僅為7539元。

相較於雪山帶貨，延禧宮直播間能「火」的久一點。用戶萌萌認為，這是因為「宮鬥就像一個框，很多相關劇情都可以加進去」，延伸性更強。

4個美少女「蹦迪+帶貨」，讓直播間充滿娛樂氣氛。（視頻截圖）

喜新厭舊的觀眾

「觀眾是喜新厭舊的，同一類型的內容如果沒有新花樣，很快就會被拋棄，能否持續讓觀眾有新鮮感，關鍵要看品牌在創意上能否不斷推陳出新，還要看能否將直播內容和品牌信息有效結合。」資深運營麥麥稱。

但直播帶貨的落腳點還是要回歸到「貨」的成交上，這也決定了品牌自播後期能走多遠。

往常每到11日凌晨之後，就是消費者湧入上線狂刷的購物高峰。圖為2020的雙11。（路透）

告別雙11 爆買氣氛都冷了

中國 知名的「雙11購物狂歡節」今（2021）年迎來第13屆，但氣氛顯得格外「冷靜」，以往凌晨就不斷報喜刷新破紀錄交易金額的電商平台，不僅刻意迴避高峰期的交易捷報，也取消了「熬夜銷售」。儘管總體交易金額仍相當可觀，但疲乏感已讓不少消費者選擇「告別雙11」。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，中國雙11購物狂歡節最早是2009年阿里巴巴旗下的淘寶商城（後來改名「天貓」）以「商業界的奧林匹克」為號召，所帶起的年度線上購物熱潮，年年刷新破千億的交易金額紀錄，阿里巴巴創辦人馬雲 必定親自粉墨登場的狂歡晚會，也成為國際市場的矚目焦點。

2016年，雙11的交易總額首度衝破1200億（人民幣，下同），後來更從2019年的2684億一口氣衝到隔年的4982億。微妙的是，2019年也是阿里巴巴創辦人馬雲最後一次在狂歡晚會上現身，隨著政府的監管力道收緊，阿里巴巴在刷新破紀錄交易額的同時，反而出現股價暴跌的信心危機。

今年2021的雙11，中國國內的市場氣氛對比過往，有著截然不同的「消退冷靜」現象。往常每到11日凌晨之後，就是消費者湧入上線狂刷的購物高峰，天貓等電商平台隨即計算以分秒為單位的交易額，同步宣告「幾分鐘破百億」的喜訊，作為購物節的集體狂歡效果。

今年雙十一前夕，塞車的包裹與在路邊揀貨的快遞員。（路透）

不即時公布戰報數據

但是這種作法在今年轉為平淡，改為不即時公布「戰報數據」降低話題熱度，11日凌晨開跑的優惠活動，也多半改為調整到白天時段的「不熬夜」銷售策略。

值得留意的是，中國政府官方也在11月初先行發出警告，要求電商業者不得進行「短信營銷行為」，以保護「消費者的安寧權」。中國工商部的公告祭出之後，隨即也被中國國內市場解讀為對業者的監管收緊，而在雙11當天，中國官媒強調「解放軍空軍紀念日」，似有意緩和雙11的狂銷氣氛。

直到11日的下午，除了天貓官方對外釋出的「382個品牌在天貓雙11成交額超過1億元」之外，電商平台都還沒有公開成交額的具體數字。也許是察覺氣氛有別以往，中國網路社群的討論話題也轉向了「告別雙11」的反消費意識。

「買著買著就長大了...買不動！」在微信和微博的相關討論裡，對雙11的疲乏感相當明顯。就消費者自己的說法，購買意願下降的原因，其一是雙11銷售期不斷延展，從11月1日開跑、到現在變成10月20日就開打前期推銷戰，擴大了消費時間，卻也同步消磨了購物衝動。

其二是推銷的複雜化。在平台商家激烈競爭下，「套路」越來越多樣，優惠方案變得更為複雜，消費者因此失去直觀的購物體驗，更有在比價中發現原來雙11的銷售價格未必真的特別便宜，而在社群網路上紛紛出現「套路太深」的被欺騙感。

2019年是阿里巴巴創辦人馬雲最後一次在狂歡晚會上登場，當時他的退休表演是演唱汪峰「怒放的生命」。（Getty Images）

消費逆行風氣興起

「商家已經迫不及待想要把消費者當成韭菜，很多店鋪不僅不會降價，反而會在雙11當天漲價，為的就是能多賺點錢。」官媒也為這種購物節的反高潮下了社會觀察的定論。北京晚報和中新社11日發文，讚賞「消費主義逆行者」小組的30萬成員，「不盲目跟風，不被消費主義裹挾，做消費主義市場的逆行者。」

「每年雙11大促節期間，都有數億消費者參與狂歡。與龐大的剁手族相比，30萬人組成的消費主義逆行者算不上什麽規模。不過，正是因為『買它』的洗腦口號響徹屏幕，『不買』的獨自堅守才有更強的現實意義，尤其值得浮躁的電商經濟市場深思。」

官媒口中的「浮躁電商經濟」，指向了被官方鎖定的阿里巴巴。而昔日在狂歡節上共襄盛舉的馬雲，在突兀的人間蒸發之後，時至今日也未能對外表示任何評論意見。