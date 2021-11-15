不老不驕不會累 「虛擬網紅」成品牌新寵

小紅書帶動 Gucci、Givenchy等知名品牌，與平台內20多位虛擬人物合作。（取材自小紅書）

虛擬偶像近來成為互聯網追逐的新流量密碼，巨頭加持虛擬偶像的背後，不僅坐擁千億市場更上演流量爭奪，真實與虛假，也正被重新定義。

隨著「元宇宙」爆火，虛擬世界的「要角」之一「虛擬偶像」，近來又一躍成為熱門話題。在各路投資 人的競相投入下，原本具爭議並仍被觀望的虛擬偶像，已開啟了全新賽道，一躍而為資本市場的寵兒。

次世文化公司去年推出的國潮虛擬人物 「翎 Ling」，迄今為止已經與特斯拉、奈雪的茶、Keep 等品牌商業合作。（取材自微信）

合作名牌 虛擬人來勢猛

從初音未來、洛天依，到近期活躍於晚會、直播間的各個虛擬網紅，虛擬偶像似乎已成為新的風口，也成為互聯網巨頭們追逐的新流量密碼。

藍鯨財經報導，近日在虛擬人矩陣布局的小紅書，已有Imma、阿喜Angie、Alice等20多位虛擬人入駐，並與Gucci、Givenchy等名牌全球首發合作，打造「潮流社區」，進軍虛擬人市場來勢洶洶。

今年6月8日，字節跳動全資子公司北京遊逸科技有限公司，成為杭州看潮信息諮詢有限公司實控人，此後的7月，字節跳動與阿里通過關聯公司共同投資樂華娛樂。杭州看潮信息諮詢有限公司正是虛擬偶像女團A-SOUL成員的美術著作權所屬公司。對照粉絲人數的上升，字節跳動的進入，已顯現對推動A-SOUL進一步發展的助力。

跨足綜藝 視覺全新體驗

次世文化去年打造了國潮虛擬人物「翎 Ling」，迄今已與特斯拉、奈雪的茶、Keep等品牌進行商業合作。虛擬人「阿喜」長著雀斑的單眼皮形象，逼真且貼近華人的喜好，視頻播放量幾乎都能達到數百萬，並拿下鐘薛高的代言。愛奇藝也宣布將推出國內首檔虛擬偶像綜藝節目「跨次元新星」，打造全新的視覺體驗。

今年8月，旗下有虛擬偶像IP「集原美」的虛擬娛樂公司摩塔時空，完成了300萬美元天使輪融資；9月，虛擬影業完成由峰瑞資本領投的超千萬Pre-A輪融資，旗下有首個虛擬演員角色虛擬鶴追。

虛擬網紅「翎Ling」展示其代言的名表。（取材自微博）

今年9月，超現實數字人AYAYI宣布入職阿里，成為天貓超級品牌日的數字主理人，天貓宣稱雙方將共同開啟元宇宙的營銷世界。AYAYI在小紅書發布一張正臉照片正式亮相，她精緻的面貌引發眾多讚美，這條動態因此獲得了1000w瀏覽量，也使其收穫了超10萬粉絲。

用戶熱捧 商機逐年飆升

報導引述iiMediaResearch（艾媒諮詢）數據顯示，中國八成以上網民曾經追星，喜歡追虛擬偶像的高達63.6%。2020年中國虛擬偶像核心產業規模為34.6億元（人民幣，下同，約5.4億美元），同比增長70.3%，預計2021年將達到62.2億元（約9.7億美元）。越來越多虛擬偶像的商業價值被發掘，帶動產業規模2020年為645.6億元（約101億美元），預計2021年為1074.9億元（約168億美元）。

虛擬偶像「翎Ling」。（取材自知乎）

艾媒諮詢分析師認為，虛擬偶像IP在內容和周邊產品的開發上擁有更多的空間和可能性，有利於持續吸收流量關注，提升變現水平。由於虛擬偶像在年輕用戶中頗受歡迎，且易於被掌控、能滿足個性化定制需求，不少品牌開始打造自己的虛擬偶像，或與心儀的虛擬偶像進行商務合作。

阿里頭號數位員工、時尚銀髮少女「AYAYI」，入駐小紅書一個月，漲粉５萬。（取材自小紅書）

例如肯德基在4月創造了虛擬版的「上校爺爺」，化身虛擬KOL與消費者溝通。屈臣氏推出AI 品牌代言人屈晨曦，未來將結合自身的大數據系統，針對顧客提供專業化和個性化的諮詢服務。

美妝品牌花西子也推出了虛擬代言人「花西子」。今年8月，洗護品牌百年潤發宣布虛擬人翎Ling成為代言人，而此前該品牌的代言人為劉德華、周潤發等實力派演員。

康師傅與洛天依也曾合作。（取材自微信）

粉絲經濟 主要變現來源

目前，粉絲經濟依然是虛擬偶像的主要變現來源。頭部虛擬偶像依靠演出等破圈，吸入粉絲，再進一步推出周邊、依靠IP授權等，吸引穩定的粉絲群體，實現流量變現。

以今年7月A-SOUL成員貝拉直播生日會為例，被打賞的「大航海」價值近兩百萬元，成為第一個達成萬艦成就的虛擬主播。A-SOUL另一名成員向晚（Ava）也曾在時長2.8小時的生日直播中，吸引1.17萬人付費，付費大於9元（約1.4美元）的人數達9217人，在一天內的營收達到125萬元（約19.5萬美元）。由此可窺A-SOUL看似虛無卻實則強大的變現力。

戴上智能眼鏡就能脫離現實的快感，讓許多人對虛擬世界充滿了想像。此為示意圖。（中新社）

艾媒諮詢報告顯示，頭部IP主要依靠演出、授權、周邊等來獲取收益，而腰部和尾部虛擬偶像IP主要活躍於直播電商、實景應用等場景；由於版權價格較低，品牌更願意用這些IP替代真人工作，降低勞動力的成本，但也造成了這些IP進一步破圈的難度加大。

少了人味 代言的致命缺陷

表面上看來，虛擬偶像在資本市場發展潛力驚人，但離開了科技建構的虛擬世界，他們缺少「人味」的「優勢」，似乎同時也成了想維持長期運營的致命傷。

從品牌層面來看，藍鯨財經報導，虛擬偶像規避了不少明星真人代言存在的風險與成本，還能通過技術設定、智能系統的加持提供更多服務，從而滿足消費者的個性化需求。尤其5G、AR/VR、區塊鍊等技術，加速了虛擬世界的構建，更能迎合Z世代消費群在娛樂方面多元且追求潮流的需求。

但要想真正形成品牌，吸引並固定住一定數量的受眾或粉絲，仍需要和經營真人偶像一樣進行長期投入和運營；目前市場上相對成功的虛擬偶像數量並不多的原因之一，是相關技術瓶頸仍然存在，不少虛擬偶像的形象建模質量並不穩定，經過數次露臉，形象相較於最初有所下降，有的在實體景象中還存在肉眼可見的失真。

報導引述原搜狗AI交互技術部總經理陳偉表示，虛擬偶像需要一分為二看，即技術和運營兩個方面。技術層面，要把「數字人」變得更加活靈活現，有更強的表現，甚至學會唱跳。接著就是結合公司的戰略來推進強運營，像是安排其參加演唱會、粉絲見面會等等。

超現實數字人AYAYI。（取材自知乎）

「虛擬偶像需要真正能夠通過AI驅動，能把人解放出來，無論是它唱歌、跳舞、表達都能學會於人，而不完全依賴於人。」陳偉說。

但現階段，虛擬偶像生產及運營成本高，入局門檻較高。以國內單支虛擬偶像單曲的製作為例，包括編曲、建模、形象設計、舞台方案定製等，成本高達200萬元（人民幣，下同），而流量傳播等方面的花費也相當龐大。

艾媒諮詢分析師認為，總體而言，虛擬偶像的入局門檻較高，在養成階段需要投入的成本比真人偶像更多，一旦在傳播過程中收不到好的效果，很有可能導致投入資金後，生產內容無法變現的情況出現。

澎湃新聞刊出引述螳螂觀察微信 公眾號的分析指出，在某種程度上，虛擬偶像的形象同時也直接限制了其商業化的可實現空間，難以對真人偶像做到完全替代。例如廣告代言裡，真人偶像能完成的測試口紅滋潤度、測試棉被的柔軟度等，虛擬偶像就很難完成。

至於想盈利就更不容易。36氪刊出剁椒娛投微信公眾號文章指出，國內虛擬人在合作中代言費一般約幾十萬元，但背後的研發投入實測翻個數倍。業內人士透露，養一個虛擬偶像，每年大概需要花費200至500萬；「頂流」類光一場專場演唱會的成本就要至少2000萬。

而且，大部分虛擬偶像的背後都還是真人聲優，一旦他們在現實中出現形象問題，虛擬偶像的經營可能也會因此一夜崩塌。

超現實數字人AYAYI。（取材自知乎）

VR設備等科技日新月異，使虛擬世界的發展充滿無限可能。圖為2021世界VR產業博覽會上，民眾正體驗沉浸感十足的「VR劇本殺」。（中新社）

想替代真人偶像，還需要很長一段時間的市場教育。對粉絲來說，無論是在互動、情感聯繫或舞台效果等方面，虛擬偶像都可能帶來全新的追星體驗，但真人偶像存在的粉絲「飯圈」亂象，是否會因虛擬偶像的發展受到遏制，甚或反而因缺乏更強大的真人實質性約束力而更加失控，也是觀察面向之一。

有人說，「追星是在追求一個更好的自己」。在虛擬偶像的世界裡是否也能如此，考驗著運營者的智慧。