飛天艙外服分顏色辨人 神13艙外任務還有2大亮點

經過約6.5小時的出艙活動，神舟十三號航天員翟志剛、王亞平安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。（新華社）

神舟十三號將在軌飛行6個月，3名航天員自10月16日進駐天和核心艙至今已20多天，航天員日前圓滿完成首次出艙任務，艙外作業的3大看點，更讓航天迷津津樂道。

中國 載人航天再創歷史，神舟十三號日前首次出艙任務取得圓滿成功。航天員翟志剛、王亞平身着中國新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，在機械臂支持下完成機械臂懸掛裝置、轉接件安裝和艙外典型動作測試等作業，航天員葉光富則在艙內支持。

1.大小型機械臂 強化轉接

新京報報導，受外界矚目的神舟十三號艙外作業，有3大看點滿足了航天迷的好奇心。第一個焦點，強化裝置和轉接件為大小型機械臂組合做準備。

神舟十三號此次出艙活動作業之一，就是開展機械臂懸掛裝置與轉接件安裝。航天科技集團五院空間站系統空間機械臂工程監督唐自新表示，整個空間站的機械臂系統，由長10米的大型機械臂和長5米小型機械臂，兩條機械臂構成。大型機械臂由核心艙發射，小型機械臂未來將由實驗艙Ⅰ來進行發射。而此次出艙工作 的是大型機械臂，小型機械臂計劃明年發射。

北京時間2021年11月7日，航天員王亞平成為中國首位在太空中出艙活動的女性太空人。（取材自新華社）

王亞平成為中國首位在太空中出艙活動的女性航天員。（取材自央視）

唐自新介紹，大型機械臂和小型機械臂可以各自獨立在艙上完成自己的工作。此外，大型機械臂和小型機械臂也可以組合進行工作。「組合在一起總長15米，擴大了機械臂作業范圍，但在組合的過程中需要一個裝備把大臂和小臂連接起來，這個裝置就是轉接件，在獨立工作的時候，轉接件並不是單獨在大臂或小臂手裡，需要把它放在艙上，艙上的懸掛裝置就是放轉接件的。」

唐自新並表示，大臂和小臂組合工作完成之後，由大型機械臂把小型機械臂送到艙上，接著小型機械臂和轉接件脫離，再由大型機械臂把轉接件送到懸掛裝置點上，就完成了整個組合臂的作業。強化裝置和轉接件是為大小臂未來組合工作做準備。

神舟十三號船箭組合體，10月7日轉運至發射區時的狀態。（新華社）

「出艙支持這部分，最重要的是過閘的壓力控制，壓力控制要求高度可靠，時間上要精準，因為時間精確就是在節約資源。」中國航天員科研訓練中心研究員李英斌介紹，此次設計的艙間抽氣泵，就是在出艙期間，把節點艙氣源的大部分先抽到生活艙進行儲存，等到二次出艙回來之後再把它復用回來，以節省氣源。

3名航天員翟志剛（中）、王亞平（右）、葉光富，執行神舟十三號載人飛行任務，由翟志剛擔任指令長。（取材自中通社）

2.高科技艙外服 耐燒耐磨

神舟十三號艙外作業的第二個焦點，身著「飛天」艙外服，也能保障航天員出艙活動順利進行。

據中國載人航天工程辦公室介紹，太空 環境惡劣，航天員出艙時須穿艙外航天服，以便把身體與太空惡劣環境隔離開來，為航天員提供安全有效的環境防護、密閉空間的環境控制和生命保障，向航天員提供一個相當於地面的環境。

神舟十三號航天員翟志剛（中）、王亞平（右）和葉光富，10月15日晚上在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行的出征儀式，開啟為期6個月的飛行任務。 中新社）

艙外航天服相當於微型載人航天器，技術很複雜，是一個國家載人航天實力的重要體現。它由服裝、頭盔、手套和航天靴等組成，其中最複雜的是服裝，由多層組成。最裡層是襯裡和尿收集裝置；襯裡外是用於散熱的液冷通風層；液冷通風層外是用於產生一定壓力的加壓氣密層；然後是限制加壓氣密層向外膨脹的限制層；限制層外是對付艙外大溫差變化的隔熱層。

最外面是保護層，它由多種纖維復合織物制成，具有良好的柔軟性，耐穿透、耐磨損、耐高溫、耐燃燒、耐腐蝕，還有防輻射的功能和連接其他裝具的接口。因此既能滿足航天員生命保障需求，又能幫助航天員實現艙外活動任務。

航天服頭盔上裝配有攝影鏡頭、照明燈還有高科技面窗，讓視野更加開闊：攝影鏡頭可以全程記錄航天員艙外操作過程，兩側各有1個照明燈，可照亮服裝胸前部分，方便航天員在陰暗面操作；兩側有報警指示燈，在艙外服出現洩漏時閃動報警，同時還有語言報警；面窗包括4層結構，底層2層沖壓結構中充有高純氮氣用來防結霧，外面是防護面窗，最外層是鍍金的濾光面窗，對太陽光折射率低，防止太陽光線直接照射人眼。這款艙外服的研製代表著高科技領域的尖端技術。

神舟十三號兩名航天員11月7日成功出艙，在艙內的航天員葉光富（見圖）配合支持展開艙外操作。（新華社）

航天員中心航天服工程研究室主任、載人航天工程航天員系統副總設計師張萬欣曾透露，新一代空間站艙外航天服經改進後，一套艙外服可以進行尺寸調節，可滿足身高1.6米到1.8米的人穿著，還能根據航天員的體型進行調整。雖重達130公斤，但穿脫快捷。經過訓練的航天員可以做到在5分鍾左右就完成穿脫。

3.模擬遭遇撞擊 緊急撤離

神舟十三號艙外作業的第三個焦點，模擬遭遇撞擊，此前曾進行首次在軌緊急撤離演練。

據央視新聞報導，太空環境複雜又危險，空間站面對的主要威脅之一，是來自外部碎片的撞擊。此前，神舟十三號的三位航天員進行了首次在軌緊急撤離演練，模擬核心艙遭遇撞擊，內部產生了失壓的情況，三名航天員要緊急撤離到神舟十三號的返回艙當中。

中國航天員中心航天員系統副總設計師王春慧指出，演練以空間站失壓報警開始，航天員翟志剛迅速通過儀表進行判斷，葉光富則迅速打開應急氣瓶，確保艙內壓力穩定。這個是有判據的，就是艙壓下降到多少，下降速率是多少，就要緊急進行各項處置措施。

王春慧說，空間站整個設計以航天員的生命安全為基礎，執行最高、最嚴格的標準，所以空間站在設計中考慮了各種的故障預案，核心就是要保證航天員的生命安全，包括艙壓的失壓、失火等意外，都在整個故障預案設計的範圍內。

紅黃藍 艙外服看顏色辨身分

神舟十三號航天員首次出艙活動日前圓滿完成，新款艙外航天服首次亮相，其中一大亮點是可以通過紅黃藍不同顏色分辨航天員。

央視網報導，此次出艙，三名航天員各有分工。01號航天員翟志剛 、02號航天員王亞平身著中國新一代「飛天」艙外航天服，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，中國首位出艙航天員翟志剛時隔13年後再次進行出艙活動；王亞平成為中國首位進行出艙活動的女航天員，邁出了中國女性艙外太空行走第一步。其間，在艙內的03號航天員葉光富，配合支持兩名出艙航天員開展艙外操作。

透過航天服顏色，可以分辨航天員身分。圖為穿黃色元素的女航天員王亞平。（央視截圖）

三名航天員各有分工，身著的艙外航天服也能一目了然地被辨別出來，身著帶有紅色元素艙外航天服的是01號航天員翟志剛，帶有黃色元素艙外航天服的是02號航天員王亞平。還有一套帶有太空藍元素的航天服目前還沒派上用場。

為更滿足航天員出艙需求，此次出艙任務採用了一套新艙外服，代號為艙外服C。艙外服C是由天舟三號搭載並上行到空間站的。10月25日，航天員將艙外服C從天舟三號搬運到節點艙，並進行了解包和各項檢查。11月2日，航天員首次對這套新的艙外服進行了試穿。從畫面中我們能夠看出，艙外服C與另一套艙外服A在外觀上有一些區別。

中國航天員科研訓練中心航天員系統艙外服總裝主任設計師 丁凌艷透露，在前面出艙裡邊可能已經看到了艙外服A和艙外服B，一個是國旗紅、一個是太空藍，艙外服C則是國旗黃，就是國旗上星星的顏色，主要是為了區分在艙外的時候，兩名航天員有不同的標識，方便區分航天員。

除了外觀變化之外，艙外服C在結構上也進行了一些調節。艙外服C主要是對下肢進行了一些更適體性的版型優化。丁凌艷強調，包括關節位置，因為服裝穿起來時，存在一個關節對位的問題，經過優化以後，更適合瘦小的航天員。

丁凌艷指表示，艙外航天服是一個小型的飛行器，可以為航天員提供壓力防護、熱防護以及氧氣等生命保障的條件，更可以提供航天員在艙外活動8小時的生命保障功能。