EDG逆轉南韓DK奪S賽冠軍 看中國電競登頂之路

EDG電子競技俱樂部在S11全球總決賽中的賽事現場。（取材自微博）

儘管在過去一段時間，電競在中國 的爭議依舊在繼續，但不可否認的是，EDG的登頂，顯示不論電競賽事或相關產業，都已是不可忽視的存在。

北京 時間2021年11月7日凌晨，英雄聯盟2021全球總決賽（S11）決賽中，中國賽區（LPL）的EDG戰隊在全球2億多人觀看直播中，以3：2逆轉戰勝南韓賽區的DK戰隊獲得冠軍。EDG的奪冠之路坎坷，卻也堪稱傳奇。他們說，實力不被看好沒關係，「我們用冠軍證明自己」。

這是EDG電子競技俱樂部（EDward Gaming，簡稱EDG）隊史首次獲得S賽冠軍，也是LPL中國賽區奪得的第三個世界賽冠軍。此前，王思聰的IG戰隊曾在2018年奪得S8冠軍，另一支中國戰隊FPX則在2019年奪得了S9冠軍。而在過去10年S賽中韓對陣歷史中，前面三次LPL賽區均以失敗告終。

EDG於2013年9月13日在廣州成立，是國內首屈一指的專業電子競技俱樂部。都市快報報導，英雄聯盟分部為EDG俱樂部最早建立的核心分部，也是迄今為止LPL戰隊中獲得冠軍最多的隊伍。作為LPL的老牌豪門戰隊，EDG曾經一度統治LPL。

但EDG有過輝煌，也有過低迷的階段。中新網報導，今年之前，EDG在S賽上始終無法進入四強。而過去幾個賽季，EDG的成績一度陷入低谷，甚至無緣S賽，經過陣容的更新換代，如今他們重回巔峰。

觀眾聚集在廣場及商場觀看總決賽。（取材自每日經濟新聞）

EDG奪冠 微博 閱讀量逾30億

EDG奪冠之後，很多人的微信朋友圈都被恭喜EDG刷屏了。微博話題「EDG奪冠」在比賽結束後不到1小時的時間裡面，閱讀量突破了7億；截至11月8日中午12時許，話題閱讀量已逾30億。英雄聯盟S賽是中國最火的電競賽事，而這場中國俱樂部逆轉奪冠實現大滿貫的過程，更充滿了戲劇性。

北京青年報報導，首局中，EDG全員延續此前火熱狀態，在多次團戰中打出優勢，更在30分鐘的大龍處時，完成了對DK的團滅並拿下大龍，由此奠定此局的勝利。其中，打野選手JieJie發揮尤為出色，此前大放異彩的皇子多次果斷進場開團，也毫無疑問地拿下此局MVP。

第二局比賽中，DK更換了BP思路，以中路瑪爾扎哈搭配打野奇亞娜打出節奏。儘管EDG打野選手JieJie奇蹟般搶下大龍，扳回一定劣勢，但DK仍舊將優勢延續到最後，成功扳平大比分。

到了關鍵的第三局，隨著DK拿下第三條小龍，且在小龍坑打出1換4，勝利的天平已逐漸向DK傾斜。隨後，在緊張的大龍團戰中，DK打野選手Canyon的盲僧果斷進場踢回EDG上單杰斯並完成秒殺，也幫助隊伍擊殺4人並拿下大龍，更幫助DK拿下第三局的勝利，拿下賽點。

第四局對於EDG而言至關重要，而EDG也抓住了機會，快速調整BP策略，不僅以打野佛耶戈及中路佐伊的「中野」組合在前期打出優勢，上單Flandre的男槍也打出爆炸輸出。隨著比賽32分鐘時EDG將DK的下路組合率先擊殺，最終EDG以摧枯拉朽之勢推倒DK基地，將比賽帶入最後的第五局。

作為決勝局，雙方都相當謹慎。拿到凱南的EDG上單選手Flandre頻頻用大招完成埋伏擊殺，而中路選手Scout也延續了上一把佐伊的火熱。儘管DK表現出頑強的意志，但面對DK發起的挑戰，棋高一著的EDG並沒有給對手機會，最終在總計5局的較量當中3次取勝，一舉奪冠。

對於這次絕對強者的對決，輸掉比賽的DK戰隊的選手在接受北京青年報採訪時說：「我們需要以輕鬆的態度面對這次失敗」。對於為何會失掉最終的比賽，他們直言：「EDG的準備工作會比我們更加充分。」

而對於EDG取得勝利的核心要點，教練茂凱坦言：「我們對於第一局的比賽非常充分，第一局的勝利給了我們很多信心，隨後的比賽中我們對於自己和對手的英雄選擇做了很多調整，最終有了一個不錯的結果。」

總決賽現場。（取材自都市快報）

老牌勁旅 谷底爬升總決賽

作為LPL的老牌勁旅，奪得S11總冠軍的EDG，似是眾望所歸，但LPL賽區資深觀眾大都清楚，EDG此次奪冠之路的波折。

此前曾連續三年無緣全球總決賽的EDG，迎來Viper和Flandre等選手的加盟後，幾乎是在質疑聲中開啟自己的2021賽年。然而，迎來全新陣容的EDG卻也出人意料地一改此前頹勢，在春季賽以常規賽第二名的身分入圍季後賽並斬獲季軍，又在夏季賽拿下最終冠軍。

以LPL賽區一號種子出征的EDG，此次的S11征戰之旅卻並不順暢。開賽初期，背負著外界，尤其是LPL賽區觀眾的期待的EDG，卻在小組賽第二輪因先後敗於T1與100T之手屈居小組第二。隨後的八強戰中以3比2淘汰RNG涉險過關，但比賽過程中暴露出的諸多瑕疵也令外界擔憂EDG。

決賽中，面對賽前普遍更被看好的衛冕冠軍DK，EDG沒有因所謂紙面實力的差距而在BP對戰中畏首畏尾，反而較之此前兩輪淘汰賽的表現更加敢打敢拚，也正是這種「穩中帶莽」的打法，讓他們笑到了最後。

「英雄聯盟」遊戲畫面。（取材自都市快報）

穩中帶莽 引入強援振頹勢

今年EDG戰隊的表現佳，另一個原因是引入了兩位強援。聖槍哥李炫君雖然在上單經常「背鍋」，但作為LPL聯賽實力最強的國產上單之一，實力堅強。AD選手Viper在春季賽時就已展現了天賦和實力，這次決賽的表現更是令人讚嘆不已。

賽後，北京青年報通過網絡視頻採訪了奪冠後的EDG戰隊，對於今年S11比賽， EDG打野選手JieJie直言：「LPL賽區實力毋庸置疑，這個賽區永遠不缺具有實力的隊伍和選手，只是我們此前的成績沒有被大家看好，沒關係，我們用冠軍證明自己！」

EDA成功奪得2021英雄聯盟全球總冠軍。（取材自微博）

電競高速發展 藏Z世代驕傲

報導指出，此次EDG的登頂，不僅用成績宣告了LPL賽區依舊在全球總決賽的舞台上具備極強的競爭力，也是近年中國電競產業高速發展的印證，讓全世界年輕人的目光再度鎖定中國。

為何年輕人會如此瘋狂地慶祝這個世界冠軍的誕生？報導分析，可能是中國電競長時間在被戴著有色眼鏡審視中成長著，這份成長的背後有著「Z世代」年輕人骨子裡的那份驕傲。

年輕人想用一個又一個世界冠軍告訴大家：電競將是下個時代的體育項目之一，而且和中國的奧運冠軍一樣，都能為中國增光添彩。

關於中國電競該如何發展，近年是各方的熱點話題。中新網報導，雖然和傳統體育越走越近，但由於自身特性原因，電競的發展很難複製傳統體育的經驗。但近年已有越來越多的傳統體育項目的知名運動員和電競領域進行互動、合作，電競和傳統體育之間的壁壘正在逐漸被打破。

國內很多電競俱樂部被視作草台班子，原因之一還在缺少一個比較成熟的運營機制。而相比較而言，EDG對於選手有著較為嚴格的管理制度，比較明確的獎懲規則，對於選手的身體健康的保障相對也做得比較好，這些都是使EDG能迅速重建成功並取得好成績的重要原因。

EDG能夠在低谷期後重建成功，並突破S賽最好成績，固然是隊員們努力的結果，但其背後與俱樂部的運營也是分不開的。EDG的這一次成功，或許對於其他電競俱樂部甚至其他類型的電競相關機構的發展有一定的啟發意義。