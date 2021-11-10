上世紀扛著政治任務的農村赤腳醫生

2014年8月19日，江西九江市修水縣古市鎮，月塘村的張清文醫師為病患開藥、量血壓。（取材自中國新聞周刊）

赤腳醫師的出現，改變了農村缺醫少藥的窘境，所以當年幾乎沒有患者鬧醫師、告醫師的情況，這也是赤腳醫師「風裡來、雨裡去」的辛苦換來的患者信任。

「赤腳醫師」的稱呼最早出現於上世紀人民公社時期，一度因為官方的推廣，成為那個時代形象鮮明的符號。赤腳醫師最大的貢獻是為農民提供了最基本的衛生健康保障，階段性任務功成身退後，他們有些人至今仍在各個角落，為解決當前農村基層醫療面臨的困境默默努力著。

1969年，赤腳醫師在廣東高州遊行，響應毛澤東的指示，「把醫療衛生的重點放到農村去」。（取材自中國新聞周刊）

戴草帽背藥箱 挨家問診

1968年夏天，由中國 共產黨中央委員會主辦的「紅旗」雜誌刊發了「從『赤腳醫師』的成長看醫學教育革命的方向——上海市的調查報告」 。經時任領導人毛澤東批示，這篇文章於同年9月14日在人民日報刊載後，「赤腳醫師」很快成為當時的輿論熱點。

文中寫道，赤腳醫師是上海郊區貧下中農對半醫半農衛生員的親熱的稱呼。各地的赤腳醫師自然也因此成為媒體競相報導的「典型」——「舊社會的放牛娃」憑藉「對偉大領袖的一顆紅心」而刻苦學醫、為貧下中農治療疑難雜症，甚至被畫進宣傳畫，印在郵票、糧票和掛曆上。

當時的赤腳醫師頭頂草帽，身背藥箱，走在田間地頭，給缺醫少藥的農民防病治病。也是這些赤腳醫師挨家挨戶問診，最終消除了瘧疾。 聯合國婦女兒童基金會在1980至1981年年報中總結：中國的赤腳醫師模式為落後的農村地區提供了初級護理，為不發達國家提高醫療衛生水平提供了樣板。

20世紀80年代，世衛組織上海市嘉定縣基層衛生保健合作中心，「基層衛生保習班」學員與鄉村醫生進行交流。（取材自中國新聞周刊）

1980年代以後，人民公社制度瓦解，以此為基礎建立的赤腳醫師制度也隨之消失。「從赤腳醫師到鄉村醫師」一書記錄，儘管之後農村地區的醫療服務形式不斷變化，但鄉村醫師的主體人員仍是當年的赤腳醫師。他們中間的不少人，一直工作 到了21世紀的今天。

「上世紀五六十年代，我們村就沒有醫師。」在農村行醫54年，被鄉親們喊為「赤腳醫師」的馬文芳回憶說，那時老百姓普遍沒錢買藥，如果得了重病，沒錢去城裡醫院看，只能回家等死。 馬文芳的母親和弟弟就是因為沒醫師、沒藥，分別感染傷寒、風寒去世。

「不到兩個月的時間，俺家兩條人命。那時候我都跪到墳崗發誓，一定當醫師，為老鄉治病，報恩。」馬文芳說。

1998年，寧夏吳忠市同心鄉村診裡，醫師正給病人打針。（取材自中國新聞周刊）

基層醫療需求 快速培訓

1950年8月，第一屆全國衛生會議針對農村衛生保健提出了「縣設衛生院、區設衛生所、行政村設衛生委員、自然村設衛生員」的新設想。1965年，毛澤東做出「6．26指示」：應該把醫療衛生工作的重點放到農村，培養一大批「農村也養得起」的醫師來為農民看病。

1965年夏天，上海市率先試點在川沙縣江鎮公社開始辦培訓班，畢業於蘇州醫專的黃鈺祥任教員，學員在速成班學習4個月後再回到公社當衛生員。後來被稱為「中國赤腳醫師第一人」的王桂珍就是這個培訓班的首批學員之一。

王、黃二人用「土洋結合」的辦法為當地村民省錢看病，日常也要下地種田幹活，「赤腳醫師」的叫法在村民中流行起來。1968年，經上海文匯報等媒體報導後，「赤腳醫師」制度在全國迅速推廣。到1975年底，農村赤腳醫師人數已達150多萬，生產隊的衛生員、接生員有390多萬人。

作家祝勇注意到一個非常有趣的現象，在當代所有美術作品中，赤腳醫師幾乎不約而同地以少女形象出現。他曾寫道，現實中，一個年老的中醫形象會給患者值得信賴之感，但畫家在藝術領域中，潛意識中賦予了赤腳醫師「歐洲古典繪畫中女神的職能」。

證件、藥箱、獲獎證書或紀念品，是許多赤腳醫師所共同擁有的。（取材自中國新聞周刊）

土洋結合看診 力所能及

「由於赤腳醫師自身專業醫學水平有限，他們實際上能解決的醫療問題是有限的，只能說，在當時的條件下，赤腳醫師為基層民眾提供了一種力所能及的幫助。」北京大學醫學部醫學史與醫學哲學系主任張大慶分析說。

赤腳醫師日常工作就是背著藥箱下地幹活，裡面裝著針灸針、常見藥和聽診器、血壓計、體溫表「老三樣」。夏天誰在地裡幹活中暑了，就馬上過去給人解暑；有人磕碰刮傷就消毒包紮；棉花地打農藥時吸入農藥而中毒，後來還常有喝農藥自殺的，都要赤腳醫師去急救。

「創造與重構——集體化時期農村合作醫療制度和赤腳醫師現象研究」一書總結，到1960年代中期，衛生保健員（後來的赤腳醫師）已經掌握了幾十種常見病症的治療、幾十種藥物的使用，以及針灸和簡單的中草藥知識。

但當時藥品仍比較緊缺，價格也高。大多數村民靠的還是「三土四自」，即土醫、土方、土藥，自採、自種、自製、自用中草藥。 「當時膽子大，現在可不行了，一是患者不認不吃（土方），再一個，醫師這樣做也犯法。」馬文芳說。

2013年1月16日，行醫中的馬文芳。（取材自中國新聞周刊）

轉型村醫、衛生員 生存變難

「赤腳醫師具有極為鮮明的階級身分標誌，在篩選過程中，他們只能來源於經階級成分劃分為『貧下中農』」的階層。由於出身貧賤，赤腳醫師的心靈充滿了道德拯救感，具有強烈的愛憎和感情傾向性，反完美契合了「農民養得起、用得動、留得住的醫師」的要求。

赤腳醫師的角色，也在一種被制度化的政治氛圍中加以定位和安排的，對自己的道德約束自然會隨之加強。在全民開展愛國衛生運動期間，赤腳醫師還承擔著「兩管五改」的任務，只要和醫療、衛生、保健相關的工作，赤腳醫師都要做，但他們在疾病預防方面也發揮了很大作用。

人民公社解體後，農村合作醫療制度和赤腳醫師制度進一步失去了組織依託和經濟支撐。到1983年，全國赤腳醫師下降到了120多萬人。1985年1月24日，原國家衛生部部長陳敏章稱「赤腳醫師」的含義不確切，決定不再使用這個名稱。

此後，凡經過考核己達到相當醫士水平的，稱為鄉村醫師；達不到醫士水平的，都改稱為衛生員。次日，人民日報刊文稱，赤腳醫師時代到此結束。

赤腳醫師退休 的退休，轉行的轉行，有的離開公有體制在家開診所，也有人承包了原來公社的衛生所，自負盈虧，繼續以「赤腳醫師」名義行醫。 轉型後的赤腳醫師們通過再培訓、進修和自學，專業水平有所提高，加上村民的信任，在1990年代依然很受歡迎。

1990年代中期，農民收入增加，生病開始改上大醫院。村醫的生存變得艱難。儘管後來鄉村基層衛生人員的主要構成仍是曾經的「赤腳醫師」，但他們失去原有制度保障和經濟支援，顯然無法再承擔起「赤腳醫師」的防疫監督等職能，農民也失去了基本的醫療保障。

張大慶說，2003年，中國政府頒布「鄉村醫師從業管理條例」，以重建農村初級衛生保健服務體系。但人們對衛生保健的質量需求也在同步迅速提高，當前的農村基層醫療問題不可能通過簡單恢復原來的赤腳醫師制度來解決，適應新農合的醫療消費層次和水平的服務體系尚待完善。

2008年當選全國人大代表後，馬文芳開始調研農村基礎醫療與村醫執業情況。他走訪了河南、山東和湖南等7省38個地級市的300多個村，發現空心村現象越來越普遍，村醫待遇低，部分村莊甚至沒有村醫，農村基本衛生服務水平堪憂。

「基層工作需要具體的人來做，村醫每月補助1000多塊，現在這個年代，誰願意幹，未來誰來接班？農村的基本醫療和公共衛生又該怎麼辦？」馬文芳擔憂地表示。