從瑞麗到上海迪士尼 鐵腕運動式抗疫掀民怨

防疫人員在對上海迪士尼的遊客進行核酸檢測。（Getty Images）

中國 本土疫情 從邊城瑞麗燒到北京城，遍地拉警報，政府堅持「清零」的鐵腕政策引發諸多不滿，有民眾埋怨「在運動式抗疫下，沒人真正關心我們的死活。」

10月31日，萬聖夜的上海迪士尼樂園（Shanghai Disneyland）入口，百餘名身穿白色防護服的人們排成數列。他們並非參加扮裝活動，而是在對園區內的三萬多名遊客進行核酸檢測。

據BBC NEWS中文報導，當天下午，一名前一日入園的遊客在杭州被確診感染新冠病毒。當局迅速行動，要求迪士尼樂園內的所有遊客在離開前，都要進行核酸檢測。他們的軌跡還將被密切注意，並在24小時後接受第二次檢測。

突如其來的大規模核酸檢測照片，在中國社交媒體廣為流傳。在迪士尼城堡上空綻放的煙火下，一邊是身著萬聖節主題服裝排隊的年輕人，一邊是防疫 工作者，被很多中國網友稱為「超現實的場景」。

防疫人員在幾個小時後便完成採樣。11月1日上午，當局宣布這批遊客檢測結果均為陰性，迪士尼樂園則在關閉兩天後火速恢復運營。

中國政府堅持「清零」的鐵腕政策已引發諸多抱怨。位於中國西南邊陲的小城瑞麗，當地已連續七個月採取嚴厲的防疫措施，包括三次封城。一位當地居民表示，瑞麗街頭大部分店鋪都已關門，很多人都已逃離。而她因連續幾個月沒有收入，家底已經耗盡。

學者建議，中國控制疫情的手段，應根據現今疾病傳播特點去調整。（Getty Images）

中國自2020年5月大致控制了武漢疫情後，持續採取「清零」政策，通過封城、大規模核酸檢測以及對密切接觸者進行持續隔離觀察，以撲滅每一次聚集性疫情的爆發，並對海外旅客緊閉大門。

鐵腕防疫政策取得顯著效果，自武漢疫情爆發以來，官方迄今累計報告的感染人數不到10萬人，死亡人數不到4700人。對一個有14億人口的國家來說，感染比率比西方大多數國家都小得多。

但Delta變種病毒的出現挑戰了這種嚴防死守策略的信心。今年下半年以來，中國國內零星疫情接二連三爆發，「清零」政策對民眾生活和生產造成的打擊和其他負面影響日益受到檢視，並在互聯網上引發激烈辯論。特別是很多人表示，大多數地區都遠遠做不到像上海這樣相對精凖和人性化的防疫。

雲南瑞麗封城後，街道上空無一人。（Getty Images）

長期封城 瑞麗撐不下去

中國雲南緊鄰緬甸的小城瑞麗，就是一個典型案例。

10月28日，一篇由瑞麗市前副市長戴榮裏寫的題為「瑞麗需要祖國的關愛」的文章，在社交媒體迅速傳播。文章稱，疫情「榨乾了城市的最後一絲生機」，而長期封城，「形成了這個城市發展的死結」。

這篇文章發布時，中國社交媒體上已充斥著大量瑞麗本地人發出的求助信息。10月26日，一名瑞麗男子在酒店跳樓自殺，後被救回。儘管當局表示，這名男子的自殺與疫情無關，但很多網民認為，自殺事件與防疫的巨大壓力難脫關係。

自今年3月底瑞麗因發現9例確診病例而封城防疫以來，這個不到30萬人口的城市已連續七個月採取嚴厲的防疫措施。學校、電影院及其他娛樂場所持續關閉，餐廳只能外帶。當地的支柱產業珠寶交易也被迫叫停。

要想離開瑞麗也不容易。根據當前政策，若要離開瑞麗，除因公、因病、因學、因喪四種情形外，每個社區或村每天只有2個名額，並且需要自費隔離7天，這讓很多本身已耗盡積蓄的人更是雪上加霜。

「我們就像被遺忘了一樣。疫情是可怕，但感覺沒有人真正關心我們的死活，」上述瑞麗居民說道。

瑞麗的故事在中國並非孤例。10月中旬，在兩名從上海前往西安旅行的夫婦被檢測出新冠病毒呈陽性後，包括首都北京在內的中國十餘個省區，都發現了與旅行團傳播鏈相關的感染病例。數十個城市迅速提升防疫措施。

嚴格封控 不科學惹批評

相當依賴旅遊業的甘肅省宣布關閉該省所有旅遊景區、電影院及其他娛樂場所，擁有400萬人口的省會蘭州宣布封城，居民小區實行封閉式管理，幾十個旅遊團共超過400多名外地遊客在當地滯留。

江西鉛山縣發現一例確診後，交警將全縣紅綠燈統一調整至紅燈，以「減少人員和車輛流動」，而闖紅燈車輛一律處罰。

在中國東北的黑河市，當局將該市戶籍居民的健康碼統一變更為黃色，這意味著一些黑河人即使已長期在外地居住，也無法進入公共場所或乘坐公共交通。

這些無所不用其極的防疫措施引起了一些專家的批評。香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為，這樣的措施「並不科學」。

金冬雁認為，如果致病性已經降低，當然需要放鬆一些防控措施，動輒因為一個病例採取封城並不是保護人民的生命健康，而是勞民傷財。

北京疫情升溫，民眾排隊接受核酸檢測。（Getty Images）

官員擔責 恐釀過當防禦

此前，瑞麗等多地都因出現疫情而導致地方官員遭到停職或問責處分。金冬雁表示，這可能導致更多地方官員為了怕出錯而採取「過當防禦」。

但越來越多的民眾開始在社交媒體上抱怨管制措施給生活帶來的不便。北京市政府11月2日向受「誤傷」的人致歉。一名官員解釋稱，當局目前對14日內去過有1例以上新冠病毒感染者所在縣的人員限制購票，即使他們是北京市民。與確診病例有「時空軌跡關聯」的人員也被限制購票。當局承諾將提高管控精凖度。

香港跟進 削弱金融功能

中國的「清零」政策也對香港施加了影響。這座國際金融城市今年以來轉向謀求「清零」，以和中國內地看齊。 但包括美國商會和歐盟商會在內的商業機構稱，愈加嚴厲的封關措施會極大削弱香港的國際金融中心功能。

隨著世界各國正重新開放，中國持續嚴格管控使其與其他國家的做法拉開距離。曾經同樣採取「清零」政策的澳洲和紐西蘭已放開管控，韓國、日本和新加坡也放鬆了管控。新加坡總理李顯龍表示，商業停滯、經濟損失和邊境封鎖給民眾帶來了心理和情感上的壓力。

曾被視為是「抗疫模範」的越南在第三季GDP創下新低後，改變了「清零」戰略，在10月放鬆了對胡志明市長達三個月的封鎖。

分析人士認為，中國不願意放開管控有多種原因，包括中國政府一貫的維穩心態、民眾的強烈擔憂情緒，以及即將到來的冬奧會，相比於一些更加依賴國際遊客和進出口貿易的國家，中國政府似乎並不著急鬆開國門。

當有新增病例出現時，中國防疫措施便會升級。（中新社）

與病毒共存VS.清零 各有擁護

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在7月發聲稱中國應考慮「與病毒共存」，隨即受到抨擊，甚至被辱罵為「西方走狗」。反對者稱，「清零」可最大限度地保障生命健康，而「國外資本主義社會是置民眾生命於不顧」。

金冬雁認為，「在疫苗下，新冠致病性和危害性已和流感、普通感冒越來越接近。流感每年都發生，冠狀病毒感冒也常年存生，從沒說因為這樣就要封城，不讓人家走動，這是用大炮打蚊子。」

有學者認為，中國嚴厲的防疫措施有更現實的原因。香港城市大學亞洲及國際學系助理教授張珺表示，中國的人均醫療資源少於很多發達國家，更嚴重的問題是，大量醫療資源集中在北京、上海等少數大城市，小城市和農村可能因疫情的擴散而不堪重負。

有一些跡象顯示，中國正在為未來做凖備。當局正在全國範圍內加速推進疫苗加強針注射，對於年滿18歲、接種過第兩針疫苗已滿半年的人，現在可以注射第三針加強針劑。

在沒有疫情的地區，居民生活相對正常。圖為遊客們前往北京新開業的環球影城。（Getty Images）

超6成人口 完全接種疫苗

自今年年初以來，官方便倡導全民疫苗注射。數據顯示，中國全國累計疫苗接種突破了20億劑次，且已有近8.9億人完成全程接種，相當於全國超過6成人口已完成接種。

中國疾控中心主任高福在10月的一次採訪中曾委婉表示，當疫苗接種到一定程度後，中國可能調整策略。

「我們盡快到2022年初，讓疫苗接種率超過85%……如果那時候，全球都開放了，病死率降得那麼低，我們為什麼不開放呢？」高福如此表示。