擁世遺園林、非遺崑曲… 蘇州面向當代 重塑江南文化

遊客來到蘇州，通常能從街頭巷尾找到老蘇州的味道。圖為蘇州工業園區環金雞湖的李公堤。（取材自中國新聞周刊）

江蘇蘇州，這座擁有2500多年建城史的城市，擁有33項國家級的非物質文化遺產，行銷核心競爭力讓「江南文化」變成最亮名片，是「蘇州製造」當前重要課題。

天色已晚，滄浪亭外的水間，一隻木船悠悠行著。白袍書生立在船首，踏月而來。上岸後，他念著崑白，領觀眾進入滄浪亭，也進入了沈復與芸娘的故事。崑曲「浮生六記」自2018年在蘇州最古老園林滄浪亭首演以來，這齣以「崑曲+園林」作為概念打造的園林版浸入式崑曲，在年輕的戲迷中出圈了。

★舊文化IP 拓展內涵

這座有著2500多年建城史的城市，實在擁有太多的文化IP：包括園林、大運河在內的2項世界文化遺產和61處全國重點文物保護單位，包括崑曲、刺繡、緙絲在內的6項世界級和33項國家級非物質文化遺產。

在文化產業浪潮來臨的當下，這些舊文化IP如何能拓展內涵，是擺在蘇州面前的重要課題。

時任江蘇省委常委、蘇州市委書記許昆林說，蘇州將全面打響「江南文化」品牌，重塑江南文化的核心地位。鄉愁與江南夢「浮生六記」會被推出，是因為項目出品方作了一個設想。如果外地遊客到蘇州來，只能住一夜，他們最想體驗江南文化的哪一面？製作人蕭雁說，他們給出的答案是，世遺園林與非遺崑曲。

但長江學者、蘇州大學學術委員會主任王堯指出，江南文化至今都還沒有形成清晰的界定。在蘇州之外，上海、江蘇南京、浙江杭州都在從本土立場出發，闡釋江南文化，希望掌握核心話語權。

復旦大學特聘教授、上海社會科學院研究員熊月之解釋說，這四個城市是江南地區歷史上先後存在過的四個文化中心，南京與杭州因政治地位提升而成為文化中心，而蘇州與上海則主要因經濟地位提升而成為文化中心。

即便現代文明充斥，蘇州仍始終保留著從古流傳至今的文脈。（取材自中國新聞周刊）

★從古流傳 保留文脈

但王堯認為，南京、杭州歷史上都曾作為國都，受政治影響較大，其江南文化不夠純粹極致；上海則是在上世紀初崛起，因其國際化的特徵，文化已異變為海派文化。唯有蘇州，始終保留著從古流傳至今的文脈。

蘇州的文脈在唐宋得到進一步的發展。唐代詩人韋應物、白居易、劉禹錫先後擔任過蘇州刺史，劉禹錫曾說，「蘇州刺史例能詩」。宋代政治家、文學家范仲淹也曾主政蘇州，並創立府學。這是中國 第一所州府辦學校，從此，學子往來不絕，助推蘇州在明清時期走上「江南文化」的巔峰。

蘇作的工藝種類在康熙、雍正年間有50多種，專業而精細。故宮的180餘萬件藏品中，涉及蘇工蘇作的藏品有10大類、約31.7萬件。蘇州是除了北京之外，與故宮聯繫最為緊密的城市。明清時期，以蘇州為核心城市的「江南文化」進入了全面繁榮時期。美國 漢學專家孔飛力在「叫魂」一書中分析，清朝的統治者頭痛於如何才能建立起對於江南倨傲不遜的上層學界的政治控制，後者所孜孜以求的並不僅僅是在科舉考試中占有一席之地或獲得高官厚祿，如果有什麼人能讓一個滿族人感到自己像粗魯的外鄉人，那就是江南文人。

王堯說，中國人對傳統文化的鄉愁實際上是江南夢，是人文與山水並存的詩與遠方。而蘇州，恰恰是這一審美趣味的集大成者。

蘇州拙政園用光影技術打造，推出夜遊項目「拙政問雅」。（取材自中國新聞周刊）

★立足傳統 守正創新

2011年，既拿到了金融工作 的offer，又收到了英國一所大學的錄取通知書，即將大四畢業的男生張雪卻做了一個讓周圍人驚詫的決定。他回到了老家蘇州，繼承母親的刺繡手藝。母親薛金娣是蘇繡非物質文化遺產的代表性傳承人，她也是蘇州上一輩手工藝人中最傳統的那一類。

出身在蘇繡的重要發源地鎮湖，自小在紡機邊長大，後來進了國營刺繡廠工作，隨著國營改制，薛金娣帶著一批繡娘在自家手工作坊裡接單出活。作品銷往俄羅斯、美國，通常來說，繡得越滿、針法表現得越繁複，越受客戶歡迎，比如滿幅的牡丹。逐漸出師的張雪，很快發現自己與母親的分歧。受古詩詞、山水畫的影響，80後的張雪喜歡極簡、留白的風格。母親有些不解，刺繡應反映手上功夫，留白過多能讓人接受嗎？

事實上，這是江南文化傳承至當代正在面對的核心議題，包括崑曲、刺繡在內的非遺，從某種程度上說代表了江南文化的最高審美，這份審美可以因為時代發展而改變嗎？需要迎合當代市場的需求嗎？要如何守正而又創新？崑山當代崑劇院黨支部書記瞿琪霞也發現了同樣的問題。

作為中國的第八個崑劇院，成立之初就起名為「當代崑劇院」，意為立足傳統、面向當代。但精緻典雅的崑曲與當代人接軌，也遇到了難題。一方面是文詞，崑曲的文詞遵循嚴格的詞牌格律，在語言環境已發生變化的當下，觀眾存在看不懂、聽不懂的問題。

在蘇州，傳承崑曲並創新是主流做法，創新必須審慎，崑山當代崑劇院成立六年以來，傳承了40齣經典崑曲折子戲，在此基礎上，又編創了五部新戲。在當代題材的新戲中，他們嘗試結合當代的語言創作念白。觀眾反饋，這次即使不看字幕，也能聽得懂了。

崑山市文體廣電和旅遊局副局長馮惠清說，他們希望在劇院裡能留住年輕人，將崑曲的審美「從娃娃抓起」，若干年後，這批人會成為崑曲的忠實擁躉，對崑曲的傳承大有裨益。

2020年11月，拙政園開放了72畝總面積中的12畝，用光影技術打造了夜遊專案「拙政問雅」。這是與白日遊覽截然不同的體驗，更像園林裡的奇妙夜。廳堂裡懸掛的山水畫活了過來，水從山間淙淙流下；路邊的矮坡上，三隻鹿在閒庭信步；聽雨軒外的芭蕉葉隨風搖曳，互動耳機裡傳來風聲、雨聲、雷聲，那一瞬間，遊客似乎擁有了拙政園，悠悠然地芭蕉聽雨。

「拙政問雅」驚豔亮相，為了不破壞亭台建築、古樹名木，夜遊中所有的光影設備都是可拆卸的。下午5時半閉園後，工人們緊急搭建設備，夜遊結束後，再全部拆下、收入庫房，彷彿從沒有出現過。

蘇州園林上演崑曲「牡丹亭遊園驚夢」，還原了杜麗娘與柳夢梅的情愛糾纏世界。（取材自中國新聞周刊）

★全面打響 須走出去

蘇州要全面打響江南文化品牌，走出去是必不可少的一步。蘇州文旅集團文化發展有限公司總經理閭平貴表示，蘇作館的定位十分明確，是面向海內外集中展銷蘇工蘇作的精品旗艦店。這也因此出現了蘇州重塑「江南文化」必須面對的另一個核心議題，在蘇州的對外講述中，在小橋流水、粉牆黛瓦、崑曲園林、蘇工蘇作的精緻典雅之外，「江南文化」的內涵還可以被進一步充實嗎？發展至今，「江南文化」是否有其當代性表現？與破2兆人民幣(約3126億美元)的GDP相比，過去，蘇州的文化產業發展略有短板。蘇州市文廣旅局指出，蘇州文化產業呈現「大而不強」的特徵。

比如，文化產業增加值較高，但占GDP比重不高；文化製造業貢獻率高，但文化服務業占比較低；文化產業單位數量較多，但具有全國影響力的企業、品牌不多；文化產業從業人員較多，但高層次文化人才不多。

★多方發力 補足短板

為此，蘇州正在多方面發力，補足短板。「十四五」時期，在財政資金偏緊的情況下，全市各級財政計畫安排的文化產業專項扶持資金規模將比「十三五」時期實現翻番，從每年1.5億元增加到3億元。一方面，蘇州正在探索如何活化利用好江南文化基因，賦予產品更多江南文化內涵，努力把文化資源優勢轉化為產業發展優勢；另一方面，蘇州也在找尋江南文化當代性的落點和抓手。

蘇州新時代集團黨組書記、董事長陳龍透露，在疫情之前，蘇州一年接待遊客1.3億人次，在他看來，與許多其他城市及城市文化不同，蘇州的「江南文化」已與世俗生活緊密融合。它是籠罩在每個平凡日夜裡的詩意，流轉在舞台、書畫、蘇作和文學之中，瀰漫於童子、青年、壯年和老者之間。每一位遊客來到蘇州，都能從街頭巷尾找到老蘇州的味道，也能看懂蘇州想要傾訴的新故事。