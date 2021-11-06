李佳琦、薇婭一晚帶貨百億元 專家：藥很靈 卻不能停

快遞包裹堆積如山。（中新社）

雙11預售啟動，「帶貨之王」李佳琦、薇婭一晚帶貨100億元人民幣(約15.6億美元)，業績驚人。但行銷專家殘酷示警，「藥很靈，藥又不能停」，銷量高雖然風光，但品牌賺錢了嗎？

★李佳琦薇婭 雙11開門紅

雙11預售日前開跑，李佳琦、薇婭兩位「帶貨之王」再破銷售紀錄，數據顯示，李佳琦直播間銷售額最終達到106.53億元，薇婭直播間銷售額達到82.52億元，兩人共銷售約189億元。頭部主播刷新紀錄，跨入「百億時代」。

李佳琦和薇婭的直播間預售被看作雙11的「開門紅」，今年兩人第一場預售商品種類加起來高達近千件，創歷史新高，越來越多的品牌方想借助兩位頭部主播實現突破。

在一陣敲鑼打鼓聲中，屬於李佳琦的雙11在10月20日下午2時半啟動，據統計，第一場直播持續12個半小時後，李佳琦收穫了第一個單場直播帶貨「百億項目」。當晚李佳琦直播間共上架439種商品，客單價超300元，累計交易額達到106億元。

在薇婭直播間，單品數量達到499個，客單價約317元，累計交易額達到82億。在李佳琦、薇婭直播間觀看的人數分別達到2.49億、2.39億人次，累計近5億人次參與了這場雙11的「開幕式」。

事實證明，沒有了最低價，李佳琦和薇婭的直播間依然「很香」。美妝護膚品類尤甚，在全渠道對比價格後，很多消費者還是選擇回到兩人直播間來買。

通過社交媒體上廣為流傳的比價表，有網友分析，某大牌護膚品50ml產品免稅店價格為944元，李佳琦直播間買一贈一價格是1580元，還送不少贈品；天貓、京東官網價格相差不多，贈品力度卻無法與其媲美；而薇婭直播間正品和贈品的總價值基本和李佳琦相當。這種情況下，消費者只能衝向直播間，有消費者表示，本計畫購買10單，最後沒有控制住下了20單。

在雙11玩法越來越複雜的情況下，「Excel表」成為了出圈武器。李佳琦直播間早在10月中旬就開始預熱，並貼心地製作了Excel表更新直播間排期，作為「口紅一哥」，開設「李佳琦小課堂」，提前十天就開始教學護膚品和化妝品。薇婭方面不甘示弱，製作了小程序，有助於消費者「剁手」。這次，李佳琦的高明之處，體現在全網第一檔「砍價」綜藝節目「給所有女生的offer」，他將自己與品牌方的砍價過程記錄下來，贏得不少消費者的好感。值得注意的是，這檔綜藝的主要參與品牌也是美妝品牌。

淘寶第一主播薇婭。（取材自微博）

★因價格驅動 直播間很火

希疆新零售研究院創始人希疆解釋道，進直播間的商品大部分是化妝品，還有少部分服裝，這些商品的定價倍率都是比較高的，降價空間是比較大的。日用品、食品就會比較少。

希疆將李佳琦和薇婭比喻為歐美國家常見的折扣百貨，核心是以折扣去驅動銷售。他觀察到消費者基本是衝著價格折扣去的，如果屬於日常購買，或購買一些個性化、小眾化的商品，他們沒必要去直播間。「目前階段直播間主要就是價格驅動。」

希疆表示，很多成熟品牌尤其是國際大牌，本身有固定的營銷費用預算，投給李佳琦、薇婭賣貨不賺錢的話，會起到一個營銷和拉新的作用，這是企業正當的經營費用，是用來做品宣的。

「當然也有一些想衝銷量不理性的商家。」希疆補充道。

國貨美妝品牌代表花西子，可以說是李佳琦「一手奶大」的品牌，在李佳琦直播間亮相後，銷量一度持續增長16個月，去年全年成交數據達到27.5億元，而在2018年這個數字不足5000萬。據統計，花西子一年在李佳琦直播間出現幾十次，曾有40%的銷量來自於此，在花西子的產品中，上了李佳琦直播間的可以賣到幾十萬個，沒有上的可能只賣幾千個。

「淘寶一哥」李佳琦。（取材自微博）

★單渠道衝量 品牌愛又恨

「頭部主播既帶來機會又帶來挑戰，在直播間裡，新消費品牌一夜暴紅的現象時有發生，但品牌如果對單一渠道流量依賴過度，當這個渠道不能支撐你的時候，風險就變大了。如果賣完產品並不賺錢，最後只是賺個熱鬧。」中歐國際工商學院市場營銷學教授王高表示，如果有品牌希望僅通過一期直播，就實現銷量的巨大增長，這是不正常的預期。這種預期可能會導致一種結果：營銷投放增加，銷量就增加，投放停了，銷量就停了。

王高補充說，「藥很靈，藥又不能停，銷量高固然吸引人，品牌也要想一想賣出去後賺錢了嗎？」對此，品牌很無奈，既喜愛又恨。

「雙十一期間，李佳琦和薇婭的直播間坑位費大概在50到60萬元，佣金在20%左右浮動，具體價格看品類。」某品牌工作人員表示，價格貴只是一方面，另一方面一般品牌很難上架，坑位很久之前就被各大品牌鎖定了，一位都難求。

★佣金抽得凶 毛利並不高

王高算了一筆帳，大促期間很多品牌經常要做到正常售價的五折優惠，到了李佳琦和薇婭的直播間，佣金一般有20%左右，在電商 平台上一般還需要抽成五個點，那麼一個企業想賺到錢的話，就需要毛利超出60%。「又有幾個品牌的毛利能這麼高呢？」

某消費品牌創始人也表示，頭部直播間太貴了，對他們這種小品牌來說，玩不起。「抽傭抽得厲害，量出去了，錢沒收回來多少，最多當個品宣，只上一次沒啥用，」該人士補充說，「但是有錢肯定會上，而且上了就得一直維持著。」

希疆表示，新興品牌需要理性投放，一開始通過直播間引流占比高的話，就需要降低比率，不然的話發展就很不健康。

除了低價，還能怎麼做？不管品牌要不要得起，通過行業數據來看，直播帶貨發展趨勢明顯。

據東北證券 報告顯示，截至2021年上半年，直播電商交易額已經突破1.09兆元；直播電商額占網上商品和服務零售額比率已經達到17.9%，相較於去年底的10.95%顯著提升近7%。直播電商在社會消費品零售總額的占比也從去年底的3.29%提升到5.16%。截至2021年上半年，電商直播用戶規模也達到了3.84億，增速不減。該報告還指出，今年雙11，直播電商會是核心增量來源。

劉德華（右）為了宣傳電影「拆彈專家2」，曾和「帶貨之王」薇婭一起在網上賣票。（取材自微博）

★尋找新陣地 非一日之功

在行業裡，直播電商的競爭日趨激烈。作為李佳琦和薇婭的主場，淘寶直播今年也給到了中腰梯隊和新人主播強有力的支持，同時商家自播被重點激勵。淘寶直播2020財年GMV(Gross Merchandise Volume，網站成交金額)就超過5000億元，去年全年阿里巴巴生態體系GMV為8兆元。抖音 、快手乘勝追擊，打出了興趣電商和信任電商的概念，大舉發力電商，今年1月抖音電商的商品交易總額同比增長了50倍。業內人士透露，抖音電商的交易總額今年會突破1兆元，快手今年第二季度電商交易總額達到1454億元，是去年同期交易的兩倍。

希疆表示，今年直播電商全行業包括抖音、快手加淘寶直播都是成倍增長，再加上流量集中化、頭部化的趨勢，所以加持到李佳琦和薇婭兩個人身上，銷量翻個幾倍，這也是正常的。

華泰證券則表示，對於平台和商家而言，成交過於集中在頭部主播並非是好的信號，這意味著平台缺乏新流量來源，而品牌力不足的商家將陷入無帶貨無量、有帶貨無利的惡性循環。

「假如未來有一天，同一款商品同樣的價格，李佳琦和薇婭能賣得比旗艦店高得多，那他們真正的價值也就顯示出來了。」王高表示，「未來的轉型將依靠的是他們在帶貨方面的專長，以及發揮現場直播的場景優勢。」

希疆認為，「未來最有生命力的，還是內容加直播的結合，創作者通過內容能力，比如短視頻、圖文或互動遊戲來闡述內容，最終通過直播來變現。」希疆判斷，未來將出現更為細分的垂類賽道主播，比如美妝、珠寶等，這部分群體更專業，對供應鏈也更加熟悉，將對綜合類的頭部主播形成分流。

不具名觀察人士表示，未來需求方和供應方還會重組，尋找新陣地，這並非一日之功。但流量的集中化也許一直難以避免，下一個「李佳琦、薇婭」可能正在路上。