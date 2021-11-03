兩天做一次核酸 國境線上的瑞麗 7個月煎熬抗疫記

雲南省瑞麗市因一再傳出疫情，大半年來基本都處於封城狀態。圖為今年7月，快遞行業志願者將生活物資為民眾送上門。（新華社）

每一到兩天就做一次核酸檢測，被困在169.8公里國境線上的小鎮居民，歷經了7個月被動承受的煎熬，但抗疫，為什麼還是這麼難？

中國陸地邊境 線長達2.2萬公里，邊境小城是防疫的關鍵之一，國境線長達169.8公里的雲南省瑞麗市更是重中之重。但自去（2020）年以來，受限於醫療資源不足、地方財政薄弱、產業依靠外貿等因素，瑞麗一直默默地超負荷守護著防疫的國門。直到近日，瑞麗前副市長撰文呼籲「請救救這個英雄的城市」，這座中緬邊境小城的防疫壓力被更多人看見。

雲南省瑞麗市。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

五輪疫情 四度封城

瑞麗三面與緬甸 接壤，兩年來共爆發「9·12」、「11·09」、「3·29」、「7·04」、「10·1」五輪疫情，四度「封城」，經歷三任市委書記。更加令人揪心的是，每日經濟新聞報導，伴隨著持續、嚴格的封控措施，這座總人口21萬人的邊陲小鎮居民，生產生活受到很大影響，正在經歷非常艱難的時期。

瑞麗的疫情防控為什麼很難？主要原因之一在它的地形。中國的少數民族與緬甸和印度的一些民族語言相同、習俗相近，同一民族跨境而居，形成了「一院兩國、一井兩國、一街兩國、一橋兩國」世界罕見的獨特景觀。但不同於西雙版納等地，瑞麗的邊境線沒有天然屏障。

瑞麗因疫情反覆，持續嚴格的封控措施引發當地民眾反彈。（中新社）

往來邊境 防控困難

疫情以前，邊民對來回穿越邊境線兩邊探親訪友並不會在意，偷渡也是很容易的事。「有的地方和緬甸一水之隔，脫了鞋、卷起褲腳就能來往，（疫情前邊境）大部分地方沒有圍欄」，一個在瑞麗做翡翠生意的商販說。也正是這種深入日常的邊民交流，成了瑞麗的防控難點所在。

同時，瑞麗口岸是西南最大的內陸口岸，人員、車輛、貨物流量極大。據緬甸媒體報導，2019-2020 財年，中緬通過邊境和海運的貿易總額達120億美元。另據瑞麗政府官網，瑞麗口岸2019上半年出入境旅客超835萬人次，其中緬甸籍占到91.35%。

這些負面影響，瑞麗人都被動地承受了，尤其是最近這七個月的抗疫，讓人民日報也刊文稱，近一年來，瑞麗承受了太多太多，這座美麗的邊陲城市至今仍在堅持，「瑞麗值得被所有人看見」。

今年3月29日凌晨2時，瑞麗對重點人群進行常規核酸檢測時發現1名緬甸籍人員呈陽性，立即對國門社區全員檢測，發現新增本土確診病例6例。「3.29」疫情使瑞麗迅速衝上了頭條。190天之後，瑞麗第二次封城；此前第一次封城是在2020年9月，因1例偷渡引發麗輸入性疫情。

4月初，雲南省紀委監委通報，瑞麗市半年多連續三次發生新冠肺炎疫情事件，特別是「3.29」疫情，嚴重破壞了全國、全省疫情防控大局，造成嚴重後果和惡劣影響。將時任瑞麗市委書記龔雲尊以抗疫不力為由，撤銷其黨內職務、政務撤職，降為一級調研員。

龔雲尊被撤職降級之後，曾獲評「全國優秀縣委書記」的昭通市委常委翟玉龍臨危受命接任，但在翟玉龍任職期間，瑞麗又發生「7.04」疫情，當天全國新增本土病例3例均在瑞麗。

瑞麗居民正在進行核酸檢測。（新華社）

抗疫不力 撤換官員

8月27日至28日，雲南省委副書記、省長王予波把「確保迅速清零、確保不外傳、確保不反彈」三個目標作為必須兌現的「軍令狀」。4天後，全國新增1例本土確診病例又在瑞麗，官方隨即通報，德宏州副州長、州公安局局長徐琪勇因防疫失職失責，正接受立案審查調查。

翌日，9月2日，瑞麗市召開領導幹部大會宣布，擔任了5個月市委書記的翟玉龍不再擔任瑞麗市委書記一職，由原德宏州芒市市長毛曉出任瑞麗市委書記。

澎湃新聞報導，「3.29」疫情發生後，瑞麗市壓實了基層工作者的網格責任，確保常態化全員核酸檢測中不漏一人。2021年3月30日晚，瑞麗市決議建立「封閉區（紅區）、管控區（黃區）和防範區（綠區）」三級管理制度，網格組及其網格員對所在網格的疫情負責。

以瑞麗市委宣傳部包保的芒喊村民小組為例，宣傳部18名在職在編幹部全員出動，擔任123戶、823人的芒喊村民小組的網格員，常務副部長擔任網格長。雖然該村被列入防範區（綠區），一旦出現緊急狀況，村寨內仍要立即嚴格實施居家隔離政策，所有人員不許外出。

在此應急狀態下，網格員的職責是做好全員核酸檢測篩查、村寨消毒消殺、居民生活保障、配合做好集中隔離轉運。以居民生活保障來說，在實施居家隔離期間，居民的柴米油鹽醬醋茶等生活必需品通過在線方式採購，由網格員配送，網格員也為困難群眾申請救助。

據了解，自「7.04」疫情以來實施的「所有人員非必要不離瑞、非必要不進瑞」具體執行中，若要進瑞麗市，須有當地網格員願意接受方可准入；若要離開瑞麗，每天每個社區（村）僅有2個名額，且須經市疫情防控工作指揮部審批後方可出行。

同時，每天另一部分幹部職工則忙於邊境管控值守，嚴打「偷、引、帶」等行為越過邊境。「抵邊是疫情輸入最大的風險點，不能用國內其他城市的視角來審視邊界國門的瑞麗，」一名網格員說，「我們抵死守住國門，不讓疫情出村、出鄉、出市，好在瑞麗的疫情沒有外傳」。

空曠的街道。（取材自錢江晚報）

出不去進不來 半年沒收入

「7.04」疫情之後，7月7日0時起，瑞麗市主城區所有市民實行居家隔離管理，全市除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，全市學校和各類培訓機構全部停課。

在瑞麗市經營溫泉酒店的劉麗說，她的酒店僱傭了緬甸籍員工，以往春節和連假幾乎一房難求，但從「五一」起，客人就寥寥無幾，7月份更徹底沒了客人。劉麗沒想到這次的關門歇業要持續這麼久，「沒有一分錢的收入，不知道啥時候是個頭」。

劉麗稱，在「嚴控」期間，村寨內不允許進出，每天都有網格員值守在村口，必須持有上級領導的批條才可能走出村寨，除非特殊情況獲准，否則不可以離開瑞麗。「長期被困在村裡，外界又進不來，我們這些商家也就沒有客人」，她想問，不知道政府是否有商戶幫扶政策。

不僅是酒店，可通過外賣平台提供餐飲服務的餐館也受到影響。一家手抓飯飯店老闆王平稱，此前他的餐館每天能賣出20至30個外賣訂單，最近幾乎每天僅能賣出4至5單。另一家餐廳負責人金輝也說，自「3.09」疫情以來，餐廳就沒能正常營業，以前每天線下收入2000多元、線上收入1000多元，現在每天的收入僅約50元。

除了商家，居家隔離居民們的壓力則來自於沒有工作、沒有收入。自9月以來，他們通過人民網「地方領導留言板」、社交媒體等頻頻反饋生活壓力大、離開瑞麗難、孩子大半年都在上網課等難以承受之重，一度在網上引發外界關注。

社區網格員在夜間巡邏。（取材自澎湃新聞）

屋漏偏逢連夜雨。在疫情防控工作中，瑞麗不僅要防偷渡，還要躲避來自緬甸北部武裝衝突的槍砲流彈。10月29日凌晨5時許的新聞發布會上，瑞麗市委常委、常務副市長尹忠德表示，因應中緬邊境安全及疫情防控巨大壓力，瑞麗市在距邊境線50米至200米的範圍劃定了疫情防控緩衝區，臨時轉移安置緩衝區內的居民，並給予每人每月600元的臨時安置補助。

瑞麗市副市長李蒨並在發布會上表示，接下來，對達到封閉管理條件的學校，從11月5日起安排有序復學，對暫不具備封閉管理條件的學校，待全市疫情平穩度過潛伏期後再安排錯峰錯時復學。

有網民說，當病毒一而再、再而三地突破邊境線，守國門的重任，壓在了一座邊境小城身上。「我們於後方偏安之際，應該向瑞麗這座英雄城市致敬，並對站在第一線的防疫人員和居民表達感恩與感謝」。