因軍訓照被遣返 機場小黑屋成為中國留學生夢魘?

美國海關及邊境保衛局人員正在執法。此為示意圖。（取材自知乎）

隨著美中關係日趨緊張，在美國讀書的中國留學生 似乎成了國家博弈時，夾在中間的那個人群。

赴美國留學的中國學生李銘（化名）至今仍難相信，自己會在美國底特律機場過海關時，被幾個美國邊境安全警察 帶進一間「小黑屋」問話數小時。在屋裡，他感受到無論如何回答，對方幾乎都認為他在「說謊」的絕望，然後因為一張中國學生都上過的軍訓課照片，直接被遣返回中國。

BBC報導，多方跡象顯示，隨著美中關係緊張加劇，像李銘這樣在美國受到執法部門「關注」的中國留學生似乎越來越多。所謂的「小黑屋」，就是美國入境口岸的二次審查室（Secondary Inspection）。

「當時事情發生的時候我覺得不可思議，感覺好像電影場景發生在自己身上了」，李銘回憶道， 「他們在語言上說的不太好聽，目的就是為了讓你招供」，李銘說。

傳說中的「小黑屋」是指美國海關及邊境保護局接待室。此為示意圖。（取材自觀察者網）

「二次審查」 問話數小時

他回憶，當時屋裡有二名海關人員負責審問他，「一個唱白臉，一個唱黑臉」。 「黑白臉」的海關警察甚至詢問他此前實習所在地經理的名字、曾做過的實驗細節等，當他回答稱時隔太久或是英語專業術語記得不清楚時，就被對方「一口咬定」在「騙人」，指責他在「說謊」。

根據他所在密西根州立大學國際學生辦公室發布的郵件介紹，「二次審查」是指對質疑的入境者所做的進一步信息核實。海關人員可能要求提供額外的身分證明和來美國的詳細目的， 並搜查行李、電子設備上的信息，社交媒體資料、電子郵件等具隱私的內容也會被要求查看。

密西根州立大學也提醒學生，雖然尚無法確定是否會被要求提供相關的帳戶名和密碼，但拒絶合作會導致被認定為「不被許可」。在權益上，美國公民 有權在二次審查時請律師到場，非公民一般則沒有這樣的權利。

據美國政府介紹，美國警察需要法院授權才能搜查具有隱私資訊的隨身電子用品，但機場屬例外地區。只要邊境執法人員「持有合理懷疑」，就可以搜查旅行者身邊物品，包括電子用品。

中國留學生赴美困難重重，但仍有許多人並未因此放棄美國夢。（本報資料照片）

「國防七子」成敏感學校

報導指出，美國政府對中國學生的懷疑程度，在2020年大選前似乎走到了一個高峰，前總統川普在2020年5月29日簽署了一項政策公告，禁止「與中國人民解放軍有聯繫的中國研究生和研究人員進入美國」。

在美國的中國留學生圈裡，大家很清楚上述公告所指的對象，就是所謂中國高等院校中的「國防七子」—— 北京航空航天大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航天大學和南京理工大學和其他院校的一些敏感專業。

川普政府時期前任副司法部長德莫斯（John Demers）在華盛頓一個智庫講話時，曾解釋警察如何決定在機場搜查哪些留學生。他說，邊境警察選擇搜查人選不是隨機而是「有目標的」，其中很重要的一點是留學生在中國時就讀的院校，以及學生在美國學習的專業與科目。

前任美國助理國務卿史迪威（David Stilwell ）也曾說，美國的大門對於真正來美國學習的中國學生仍繼續「敞開」，但學生若只是「偽裝」，那麼美國也會「自我防衛」。

「小黑屋」是設在美國入境口岸的二次審查室。此為機場示意圖。（路透）

不少中國學生一度認為，隨著川普卸任、拜登上任，美國對中國學生的「嚴苛」政策也許會慢慢好轉。但他們發現，拜登政府上任至今，中國學生受質疑和嫌疑並沒完全解除。

香港南華早報2021年9月有一篇報導稱，有中國留學生在休士頓機場被拘留超過50小時後遣返，並指出「美方在審問過程中還反覆質疑這些學生是否是共產黨員、是否為中國政府服務」。

美國移民和海關執法局的數據也顯示，雖然在美國的外國留學生人群中，中國學生所佔比率仍然最高，2020年仍有382561人，但與2019年相比，中國學生人數已經減少了近兩成。

另有資料顯示，儘管中國留學生受到懷疑的情況在美國相對更加突出，但這種因對北京政府態度轉變而開始「提防」中國學生的氛圍，也擴及了美國以外的國家。

在澳洲戰略政策研究所一篇報告「採花，釀蜜」（Picking flower, making honey）中，作者喬斯科（Alex Joske）表示，自2007年以來，「解放軍資助了2500多名軍事科學家和工程師出國留學，並和世界各地的研究人員和機構建立關係」，尤其是美國、加拿大、英國、紐西蘭和澳洲的「五眼聯盟」國家。

喬斯科並在報告中寫到：「在中國，解放軍對在海外研究合作講的很直白」。他引述解放軍報的話說，留學國外的目的就是要「到外國採花，回中國釀蜜」，也就是中國軍方希望尋求利用海外的尖端專業知識、研究和培訓來為自己研發更好的軍事技術。

畢業生在美國大學畢業典禮上手持中國國旗。此為示意圖。（新華社）

兩強對抗 波及留學生

報告內容並指出，數十名解放軍科學家為了前往「五眼聯盟」國家和歐盟，掩飾了「自己的軍方背景，建議大學和各國政府需要意識到這一問題，並採取行動對這樣的情況進行了解和限制。

一些學生認為，他們理解美中兩國之間的政治、軍事、經濟和科技的大博弈，但將兩大強國對抗的背景加諸於他們身上，未免太過沉重；多數學生只是想好好上學，卻因東道主的懷疑，使原本令人憧憬的海外留學生涯形同一場無妄之災，還要忍受和李銘一樣被迫坐進「小黑屋」的無奈與屈辱。

「小黑屋」和遣返的事情過去一段時間了，但李銘仍記憶猶新。他表示，由於兩名海關警察不相信他的回答，就開始動手翻查他的行李和手機，搜查過程中還要他在屋外等候。

「他們找到了一張我過去軍訓的照片，就說我有軍隊背景」，李銘無奈地說道。 「我說只要在中國讀過書的都會有，他們就說不可能，見過的所有中國學生都沒有」。

根據百度百科上的資料顯示，世界許多國家都對大、中學校學生進行軍事訓練。中國學校從小學到大學均有「軍訓」項目，目的是使學生掌握基本軍事理論和軍事技能，增強國防觀念和國家安全意識，加強組織性、紀律性，弘揚愛國主義、集體主義和革命英雄主義精神，提高綜合素質，為軍隊培養合格的後備兵員和預備役軍官。

百度百科並介紹：「小學生與初中生主要訓練基本的隊型排列和動作，不宜過度軍訓。高中生在隊型排列的基礎上，訓練內務整理和緊急疏散等日常能力，並開展國防知識講座。技校生、大學生則接受正規的軍事訓練和地震應急疏散訓練，男生一般為10至30天，女生一般為5至15天。普通高等學校招生全國統一考試考生被普通高等學校錄取後，必須參加軍訓」。

想起曾被美國邊境安全警察帶到「小黑屋」問話，中國留學生李銘（化名）仍覺得不可思議。此為示意圖。（Getty Images）

耽擱半年 獲助返校園

被遣返的當日，李銘無奈下隨即聯繫了學校。幸運的是，學校方面表示理解他的處境，不僅向他提供了問題的處理建議，還承諾會提供法律援助。報導說，據悉，學校特別為李銘發出二份書面證明，希望他可以「繼續學業」。

經過一番周折，李銘終於在2021年冬季學期得以回到美國校園。據了解，除他以外，他所在學校有「一小半人」被審查材料，前後過程需要二、三個月，有部分人和他一樣也是耽擱了半年才再度回到校園。

回憶起過去一年多的這段「離奇」經歷，李銘認為儘管自己的遭遇可能有一定的隨機性，但只要美中兩國關係得不到緩和，類似的事情就非常可能會再發生。

李銘建議來美國的中國留學生，入境過海關之前一定要熟悉自己的各方面情況以及英文如何表述，做好進「小黑屋」答辯的準備。如果像他一樣不幸被遣返了，一定要聯繫學校。「我當時給校長發郵件，校長也回我了，感覺學校還蠻重視這個事情的。」他說。