不想上班996 中國年輕人逃進寺廟、住鬼城、策馬當大俠

楊林鑫。（取材自「每日人物」微信公眾號／楊林鑫供圖）

想逃離上班，就是所謂「躺平文化」的信奉者？也有越來越多的年輕人，因「厭班症」暫時離開，為的是遇見起身回到工作 崗位後，那個變得不一樣的自己。

據近年一份調查，中國 近八成的職場人感到緊張和壓力，超過七成對工作產生倦怠。隨著就業競爭的「內卷」現象日趨激烈，不少年輕人開始「逃離職場」。有人憂心這種「厭班症」效應正衝擊著中國的經濟；但也有人認為，某些情況下，這反而是治癒「躺平絕症」的仙丹。

到寺廟裡發掘不一樣的自己，是不少年輕人逃離職場的去處。此為網劇「棋魂」示意截圖。（取材自「每日人物」微信公眾號）

2021年，被稱做是「00後」本科畢業生的求職元年。但有越來越多的老闆抱怨，這一屆的打工人有不少敢和長官叫板，公司工資給多少就做多少，不會為了這點錢「出賣靈魂」；如果領導不給加薪又欣賞不了自己的才華，二話不說就逃離職場，辭職宅在家躺平或另覓伯樂。

年輕人想方設法逃離上班，不全是像這樣一刀切。有些是想趁年齡還有優勢的時候，短暫離開喘口氣，或是抓緊機會為自己圓夢；他們更有主見，了解自己的不足，心裡大都有些許因為拚命工作而留下的遺憾。對他們來說，逃離是為了重新回到職場，結局和再出發都是一個全新的自己。

誦經吃齋 心境變平和

近日就有幾個這樣的例子。每日人物微信公眾號披露了北京 某報社編輯楊林鑫的故事。楊林鑫在報社工作四年，不僅日夜顛倒，工資沒怎麼漲，體重還飆升了30斤。紙媒的黃金時代過去了，與女友分手後，楊林鑫拒絕互聯網大廠邀約，決定去寺廟當圖書館管理員。

26歲的他，法號弘鑫，從此過上了誦經、吃齋的日子。剛來圖書館的時候，弘鑫還沒有學會「靜下來」這種節奏，老想著要幹更多的活兒。但師兄們經常是今天做不完的工作明天再做，這和他在報社那種高強度、快節奏的生活完全不一樣。

除了本身對佛教有興趣，過往生活裡的壓力，也推動著弘鑫做出了去寺廟的決定。他覺得目前可能是最好的時機了：26歲，仍然保持著年輕人的活力，還沒有成為丈夫或者父親，父母身體也健康，沒有什麼負擔。再不去完成這個願望，未來可能就很難有機會了。

在寺廟裡，最明顯的改變是飲食。報導說，弘鑫以前最愛吃肉，來寺廟兩個多月，他只在下班的時候出去吃了三次肉。到寺廟一個月後，他瘦了23斤；晚上睡覺不再打呼嚕；豆製品吃得多，他之前缺乏的蛋白質含量也達標了。心境上也變平和，變得沒有那麼卷了。

明明要躺平，弘鑫卻在寺廟裡支稜起來了。寺廟大師父被問道「怎麼看待像弘鑫這樣辭去大城市的工作來寺廟的年輕人」時說：「成為自己就好」。

楊林鑫工作的寺廟圖書館裡供人抄經的書桌。（取材自「每日人物」微信公眾號）

學會忍辱 擺脫「爭」束縛

今年26歲的榮晰從小接受「精英教育」，童年的周末被各種興趣班填滿，落後是不被允許的。但前陣子他打籃球時被隊友誤傷，確診了腦震盪，學習和申研因此近乎停滯，「留級」這個從來不曾出現的字眼頓時閃過他的眼前；他直覺父母不能接受，他也不能讓父母失望。

焦慮、失眠的榮晰從此時開始學習佛法，並來到寺廟住了8天，期間上了兩天課，寺裡的師兄送了他許多佛經、收音機、杯子、茶葉等。見慣了壓榨員工的老闆和機構，他被寺廟布施的愛所打動了。

榮晰在寺廟裡還感受到的是一種不需要競爭的放鬆，去食堂吃飯不需比誰吃得快，早課晚課也沒有人會在意誰念得更好，這和他過去做的所有事情都是在「爭」下完成是不一樣的體驗。他在佛法裡學到「忍辱」，意識到一個被「爭」束縛的人，到底有多可笑。

像弘鑫一樣，在上海從事廣告設計行業的羅一黑（化名），去年8月起來寺廟裡六次，幫寺裡幹幹活，念念佛經。羅一黑遇過最可怕的甲方，會好幾夜不睡地改方案，那時他腦子裡永遠同時裝著十幾件事。相比那種時刻，寺廟裡定點定時的生活簡直是天堂。

羅一黑以前脾氣有些暴躁，來了寺廟，他覺得學到的最重要的東西，就是規訓自己的言行。

樂曉雲。（取材自「每日人物」微信公眾號）

辭去工作 策馬當大俠

28歲的樂曉雲是重慶小伙，辭職後坐火車去了新疆散心，這一散就是2個半月。他在新疆新源縣買了一匹大白馬，準備騎上4000公里回家鄉。

截至2021年10月21日，他已走1600公里。樂曉雲說，這一路吃了不少苦，半夜淋雨，還住過羊圈。現在每天操心自己和馬的基本生活，沒時間想其他事。

不過，對於樂曉雲的回家路，不少網民的焦點都放在了那匹馬：「馬：你好意思說苦」，「幫流量明星做替身騎馬」，「馬：剩下的2000公里換著騎一下？」，「馬比你還迷茫」，「有想過馬受得了嗎？」，或是嘲諷他的選擇：「吃飽了撐得」，「草率的人生」。

也有網民對酸言酸語給了這樣的評價：「就有一些見不得人好的酸民，把一切不同尋常的事都認為是炒作」。

近日，一段「『大俠』騎馬行走四川綿陽街頭被交警攔下」的視頻在社交平台引起熱議。視頻中，頭戴斗笠、身披黑色斗篷的曾行騎著一匹黑馬在馬路上行走，但這份瀟灑很快被交警打斷：「大俠，這個（馬）可不能在道路上騎！」。

曾行（化名）和「馬肉」在旅途中。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，8月中旬開始，曾行騎馬從甘肅南下旅行，10月27日路過四川江油，自駕600多公里的路程，他騎行走了近千公里。這是26歲的他現在想過的生活。出生於湖南邵陽大山，喜歡坐在馬背上飛馳的感覺， 6歲起就編織了馬背、俠義、江湖的夢想：總有一天，我也要縱馬雲遊四方。

「小時候沒有獨立經濟能力，出來工作之後，我可以靠自己的能力去實現這個夢想了。」曾行說，為積攢旅行資金，他除了朝九晚五的工作之外，還在夜間送外賣掙外快。今年8月，曾行認為時機到了，於是辭去工作，從居住地北京飛到甘肅甘南，花1萬多元購買了一匹河曲馬作為坐騎，並給它取名「馬肉」。

騎馬的視頻被傳上網絡後，有人認為曾行作此打扮是在作秀。曾行表示，「大俠」打扮不是為了作秀，而是他的穿衣愛好。自己早年就購入了一管簫，既要學大俠雲遊，也就將簫也一起帶了出來，不時吹簫做樂。

潘登是一個自認懶散的年輕人，學美術的他，離開職場後走遍各地遊歷，不同的是，別人湧進打卡熱門景區，他則是用低房租，專挑各地「鬼城」入住。

這些年，他住過月租700元的廣東陽江海陵島，待過月租500月的山東海陽海景房，還有峨眉山腳下月租800元的新房。這些房子，大都家具衛浴全新。替他埋單的，是投資「鬼城」海景房業主腦子裡進的水。

曾行（化名）和江油交警合影。（取材自極目新聞）

不想躺平 人生觀改變

從這些年輕人的選擇來看，不想過「上班996，下班ICU」的高強度生活，不見得只能去「躺平」。年輕人想尋找的目標，也許就只是如何不負此生，只是他們採用了不同的「逃」的方式，他們中的不少人仍然有著對人生意義的看法。

光明網評論這種現象時說，當生活本身充滿樂趣，年輕人心頭沒有那麼多和輿論裹挾相對抗的張力，那麼，很多孜孜以求的發展目標、社會遠景，或許也在不經意之中得到了解法。

如同辭去工作，策馬圓大俠夢的曾行，經歷過旅途的辛酸和美好，覺得自己變成熟了許多，人生觀也發生了改變。面對現實中的不理解和網絡上的非議，他直言，不管別人說什麼，自己還是會堅持夢想， 「畢竟，人生就是做自己喜歡的事情，不留遺憾」。