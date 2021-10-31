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「涼山孤兒」賣慘 偽慈善背後是牟利產業鏈

中國新聞組／整理
一段「涼山兒童身世悲慘」視頻近日在網上被頻繁轉發，引發廣泛關注。圖為涼山。（取材自Pixabay）
一段「涼山兒童身世悲慘」視頻近日在網上被頻繁轉發，引發廣泛關注。圖為涼山。（取材自Pixabay）

「涼山」、「孤兒」、「落後山區」等字眼，近日又被當成是賣慘博眼球的文字密碼，偽慈善背後，仍是一門賺取粉絲量、虛榮心和金錢的無良生意。

★「悲慘男孩」 一場造假秀

2021年了，還有人抹黑小朋友的臉，帶上「涼山」二字去網路上賣慘賺流量。

藍鯨財經報導，近日，一段「涼山兒童身世悲慘」的視頻在網上被頻繁瀏覽轉發，再度引發廣泛關注與同情。然而流量是真，悲慘卻是假的，不過又是一場博主造假作秀的鬧劇。

從對拉麵哥、90歲擺攤奶奶的圍追堵截，到擺拍捐款又如數收回的偽慈善，畸形的流量邏輯下，網路世界亂象頻出。想吸粉、想出名無可厚非，但追逐流量的底線在哪？以慈善之名行斂財之實，人心還可以被利用多久？

短視頻博主「呂先生涼山行」日前發布了一段「做夢都想不到，孩子想要化肥」的視頻。視頻中，一個看起來不過十來歲的男孩說自己無父無母，因為過於貧窮只能幫鄰居幹活，並照顧撫養妹妹弟弟。男孩臉上灰灰的，其背後是破落的房屋，與背景音樂的淒慘頗為契合。

該視頻一經發布，很快便獲得10萬+的轉發點贊和5.6萬+的評論，熱度可見一斑。涼山、貧困、孤兒，每一個詞都踩在了輿論場的敏感點上。

視頻拍攝於四川省涼山州美姑縣，然而去年美姑縣已實現脫貧摘帽，何至於窮困至此？視頻內容引起了美姑縣高度重視，並迅速展開實地調查核實。

四川日報報導稱，據實地走訪調查發現，視頻發布者進村找到小孩吉克爾布，讓小孩到一處破舊的閒置房前，弄髒小孩子的臉，讓小孩訴說悲慘可憐的生活，並給小孩發放鞋子、衣服、學習用品。拍攝視頻後發布到其社交平台上，以博取眼球，賺取流量。

其實，吉克爾布家有四姊妹，父親早逝，母親改嫁，目前四姊妹跟奶奶一起生活；該戶四人每人享受農村低保最高檔A檔每月390元人民幣補助（約61美元），每人享受特殊困難兒童每月200元補貼，每人寄宿制擴面生活補助費每學期250元，每人每月共享受631元政策補貼。

該鄉黨委政府已將該戶納入事實無人撫養兒童，每人每月將會再享受每月900元的補助。吉克爾布一戶在村內享有一套兩樓一底的易地扶貧搬遷集中安置房，視頻內容與事實嚴重不符。

目前，該視頻博主已被依法傳喚，要求其公開道歉並刪除相關虛假視頻。

以如此拙劣的手段擺拍作秀，無非是想借著「虛構的貧困」和「表演的慈善」博取關注。流量邏輯下，視頻裡的愛心可能正在侵蝕真實的人性。

當年格鬥孤兒們陸續離開格鬥俱樂部，但很多孩子仍不願意走。（視頻截圖）
當年格鬥孤兒們陸續離開格鬥俱樂部，但很多孩子仍不願意走。（視頻截圖）

★掐哭孩子 擺拍做效果

此事引發大範圍關注後，涼山州廣電融媒體中心主播阿衣果實表示，「涼山」二字，不是「流量密碼」，請不要為了一己私利，消費廣大網友的善意，抹黑了大家努力發展的成果。

然而「貧困」、「老弱病殘」、「落後山區」等作為刺激眼球的流量密碼，已然流行多年。

早在2016年，兩位快手主播在涼山直播做慈善的視頻就曾火極一時。鏡頭下，「快手杰哥」和「快手黑叔」把3萬元發給站成兩排的涼山村民，拍完後他們又把善款如數收回。兩人通過直播慈善行為吸引粉絲，獲得禮物提現總計40萬餘元。最終，其二人因網路詐騙罪分別獲刑三年有餘。

今年6月，打著扶貧旗號，擺拍、渲染涼山貧困的韓文團隊被罰。為達視頻效果，團隊採用滴眼藥水、掐孩子等手段、人為製造女孩流淚場面。利用觀眾的同情心，直播銷售蘋果，獲利達29萬元。

據中青報報導，像曾被網上廣泛傳播的「女孩考上大學跪謝父母」、「火鍋店老闆娘教訓醉酒男」等視頻，都被證實是擺拍。在這些假視頻後面，甚至有專業公司、專業團隊介入，結成地下產業鏈條。

短視頻領域造假產業猖狂至此，其根源可能在於「流量至上」的畸形邏輯。不知從何時起，流量成為一種公認的價值尺度，可以不同程度地轉換為注意力、粉絲量、虛榮心和金錢。

★偷救生艇 網紅蹭流量

所以我們看到了一群網紅對「流浪大師」的圍觀追捧，看到「長槍短砲」架在拉麵哥家門外，看到深夜的人群圍拍意外走紅的96歲賣餅老奶奶…， 但凡是熱點，就可以蹭。甚至河南暴雨期間，還發生了網紅偷救生艇作秀救人的鬧劇，連災情都可以成為話題、工具和背景。

流量為王的現狀，恐怕一時無法解決；造假作秀蹭流量視頻的猖獗，也與相關行為涉及部門多、定性難，不法人員違法成本低有關。

正如澎湃新聞在評論此次「涼山男孩悲慘身世」造假視頻時指出，要避免類似造假的賣慘視頻禍害社會，僅在事後進行打擊是不夠的。這就需要相關平台和部門，拿出監管的主動意識在第一時間快速出手。

大概可以預見，「被製造的悲慘男孩」不會是最後一場鬧劇。但在未來，人們的關注和愛心或許不必如此廉價。

在四川省涼山彝族自治州冕寧縣瀘沽中學，曾經的「格鬥孤兒」在進行拳擊訓練。（新華社...
在四川省涼山彝族自治州冕寧縣瀘沽中學，曾經的「格鬥孤兒」在進行拳擊訓練。（新華社資料照片）

●能返鄉讀書 格鬥少年：很幸運

2017年7月，一則「格鬥孤兒：不打拳只能回老家吃土豆」的視頻新聞引發網友熱議，「鐵籠中被圍觀的童年」刺痛了公眾神經。2017年8月，俱樂部中來自涼山的孩子陸續被接回，安排進不同的學校和年級入學。

「格鬥孤兒」是一群失去雙親的涼山孩子，被成都一家格鬥俱樂部收養，平時練習綜合格鬥，還偶爾參加商業演出。當時引起極大關注，是否違反社會道德？容易引起其他機構效仿等問題，備受討論。

為防止類似事件再發生，政府出手管理，首先保證適齡兒童少年完成義務教育，而後依法招收適齡少年進行文藝、體育等專業訓練管理。

時間飛逝，當年的「格鬥男孩」之一，吉依阿杰在去年8月舉行的2020年四川省青少年拳擊錦標賽中，勇奪男子52公斤級冠軍，獲得「國家一級運動員」稱號。

「當初離開俱樂部，最擔心和夥伴們分開，也擔心堅持了那麼久的訓練沒辦法再繼續。」如今已16歲的阿杰說，「現在看來，能回來讀書特別幸運。」

四年前受外界關注的「涼山格鬥孤兒」事件，當來自涼山的孩子們全被帶回家時，現場充滿...
四年前受外界關注的「涼山格鬥孤兒」事件，當來自涼山的孩子們全被帶回家時，現場充滿痛哭的身影。（取材自微博）

在「格鬥孤兒」事件中，孩子們所在的俱樂部是由一位退伍軍人創辦，多年來為貧困兒童提供免費吃住、教育和格鬥訓練，希望藉此特長為男孩們找到出路。當時俱樂部接收了25名來自涼山的兒童。他們當中有九名屬於雖然父親或母親健在、但事實上卻是失去依靠的特殊困難兒童，阿杰便是其中之一。

培養「格鬥少年」的初心雖然善良，但由於無法保障孩子們的教育學習，俱樂部的做法遭到質疑。孩子們雖有不捨，但依然被接回老家接受義務教育。

「相比當初在俱樂部，我更喜歡校園的生活。」阿杰說。教練史光雄已執掌拳擊隊30年。「對貧困地區的孩子來說，文化課基礎普遍薄弱，體育特長教育為他們打開了一扇通往世界的大門。」

阿杰當年的小學班主任任小濤說，「格鬥男孩」知道自己過去落後了太多功課，學習非常刻苦。阿杰剛來學校時對漢字的筆順、筆畫幾乎沒有概念，一年以後，語文測驗已能考到70多分。目前，阿杰的年級排名居於中等。

拳擊館隔壁是運動員公寓樓，阿杰和他的四個同伴平時就住在這裡。「我們的感情就像親兄弟，我是大哥，會一直保護、照料好他們。」

每逢周末，男孩們就去看望任小濤。四年前，為了幫他們盡快融入新環境，任小濤一到周末就將孩子們領回自己家裡吃住，這種無微不至的照料在阿杰成長過程中從未有過。「任老師是最偉大的媽媽。」他說。

2020年，瀘沽中學共有19名畢業生通過體育特招被本科大學錄取，其中兩人考進了北京體育大學，這讓阿杰燃起了考大學的希望。

「希望自己能考上一所好大學，將來成為一名拳擊教練。這些年我得到了教練和老師們太多的幫助，我想把奮鬥的精神和溫暖的力量傳遞給更多人。」阿杰說。

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