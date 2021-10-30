「996」工作模式 打工人吐槽 公司作息表暴紅

擁有10億網路用戶的中國互聯網行業，許多企業通過拚「時長」創造營利。圖為貴州快遞物流園圓通速遞貴州分撥中心。（新華社）

「Worker Lives Matter！打工人也需要生活！」一份開放式填寫的「公司作息表」在網上暴紅。這是中國 互聯網行業的員工吐槽「996」工作 模式的最新方式。

這份表格包含了許多互聯網公司在不同地區、不同崗位上的作息時間，細化到上下班時間、午晚飯時間、一周工作天數、新人是否寫日報／周報等等。

這份表格上線僅三天後，瀏覽量就已破十萬。表格收集的數據，很快就超過6500條。

表格創建人 曾待大公司

「996」是指朝九晚九，每周工作六天。這種工作模式受到馬雲、劉強東等許多中國知名企業家推崇，但也出現不少年輕員工猝死事件，引發民眾的憤怒。

BBC中文報導，這份表格從最初集體分享公司作息資訊，發展成一個表達不滿和更廣泛勞工 訴求的更大平台，成為互聯網時代中國「打工人」集體行動的最新案例。

這一表格最初由4名應屆畢業生在10月中旬創建。他們的年齡最小20歲，最大25歲，本科或碩士學歷，都曾在互聯網大公司的技術崗位實習。

中國互聯網工作工時長，員工的午、晚餐時常都在公司解決。（Getty Images）

在中國社交媒體知乎上，網名「禿頭才能變強」據信是創建人之一。自稱「某大學預備程序猿」的他在知乎上表示，「由於一些原因，某些企業工作時間不透明，工作時間是選擇offer非常重要的一個因素。所以我們創建了這個表來分享信息。所謂人人為我，我為人人。」

眾多人分享 數據滾雪球

創建人最初在騰訊平台上建立了這份「公司作息表」，除了互聯網行業，還有金融、建築業等。表格覆蓋的企業不僅包括百度、阿里、騰訊、華為等大公司，還有很多不出名的地方中小企業。隨著越來越多人在微信等社交媒體平台上分享並填寫表格，表格中的數據像滾雪球似的越滾越大。

中國的「996」現象，許多人乾脆住在辦公室。（Getty Images）

或許因為有人質疑表格是否洩漏企業機密，創建者解釋，「本數據為個人自願分享的作息時間，所謂公司部門崗位只是個人的工作。所以本數據不是任何企業的機密數據，是企業無關的。」

為防止表格遭到舉報或刪除，創建者在GitHub添加了倉庫備份。

GitHub是微軟旗下的開源社區，用於代管和共享代碼，其中文官網介紹，有五千萬開發者使用該平台。截至10月20日，這份「公司作息表」所在的GitHub倉庫達到1.16萬次標星。

被當工具人 嘲諷資本家

有人在該表格涉及的知乎問題下留言，再次對已經飽受詬病的「996」工作模式表達不滿。網友「軒轅之風」說，「咱們這些打工人就是資本家手裡的工具，年輕的時候這工具用著稱手，能衝鋒能戰鬥，能996，能熬夜能簽奮鬥者協議，他們對你讚賞有加；等你沒法996，沒法熬夜衝鋒之時，他們對你棄如敝履。」

還有網友對「Worker Lives Matter」行動表示支持。網名「陳琦」的人稱，「這是繼996.ICU後，程序員的再一次大聯合…一定程度上體現打工人的意志、倒逼資本家的讓步」。另一名網友則建議，「現在只是『共享作息時間』，之後可以細化，共享『薪資』和『主管評價』。」

還有人在微信上轉載這份表格，並呼籲「拓展後續項目，關注更廣泛的勞工權益問題」，包括壓榨實習生、女性勞動者受到的不公平待遇、勞務外包下的不定時工作制等。

得到關注後 湧互助行為

「發起人最初也許並非想搞勞工運動，只是想分享信息，但由於社會上有這樣的聲音和需求，希望團結互聯網行業的同工，因此得到進一步發展。」專門研究中國新科技行業中的勞資關係的英國劍橋大學社會學系學者廖康宇（Hong Yu Liu）在接受BBC中文的訪問時這樣說

一名Goopal Group北京的員工午飯後在座位上小睡，中國上班族的長工時讓他們必須在過程中睡覺小做歇息。（路透資料照片）

廖康宇認為，以往中國的勞工維權行動一般由勞工組織或個人行動者牽頭，但在過去五年裡，政府不斷打擊NGO（非政府組織），令勞工運動舉步維艱，「這變相為互聯網提供了空間。」

2019年「996.ICU」行動受到廣泛關注後，中國湧現出許多網路互助行為。比如有人發起「996.Law」，科普如何進行勞動仲裁、索要補償金等；還有人利用區塊鏈技術製作了「996.Blockchain」項目，幫助打工人取證等。

受國外啟發 爭尊嚴待遇

廖康宇分析，在互聯網行業，很多人畢業於中國一流大學，或在國外讀過書，多多少少受到國外工會文化的啟發，在滿足了衣食住行方面的需求後，希望在工作中得到有尊嚴的待遇。

過去，中國工人罷工或維權很多是源於僱主違反了勞動合約，比如合約寫明超時工作需要額外支付工錢，但實際沒有。而自從2019年反抗「996」工作模式開始，訴求集中在尊重勞工作為人的權益上，包括要求政府開放信息流通，以及要求僱主尊重個人組建家庭、平衡生活、擴展工作以外的興趣等。

「從要求最基本的尊重合約精神，過渡到了要求保障勞動尊嚴的問題。」廖康宇說。

拚時長隨大流 996繼續博弈

分析認為，目前互聯網行業的結構問題，決定了「996」工作模式還將持續一段時間。

中國電商巨頭拼多多日前發生員工加班回家途中猝死事件，引發社會對996工時的關注。（路透資料照片）

最近十幾年來，互聯網行業成為促進中國經濟增長的關鍵動力。許多企業希望趕上國家政策利好的「第一班車」，於是在早期缺乏核心技術創新時通過拚「時長」來搶占先機。

一家位於蘇州的互聯網公司的創始人直截了當地對BBC中文表示，「加班是一定的，目前現實環境沒法改變，你不往前走對手就往前走了。」

這位創始人是程序員出身，剛入行時也對行業內的加班文化很反感，但逐漸覺得「不得不隨大流」。他說，「隨著工作年資的增長也就慢慢習慣了，因為在這個行業裡大家都一樣，沒得選。」

打工仔 很難跟公司議價

除此之外，互聯網公司的人才競爭也相當激烈。許多畢業生擠破頭想進入大企業，這令員工的危機感增加，不得不通過拚時長來提升自己的競爭力。

「這些因素加劇了勞資關係失衡，」劍橋大學的廖康宇說，「從打工仔的角度來說，很難跟公司議價。」

近年來，當更多互聯網公司出現，中國整體經濟卻出現放緩跡象。同樣長時間工作卻得不到與過去同等的報酬，不滿情緒便開始蔓延。

2019年，有程序員發起「996.ICU」的行動，廖康宇將其稱之為反抗996的「第一把火」。

根據中國「勞動法」，標凖工作制為每日八小時，每周最長不超過44小時。超過該時段都需要支付加班費。今年8月底，中國最高人民法院和人力資源社會保障部聯合發布超時加班的典型案例，明確指出「996」工作模式違反法律。

法律面 與執行存在差距

不過，法律條文與執法間還有一段差距。

「中央政府有政治壓力維持其統治的合法性，因此需要平衡各方面的利益。但在地方層面，經濟增長是首要考慮，（當局）不會限制資本家發展其利益。」香港中文大學社會學系副教授陳敬慈指出。

很多西方國家的解決辦法是成立工會，透過實體行動去爭取合理的勞動條件。

上下班時，廣州市民乘坐地鐵時也忙著滑手機。 （香港中通社）

「中國的工會並沒有發揮到應該有的作用，特別是在基層員工的權益保障方面。」陳敬慈說，「中國全國總工會在政策上制定規章制度，但在企業層面還有工會嗎？有了工會能發揮作用嗎？這都是很大的疑問。」

廖康宇認為，政府一方面是市場監管者，需要監管互聯網企業和從業人員；一方面又要對企業放手，以提升民營企業的創新活力和在全球市場的競爭力。不過，一旦網絡互助形成一定影響力，監管之手的力度可能隨時轉向。

報導指出，這份暴紅「公司作息表」在眾多舉報下，知乎和騰訊的文檔都無法再打開。發起人將「公司作息表」文檔遷移到金山文檔，還製作了微信小程序以供使用。這份打工人「魔高一尺道高一丈」的博弈仍在繼續。