曾經1億女孩瘋搶 珠寶品牌「潘朵拉」中國浮沉記

潘朵拉立下「讓中國市場營收翻三倍」的目標。（取材自推特）

被1億人捧起來的「超級名媛」潘朵拉，正進行一場重新在中國 市場飛上枝頭做「鳳凰」的大作戰。

丹麥珠寶零售商潘朵拉（Pandora）在2021年9月14日舉辦的「資本市場日」活動上宣布，該公司的長期目標是在2019年的業績基礎上，「讓中國市場營收 翻三倍」。不過據報導，2021上半年，潘朵拉關閉的在華門店數，是該品牌全球市場中最多。潘朵拉發下的豪語引發關注。

潘朵拉在財報會議中表示，潘多拉在中國市場被視為一個沒有特別之處的「品類齊全的珠寶商」。（取材自界面新聞）

夢想珠寶 定製概念熱賣

潘朵拉曾經是無數女孩夢想中的珠寶。自媒體金錯刀報導，2015年，潘朵拉剛來中國，店舖門口排隊的人從早到晚不間斷。在國外，潘朵拉專賣店也擠滿來自中國的代購。潘朵拉讓人瘋狂的祕訣就在於「奢侈品定製」的概念。

潘朵拉曾宣稱：「世界上難以找到兩條一模一樣的潘朵拉手鏈」。坊間則有傳言：一入潘門深似海，一顆一顆接著買。 這說的就是潘朵拉可以自由組合的串珠飾品，也是潘朵拉最大的爆品。

通過挑選潘朵拉節日、城市、星座、數字、字母、萌物等諸多系列的串珠，自己動手串在原本光禿禿的手鐲上，一件獨一無二的專屬飾品就完成了。潘朵拉因此在來中國的第一年，就賣了1億件首飾，年銷售飆27億元（人民幣，下同）。

商家每天盯緊潘朵拉的上新款式，潘朵拉出一款他們抄一款，花一兩百塊錢就可以穿一串兒。（取材自金錯刀）

盜版猖獗 打亂絕版行情

不過隨著競爭越見激烈，以及購買者在設計上的不同審美觀，網民們曬出自己的潘朵拉手鍊，有的帶著高顏值，有的似乎有股地攤文玩味兒，讓女孩們拿不出手。也有消費者反映，幾千塊錢的珠子買了沒幾天就氧化變黑了。

有不少資深玩家更是絕望的發現，自己費盡心思才搜集到的絕版寶貝，在淘寶上被低價出售。原來有許多商家每天盯緊潘朵拉的上新款式，潘朵拉出一款他們抄一款，花一兩百塊錢就可以滿滿當當穿一串兒。串起來後不僅真假難辨，還不會氧化發黑。

報導說，有消費者反映稱，在國外被視為平民珠寶品牌的潘朵拉，在中國卻把銀飾賣出了金飾的價格。性價比低等因素，讓部分消費者轉而選擇其他品牌。2018年之後，潘朵拉在中國開始走了下坡路。

根據潘朵拉2018年第一季度財報數據，中國所在的亞太市場銷售額下降9%至11.59億丹麥克朗，占總銷售額的23%。相較於去年同期的125%增長，增速嚴重放緩。這一年，潘朵拉的市值暴跌了600億。

損失慘重的潘朵拉開始有危機感。時任潘朵拉亞太區總裁的Madsen一句「中國是我們最大的機會，也許是我們最重要的市場」言猶在耳，預計2026年，中國珠寶首飾行業市場規模將在7892.9億元的龐大商機，很少企業願意放棄。

於是，潘朵拉開始操作一系列的營銷行動。首先是降價。2018年7月，潘朵拉以匯率變化為由，針對不同產品進行不同幅度的價格調整；2019年4月，又將品牌在中國的零售價下調15%。

但據報導，2020年，曾經最大的爆品串珠，成為了滑坡最嚴重的產品，下降幅度高達15%；潘朵拉線上旗艦店顯示，全店銷量最高的耳釘，月銷量僅有700+，而全店千餘款產品中，只有百來款產品的月銷量在100+。中國消費者對降價策略看來似乎並不完全買帳。

潘朵拉在2020年財報中指出，中國市場目前仍存在「結構性挑戰」。為展現對中國消費者的尊重，潘朵拉進而表示，要把中國和美國、英國並列為「燈塔」國，優先推出新鮮玩法，再推廣到其他國家。

潘朵拉推出獨屬中國的「漫漫桃花」系列。（取材自界面新聞）

中國元素 專屬桃花吸睛

2019年4月，潘朵拉因此推出了全球首發、獨屬中國的「漫漫桃花」系列。據說潘朵拉團隊花費一年時間了解中國文化，研讀文獻資料後才決定用桃花，理由是「桃花是中國獨一無二的存在」。去年七夕，潘朵拉還在中國市場推出了帶有中國「折扇」元素的飾品。

接著，潘朵拉又開始跨界合作，藉此擴大市場。繼蒂芬妮（Tiffany & Co.）等奢侈品牌在中國咖啡店成了網紅打卡地之後，潘朵拉也進軍繁華商圈開店，並推出30多塊錢1杯咖啡的親民價格。但今年6月，專為中國人打造、全球僅有的兩家潘朵拉咖啡館關門大吉。

潘朵拉為中國市場打造的下午茶。（取材自界面新聞）

報導說，潘朵拉把自己在中國市場的頹勢，很大一部分原因認為是受新冠疫情 影響。不過和其他不少奢侈品牌在中國疫情期間的業績仍熱度驚人，且潘朵拉在疫情嚴重的美國，經營表現仍很強勁等情況分析，在疫情控制得更好的中國，潘朵拉怎麼就賣不動了？

報導引述其他奢侈品牌的經營近況顯示，卡地亞（Cartier）母公司今年發了第三財季報告，稱中國的銷售增幅達到了80%。愛馬仕去年發布第三季度財報中，在亞洲市場實現了近21%的增長。蒂芬妮去年三個季度的財報顯示，集團收入在美、日、歐等市場均下滑，在中國營收卻逆勢同比增長30%。

報導分析，所謂的「輕奢品」概念，應該是讓消費者用平價商品的價格，體驗奢侈品的豪華購物感受；而在越來越精明的消費者面前，部分「輕奢品」反而成了讓消費者花著奢侈品的錢，換來的卻是平價商品的廉價感。相較PRADA、愛馬仕等奢侈品雖然貴，但靠著精湛的工藝和豐富的內涵，所以有人買單。

潘朵拉與天貓合作，使品牌形象在年輕消費者心目中更具競爭力。（取材自界面新聞）

鳳凰計畫 超級名媛盼再起

界面新聞報導，潘朵拉在2021上半年已恢復至疫情前水平，並實現增長。其中，美國市場增長是關鍵因素，但被潘朵拉視為另一核心市場的中國，其銷售業績依然差強人意，且遠離疫情前的水平線。潘朵拉在中國市場的最大問題，恐怕是沒有打出令消費者記憶深刻的拳頭產品。

根據最新季度財報，2021上半年潘朵拉在中國市場的銷售額較2019年上半年下滑32%，這主要受到今年第一季度的業績表現影響，在第二季度中國市場的銷量跌幅較2019年同期收窄至13%。潘朵拉在財報中表示，2021上半年中國市場的表現符合預期。

潘朵拉在年度財報中直接指出，中國市場目前仍存在「結構性挑戰」。（取材自界面新聞／Barron圖）

關閉門店 在華業績低迷

不過，機遇與挑戰並存的中國市場始終被潘朵拉視為「首要任務」。 2021上半年，潘朵拉關閉了12間在華門店，中國成了其全球範圍內關閉最多門店的市場。對此，潘朵拉表示，關閉多間門店與新策略無關，「只是因為部分門店業績低迷，以及店舖搬遷至新地址延遲的結果」。

不僅如此，潘朵拉在第二財季報告中還強調，「看到在中國門店網絡擴張的巨大機會」；2021年下半年還將採取一系列措施調整品牌在華市場定位。

根據潘朵拉日前推出的「鳳凰計畫」，潘朵拉將通過提升品牌吸引力和擴大影響力，來贏得「Z世代」和「千禧一代」消費人群的青睞。實際上，潘朵拉在中國市場的年輕化方面早有所著力，這體現在其緊跟新潮的營銷手段商，例如潘朵拉最初選擇了高人氣的關曉彤作為代言人，品牌與誕生於社交媒體的時尚kol的合作也較為緊密。

潘多拉總裁兼首席執行官Alexander Lacik在上述財報會議中提到，潘朵拉在中國市場被視為一個沒有特別之處的「品類齊全的珠寶商」。即便是該品牌在其他市場熱銷的「Moments系列」也沒有在中國成功，消費者並未接受品牌試圖傳遞的產品收藏概念。

目前，潘朵拉「鳳凰計畫」的全新改革戰略聚焦於核心市場的巨大商機，藉由通過品牌、設計、個性化和核心市場等四個方面改革來實現可持續的、可獲利的營收增長目標。潘朵拉接下來的改革重點將放在支持拳頭產品系列「Moments」上，以及進一步擴大產能。