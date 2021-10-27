「鋼琴王子」李雲迪走紅21年 一夜樓塌

李雲迪在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽中奪冠。（取材自每日經濟新聞／貓眼專業版圖）

台上一分鐘，台下十年功。沒有誰的成功是一蹴可幾的。但如果不愛惜羽毛，樓塌下來，可能也只需一秒鐘。

10月21日，隨著人民日報證實知名鋼琴演奏家李雲迪 因涉嫖娼被行政拘留，相關話題衝上熱搜第一。接著而來的全網怒罵和多個代言品牌的迅速切割，使李雲迪徹底被社死，瞬間成了人人喊打的過街老鼠。有人說，李雲迪21年來所建立的名利場，將由他親手瓦解。

作為中國 知名度最高的鋼琴演奏家之一，今年39歲的李雲迪獲獎無數，同時還擔任重慶市政協常委、全國青聯常委以及香港青聯副主席等十數項社會職務。李雲迪一夜樓塌的故事，頓時引發激烈且廣泛的討論。

中國音樂家協會隨後發布聲明，取消了李雲迪的協會會員資格；中國演出行業協會也發出公告，要求會員單位對李雲迪進行「從業抵制」；李雲迪代言的14家廠商先後全部與他切割，有媒體估計代言賠償金至少2億人民幣(約3131萬美元)。

多個品牌已陸續與李雲迪解約，相關綜藝也抹去他的畫面。（取材自微博）

★鋼琴天才 變跨界明星

李雲迪是如何從「鋼琴天才」成為演藝圈跨界明星？據搜狐新聞刊出自媒體「儒爺說」的文章指出，小時候的李雲迪就對音樂格外敏感，三歲時聽奶奶家裡的收音機播放一首「回娘家」，曲子放完就已能跟著哼唱這首歌的旋律。

四歲生日，不太富裕的父母送給了他一架手風琴，一年後，李雲迪拿下四川省「宏聲杯」少兒手風琴比賽冠軍。1989年，七歲的李雲迪在重慶開始學習鋼琴。隨後的十年裡，李雲迪在國內外眾多鋼琴比賽中嶄露頭角。

2000年，18歲的李雲迪代表中國參加在波蘭華沙舉行的第14屆蕭邦國際鋼琴比賽拿下金獎，成為開賽73年來首位獲得金獎的中國人，也是最年輕的金獎得主。評委對李雲迪的評價是：「李雲迪在掌握蕭邦演奏風格上，是優秀又富有詩意的鋼琴家。」

每日經濟新聞報導，此後，李雲迪先後發行了20張專輯，拿到包括德國古典回聲獎、中國金唱片獎等在內的多項大獎。2012年，跨界在「快樂大本營」獻出綜藝首秀。今年8月，李雲迪參加了芒果TV自製綜藝「披荊斬棘的哥哥」，節目播出後，他又數次登上熱搜。

隨著參加綜藝的頻次增多，李雲迪的曝光度越來越高，但也開始被詬病不專業以及公開演出失誤。2015年10月，李雲迪受邀作為評委出席第17屆蕭邦國際鋼琴比賽，卻中途飛回中國參加好友黃曉明的婚禮。知名樂評人焦元溥就此發文稱：「作為評委的李雲迪，9日和10日兩天都沒有出現。希望他是病了，否則真是太不應該了。」

隨後的10月底，李雲迪在韓國首爾藝術中心音樂廳演奏「蕭邦第一協奏曲」第一樂章時出現失誤，被迫重新彈奏。演出結束後，李雲迪卻在微博發布萬聖節造型，引來網友非議。這首出現嚴重失誤的曲目，正是李雲迪在2000年蕭邦國際鋼琴比賽決賽中的獲獎曲目。

深圳晚報當時引述李雲迪的恩師但昭義對此回應說，「現在所發生的一切，更加證明了一個真理：先做人，再做藝術家，做音樂家，最後才是鋼琴家。反過來的路是走不通的。」

李雲迪參加「披荊斬棘的哥哥」節目。（取材自微博）

★商業版圖 多父母掌握

報導指出，日益膨脹的流量和過往響亮的頭銜，李雲迪曾受邀為十多個品牌或公司代言，橫跨汽車、家居、教育、乳製品等多個領域。包括2008年就與勞力士合作，還與丹麥國寶級音響品牌B&O、高端家電品牌卡薩帝、時尚品牌TOM FORD等多個品牌建立了合作關係。

除了品牌代言，李雲迪也和多數明星藝人一樣參與商業投資，不過其商業版圖更多由他父母掌握。

啟信寶數據顯示，李雲迪在中國共投資過三家企業，一家於2011年吊銷，一家在2020年決議解散。目前李雲迪名下僅有成立於2017年的新沂雲傳世紀影視文化工作室（有限合夥）存續，李雲迪持股99%，為實控人。

在2016年6月底的風雲資本年會上，李雲迪曾拿到5000萬元的種子輪融資，並創立了風雲笛音科技（北京）有限公司。當時他說，希望運用自己的專業，親自參與製作精良且價格親民的產品「雲迪鋼琴」。但不到一年，2017年4月，李雲迪與風雲資本就同時退出了風雲笛音。

報導說，李雲迪在2008年與其父親李川分別出資47.5萬元和2.5萬元註冊了中鴻新音藝（北京）文化傳媒有限公司。2010年7月，李川與李雲迪同時退出，由李雲迪母親張小魯100%控股並擔任執行董事兼經理，李川擔任公司監事。該公司旗下商標有「雲迪製造」、「雲迪鋼琴」等。

此外，在李雲迪父母名下還有中鴻世紀雅樂演藝（北京）有限公司和上海雲傳音樂工作室，前者為李川和張小魯分別持股99%和1%，後者則為李川100%持股，並投資了富以安（上海）餐飲有限公司占比20%。

★代言解約 節目被打碼

截至目前，李雲迪代言的十餘個品牌已陸續與他解約，相關綜藝節目也被「打碼」(打馬賽克)抹去了他出現的鏡頭，而根據合約，李雲迪或將面臨多方賠付。昔日聞名中外的鋼琴家，在相關部門三令五申加強演藝人士監管後仍觸碰紅線，李雲迪成了央視網口中「自作孽」的典型。

2013年，南方人物周刊評選李雲迪為當年的青年領袖之一，李雲迪當時說：「現在我內心很澎湃，考慮更多的是怎樣更好地作為一個榜樣，將古典音樂傳遞給年輕人和下一代。」顯然，關於如何成為年輕人的榜樣，他似乎想得並不清楚。

2012年春晚李雲迪、王力宏合作引發熱議。（取材自微博）

●情史撲朔迷離 與1男4女傳緋聞

成名之後的「鋼琴王子」李雲迪，很忙。忙著出專輯，忙著上世界各地的演奏舞台，忙著開音樂會，拿獎拿到手軟，收入水漲船高的李雲迪，感情生活也一直受到關注。除了他和藝人王力宏的「緋聞」這段令人嘆為觀止的吃瓜傳言，有報導稱，曾有四個女人出現在李雲迪的生命中。

搜狐新聞刊出自媒體胖人娛樂文章指出，李雲迪為人所知的第一段戀情，是2004年與一位比自己小兩歲的台灣女孩不期而遇，迅速墜入愛河。李雲迪對女友格外貼心，每次外出表演，都會給女友帶名牌包包和首飾，還買了價值六位數的鑽戒在深圳向女友求婚。

2006年，李雲迪出席香港鋼琴演奏會時，還被拍到女友和媽媽都一起出現在演奏會上，眼看著兩人就要走進婚姻的殿堂，但傳出李雲迪的父親對李雲迪的這位女友不是很喜歡，覺得她「太物質」，本就孝順的李雲迪很快就和女友分手。

2007年，湯唯 和梁朝偉主演的「色戒」上映，李雲迪作為受邀嘉賓和湯唯同台頒獎。據當時媒體報導，李雲迪和湯唯在慶功宴上有聊不完的話題，李雲迪對湯唯頗有好感，當天他並在宴會上將自己的CD送給湯唯，相約再聚，但後來因湯唯和王力宏傳出「緋聞」，兩人的可能發展也戛然而止。

此後，李雲迪和王力宏一起上了春晚，這看似本應該是傳為佳話的合作，卻因兩人舉動親密，反而被觀眾誤認為是「一對」，後來甚至出現兩人一起看電影「被抓包」的傳聞。

2013年，李雲迪被拍到和神祕女友親密逛街的畫面。（取材自南都娛樂周刊）

但謠言很快就不攻自破。2013年，李雲迪有了新的戀情，媒體拍到他和一位神祕女友親密逛街、摸臀的畫面。同一年，李雲迪在微博中官宣了戀情，他寫道：「今天很開心，每個人都要真實的去愛，去被愛！我的那個她叫田霏，哥倫比亞金融數學畢業，去年相識，很善良！希望能與你們一起陪伴我未來的音樂夢想之路！謝謝你們一直以來的支持。」

報導說，據了解，李雲迪在2016年刪除了關於田霏的微博內容。兩人疑似分手。

另據自媒體遼東春秋報導，自稱「第一狗仔」的卓偉曾在朋友圈透露李雲迪有過一段婚姻，前妻叫華真，卓偉最早拍到李雲迪與華真的照片。有知情人士透露，兩人在2009年結婚，2012年11月底離婚。原因眾說紛紜，都未能獲得證實。