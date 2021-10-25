泡水、坍塌、偷盜…山西大雨沖出古建築困局

山西臨汾市洪洞縣，工作人員在搶修乾元山元陽觀塌陷的護坡。（新華社）

一場猝不及防的大雨，巡檢了山西古建築的生存現狀。受災的除了175萬名群眾，還有遍布全省的2.8萬處古建，以及那些還來不及保護就消失的古建築。

2021年10月2日至7日，山西遭遇有氣象紀錄以來秋季最強降水過程。已經習慣北方乾燥氣候的山西古建，招架不住罕見的大雨，到10月11日，已有1783處文物出現險情，包括屋頂漏雨、牆體開裂坍塌、地基塌陷及周邊護坡、圍牆坍塌等，也沖出古建保護面臨文物存量巨大，但人力、財力不足的困境。

山西晉中市平遙縣嬰溪村，清代三教廟觀音堂主殿兩側屋簷在雨中垮塌，配殿一半屋簷坍塌，牆體也殘破不堪。（取材自中國新聞周刊／唐大華供圖）

平遙牆塌 2.8萬古建受損

10月12日，國家文物局專家組查看了平遙古城城牆坍塌現場，以及渠家大院、洪福寺、關帝廟和普壽寺。其中，豐固村是祁縣受洪災最嚴重的村子，整個村莊泡在水裡，大雨中河水沖毀了漫水橋，湧上河堤，縣級文保單位普壽寺就坐落河堤不遠處，整個寺廟被大水灌入。

寺內及周邊的淤泥沒有來得及清理，專家組被擋在寺外。祁縣苗家堡村的清代關帝廟今年8月剛剛評上山西第六批省級文保單位，牆上保留著清代「三國」壁畫。關帝廟此次在連日暴雨 中多處坍塌，院子裡四處積水，文物部門已經緊急搭上腳手架支護起來。

「非常痛心，特別無奈！」專家組成員查群感慨地說。不過，讓她感到安慰的是，查看的幾處國保和省保單位大體未受嚴重損壞。

在此次全省受災的2.8萬處古建裡，國保176處，省保143處，市、縣保661處。山西三處世界文化遺產之一的平遙古城是受災較嚴重的國保單位，專家組查看發現，6公里長的城牆，有51段牆體受損，其中15處內牆夯土坍塌。

在平遙古城部分城牆坍塌的現場，專家組成員、中國 文化遺產研究院副總工程師查群看到，問題主要出在夯土材料上。

山西臨汾市霍州楊棗村，普照寺年久失修，牆體在大雨中受損。（取材自中國新聞周刊／唐大華供圖）

北方建築 就怕降雨泡水

古城城牆15處坍塌、36處滑落都發生在內側，外牆基本完好。平遙古城建造的傳統特點，是外牆包磚、內牆夯土，歷代修繕也一直遵照傳統。「內牆是夯土的，確實存在材料的弱性。」查群說。

她表示，城牆的夯土上方，一般要砌二三十釐米的灰土夯層，再鋪兩三層城磚，稱為海墁。海墁和灰土夯層構成堅硬密實的防水層。此次坍塌的城牆點段防水層薄弱，頂部只有一或兩層海墁，灰土夯層也不夠緊實。

「在防水不好的情況下，如果城牆頂部放坡又沒做好，水滲到夯土層，一泡脹，肯定就會出問題。」她說，另一個原因是沒有做好城牆應對強降水的防水和排水工作 。

此外，在太原，國保晉祠、天龍山石窟都發生了漏水，臨汾國保丁村民居1號房房垂脊倒塌，幾乎每處房都有險情。運城國保鹽池禁牆東禁門甕城大面積坍塌，解州關帝廟崇聖寺門樓漏雨、春秋樓二樓漏雨，威脅關羽「夜讀春秋」塑像。

10月12日，唐大華前往平遙古城以東約18公里的「無保」古建嬰溪村三教廟。今年4月，一位網友發給他的照片中，主殿觀音堂屋簷就垮掉了，屋脊只剩下象徵性的一點，瓦片隨時可能滑落。經過這次雨災，瓦片已經垮塌，屋頂從一簾「齊瀏海」縮成「美人尖」。

「北方建築為了保溫，瓦下要墊乾土層，瓦面如果漏雨，乾土滲水就沒強度了，承托不住瓦。乾土一旦變成泥，還特別重，結構肯定受不了。」唐大華分析，這些荒村古廟長期無人維護，連日降雨讓問題集中爆發。

「地上文物看山西，地下文物看陝西」。論國保數量，山西共531處，在全國各省位居第一。山西歷史上戰事較少等因素，保留了中國最多的早期木結構建築，而石窟寺、石刻、壁畫等也遭受了不同程度的侵害。這都為山西帶來別省難以想見的保護壓力。

山西省古建築與彩塑壁畫保護研究院院長任毅敏表示，經過十多年努力，山西國、省保險情基本排除。不過，文物本質上沒有「貴賤之分」，對已在「三普」中登記的文物都有保護義務。那些在雨中坍塌的省級以下文保單位和未定級文物，肯定是重大損失。

山西文物局文物保護利用處處長白雪冰坦言，低級別文物保護最大的掣肘，還是資金不足。「這就是我們欠的『債』了。」查群無奈地說。限於文物行業專業人員極度不足等現實問題，低級別的古建在日常保護中沒有關照到位，令人痛心。

山西此次雨災遭受損失較多的是縣市保級基層文物。（取材自新京報）

文物認養 鼓勵社會參與

2010年，臨汾市曲沃縣企業家黃文生與縣裡簽訂合約，投入450萬元修繕縣保單位西海龍王廟後對外開放，他對龍王廟有20年使用權，這是山西省「文物認養」的首例。2017年起，山西將文物認養推向全省，迄今累計238處。但這場大雨過後，山西省文物局有關負責人表示，市縣保和未定級的文物古建築保護，仍是當前最大的問題和挑戰。

至於措施，該負責人說，僅靠各級政府投入是遠遠不夠的，鼓勵各地政府出台配套激勵、獎補政策，吸引更多的社會力量參與文物保護。不過，這些認養項目中也出現過「認而不養」、胡亂改建等亂象。而對於地處偏僻鄉村的古建，由於缺乏旅遊稟賦，在「認養」行動中也是無人問津。

2017年，國家文物局印發「關於加強尚未核定公佈為文物保護單位的不可移動文物保護工作的通知」，要求縣級文物行政部門應指導督促做好其日常保養維護工作，及時消除文物安全隱患。

2021年10月初，山西各地遭遇罕見暴雨，省內大量古建築受損引發廣泛關注。事實上，多位專家、志願者指出，由於得不到足夠的管理維護，在極端暴雨來臨之前，山西很多鄉村古建築便已常年失修，逐漸坍塌、消逝的古建築不計其數。

「山西的國家級、省級文物保護單位的保護措施已經得到了很大改善，但大量鄉村古建的日常維護幾乎沒有。這兩類文物的保護情況兩極分化嚴重。」新京報報導，長期關注山西古建築的民間文保人士唐大華表示。

山西襄汾縣西中黃村，進士院一處院牆外包磚脫落。（新華社）

低保文物 遭賊瘋狂偷盜

相比於在自然災害中受損，這類「低保」文物大門敞開、頻繁被盜，是更為日常的威脅。山西古建的構件，在地下文物市場極受歡迎，包括山西的壁畫、川渝的佛像等，都是「文物獵手」頻繁光顧的領域，而且難度很低，連最笨的賊都不易失手。這也加速了山西古建築的消失。

中國新聞周刊引述尋訪了20年山西古建的畫家連達表示，前幾年，有朋友給他發來一張照片推薦運城市武城村農田裡的一座清代石牌坊和碑樓。但等他到了以後，牌坊上部的牌樓已經被推倒了，一地碎石，匾額不翼而飛。碎石斷裂的茬口嶄新，顯然被盜不久。

前幾年，縣裡提出過把牌坊和碑樓整體搬遷到城裡保護，村裡老鄉攔著，說老祖宗的東西不能搬，現在被砸壞偷走了，又沒人管。「這真是農村現實辛辣的諷刺。」他苦笑道。由於失去必要的管理維護，2015年至2016年間，山西也曾頻繁發生文物和壁畫被盜事件。

「在山西，僅為了一個價值並不高的柱礎，就不惜毀掉一座幾百年古建築的殺雞取卵式的瘋狂偷盜情況非常常見。」連達說，許多極有歷史和藝術價值的老宅子和古民居被新房子所取代、吞噬，也使得山西鄉村古建築的「凋零」日益嚴重。

山西省古建築與彩塑壁畫保護研究院院長任毅敏表示，基層保護單位、特別是村級文物產權很模糊，在保護上，有些是財政投入，有些是財政和使用人共同投入，有的所有者不願意掏錢、不願意申報，所以修繕不及時。

而在有限的文物保護經費裡，資金鮮有顧及基層文物保護單位。山西省文物局有關負責人表示，山西省大多數市級、縣級文保單位和尚未公布為文保單位的文物古建築保護，依然是當前山西省文物保護面臨的最大問題和挑戰。

「任何文物遭遇損毀，都是不可挽回的損失，因為文物本體不可再生。」浙江大學文化遺產研究院副院長李志榮表示，「我們能夠未雨綢繆去做的，是儘早挽救它們的信息。」