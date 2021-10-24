脫單盲盒能拆出愛情？花小錢撫慰等愛的心 風潮正流行

「我要脫單」的標語，貼在脫單便利店牆上精神喊話。（取材自紅星新聞）

脫單便利店在全中國 已有60多家，脫單盲盒「花1元(人民幣，約0.15美元)就能脫單，花三元就能買到愛情」，你相信嗎？不管如何，花點小錢撫慰等愛的心，風潮正流行。

那可能是一只瓶子、一張紙條、一個暗號，帶來一個完全陌生的人。

你會「通過好友驗證」，發送「你好」，點開對方的朋友圈，迅速翻頁，尋找一張能看到臉的照片。你揣摩對方在社交媒體的留痕，就像探險家在野外研究一組不明生物的腳印。運氣好的話，你能和「陌生人」聊上幾十句，見上一面。但更多時候，你看到的只是「僅三天可見」的內容，而你們的緣分，也在三句話之內走到盡頭。

這是通常情況下，你拆開「脫單盲盒」後，要面對的情形。

●一口氣 拆80個瓶子

中國青年報報導，盲盒近來火熱，裝萬物，玩偶、書籍、機票、化妝品、寵物…，如今還能裝「人」。今年夏天開始，「脫單便利店」在上海、成都、鄭州、蘇州、蘭州等多個城市出現，在全中國已有60多家。店鋪售賣脫單盲盒或膠囊，花幾十元，顧客可把個人信息存放進去，包括身高、年齡、對理想伴侶描述、聯繫方式等，也可挑一個瓶子拆開，獲得另一個人信息。除非顧客自己要求「下架」，店家不會清除已被拆開過的盲盒。

沒有實體盒子，但本質上沒有差別的「線上脫單盲盒」也來了。在社交媒體小程序的頁面，兩個長方形的虛擬盒子，用藍色和粉色標識性別。顧客每次花費一元，可選擇抽取或放入「紙條」，誰會被抽出來據稱完全隨機。

北京 朝陽區一家劇本殺實體店也推出脫單盲盒附加業務。店內有兩面牆被展示櫃占據。在以星座、出生日期和性格來分類的384個小格子裡，散落著幾十個六厘米高的小瓶子，透明的屬於女性，深色的屬於男性。所有瓶子，都擁有一盞「格子間」裡的聚光燈。

店主是90後，他覺得這些小瓶子像是美國動畫片「瑞克和莫蒂」裡的「時空傳送槍」。他說著，模擬了一下開槍的手勢。「可以送你去任何地點，見任何人。」

場景轉到成都，開業兩個月，脫單便利店的店主小施，手裡已有2800多個單身青年盲盒，這一數字還在以每天100個的速度增長。他看到過的自我介紹裡，有人寫「我是帥哥」，有人寫「計畫三年內結婚，五年後生小孩，然後我要生三個」。

小施說，有住在附近的姑娘一周來店裡三次，每次都拆幾個瓶子，還會問店主「今天有帥哥嗎？有的話我馬上過去」；有人剛剛給他發微信 說，「脫單了，把我的瓶子下架吧」，第二天又分手了，讓他把瓶子重新放回去；有一位1992年出生自稱是銀行高管的男人來到這兒，尋找1994至1996年間出生的女性，一口氣拆了80個瓶子。但他「只看不放」，沒有給別人拆自己盲盒的機會。

成都兩個女孩在脫單便利店裡，寫下自我介紹。（取材自中國青年報）

●太孤獨 留訊息試試

高鳴（化名）是小施最早的顧客之一。他通過脫單便利店認識了近20位女性，有部分來自小施的主動介紹。有一段時間，他隔天就要和不同的女生見面，連著見了七個。

高鳴自稱「單身太久」。8月的一天，大學畢業兩年、做軟件研發工作的他和朋友去商場看電影。讀大學時高鳴愛好廣泛，打籃球、玩音樂，呼朋引伴。畢業後，大家多去了廣州、深圳、北京發展。他現在和幾個同事合租，但平時幾乎不說話，回家就窩進房間裡。

電影散場，朋友的女友來了，叫他一起吃飯，但他「不想當電燈泡」，一個人走了。那段時間，他想要談戀愛的願望變得很迫切，「太孤獨了」。想打籃球時，他就抱著球去籃球場，隨機組隊「打野球」。

從影院回家的路上，他看見那家脫單便利店，好奇地走進去，幾乎沒有猶豫就花了29.9元把信息存進一個盲盒裡。在紙條上，他寫上聯繫自己的「暗號」：eat double（吃雙份，表達兩個人一起吃飯的願望）。他原本想拆盲盒，但看了一圈，發現「都是00後」，年齡差距大，就走開了。

高鳴知道，在找女朋友這件事上，超過1.85米的身高是他的優勢。但他沒想到，那個通過脫單便利店接觸到的、讓他動心的唯一女孩，在被問到「喜歡他什麼時」，直截了當地說「身高」，而且「只是身高」。

他們約會了四次，保持聯繫近兩個月，在一次約會中，他牽了對方的手。直到「只是身高」這個答案出現，讓他覺得「談崩了」。

小施統計，店裡盲盒促成了32對情侶，但以2900個人為基數，這個比率還相當低。高鳴是龐大基數中還沒脫單的一個。小施還聽說，32對裡有8對已經分手，目前堅持最長的是一個月，「年輕人嘛，都是試一試」。

●玩遊戲 先心理準備

支付了一元，一個在北京工作的女孩用線上脫單盲盒抽到一個男生，很快就聊不下去了，她問對方多大了，對方說，「我已經有2000歲了」。還有女生認真填寫了一大段自我介紹，但花一元抽到的人，簡介卻是「哈哈」。「這種人以為貼張照片，勾勾手，就能找到女朋友。」「千萬不要跟這種自我簡介寫著『哈哈』的人談戀愛啊。」

「玩遊戲，你要有心理準備。」小施曾請專業的法務人員為店鋪規避法律風險，他們不要求顧客填寫敏感個人信息，如真實姓名、身分證號、手機號，而盲盒內信息的真實性，也要靠顧客自己去核實。

小施說，他的店是網紅打卡地，很多人「到此一遊」，沒想著真要發展什麼情侶關係。有人乾脆就不留微信號，「瓶子存著，只是一種寄託，好像我為脫單這個事情去作了努力」。

脫單盲盒是被網路炒熱的。短視頻平台的大小網紅，用幾乎統一的話術宣傳這個新鮮玩意兒——「聽說超火的脫單便利店在××也有同款了！」、「只需9.9元就能帶走一個對象」、「一整牆的對象供你選擇！」、「店內裝飾很適合仙女打卡拍照」。而在全國各地，「脫單便利店」常和「失戀博物館」、「失戀博物展」打包推出，在探店視頻裡，網紅們走出寫著「脫單」的門簾，然後走進裝滿分手紀念品的博物館。

相遇和分手都是這條產業鏈的重要環節。根據艾媒諮詢「2021上半年中國移動社交行業研究報告」，預計中國2021年成年單身人口將達到2.5億左右。據「企查查數據研究院」統計，2011年以來的10年之間，中國陌生人社交賽道共計發生融資474起，披露總金額達292.99億元。

「脫單盲盒」吸引青年男女試試運氣。（取材自微博）

●幸運者 拆到了驚喜

劉強強（化名）覺得，自己通過脫單盲盒拆到了驚喜。他想把幸運的故事講給所有人聽。

他和女友，是小施店裡成功脫單的32對情侶中在一起最久的——9月5日確定戀愛關係至今。劉強強說他們是彼此的初戀，他曾對父母宣稱26歲前不會談戀愛，如今談了戀愛，總是沒來由地笑。他在私家車副駕駛座下放了一個儲物箱，裝著女友愛吃的泡椒雞爪、鹵蛋、薯片，還貼上「女朋友專屬座位」的標籤。以前他從來不進廚房，但幾天前他做了菜送到女友學校，決心「增長廚藝」。

劉強強說，他喜歡女朋友「略帶口音的方言」和「不太聰明的腦袋」，最喜歡的是對方沒有談過戀愛，「我很看重貞潔」。

看到劉強強「脫單」，他身邊的幾個男性友人一窩蜂地跑去脫單便利店，有幾個自稱找到了對象，但劉強強「感覺他們都是鬧著玩的，沒幾天又分了一對」。

小施在脫單便利店搞了一個「99天不分手挑戰」活動，承諾如果成功，會有大禮相送。目前，最有希望獲得這份禮品的，就是劉強強和女友。但劉強強說，他們不是為了那個挑戰而戀愛。

認識女友前，他難過時會去小區19樓的天台看夜景，「脫單」以後幾乎沒再去過。最近一次上去，他發現，曾讓他感到「淒涼」的城市圖景，如今則讓他感嘆「美麗」。