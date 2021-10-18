養家、養娃、養自己… 農村留守老人與孤獨的距離

有了志願者的陪伴，老人笑開懷。（新華社）

九九重陽節剛過，中國 農村留守老人過得好嗎？不論有沒有親人陪在身邊，他們與孤獨的距離似乎並不太遠。

據統計，生活在中國農村的60歲及以上人口有1.2億人，其中約有1600萬留守老人。農二代、農三代相繼離土出村謀生，造成農村家庭日漸「空巢化」，調查顯示，農村留守老人們農作負擔重，孤獨感嚴重，亟需國家社會更多的關懷。

李恩頌今年61歲，有兩個兒子都在北京工作 。為了供兒子讀書，她和丈夫最多時種了30多畝地。常年超負荷勞作讓李恩頌生了一場大病至今未癒。兒子在家照料半年後回北京上班，日常生活起居只能靠她自己和老伴。

圖為青島市西海岸新區營南頭村，一位留守老人坐在村頭曬太陽。（取材自法治日報／CFP供圖）

想孩子 嘴裡說「沒啥事」

晚上8點，李恩頌用新買的智能手機，撥通了大兒子的視頻通話，兒子正在加班，她趕緊說「沒啥事，掛了吧」。

法治日報報導，李恩頌所在的是山東省臨沂市一個山區村，青壯年大多外出務工，剩下的多是和李恩頌一樣的留守老人。

「沒辦法，孩子們都不容易，能幫他們減輕一點負擔算一點。」李恩頌一邊做飯一邊說。丈夫打零工的地方管午飯，李恩頌一碗地瓜粥、一份鹹菜就是一頓午飯。

為維持基本生活，許多農村老年人仍是農作的主力。報導指出，有不少留守老人說，與子女外出務工前相比，他們農作的負擔加重了，但獲得的報酬並沒有高多少。

10月7日的湖南，金山的膝關節又開始疼了。他去村裡的診所花25塊錢買了一盒膏藥回家貼在左腿膝蓋上。晚飯時間，兒子打電話回來問他最近怎麼樣，他說：「別擔心我，好著呢！」

怕花錢 小病拖大病挨

「小病拖大病挨」是這些老人的普遍心態。報導調查發現，很多留守老人即使明知自己患有慢性疾病，也不會輕易選擇就醫，原因是「開銷大、怕花錢」，只有自己照顧自己。

中國人民大學經濟學院院長劉守英在調研中發現，農村留守老人具有較強烈的日常生活照料需求。但平均而言，約三成的子女基於在外工作等因素，一年內幾乎沒有幫助老年父母做過家務。

三五個老人蹲在牆角曬太陽、自己宅在家裡看電視……是農村的普遍現象。「現在，老人身邊常年沒人......老人不是窮，而是極其孤單」，劉守英說。

這點在江兆洪身上體現得非常明顯。江兆洪有兩個嫁到外地的女兒，一個兒子在山東煙台做醫師。兒子結婚生子後，老伴被接去煙台幫忙照看孫子，家裡常年只剩下江兆洪一人，平時種植玉米、花椒打發時間。

江兆洪說，作物都打理完了，他就讓自己忙打掃衛生。「3年沒見兒子了，還是很想他們的。」當擦拭到客廳牆上貼著的兒子女兒和孫子女的照片，他忍不住嘟囔幾句。

劉守英及其團隊調研時發現，子女外出流動、家庭成員長期分離，使得農村留守老人的孤獨感愈發強烈，特別是深山區的農村獨居老年人，極易陷入自我封閉的心理狀態。

「互助性養老」成為農村養老大趨勢。圖為甘南藏族自治州互助幸福院的廚房正在準備餐食。（新華社）

有照應 推互助性養老

2015年，山東省日照市莒縣庫山鄉解家河村裡有兩個留守老人因強烈的孤獨感自殺，讓黨支部書記解則江開始推動「互助性養老」，他和村幹部利用村裡土地流轉所得收益，在村子裡建設一座配有餐廳、住宿、休閒娛樂為一體的幸福院。

院裡目前入住58人，老人仍能在村裡打工。「老人只要身體健朗，都可以在村裡幹點活，有事幹就能讓他們覺得自己有存在感、有價值」，解則江說。

「農村老年人對『互助性養老』服務接受度相對較高，這是其突出優勢之一。」中國人民大學中國扶貧研究院院長汪三貴說，「『互助性養老』肯定是將來農村養老的大趨勢。」

2019年，在志願者等的投入下，「抱團養老」的幸福院已在庫山鄉建成「系統+服務+老人+終端」的智慧養老服務體系。而中國農村地區已有幸福院、頤養之家等互助養老設施10.8萬個，多層次的農村養老服務網絡也初步形成。

不少農村老人「上有老，下有小」，還要照顧自己。（取材自新華每日電訊）

上有老下有小 低齡「老二代」壓力山大

農村留守老人孤獨感愈加強烈，而上有八九十歲的父母要贍養，下有留守在家的孫輩要撫養的鄉村「老二代」，並未因三代同堂而備感幸福，反而有時處於「夾縫」中的孤獨。

上有老，下有小，是當前的鄉村養老格局中，低齡老人面臨的問題。新華每日電訊報導，不少60歲至70歲出頭的老人，除了有父母、孫輩要撫養，有的還要攢錢為兒女進城買房。

夾縫中 6、70歲閒不得

這些處於「夾縫」狀態的「老二代」群體所面臨的難題，折射出當前鄉村養老面臨的局面：傳統的家庭養老模式已經弱化，新的養老模式尚未健全，政府、市場、村莊、家庭各自發力，但養老服務偏碎片化，鄉村養老機制的完善面臨多重挑戰。

湖南省岳陽縣榮家灣鎮牛皋村地處洞庭湖畔，已近花甲的村民趙三來夫婦早已習慣「上有老，下有孫」的生活。86歲的老父親、83歲的老母親，每年有一半時間跟他住在一起。

需要趙三來夫婦照料的，還有一對孫子孫女，兒子和兒媳在四川打工，孫子孫女留在家鄉讀書。趙三來夫婦自身文化水平不高，不能輔導作業，於是花了3000元把小孫子送去課後托管。

農村留守老人需要陪伴。圖為志願者到浙江諸暨趙家鎮為獨居老人理髮。（新華社）

要養家 為子孫留點錢

趙三來種了1.5畝水稻，閒暇時就近去建築工地打零工。他打趣道，雖然快到「退休年齡」，但他每年還能賺到一些錢，「孫子孫女的學雜費和生活費，兒子會寄回來，但肯定不夠，我每年會貼一萬多元。」

他對兒子的資助不限於此。兒子兒媳為了讓小孩有更好的學習條件，以後想去縣城或岳陽市買房。趙三來沒有考慮給自己留養老錢，「到時候我如果存了錢，肯定全部拿出來資助他們，不夠的話，還要幫他們去借。」

中南大學公共管理學院教師雷望紅在調研中發現，隨著生活水平不斷提高，高齡老人群體數量明顯增加，處於中間階段的低齡老人，既要養老，又要幫助兒女養家，壓力不小。

「低齡老人所面臨的問題，折射了我國鄉村養老格局的多種變化，既有成效，也有隱憂。」武漢大學中國鄉村治理研究中心研究人員何倩倩認為，大量農村青壯年進城就業甚至定居，加劇了農村老齡化程度，使村莊的空心化加劇，「熟人社會」下的互助養老、人情往來支持、養老糾紛的調解、對不孝順的輿論責備等機制都受到挑戰。

家庭資源的代際分配也面臨挑戰。雷望紅在中部多地調研時發現，一些老人生重病後不去治療，去世後被發現其實有一定數額的存款。這種選擇背後有兩種考慮，一方面是子輩要進城買房，孫輩要進城就學，留守老人考慮到治病費用可能極大，選擇了把資金留給子孫。

老人們在互助性愛心敬老食堂用餐。（新華社）

要養老 需要外部支援

「低齡老人既能贍養高齡老人，還能幫助子輩、孫輩，背後是黨委政府持續強化和完善養老保障能力和體系，給予了一定支撐。」何倩倩認為，例如近年來，從農村養老保險到高齡補貼等等，對鄉村老人的生活質量改善很有意義。

如何為「老二代」減輕負擔，必須推動鄉村養老模式盡快建立健全，除了業界呼籲多年的政府加大支持、社會資本積極進入、敦促子女盡責外，多位業內人士認為要做好文化、規則和次源上的三個銜接，也就是建立機構養老將成為家庭養老的重要補充觀念，外部的養老力量需要在內生規則上與鄉村社會相銜接，並釐清家庭、市場和政府的責任邊界。