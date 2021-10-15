曾創造經典… 「京圈文化」離現實太遠 終變得落寞

北京的「大院文化」曾透過影視作品形成遍及全中國的京圈文化。此為示意圖。（取材自新京報）

北京 的「大院文化」曾透過影視作品形成遍及全中國 的京圈文化。但因離現實太遠，如今在眾多年輕人眼中，京圈文化已逐漸沒人在意了。其實，京圈文化不是從某一日潰敗的，而是從話語體系、情感表達和女性態度等方面逐漸崩塌的。

★統領影視圈 數十年

京圈文化的蔓延，使得當年全中國的年輕人幾乎都有一個北京夢。但互聯網興起後，被程式化審美禁錮多年的京圈文化追隨者不再信奉「唯大導論」，他們渴望自我意識的表達，更忠於自己的想法。加上年齡成了一道不可逾越的鴻溝，如今在眾多年輕人眼中，京圈文化已逐漸沒人在意了。

什麼是京圈文化？據網易刊出「北戴河桃罐頭廠電影修士會」文章指出，作家王朔曾提及這麼一個地界：1949年建立，孤懸於北京舊城西，與老北平的700年傳統毫無瓜葛，起居習慣、思維方式乃至房屋建築風格都自成一體。

英達、姜文都是北京大院子弟。（取材自觀察者網）

這方圓數十公里的狹長地域俗稱「大院文化割據地區」（軍隊大院）。而在這片地域醞釀出的，就是統領了中國影視圈幾十年的京圈文化。

在文化貧瘠的八、九十年代，大批文化人和藝術家陸續遷徙到這裡，大院子弟們日漸掌握著文化以及文藝圈審美的話語權。他們隨父輩遷徙到北京安家落戶的背景，使他們成為不同於胡同子弟的「新北京人」。

這群「真正長在紅旗下的一代」，因為父輩們的辛苦打拚，擁有天生優厚的資源，資源加天賦，他們三兩一組動動腦筋，隨手就是那個年代最潮的作品。例如導演英達、名劇作家梁左、導演姜文、王朔、導演鄭曉龍、歌手崔健等人，隨便一位就稱得上是某領域的「教父」。

1994年，姜文的導演處女作「陽光燦爛的日子」講述一個成長於70年代的北京男孩的故事。（取材自觀察者網）

大院子弟還有一特徵是格外「團結」，這種聚是一團火，散是滿天星的產出模式，也是讓大院子弟們保持長久不衰幾十年的一個重要原因。比如上述這幾位隨機排列組合就是「我愛我家」、「陽光燦爛的日子」、「編輯部的故事」或者「海馬歌舞廳」等等。

★各地文化圈 紛崛起

作為半個大院子弟的馮小剛，則以一部「甲方乙方」打出了「賀歲電影」概念，過年在電影院 歡聚，從此成了中國人新的慶祝方式。而後每年一部的賀歲片，如「不見不散」、「沒完沒了」、「大腕」、「手機」、「天下無賊」、「非誠勿擾」，更是讓馮小剛的名字在廣大中國人心中扎了根。

文章說，幾十年的文化浸染，加之影視演員繪聲繪色的演繹，那群在社會中瀟灑的、縱情的、恣意的北京人形象，成為焦急渴望汲取新文化的其他城鎮年輕人嚮往的目標。

而其他年齡的觀眾則習慣了劇裡永遠只有北京人，習慣了北京人那套混不吝的處事態度，習慣了彷彿出廠設置一般的歇後語輸出，習慣了斜45度拽著吞字的京腔兒。一時間，人人在說話時都願意裝模作樣地學上兩句北京話賣弄，說當時的全中國都在說北京話也不為過。

京圈文化既如此霸氣，又為何變得落寞呢？文中指出，或許是漸漸興起的西北圈、東北圈拉著京圈開始了三強爭霸，讓曾經獨領的風騷不再；或許是以「上海絕戀」為首的滬圈跨界電影人的興起，帶領著一幫流量衝擊了固有文化體系。

互聯網的興起，使信息獲取更迅速且多元，越來越多的觀眾有了自己的思想，也更渴望自己意識的表達。

於是，文藝作品變得眾口難調，打小就因身分獲得「天然的高貴感」的大院子弟們，開始在來自大眾的「苛刻」批評中，不甘心地暴跳如雷，優越感漸漸不復存在。

而且，2021年後，京圈導演全部進入中老年階段，年齡也成了一道和新時代年輕觀眾之間不可逾越的鴻溝。

他們那一代倡導的是：不提錢，提錢就庸俗了；不努力，努力就腐朽了。但能這麼灑脫的原因，主要還是源自於他們本身就不缺錢，也不需要多努力，而且他們本身就不是普通出身，又已經長時間脫離了普通階層。

「北轍南轅」說的是新時代北京各階層女子圖鑑，但裡面每個角色都生活得千篇一律的體面，他們最大的失態也就是在談感情的時候小嘆一口氣。畢竟北京大院文藝子弟的作品中可沒有描述過找工作、租房子，也沒有表現過擠地鐵、搶公交。他們能玩的就是心跳，能在雪地上撒野。

在這些老一輩創作者的意識裡，還是河南人賣早餐、四川人開飯館、山東人擺攤賣煎餅，而北京人依舊是嘴皮子上下一碰就把事兒解決了。可他們沒有看到這幾十年，大批的外地青年在源源不斷地湧入北京，這些人的存在是如此的不可忽視，他們能深入地填充到各行各業，又能在逢年過節時把北京迅速變成一座空城。

「北轍南轅」裡，藍盈瑩憑著三寸不爛之舌就能吃遍天下，總讓人想起「非誠勿擾」裡耍點小聰明就餓不死的葛優。現在的年輕人可不能夠了。如今都市的年輕人，分手不敢選在工作日，生怕宿醉放縱一場後第二天沒法正常去上班。這種截然不同的生活，讓年輕人有什麼條件去遷就京圈文化？

「北轍南轅」海報。（取材自微信）

★新女性意識 反砲轟

除了語言體系的崩塌，文中指出，話語權也在迭代更替。曾經的京圈是大老爺們的時代，男人們把酒話天下是常事，女人不過是他們口中，高矮胖瘦各有調侃點，一個「有生命體徵」的話題。但在女性意識崛起的現在，廣大女性觀眾已經不吃中年男人「吃著奶罵娘」這一招了。

首先被砲轟的就是那種對女性指手畫腳的臭貧。「過把癮」中，王志文懟江珊，十幾年前還能當作「論女孩如何合理穿搭」的家庭教育片，現在即使面對年輕王志文的一張帥臉，也很難不讓人回罵一句：干你什麼事。

那些年北京男人口中的光彩照人有能力，稱兄道弟沒脾氣，近年也被重新詮釋。馮小剛說「非誠勿擾」裡的葛優就是自己一個夢想的投射，三言兩語拿下一位大美妞兒，陪著自己周遊世界。現在的女孩才沒那麼被動，她們不願意被當作男人酒桌上的話題附加品。

由此看來，京圈的崩塌，包括了話語體系、情感表達和女性態度等方面的重重疊加，他們作品裡原本風靡無數觀眾的玩世不恭，吊兒郎當的大院浪子形象，以及女人都得圍著男人轉，女性角色都是在做配的風格，現在反而成了不受人喜歡的一個重要原因。

★年輕人經驗 遭忽視

而這對於那些年的創作者來說，他們甚至自己都不知道錯在哪兒了，因為從小到大，自然而然形成的觀念根深柢固。而即使仍有觀眾真心覺得京圈有趣，現在時代變了，也很難說服自己吃那一套了。

但也有人對京圈文化的懷舊風似有眷戀。當看到「小捨得」這麼明顯的海淀雞娃片，卻故意拍得讓人看不出到底是在北京還是在上海，把背景設定在一個架空的城市，不免想起，那八十年代的時候，大家還能心平氣和地聊聊生活；講平凡人平凡故事的「夕照街」，還能聞到一股真實的老胡同味兒。

九十年代也有比較現實的電視劇，比如「貧嘴張大民的幸福生活」。編劇紮實，演員得勁，市井的鮮活、人情的溫存都被演活了，看劇照就跟拿著誰家相冊裡的古早全家福一樣。熱中於死主角的海岩劇也夠貼合現實，在犯罪率較高的九十年代，年輕人的內心確實就是那樣變幻動盪。

但逐漸地，社會現實劇讓年輕人一頭霧水，情景喜劇讓他們細思之後再也笑不出。不被看到的年輕人只能選擇去懷念。從千禧年之後，關於在京生活年輕人的真實描述越來越少，「失戀三十三天」、「北京愛情故事」可能是關於北京年輕人最後相對客觀的表達。

京圈文化是一種時代現象，那些橫跨40年的優秀作品，現在看來確實也值得咀嚼回味。也許，正因為他們的確創造了經典，所以現在不喜歡被唏噓。只是，一代人終將老去，儘管仍懷念著那些優秀的作品，但許多人不得不承認，一個時代有一個時代的表達方式。