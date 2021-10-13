夜遊、夜娛、夜食 夜經濟「玩」出36兆規模

福州傳統街區打造夜經濟，使台江老城區煥發新活力。（中新社）

這屆年輕人，「玩」出了超30兆的夜間經濟。而這場資本戰才剛開始。

「夜間經濟」不是一個新鮮的話題。據統計，中國 60%的消費發生在夜間，90後、00後是其中的消費主力。年輕消費群體的崛起，又給夜間經濟添了一把火，他們在生活休閒、社交等方面的廣泛需求，催生了更多夜間經濟新業態的興起與火熱，估計今年將創造36兆元的發展規模。

連線Insight報導，蓬勃發展的夜經濟消費趨勢，很大一部分得益於國家和地方的政策驅動，這源自於2019年國務院辦公廳印發的「關於加快發展流通促進商業消費的意見」中，指出應活躍夜間商業和假日消費市場的方向，此後各地開始加碼發展夜間經濟。

經歷了一天密集的課程，大學生可以在學校附近的清吧、網咖玩得火熱；大廠女員工下班後帶著精緻的妝容，在LiveHouse釋放白日積攢的壓力……當暮色四合、華燈初上，類似的場景正在成為部分年輕人的日常。

杭州市臨安區河橋古鎮景區內，遊客在體驗國漫主題情景劇的夜遊項目。（新華社）

90後、00後 都在玩什麼？

沉浸於「夜生活」的這群以90後、00後為主角，都在玩些什麼呢？報導指出，自由多元化的社交第三空間成了年輕人的喜愛，劇本殺、密室逃脫、小酒館、LiveHouse、深夜食堂、深夜書店等行業的火爆，是當下夜間經濟快速發展的一個縮影。夜間經濟正發生一場劇變。

中國夜經濟新業態如雨後春筍般冒出，原本的「一哥」KTV隨之「退位」。（取材自推特）

在新興夜生活逐漸受青睞之下，許多舊的夜間經濟業態已逐漸被年輕人拋棄。KTV就是其一。

20年前，KTV被正式引入中國大陸，引起熱烈的反響，在很長一段時間內，KTV成為了年輕人夜間聚會的首選。但根據前瞻產業研究院相關，2016年到2019年國內KTV業態場所數量呈現逐步下滑的趨勢，三年之內KTV數量削減近一萬家。

不再受歡迎的KTV，只是舊業態被拋棄的縮影。如今，年輕人的「夜生活」有了更多的選擇。根據美團研究院今年4月發布的「2021年我國居民服務消費的若干新趨勢」「情緒消費」成為都市消費的新剛需。在如今的泛娛樂時代，消費者的需求更加偏向精神層面，他們更喜歡體驗式和情緒類的消費。

綜藝節目「明星大偵探3」邀請許多明星角色扮演和解題，帶動了密室逃脫等新興行業。圖為TFBOYS成員王源。（取材自微博）

沉浸式體驗類消費的典型代表，便是劇本殺和密室逃脫。自芒果TV電視台於2016年接連打造「明星大偵探」、「密室大逃脫」兩款熱門綜藝，節目效應引起了年輕人群體對該類遊戲的好奇和嘗試，促進了線下劇本殺、密室逃脫行業的發展。

目前市場上一部分劇本殺和密室逃脫線下店的營業時間是從早上10點到晚上10點，一部分持續到凌晨2到3點，或是24小時營業，夜場的銷量普遍比白天高，熱度高的店甚至需要提前一周預定。其中，凌晨時段的恐怖主題頗受玩家歡迎，部分年輕人經常一夜間轉戰多家密室。

合肥市瑤海區長江180藝術街區的夜間購物市集。（新華社）

聽LiveHouse 玩密室逃脫

LiveHouse也是近年來年輕人熱愛的夜間娛樂方式。報導說，從北上廣深等一線城市，到杭州、成都、長沙等，MaoLiveHouse、VOXLiveHouse、ModernskyLab等品牌近年迅速擴張，部分城市甚至出現一票難求現象。

LiveHouse指的是圍繞搖滾、獨立音樂等音樂文化的小型演唱會，晚上7、8點開始營業，通常觀眾容納度僅有約200人或1000人，擁有專業的演出場地、高質量的音樂器材和音響效果。

除了娛樂，餐飲也是建構夜間經濟的主要部分。晚上6點開始烤肉，接著轉場密室逃脫或LiveHouse等，凌晨兩點再去酒館喝酒，是不少年輕人夜間生活的日常。這也將餐飲行業導向更重視夜間生意，從「餐飲+駐唱」的音樂餐吧，到主打低度酒的小酒館、定位「深夜食堂」的日式居酒屋等，都能觀察出行業的變化。

而在大批年輕人湧入夜間消費市場的背後，資本、巨頭的爭奪戰也持續進行。

以小酒館為例，有「夜場星巴克 」稱號的海倫司（Helen's），多數聚集在大學城附近的全國數百家門店，精準把握年輕人對小酌微醺和社交氛圍的追求，撐起了海倫司的IPO；2021年9月10日，海倫司正式登陸港股，成為國內小酒館第一股。目前，海倫司門店數為553家，預計2023年底擴張至2200家。

超高性價比的海倫司小酒館，積累了眾多的年輕人客流量。（取材自36氪）

小酒館火熱 品牌競投資

根據海倫司招股書，其淨利潤在2018年到2020年分別為948.3萬元、7913.6萬元和7007.2萬元；銷售毛利率在2018年-2020年分別表現為72.35%、65.32%和66.82%。海倫司的營收和造血能力都十分可觀。

小酒館的生意有利可圖。但根據弗若斯特沙利文，截止2020年末，中國約有3.5萬家酒館，其中獨立酒館的佔比超過95%。從2020年的收入維度看，排名中國酒館行業前五的酒館總計市場份額佔約2.2%，而市佔額排名第一的海倫司酒館僅有1.1%。

這意味著國內的酒館行業還有較大的探索空間，餐飲巨頭也聞風而來，紛紛入場。例如新式茶飲品牌奈雪的茶、咖啡巨頭星巴克、火鍋品牌海底撈等相繼推出酒館品牌，在全國擴張。

2019年，奈雪的茶涉足酒館生意，創立雞尾酒品牌「BlaBlaBar」，搶占年輕女性消費者；此前，星巴克也在上海外灘等地開出專門的酒坊「星巴克甄選咖啡·酒坊BarMixato」，其門店配有專門的調酒師；今年8月，海底撈新業態「Hi撈」在北京 三里屯開業，營業到凌晨1點；4月，和府撈麵成立了全新子品牌「小麵小酒」，豐富了自身的餐飲品類。

「太空精釀」啤酒品牌一周前剛宣布獲得500萬元的天使輪融資，將開放精釀小酒館加盟；原主打正餐的胡桃里音樂餐吧，也加入了店內駐唱表演、小酌等音樂、酒水等元素......湧入小酒館賽道的玩家還在增多。

傳統非遺激活假日夜經濟，圖為遊客在台兒莊古城夜遊。（新華社）

夜間消費 年輕人是主力

城市在中國夜經濟中也扮演了重要角色。據南方人物周刊報導，國內夜間經濟始於上世紀90年代。早在2004年，青島市就出台了加快發展市區夜間經濟的實施意見，之後杭州、南京、西安等城市加入。近年各城市的開放度和繁榮程度，也為夜間經濟的發展奠定重要基礎。

疫情期間，為刺激消費，各地政府對夜間經濟的扶持力度加大，加上夜間經濟在假期消費中逐漸佔據了重要地位，也成為城市夜經濟拓展的因素之一。

例如今年以來，北京推出「北京消費季·夜京城」系列活動，全市多商圈聯動，鼓勵商家延時經營，並通過70餘場夜京城主題活動，打造夜間多元消費新場景；上海則喊出「打造24小時城市」口號，圍繞夜購、夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀、夜動等7大主題，在全市推出了200餘項特色活動。

針對今年十一旅遊經濟，各城市也不斷推出夜間活動，具代表性的包括微演藝、夜遊、文創集市、美食街等，以吸引消費者打卡。

比如江西南昌的萬壽宮文化街區，主打夜間的吃喝玩樂，十一正式營業，與其類似的還有河南洛陽的西工小街、湖北武漢的吉慶街等，部分街區的品牌門店甚至是24小時營業。另合肥以老廠房打造夜間購物市集，杭州市臨安區河橋古鎮景區設計了國漫主題情景劇的夜遊項目，福州商業步行街開街以及台兒莊古城夜遊等，都吸引大批遊客及人潮。

今年十一期間，夜間消費在全天消費中的比重再次提升。報導以浙江寧波為例，根據寧波市商務局統計，10月1日至10月2日24時，全市重點監測的10家商場每天18時至22時的夜間營業額突破8000萬元，占全天營業額的47.5%，相比於2020年的45.2%提升了2.3個百分點。

從爭奪夜間經濟的新興品牌崛起，到資本、巨頭的入局，再到各大城市重視夜間經濟，作為夜間消費主力軍的年輕人，正推動著這股新興潮流向前湧去。